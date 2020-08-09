РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3424 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
18 011 104

Генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск разбираться по задержанным боевикам ЧВК Вагнера, - Лукашенко

Генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск разбираться по задержанным боевикам ЧВК Вагнера, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным членам ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Им наплевать на этих ребят", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Также читайте: Лукашенко про экстрадицию боевиков ЧВК Вагнера: Украина должна доказать вину этих людей

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина еще не направила Беларуси ходатайство об экстрадиции 28 "вагнеровцев", - телефонный разговор генпрокуроров двух стран

Автор: 

Беларусь (8022) Лукашенко Александр (3647) ЧВК Вагнер (1339) Офис Генпрокурора (2643)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+66
Лука можеш їх розстріляти ,вони вже нікому не потрібні!
показать весь комментарий
09.08.2020 13:44 Ответить
+54
А наші чого не поїхали ?
Не хочуть забирати кацапчиків ?
Бо це мир з рашкою зіпсує
показать весь комментарий
09.08.2020 13:46 Ответить
+54
Патамушта ЗЕ обісралося.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
думаю, що ті хлопці вже відстрілюють народ на вулицях Мінська... Але піар був чудовий
показать весь комментарий
10.08.2020 07:40 Ответить
Во даёт батька. Оказывается они и ему самому не нужны. Нафиг тогда их арестовывали причём с такими серьёзными обвинениями? А в Украину отдавать какой смысл: посидят в вип камере от Малюски и домой под приветствие всех на обмен таксистами и тд., только расходы для госбюджета, как скажет Гетьманцев.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:04 Ответить
Кацапи вже запустили маховий подій. Їм по боку на Бацьку, вони розраховують його знести протестами, а нашим воно теж даром не потрібно, бо він ніколи би їх нам не видав. А підігравати йому у торгах із Кремлем, нафіг надо.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:07 Ответить
я легко угадал, что никого он не отдаст
поинтригует еще и отпустит с радости
показать весь комментарий
10.08.2020 14:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 