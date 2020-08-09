Реформа ГАСИ должна не только преодолеть коррупцию, но и повысить безопасность, - Клочко

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства прорабатывает важные законопроекты, которые необходимы для продолжения реформы градостроительства с привлечением к этому процессу всех участников рынка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом, выступая на встрече представителей власти со строительным бизнесом по случаю Дня строителя, состоявшейся под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявил народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

По его словам, реформаторские изменения нарабатываются в 12 действующих законов Украины. Речь идет о законах "Об основах градостроительства", "Об архитектурной деятельности", "О регулировании градостроительной деятельности" и других.

Андрей Клочко перечислил главные новеллы, которые предлагается включить в итоговый законопроект. В частности, планируется Передача регистрации и выдачи документов декларативного и разрешительного характера - из центрального сервисного органа в уполномоченные органы местного самоуправления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полномочий, которые были в райадминистрациях раньше, больше не будет. Закон относительно них еще готовится, - нардеп Клочко

Также в строительное законодательство внедряется принцип альтернативности. "Заказчик сможет выбирать: осуществлять регистрацию в органах местного самоуправления или в Государственной сервисной службе. Также он сможет выбирать учреждение контроля: орган самоуправления по месту нахождения объекта, или центральную Инспекцию градостроительства", - пояснил Клочко.

Также, по его словам, предлагается: окончательная отмена лицензирования в строительстве и замена его на сертификацию прорабов, право выбирать страховую систему вместо разрешительной, механизм досудебного обжалования. "В случае возникновения споров при проверке заказчики смогут обращаться к председателю Государственной инспекции градостроительства, чтобы обжаловать действия подчиненных ему должностных лиц, осуществляющих проверки", - отметил Клочко.

"И отдельно хотел бы коснуться законопроекта об усилении ответственности за правонарушения в сфере градостроительства. Он вводит уголовную ответственность, если такое нарушение причинило вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере. Считаю это очень важным, поскольку реформа должна не только преодолеть коррупцию, но и принципиально повысить качество и безопасность в строительстве", - заявил Клочко.

"Реформа остро нужна, и ее реально завершить в исторически короткий срок, если мы будем работать активно, согласованно и по-партнерски", - подытожил глава парламентского комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине застройщик при продаже недвижимости уклонился от уплаты налогов на 50 млн грн, - СБУ. ФОТО

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 13 марта 2020 года принял постановления о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.

В рамках реформы в Украине созданы Государственная сервисная служба градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в строительстве, и Государственная инспекция градостроительства, которая должна выполнять функции надзора и контроля в строительной отрасли.

ГАСИ была создана в 2014 году как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.