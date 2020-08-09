Новий замглавы ОП Татаров требовал для Стерненко подозрение, которое предусматривает пожизненное заключение

Экс-чиновник МВД времен Януковича Олег Татаров, который недавно был назначен на должность заместителя руководителя Офиса президента, в прошлом году как адвокат требовал у следователя СБУ объявить подозрение в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство двух лиц активисту Сергею Стерненку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты Слідство.Інфо

Стоит отметить, что ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины (Законченное покушение на убийство двух лиц) предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Журналистам удалось получить копию ходатайства Татарова к следователю СБУ.

Как следует из документа, датированного 17 мая 2019 года, Олег Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой — жены Ивана Кузнецова, который погиб в мае 2018 года от ножевых ранений в результате стычки со Стерненком возле дома последнего в Одессе. Еще один мужчина - Александр Исайкул - тогда получил ранения.

Сам Стерненко уверяет, что в тот вечер защищался от нападавших. В ходе столкновения он также получил повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, гематомы, ножевое ранение.

В ходатайстве следователю СБУ Татаров указывает, что Стерненко якобы намеревался убить Кузнецова и Исайкула и настаивает на объявлении ему подозрения в законченном покушении на убийство двух и более лиц, за что предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения. Также Татаров требовал объявить подозрение в умышленном убийстве.





Через неделю после этого письма старший следователь Главного следственного управления СБУ Дмитрий Кувачов ответил Татарову, что следствие учтет "изложенные в ходатайстве обоснования" и пообещал сообщить ему о дальнейших решениях дополнительно.

Также отмечается, что именно следователь Кувачов зачитывал Сергею Стерненку подозрение 11 июня 2020. Впрочем, это подозрение несколько "мягче" того, которого требовал Татаров. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Высшая мера наказания по этому подозрению предусматривает пятнадцать лет за решеткой.

Сам активист обоснованность подозрения отрицал. Он отметил, что "не было убийства, а была необходимая оборона". Также, по словам Стерненка, нож, который у него изъяли, не является холодным оружием, что будто бы подтвердили несколько экспертиз.

Сейчас дело в отношении активиста рассматривают в суде. 15 июня Стерненку была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 6 августа ему изменили меру пресечения на ночной домашний арест.

