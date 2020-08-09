РУС
Передислокация войск США в Европе направлена на сдерживание РФ, - глава Пентагона Эспер

Передислокация войск США в Европе направлена на сдерживание РФ, - глава Пентагона Эспер

Вывод части войск армии США из Германии и их передислокация в конченом итоге преследуют цель усилить сдерживание Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом завил министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News.

"Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией", - сказал Эспер.

Таким образом, по его словам, передислокация направлена на "усиление сдерживания России и укрепление альянса (НАТО. - Ред.)".

Эспер сообщил, что в общей сложности США выведут из Германии 12 тыс. своего воинского персонала, значительная часть его будет возвращена на родину, часть перемещена в Италию и Бельгию.

Министр отметил, что большинство союзников по НАТО поддержали это решение, ранее принятое президентом США Дональдом Трампом.

Ранее он заявлял, что за счет переброски войск США из Германии могут быть усилены Румыния и страны Балтии.

"Мы вводим больше ротационных сил в Черноморский регион, в частности, в Румынию", - сказал Эспер в виртуальном выступлении на форуме по безопасности в аналитическом центре Института Аспена.

Пентагон также хочет направить больше сил в Прибалтику и Польшу, сказал он.

Пентагон (1498) россия (97335) США (27954) Эспер Марк (33)
+6
Пленки Деркача аукнулись Коломойскому, или Пора паковать чемоданы в Ростов - ОЛЕСКАНД КОВАЛЕНКО . Стало зрозуміло ,чому НЕлох ************ від того самого Деркача , якого так гаряче анансував у справах проти Порошенко. Не пройшло й місяця , а треба було відкрити справу по Бєні в США з відмивання коштів Украіїни, як ЗЕНЕЛОХ зробив заявочку по виборам у США в які він нє вмешіваєтся
09.08.2020 15:10 Ответить
+6
можно в Харьков, сейчас. Тоже норм будет.
09.08.2020 15:13 Ответить
+5
Ждем Американские базы в Харькове ,Сумах и в Славянске.Вате страдать)))
09.08.2020 16:09 Ответить
Было бы справедливо если бы американцы вообще вывели бы все свои войска и закрыли бы базы в тех странах которые поддерживают сп-2
09.08.2020 15:08 Ответить
пуйло будет счастливо, оно только этого и добивается!
09.08.2020 15:09 Ответить
Ну и отлично будет ,когда раша нападет на них,тогда на собственной шкуре прочувствуют свою политику двойных стандартов :когда с одной стороны говорят о неприемлемости их действий в отношение Украины грозя рашке пальчиком и выражая глубокую озабоченность ,а с другой всячески пытаясь помочь рашке достроить северный поток в обход тех же американских санкций и подсадить себя на газовую иглу.Да и нам легче станет наши оккупированные территории освобождать когда рашка увязнет в очередной ,без перспективы на быструю победу войне по примеру сирийской и ливийской и растянет свои силы на несколько фронтов
09.08.2020 15:33 Ответить
США з Європи не піде,у них інша мета, поставити зажерлих євроліберастів в стойло !!))
09.08.2020 15:38 Ответить
Ну да..особенно если их разместят в Балтии и Польше )))
09.08.2020 20:11 Ответить
ну да...для того сп-2 и затевался,что бы привязать крепенько дойчланд к рахе...
09.08.2020 15:44 Ответить
Передислокуйте потихеньку, а вже Байден прийде, порядок наведе.
09.08.2020 15:09 Ответить
Италия ближе к рашке чем Германия? О вообще карту в глаза видел?))
09.08.2020 15:09 Ответить
Політично-ментально, такіж разїбаї
09.08.2020 16:48 Ответить
ойойой щось запахло смаженим у ОПі Єрмака
09.08.2020 15:11 Ответить
Отлично, передислоцируйте всё что там надо, не стесняйтесь!

..Чисто для настроения, порадуйтесь таланту маленькой украиночки Каролины, набирающей популярность в мире блистая на улицах ЛА
https://www.youtube.com/watch?v=DIwnOxOqEsw
09.08.2020 15:11 Ответить
Дуже гарна дівчинка і класно грає!! )))
09.08.2020 15:27 Ответить
Europe - Karolina Protsenko - Violin Cover
https://www.youtube.com/watch?v=iCpiYSrqexs
09.08.2020 20:09 Ответить
Украинская Линдси Стирлинг подрастает
09.08.2020 20:14 Ответить
в Крым бы передеслоцировали...в 2014..ватниги....
09.08.2020 15:11 Ответить
Хаха, пусть хоть глянет с какой стороны от Германии находится Бельгия.
09.08.2020 15:13 Ответить
Ця заява Петагону - та зява Нелоха про невтручання вибори США пов'язані АБСОЛЮТНО ПРЯМО з загрозою РосіЇ, зі справами фінансовими проти Бєні та плівок Деркача , як факторами впливу на вибори у США... Слухаємо дуже класне інтервью Арестовича Борковському на телеканалу Еспресо ...
09.08.2020 15:19 Ответить
посрались америка с европой, в США хотят свой газ втюхивать , а расея дешевле продает
09.08.2020 15:21 Ответить
занадто розрослась ракова рашистська пухлина - вже за океан до США дібралась , а вони прогавили...
09.08.2020 15:28 Ответить
Терапія вже безсила, час радикальну хірургію застосовувати !!))
09.08.2020 15:32 Ответить
А куда старенька Європа подінется ??))
09.08.2020 15:29 Ответить
обсереться й зробить правильнй вибір
09.08.2020 15:39 Ответить
Передислоцировали бы их в Украину ,куда-нибудь эдак под Херсон ,чтобы наши войска усилить и чтобы у раши не осталось соблазна канал отвоевывать ,когда водохранилища пересохнут
09.08.2020 15:22 Ответить
Ждем Американские базы в Харькове ,Сумах и в Славянске.Вате страдать)))
09.08.2020 16:09 Ответить
Так давно пора ! А вот если бы в Севастополе была база в своё время, то и пуйло зассало бы Крым оккупировать.
09.08.2020 16:27 Ответить
Совок не пройдет
Передислокація військ США в Європі спрямована на стримування РФ, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 8216
09.08.2020 16:37 Ответить
Передислокація військ США в Європі спрямована на стримування РФ, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 7339
09.08.2020 17:03 Ответить
Очень кстати провести эту передислокацию в Польшу через территорию Украины . С заходом в порт Одессы и дальше по ж.д. или по вновь отсроенным дорогам , так сказать с ревизией на будущее сотрудничество .
10.08.2020 01:08 Ответить
 
 