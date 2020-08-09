Соратница Тихановской, жена экс-кандидата в президенты Беларуси Вероника Цепкало уехала из страны

Супруга белорусского оппозиционера Валерия Цепкало Вероника, которая также является представителем объединенного избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, покинула Беларусь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в пресс-службе штаба Тихановской. Голосовать Вероника Цепкало будет в Москве.

"Мы уважаем решение Вероники. Ситуация непростая. Мы считаем, каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно", — прокомментировали ситуацию в штабе.

Валерий Цепкало - бывший дипломат и экс-глава белорусского Парка высоких технологий, хотел побороться за кресло президента Беларуси. Однако ЦИК отказался регистрировать его кандидатом, сославшись на недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч. При этом, Цепкало передал в комиссию почти 160 тысяч подписей, но засчитали ему чуть более 78 тысяч.

Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции "Приорбанка". В ЦИК это назвали "существенным несоответствием" требованиям к документам кандидата.

Цепкало подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты решил оставить без изменений.

В конце июля стало известно, что Валерий Цепкало покинул страну вместе с двумя сыновьями. Как рассказала его жена, такое решение было принято потому, что Валерия собирались задержать, а ее лишить родительских прав. Валерий Цепкало сначала уехал в Россию, потом в Украину, накануне основного дня выборов он был в Варшаве.

