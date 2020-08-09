РУС
Обязательно отметим Международный день коренных народов в свободном Бахчисарае и по всему Крыму, - Зеленский

В Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента

"Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы, наконец, должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать – обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму", - отметил Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Международного дня коренных народов мира.

Глава государства отметил, что с началом оккупации Крыма Российской Федерацией вопросы защиты прав и законодательного определения особого статуса крымскотатарского народа в Украине стали еще более актуальными.

Крымскотатарский орнамент внесли в предварительный список ЮНЕСКО

"Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине – в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - заявил Зеленский.

На границе с оккупированным Крымом образовалась огромная очередь из-за решения Кабмина запретить въезд и выезд с полуострова, - Чубаров.

Автор: 

Зеленский Владимир (22004) Крым (26480) крымские татары (2718) Офис Президента (1828)
+36
09.08.2020 14:11
09.08.2020 14:11 Ответить
+21
уже взял под личный контроль?
или зуб дает???
09.08.2020 14:12 Ответить
+12
И БУДЕТ ПРАЗДНИЧНЫЙ КРНЦЕРТ!
Обязательно отметим Международный день коренных народов в свободном Бахчисарае и по всему Крыму, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2489
09.08.2020 14:18 Ответить
ого , а таки у нас при владі одні ідіоти. Раніше ще один обіцяв завершити АТО за два тижні, а ще один приймати парад в Севастополі.... А на виході за всіма цими діячами плаче дурка.
09.08.2020 17:44 Ответить
Дурку треба запровадити прямо в кремлі, бо там усі вже збожеволіли на войнушках і очманіли від чужої крові, бузувіри.
09.08.2020 20:31 Ответить
А війну з московською гадиною можна закінчити тільки розчавивши її в кремлі і вивісивши український і кримсько-татарський прапор над спаською вежею.
09.08.2020 20:37 Ответить
невже? А наші що не підігрували кремлівськорму карлику весь час? ЖОПА, Яник, Медведчук зі сворою, той же Кравчук з Кучмою?? Вся наша ******* історія це історія суцільних помилок. І найбільше зло, що люди ці уроки не вивчають взагалі.
10.08.2020 00:30 Ответить
Це пусті слова, а насправді Сцикло веде перемовини про подачу води в Крим, бо "там же наши люді і оні страдают". Після подачі води про український Крим можна буде забути.
09.08.2020 18:00 Ответить
Зєля, чий Крим?
09.08.2020 18:12 Ответить
вот так сразу и отметим, прямо сразу как отменим кортежи, посадим коррупционеров, закончиться война и т.д.
09.08.2020 18:13 Ответить
Куди він лізе,цей чи то ідіот чи то провокатор?..Корінні народи,титульні,приблудші,заїзджі,верхні,нижні...Чого він розколошкує ту тему?..Себе він до якого народу відносить?..Зрозуміло до якого,до того,який буде мирити коли всі перегризуться на національному грунті,найбільш дебільному грунті в світі...Нація на жаль стає анахронізмом,поняття "народ" набуває іншого значення...Те,що ми поки що зберегли європеоїдну зовнішність і ідентичність не означає,що через пів віку середньостатистичний українець не буде коричневий,чорноволосий і кучерявий...І з пейсами...і нетрадиційної сексорієнтаціі,яка на той час стане традиційною...Тут головне вишиванку зберегти...без неї нам як націі зовсім капець...Іншої перспективи з наким презом не бачу,з таким "нарідом" тим паче...
09.08.2020 18:45 Ответить
Однако философ!
09.08.2020 19:17 Ответить
До цієї заяви Зєєва Зе я гадав, що корінний народ Тавриди - то українці. В "Велесовій Книзі" згадано, що саме Кіммерійці (союз слов'янських племен сформований на лівому березі Дніпра навпроти гирла ріки Рось) заснували перші міста в Тавриді і назвали її саме так - Таврида і це все було 3200 років тому. Татари навалили до Тавриди лише в 13-сторіччі. Чи знає це все наш щирий українець Зєєв Зе???
09.08.2020 20:37 Ответить
Вообще татары стремный народ, их жалкая кучка, а они вон ка качают свои права и требуют автономию! Приэтом они хотят пользоваться всеми благами Украины!
А теперь представьте, что бы было, если бы их было больше? та же аннексия только татарами, может еще и набеги на материк делали бы!... Короче, с ними надо поосторожней, их мало и отлично!
09.08.2020 20:57 Ответить
Разве что у себя в мечтах. Те, кто действительно может отнять Крым у России, те кто действительно готов поддерживать каждый чих направленный на фрагментацию РФ - никогда не будут закладывать себе новую бомбу в виде исламского сепаратизма. Крым должен быть нашей колонией, и за два поколения стать белым, христианским и говорить с полтавским акцентом украинского. Или мы будем воевать за свою землю каждые 10-15 лет, с новым врагом.
09.08.2020 22:02 Ответить
Ок, новый пиар менеджер в АП по написанию текстов: я должен поставить точку, обязательно, уверенно, наконец... Практически Наполеон. Как-то суть от перестановки и усиления акцентов грамматики никак не вдохновляют
09.08.2020 22:20 Ответить
Мендель умеет управлять государством как минимум с тем же успехом, что и он сам.
10.08.2020 00:31 Ответить
А "та сторона" як , згодна???
10.08.2020 06:13 Ответить
