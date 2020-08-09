РУС
Новий замглавы ОП Татаров требовал для Стерненко подозрение, которое предусматривает пожизненное заключение

Экс-чиновник МВД времен Януковича Олег Татаров, который недавно был назначен на должность заместителя руководителя Офиса президента, в прошлом году как адвокат требовал у следователя СБУ объявить подозрение в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство двух лиц активисту Сергею Стерненку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты Слідство.Інфо

Стоит отметить, что ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины (Законченное покушение на убийство двух лиц) предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Журналистам удалось получить копию ходатайства Татарова к следователю СБУ.

Как следует из документа, датированного 17 мая 2019 года, Олег Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой — жены Ивана Кузнецова, который погиб в мае 2018 года от ножевых ранений в результате стычки со Стерненком возле дома последнего в Одессе. Еще один мужчина - Александр Исайкул - тогда получил ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый замглавы ОП Татаров - адвокат Портнова, вместе с которым в грубой форме обещал посадить прокурора Божко, - Маселко

Сам Стерненко уверяет, что в тот вечер защищался от нападавших. В ходе столкновения он также получил повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, гематомы, ножевое ранение.

В ходатайстве следователю СБУ Татаров указывает, что Стерненко якобы намеревался убить Кузнецова и Исайкула и настаивает на объявлении ему подозрения в законченном покушении на убийство двух и более лиц, за что предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения. Также Татаров требовал объявить подозрение в умышленном убийстве.

Через неделю после этого письма старший следователь Главного следственного управления СБУ Дмитрий Кувачов ответил Татарову, что следствие учтет "изложенные в ходатайстве обоснования" и пообещал сообщить ему о дальнейших решениях дополнительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о назначении Татарова: Главное, чтобы человек был честным, моральная сторона

Также отмечается, что именно следователь Кувачов зачитывал Сергею Стерненку подозрение 11 июня 2020. Впрочем, это подозрение несколько "мягче" того, которого требовал Татаров. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Высшая мера наказания по этому подозрению предусматривает пятнадцать лет за решеткой.

Сам активист обоснованность подозрения отрицал. Он отметил, что "не было убийства, а была необходимая оборона". Также, по словам Стерненка, нож, который у него изъяли, не является холодным оружием, что будто бы подтвердили несколько экспертиз.

Сейчас дело в отношении активиста рассматривают в суде. 15 июня Стерненку была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 6 августа ему изменили меру пресечения на ночной домашний арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначении Татарова в ОП - это надругательство над памятью. Власть в очередной раз пробивает моральное дно, - Семьи Героев "Небесной Сотни"

+44
Ст.27 Конституции Украины
"Каждый имеет право защищать свою жизнь и жизнь окружающих от противоправных посягательств."Правильно поступил Стерненко и никакие татаровы и венедиктовы не могут трактовать иначе.
09.08.2020 15:00
+37
Этот Татаров какой то особенный (шоб он сдох, Господи прости). Это несчастье выступало во время Майдана по ТВ, где отмазывало Беркут и требовало силового разгона. Но уже при вашем Петре Алексевиче это существо чуть не сделали помощником губернатора стратегической Херсонской области. Лично учавствовал в компании по недопущению этого прецедента и хорошо помню, тогда поднялся страшный шум в информпространстве и это создание выгнали. Потому оно еще несколько раз пыталось куда-то назначаться, но с тем же успехом. А теперь его назначили уже не замом губернатора а замом ОП, Это чудо или влиятельная рука Хремля? Судите сами.
09.08.2020 14:51
+26
скажи мені, хто в тебе в оп - і я скажу, що ти москальське падло
09.08.2020 14:46
Надо будет,он и зеле с ермаком пожизненное выпишет.Ведь у подобных "тартаровых" принципов нет,кроме как набить собственный карман.
09.08.2020 15:32
Других капитулянты не набирают по "открытым конкурсам".
09.08.2020 15:32
суддя - 100 відсотків мій! Ще один Вишінський, через 100 років!!!
09.08.2020 15:32
Все к мусорку вернется бумерангом...
09.08.2020 15:39
200%
09.08.2020 15:52
може. і тобі, 73/43%зебіл, вже вернулось?.. Ти вже якимось іншим став...
09.08.2020 16:55
Не волнуйся, подстилка порохоботская - и тебе и вернется, и зебилам.
Выгоним вашу хитрожопую нечисть, и будет Украина!
09.08.2020 17:47
ааа, то ти ще в диню не отримав. Бум знать! Готуйся!
09.08.2020 20:28
Тебя раздавить - что в кучу лайна вступить.
Когда же вы, подстилки маланские, отстанете от нашей страны!
Пшло...
09.08.2020 22:38
Чи буде шобла сидіти на лаві підсудних…Ну хоча б колииись?
09.08.2020 15:46
Татаров -опытный адвокат,если требовал пожизненного для обвиняемого в убийстве.Был бы я адвокатом- тоже требовал,Совершенно безотносительно к Стерненко.Это неотъемлемое право адвоката,.Был бы адвокатом Стерненко -трбовал обратного -наградить Стерненко медалью Свободы США.
09.08.2020 15:55
Це для тебе, мішігене, та й взагалі для юстицьок

Новий заступник голови ОП Татаров вимагав для Стерненка підозру, що передбачає довічне ув'язнення - Цензор.НЕТ 9305
09.08.2020 15:59
ты нечаянно перепутал адвоката с прокурором. адвокат требует оправдания, а не обвинения.
09.08.2020 16:10
Татаров был адвокатом родственников убитого.Он должен быть похлеще прокурора.
09.08.2020 17:23
Щос підказує не обійшлося тут без *портняжого лайна * !?...
Та і кум ***** певно башляв цьому мусорку - адвокату .
09.08.2020 16:00
А кому башляе Шакалад?
09.08.2020 16:12
Судя по этому обвинению, шли таких два мирных здоровых парня, один десантник, второй боксер и тут вдруг...нападает на них с ножом Стерненко, притом ни с того ни сего.
09.08.2020 16:02
Причем "шли" они несколько часов возле подъезда Стерненко и в 2 часа ночи таки "дошли" до него, возвращающегося домой.
09.08.2020 17:10
А після поранення другий "невинний голуб" побіг не в больнічку, не в поліцію, а на зустріч із організатором нападу на Сергія. Зараз "постраждалий" здриснув із України і не поспішає повертатися.
09.08.2020 18:43
Будет урок украинцам на будещее - взяли власть, зачистить власть от пятой колоны предателей, шоб потом их некому было назначать.
09.08.2020 16:17
Ні, спочатку треба буде знищити таких як ти - https://censor.net/user/420539 - провокатор-лахта, зажоп, прихований касап
09.08.2020 16:38
Ні, починати треба з таких як ти запроданців.
09.08.2020 18:13
ти рамси не попутав, Гал?
09.08.2020 20:30
А може ти? Він, до речі, цілком правий. А ти проти?
09.08.2020 20:33
Ні, неправий. Ти неправий. Тому що оцей https://censor.net/user/420539 з його р№420539 - типовий, причому жирний антирухівець, антипорох, антиЄС. Ще раз: я його в своєму кондуїті виділив жирним, і вже давно! Більше того, зазначив в себе, що він - провокатор, схожий на ольгінського бота!

Але... Люди міняються... Можливо, і він також... Але: допоки так думати підстав НЕМА!
09.08.2020 21:03
Він не "схожий", а справжній "ольгінський бот"... Другий нік - "Добрий людь"...
09.08.2020 21:24
Смокчи у *****, подстилка козломордая.
09.08.2020 22:35
Он, бачиш, я нашого "друга" різко "заковбасило", після мого коментарю: заскакав і зашипів, наче його по оголеному паху кропивою стьобнули...
10.08.2020 04:53
Ты часто гуляя со свой Девушкой , сам нападаешь на двух "мирно" гуляющих урков ( + не первое покушение ( как по мне , было запугивание, так как когда хотят убрать - то убирают...) ...- странное совпадение , а..... Ну а что уже случилось во время самообороны, и затем....- то лучше убить ВРАГА, чем он тебя....- закон ЖИЗНИ, ПРИРОДЫ-ВЫЖИВАНИЯ....
09.08.2020 16:50
При чому все відповідно до закону: якщо нападає двоє і більше ти вправі захищатися любими засобами.
09.08.2020 18:45
В любой нормальной стране можно убить нападавшего и тебе за это ничего не будет.
Ибо нехер было наниматься и нападать на людей за бабло.
09.08.2020 17:09
Какая только дрянь и сволота не собралась вокруг мелкого ЗЕленого ЧМО, этой гниды, этого **********.
09.08.2020 16:30
Я бы, утопил этого урода (Татарова) в выгребной яме. Можно не топить, но тогда назначить Стерненка его начальником.
09.08.2020 16:33
Стерненко - один з тих 73/43%них зебілів, який привів цього овощного на Банкову в якості слуги урода
09.08.2020 16:36
Який, вибачте за слово"президент" таке й оточення. Маленьке зелене непорозуміння ненавидить Україну і таке ж у нього оточення
09.08.2020 16:46
ссучений махровий про-кацап "адвокат" не поцікавився із якого хЄра ті двое ( в черговий раз) перетнулися із ОСОБОЮ, яка була в оточені Жіночої статі....- щось не складаеться.....- але як завжди, папір, та замовлення політ-системи роблять свое....
Де СУД Присяжних ???????
Що-невигідний зЄ-"владі"....
09.08.2020 16:47
что то сидят тихо андруша билецкий, тягныбок, семенченко сэмен...думаете к вам портнов не придет?? напрасно. По одному отловят....я бы чесался уже с этим ватным шабашем что то делать на вашем месте.
09.08.2020 16:49
"тихо сидят"- так как карманные, а не Истинные Лидеры Движений.....
09.08.2020 16:51
я верю в мудрьій украинскии народ и в легальное владение. ношение и приминение для своей защитьі жизни и собственности нарезного огнесрельного оружия! не верю мудакам в правоохранительньіх органах!
09.08.2020 17:11
рейтинг зели летит на дно.вместе с этой мразью зелю будем гнать
09.08.2020 17:11
сколько разного дерьма забродило и повсплывало при говнокомандующем Зеле..
09.08.2020 17:19
То таке ...але чому те лайно не було зачищено при св.Пецику !?
09.08.2020 17:44
..якби усе лайно "було зачищене", то на Цензорі нікому було задавати подібні ідіотські питання
09.08.2020 17:58
Настоящий ЗЕчиновник. Голосовавшие за бубочку - жрите!
09.08.2020 17:52
Негайно з ОП на свіже повітря!
09.08.2020 17:53
Зе клоунада
09.08.2020 17:57
На 14 странице своего пасквиля Татаров пишет, что: " Фунцію захисту життя і здоров'я людини від протиправних посягань ПОКРАДЕНО на правоохоронні органи і зокрема на органи досудового рослідування..." . Это, как говорится, уже по Фрейду.
09.08.2020 18:04
Новий заступник голови ОП Татаров вимагав для Стерненка підозру, що передбачає довічне ув'язнення - Цензор.НЕТ 6526
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
09.08.2020 18:05
"главное,чтобы не порошенко" (с) стерненко
09.08.2020 19:10
Весь Украинский народ желает, чтобы Татарова повесили на висилице!!!
09.08.2020 19:34
Нужно проводить референдум о отставке полностью всей власти и увольнении всех коллаборантов с Ген Прокуратуры, МВД, СБУ, от о всюду! Украинский народ должен не выбирать новое, а нужно действовать от обратного! То бишь Украинский народ должен устранять все вредящие государству! Всех коллаборантов устранить и всех коррупционеров и вредителей!!! И когда все вредящие факторы будут устранены, тогда Украина начнет двигаться к улучшению!!!
09.08.2020 19:37
Нарід, а чи не настав час вийти на Майдан та гнати цю прокацапську погань? Немає сил терпіти це знущання!
09.08.2020 20:19
https://www.youtube.com/watch?v=EqhiH6tBDkw

Скандальне призначення Татарова в Офісі президента
09.08.2020 20:24
https://www.youtube.com/watch?v=EqhiH6tBDkw Скандальне призначення Татарова в Офісі президента
09.08.2020 20:25
Коли татарова розстріляють
09.08.2020 20:45
А какие повреждения у Стерненко? Желательно подробно.
09.08.2020 21:09
Кажуть, що Людиною стати ніколи не пізно! Але для такого неукраїнського ..., як Татаров це недосяжно.
09.08.2020 22:35
Після подібних заяв кожний зебіл особисто для мене ворог України зі всіма наслідками.
09.08.2020 23:44
Как сказал ЗЕля, "главное, чтобы человек честный был"

Видать честно требовал, по ватно рыговским убеждениям
10.08.2020 00:57
"Ні нада сапратівляцца! Нада ітті на діалогі, кампраміси. Нада стать ракам і прасіть пращєнія" - шистой през.
10.08.2020 18:44
