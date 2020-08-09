Обязательно отметим Международный день коренных народов в свободном Бахчисарае и по всему Крыму, - Зеленский

В Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы, наконец, должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать – обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму", - отметил Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Международного дня коренных народов мира.

Глава государства отметил, что с началом оккупации Крыма Российской Федерацией вопросы защиты прав и законодательного определения особого статуса крымскотатарского народа в Украине стали еще более актуальными.

"Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине – в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - заявил Зеленский.

