Передислокация войск США в Европе направлена на сдерживание РФ, - глава Пентагона Эспер
Вывод части войск армии США из Германии и их передислокация в конченом итоге преследуют цель усилить сдерживание Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом завил министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News.
"Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией", - сказал Эспер.
Таким образом, по его словам, передислокация направлена на "усиление сдерживания России и укрепление альянса (НАТО. - Ред.)".
Эспер сообщил, что в общей сложности США выведут из Германии 12 тыс. своего воинского персонала, значительная часть его будет возвращена на родину, часть перемещена в Италию и Бельгию.
Министр отметил, что большинство союзников по НАТО поддержали это решение, ранее принятое президентом США Дональдом Трампом.
Ранее он заявлял, что за счет переброски войск США из Германии могут быть усилены Румыния и страны Балтии.
"Мы вводим больше ротационных сил в Черноморский регион, в частности, в Румынию", - сказал Эспер в виртуальном выступлении на форуме по безопасности в аналитическом центре Института Аспена.
Пентагон также хочет направить больше сил в Прибалтику и Польшу, сказал он.
