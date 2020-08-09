РУС
Соратница Тихановской, жена экс-кандидата в президенты Беларуси Вероника Цепкало уехала из страны

Соратница Тихановской, жена экс-кандидата в президенты Беларуси Вероника Цепкало уехала из страны

Супруга белорусского оппозиционера Валерия Цепкало Вероника, которая также является представителем объединенного избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, покинула Беларусь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в пресс-службе штаба Тихановской. Голосовать Вероника Цепкало будет в Москве.

"Мы уважаем решение Вероники. Ситуация непростая. Мы считаем, каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно", — прокомментировали ситуацию в штабе.

Валерий Цепкало - бывший дипломат и экс-глава белорусского Парка высоких технологий, хотел побороться за кресло президента Беларуси. Однако ЦИК отказался регистрировать его кандидатом, сославшись на недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч. При этом, Цепкало передал в комиссию почти 160 тысяч подписей, но засчитали ему чуть более 78 тысяч.

Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции "Приорбанка". В ЦИК это назвали "существенным несоответствием" требованиям к документам кандидата.

Цепкало подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты решил оставить без изменений.

В конце июля стало известно, что Валерий Цепкало покинул страну вместе с двумя сыновьями. Как рассказала его жена, такое решение было принято потому, что Валерия собирались задержать, а ее лишить родительских прав. Валерий Цепкало сначала уехал в Россию, потом в Украину, накануне основного дня выборов он был в Варшаве.

+25
Занятная ситуация. А за кого голосовать беларусам-патриотам, если вся "оппозиция" прячется в... мацкве?
09.08.2020 15:58 Ответить
+20
На маскву?
09.08.2020 15:53 Ответить
+16
ПАШЕНЯН армянський в тройном разбодяжеваніі !
09.08.2020 15:55 Ответить
Белорусь останется Белоруссией - в этом вся суть..
09.08.2020 17:05 Ответить
Доброго волшебника, предлагающего построить за вас Беларусь, у нас сегодня нет, а имеются Лукашенко с Белоруссией и оппозиция в Москве с Союзным государством.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:18 Ответить
Для Украины ничего не изменится и для белорусов тоже
Всё остаётся по Брежнему
09.08.2020 17:18 Ответить
Кремлёвская агентура понемногу разъезжается, значит походу у Путина не получилось поставить своих марионеток.
09.08.2020 16:55 Ответить
Запутали бедных беларусов совсем. Заяц едет на козе и играет на звизде.
09.08.2020 16:59 Ответить
Новость - тупо ни о чём...
09.08.2020 17:02 Ответить
погоджусь,інколи цензор піднімає маловажливі,або навіть НІКЧЕМНІ теми
09.08.2020 18:28 Ответить
Ой.Шож они все в Москвабад лыжи навострили..Вроде за европейский выбор и демократию..
09.08.2020 17:07 Ответить
Читай внимательно в последней строчке
09.08.2020 17:26 Ответить
Перед поездкой в Варшаву он успел обвинить Лукашенко в антироссийской политике и попросил Путина обеспечить проведение честных выборов в Беларуси - "европейский выбор и демократия" лезут из всех щелей.
09.08.2020 17:35 Ответить
Ну ,что могу сказать ,что развели вас читателей со всех сторон,как и у нас в Украине
Подсовывают кандидатов тех за кого проголосуют в любом случае
09.08.2020 17:51 Ответить
Ну так он ломанулся к хозяевам своим, а они ему, ты что, дурной, палишься так - ну-ка быстро вали, в Украину или Польшу.
09.08.2020 18:36 Ответить
На сегодня Беларусь страна не пуганных совкодрочеров, живущих еще при социализме. По-этому пока Х"йло не подохнет пусть остается президентом Лука. Иначе на второй день там появятся вежливые олени из лателандии.
09.08.2020 17:16 Ответить
Белорусы, ну вы-то знаете, нахрена вам все это?!
09.08.2020 17:27 Ответить
Я твоего бацька ещё до вчерашнего дня поддерживал, пока он не опустился ниже пуцина в своём желании всея картофельного добра на всей планете.. везде и всегда надо иметь чувство реальности.. если он внятно и красиво вас всех успокоит - я буду только рад - для братьев наших колорадских выбора сейчас лучше нету.. и если батька утвердит себя - в рамках человечности и каждого из вас переубедит - буду только рад.. касапы - это всемирное зло, от этого отталкивайтесь, чем дальше от них - тем правильней выбор..
09.08.2020 17:30 Ответить
Я прямо сейчас из окна вижу в Минске. Огромные очереди к школам. Все не проголосуют. Это было умышленно сделано ещё на этапе "подготовки". На 2 многоквартирных дома с 500-600 квартир один человек бюллетень выдаёт. Саша 3% продолжает внаглую фальсифицировать выборы. Любой ценой сохранить власть.

https://people.onliner.by/2020/08/09/xotim-chestnyx-vyborov-i-peremen-reportazh-s-izbiratelnyx-uchastkov-minska

С обеда наши читатели стали сообщать о том, что на десятках участков в Минске начали образовываться очереди. Сейчас самая напряженная обстановка на участке по улице Камайской, 18. Наш читатель Константин сообщает, что сейчас в очереди стоит около 2000 человек. На участок приехал глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба и пять рядовых сотрудников. Об очередях на участках уже высказалась Лидия Ермошина.
- Люди возмущаются организацией процесса: там всего три кабинки, - говорит Константин. - Только что вышла женщина из моего участка. Замученная, отстояла 4 часа. Говорит, что все проголосовать не успеют.

Наш читатель Антон простоял в очереди, чтобы проголосовать, пять часов! Говорит, ноги отваливаются.
- Я пришел в 11:00. Очередь уже была за воротами школы, но вначале двигалась быстро, за полчаса мы оказались внутри, в фойе. А потом начался какой-то треш, за полчаса 2-3 человека проходило. Очередь стояла змейкой, как в аэропорту, и никак не двигалась. Выходил к нам подполковник, запускал 5-10 человек. И никакого движения. Тут три участка. Третий двигался нормально. Но на втором ничего просто. Доходило до того, что люди начинали кричать, злиться и пропихивались туда силком.
09.08.2020 17:36 Ответить
Сеча в очі від https://censor.net/user/473930? "сейчас в очереди стоит около 2000 человек. "

Мені одному від цього брехнею тхне???

"Избирательный Кодекс Республики Беларусь
Статья 17. Участки для голосования
Участки для голосования образуются с числом не менее 20 и не более 3000 избирателей, участников референдума."

Подробнее: https://kodeksy-by.com/izbiratelnyj_kodeks_rb/17.htm
09.08.2020 18:08 Ответить
Сейчас самая напряженная обстановка на участке по улице Камайской, 18. Наш читатель Константин сообщает, что сейчас в очереди стоит около 2000 человек. Соратниця Тіхановської, дружина екскандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало виїхала з країни - Цензор.НЕТ 3224
09.08.2020 18:33 Ответить
"Участки для голосования образуются с числом не более 3000 избирателей"

З урахуванням того, що можна було проголосувати достроково (що й зробили близько 40% виборців) черга у 2000 осіб - брехня.
А з огляду на те, що на фото стоїть щонайменше 2-3 черги, можна було б припустити, за цією адресою розташовано кілька виборчих дільниць... Але
1. люди дивляться кудись у бік спортивного майданчика...
2. на лавочках є вільні місця...
3. вивіска над дверима, куди стоїть черга зовсім не нагадує напис "виборча дільниця"
4. під парканом стоїть купа дитячих велосипедів (втримати дитину біля себе, коли в неї велосипед пробували?)
09.08.2020 19:09 Ответить
І підтвердження того, що Сечин щонайменше прибрехав (або послався на брехливе джерело) "Сейчас самая напряженная обстановка на двух участках по улице Камайской, 18. Наш читатель Константин сообщает, что сейчас в очереди стоит около 2000 человек." https://people.onliner.by/2020/08/09/xotim-chestnyx-vyborov-i-peremen-reportazh-s-izbiratelnyx-uchastkov-minska
За цією адресою розташовані щонайменше дві дільниці - №2 і №3. Власний досвід говорить, що у школі такої площі (в Україні) можна розмістити до 5-6 дільниць...
09.08.2020 19:16 Ответить
Интересно будет,когда на некоторих участках получится явка 90 процентов,человек 500 до конца не успеют и еще бюлетни закончатся.(дофуа испорченних).

интересно,белоруси ето "схавают" ?
09.08.2020 18:32 Ответить
Официально
Сегодня в эфире канала СТВ ситуацию с очередями прокомментировала глава ЦИК Лидия Ермошина.
- Очереди у избирательных участков - результат провокации, - сказала она и подчеркнула, что "все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы".
- Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. ( *** официальное вранье "борщеварки"Ермошиной- нигде в телеграм-каналах до такого не призивалось)И так происходит.
09.08.2020 18:37 Ответить
https://www.facebook.com/charter97.org/?__tn__=kC-R&eid=ARA79qu7NBMQPn90t2ObbtEFf_OKM2C_f1xgB8awFqzRtf9QdoEzQtHo82-vKM36XbS_AnLtMSC6kDvP&hc_ref=ARR3lvmvUDadYd-Jh5x5wR5_7fRA36emKyjvheFSrLYEy0DOWmsdX21sgPOT1BlJ-vM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARABotUUfn9q_7Vr4umYymHHjOo5YMwCVZq1Ev7wxU2rWdVl-ly2NQRSKp-58o6gKOFxrqkbqh4PfcuSx18cldS-nuGy3rfoRWTMPP5w9-aAxq6FHwT54HjMLmcB1eRQykLDLnvU2L_4WtC90W5_hHML9-BjvTRRxIpAP3sX_v6ABwNJw1wfFHD11cTrdKdKyNfXJBMnI9qUyzSG_xQfDQW8rFlturh1UZgBYS53jN_OdYrctgvgqiJ4ax989Xkn7vuR3bArK1lCI_poWtwgXUpUBNubZAlN43IgkDc0BgTWBGYqAC7rM9ghfCkelB2RQuu8djg9G76S6-EuItCKXtl3NQ charter97.org
https://www.facebook.com/charter97.org/photos/a.213278982031068/4895902313768688/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARABotUUfn9q_7Vr4umYymHHjOo5YMwCVZq1Ev7wxU2rWdVl-ly2NQRSKp-58o6gKOFxrqkbqh4PfcuSx18cldS-nuGy3rfoRWTMPP5w9-aAxq6FHwT54HjMLmcB1eRQykLDLnvU2L_4WtC90W5_hHML9-BjvTRRxIpAP3sX_v6ABwNJw1wfFHD11cTrdKdKyNfXJBMnI9qUyzSG_xQfDQW8rFlturh1UZgBYS53jN_OdYrctgvgqiJ4ax989Xkn7vuR3bArK1lCI_poWtwgXUpUBNubZAlN43IgkDc0BgTWBGYqAC7rM9ghfCkelB2RQuu8djg9G76S6-EuItCKXtl3NQ&__tn__=-R 2 год · https://www.facebook.com/charter97.org/?epa=SEARCH_BOX#

В одном из избирательных участков Первомайского района Минска закончились бюллетени
Как сообщает Telegram-канал NEXTA, тысячи избирателей 42 участка Первомайского района Минска остались без бюллетеней. Они просто закончились.
«Когда с фальсификациями на досрочке чуточку перестарались», - иронизирует Telegram-канал.

Как сообщают независимые журналисты, в очереди к участку стоят около 500 человек.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Famp-charter97-org.cdn.ampproject.org%2Fc%2Fs%2Famp.charter97.org%2Fru%2Fnews%2F2020%2F8%2F9%2F388779%2F%3Ffbclid%3**************************************************************&h=************************************************-wrIb6msTRwDlaCIqZTCKVM40SW7qb7Wu7PFtcDgB3HwO3Py8D6gfcbEZdxMRVvrQNPBfMfVNe5hVBvqmg67rIvedqXo_XRhNVE7wKR1RrlMNX3tX0nyEod54nJIJ8A4bwEAG_9jtvDm2fN_nvy8b3oymVD8Sv4SkZxtDqzHFm2T0WcsTWQyGzNs0gby8Upt-oBVJ86hn9AddyaswNRP7o-gFp6G2C85--jGDl6zHpfbau8XAeRgL6f_rIvkad-cr6fO6SJq_MIk1P-Cs77ko5pvkpERkY9SBbTV0cRCrgxSq8vE2yuvk2fb568ts5LkJfl_Yi_ILYGwMNK1n7iu55gEvX3h1REjSML-QQRL3AX8Cpz6cZxENs0GDOClgcIwd8vg9kUrXePcm4sVvMroAf8h2GEU8cAWVbl4v2zteA0ZyufgD2ARUDZrUMj3DH1V4NvZ6AAINDOrVXvC5oTL02ob5bBKRKFz0Xe47wXOzB5CEeBbzgIVQR_uhRRLsGfmsPp7V59T2OZmupsbntSOxoddgJJsnuSLmfuXLzwxsxmy-_8b4lqRr-uaaNibuS_69Z4N58yVF6fzozCrKu0 https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/…/…/8/9/388779/
09.08.2020 18:46 Ответить
Бульбаши-оппозиционеры, объясните нам, упоротым бандеровцам, пожалуйста, за что вы топите? Я уже запутался. Бацька плохой! Он узурпатор! Хотим свободы и демократии! Расея памаги! Прячемся от террора на расее! НАТА не прайдёт! Сарасята падрывают нашу независимасть! Вы к чему стремитесь-то?
09.08.2020 17:38 Ответить
К честным выборам! До июня мало кто интересовался в Беларуси выборами. Считалось очередная лёгкая победа Лукашенко. А потом начался трэш. Сняли Бабарико, Цепкало, Тихановского. Людей хватают на улицах за то что они в ладоши хлопали или на велике по городу ехали. Происходит вопиющий троллинг оппозиции. Вы все никто пятая колонна, предатели. Естественно такие действия вызывают ненависть. И объяснимы низким рейтингом Лукашенко. Знает что на честных выборах проиграет, творит беспредел.
09.08.2020 17:43 Ответить
Понятно, честные выборы. Идём дальше, что вы будете требовать на честных выборах?
09.08.2020 18:16 Ответить
Для початку хай хоч узнають, що таке "вибори". А вже потім, років через путінів так 3-4, будуть чесних виборів вимагати.
09.08.2020 19:01 Ответить
Вас даже не смущают газпромовские уши, торчащие из-за ваших "оппозиционеров" ? Если победят кремлевцы - у вас честных выборов уже не будет никогда.
09.08.2020 18:20 Ответить
Я бы конечно хотел ошибиться, но что то мне подсказывает что "плохой" Лукашенко будет куда больше отстаивать интересы Беларуси как государства, чем эта про-кремлевская кандидатка, и вовсе даже не потому что Лука хороший, а потому что понимает что с приходом россии у него могут многое отобрать. Лука далек от идеала и таки диктатор, но эта барышня принесет с собой хаос и полную некомпетенцию.
10.08.2020 00:24 Ответить
Ваше ( не совсем лично ваше а некого сообщества вас) словоблудие больше похоже не на речь бандеровцев, а на махновщину, бей белых пока не покраснеют, бей красных пока не побелеют.
Ваша позиция понятна и предсказуема описать её можно примерно так ( я (мы) люди добрые,отзывчивые, посочувствуем горю, поделимся последним с соседом, но если вдруг у соседа лучше или будет чем у меня, то уж нет это не допустимо)
Никогда с момента начала майдана не писал ничего плохого в адрес Украины и Украинцев ( можете найти мои посты на форуме. но в последнее время открытая поддержка преступника дорвавшегося до власти перешла все границы.
09.08.2020 17:50 Ответить
ЗЫ. Забыл. И не сильно удивлюсь, если в последующие дни хунта пересидевшего в утробе матери бандита, начнёт стрелять в протестующих со стороны некоторых присутствующих комментаторов раздадутся одобрительные рукоплескания.
09.08.2020 17:55 Ответить
мы на украинском сайте. у них свои интересы. почему то кажется оппозиция более пророссийская, чем Лукашенко. по мне так наоборот.
09.08.2020 17:58 Ответить
Да ладно, не горячитесь, мы ж не особо понимаем кто есть кто, судим по косвенным признакам. Да и у вас, люди, которые нас поддерживали во время Майдана, разделились. Мы добра вам желаем.
09.08.2020 18:14 Ответить
Нас осуждают за то, что мы не понимаем своего блага с переношенным, но ведь нужно смотреть глубже в проблему. Надоел он уже за 26 лет своими абяцанками-цацанками, надоело ежегодно под новый год слушать его никролог в качестве поздравления народу " было тяжело, будет ещё тяжелее" но это так поверхностно. Смотря на него звереют руководители высшего и среднего звена, надоел ментовский беспредел, хамство.....
всё это семя он бросил в почву общества и старательно заботился и выращивал неприязнь к простому народу.
09.08.2020 18:26 Ответить
Надоел то надоел, понятно. А вот остальные что-то в путенград сразу поубегали. На мысли никакие не наводит? Кто там у вас реально пробеларусский? что-то не видать.
09.08.2020 19:04 Ответить
Переносок лу "апазицыянер" ну очень любит власть это как слабовидящему очки, за 26 лет настолько привык к роскошной жизни после сорока лет жизни в колхозе, что ему терять власть смерти подобно. И в депутатики поперся слинять от уголовной статьи за избиение.
Цена его независимости это шапка Мономаха , облом вышел в своё время перехватил пуйло. Вот и корчит из себя девочку невинную, цепляясь за то малое, что ему позволяет пацан из подворотни, лучше синица в руках, чем журавль в небе.
09.08.2020 18:17 Ответить
Я не могу с вами спорить по двум причинам, мне не очень нравится Лука, это ваша страна и кто я такой, чтобы вам указывать за кого голосовать. Как по мне, у Луки всего один плюс, он не дал сформироваться у вас олигархии, но вы застряли в позднем совке, а это тупик.
09.08.2020 18:20 Ответить
Шановний https://censor.net/user/201803, наприклад я теж заплуталась.
Ми вже звикли, що Лука то уособлення зла, кривавий диктатор, тощо .
Але на разі, коли в Луки не все гаразд у стосунках з кремлем, постає ніби конкурент. Хто така ця Тихановська ? Чому найближче її оточення втікає у москву ? Чи вона не є новим проектом москви, який офіційно анулює вашу державу ?
Дуже багато питань....
09.08.2020 18:41 Ответить
здесь нужен другой подход..

Отсилки к МАйдану,а не к Степану Бандере..

и тогда становится понятно ,что победа Тихановской -гарантия следующих чесних виборов в Белоруси..
Победа Бацьки -гарантия только стагнации...Как минимум еще на 5 лет..Возможно даже утрата независимости после БАНКРОТСТВА БЕЛОРУСИ.только под ето путин даст деньги "на пропитание"..
09.08.2020 18:21 Ответить
А Тихановській не дасть?
Точніше, чи вона б йому дала?
Ви знаєте?
09.08.2020 21:20 Ответить
Хром,не волнуйтесь так. Вопрос: почему ваша рейтинговая оппозиция прячется на расее?
09.08.2020 18:26 Ответить
ольгинские "палятся" уже сейчас.

а Лукашенко поддерживают лишь исключительно тупие местние порохоботи(типа патриоти,но НЕ ПОНЯВШИЕ МАЙДАН)..А Их немного..
09.08.2020 18:48 Ответить
Та ну нє! Ми поддєржуєм исключітельно прокацапских кандидатів, яких там хоч греблю гати.
09.08.2020 19:08 Ответить
Цей ольгінський vito зареєструвався лише 1 серпня "під білоруські вибори"

ОМИНАЙТЕ СЕ ГІВНО ! )
09.08.2020 18:17 Ответить
Тобто білорусам настільки набрид Лука,що вони готові розміняти його на відверто кремлівську кандидатуру .
Ці вибори Білорусь програла з того моменту,коли стало ясно,що є лише дві групи кандидатів,-технічні лукашенківські ,й кремлівські.
Немає жодного,що йшов би з біло-червоно-білим стягом,заявляв би про загрозу від рф,мав попунктний план майбутніх реформ,заявляв би про курс на ЄС,знав би,чий Крим,озвучив проблему русифікації....
І це не злорадство,а констатація реальності.Не розмінюйте шило на мило.
09.08.2020 19:03 Ответить
Пока складывается впечатление, что в Беларуси отыгрывается армянский сценарий, поскольку «оппозиция» не смогла сформулировать ни национальной идеи, ни даже отношения к РФ, которая эту национальную идею пускает под нож. Нынешняя оппозиция не получила поддержки диссидентов и вообще, не проявила ничего такого, что бы хоть как-то отличало ее от режима Луки.

Нет, конечно - оппонентом является барышня, а потому - у нее нет ни усов, ни блестящей лысины, но очень похоже на то, что сейчас мы наблюдаем не так «усталость белорусского народа», как усталость Москвы от Лукашенко.
Впрочем, до развязки этой пьесы осталось всего несколько часов и скоро мы все увидим своими глазами !!
09.08.2020 17:38 Ответить
три домогосподарки не опозиція..

Білоруси мають те,що мають..
І не вимагайте від них українського націоналізму..

все таки маю надію на ЧУДО ,що навіть так зметуть Лукашенко..Адалі ,за пів року нові вибори.
Де прийме участь і білоруська націоналістична опозиція,хоча ,звичайно без шансів навіть на "Ющенко"..
09.08.2020 18:26 Ответить
ДИКтатор Лукашенко давно вирізав опозицію"під ніж".
Залишилася лише КГБ-шна гнида Черечень..."спойлером" на виборах.

ЯКА ОПОЗИЦІЯ ?
09.08.2020 18:58 Ответить
Чужие разведки всегда подсунут красивые конфетки.
09.08.2020 17:53 Ответить
Ага, не будешь есть конфетку, подсунут ледоруб.
09.08.2020 18:15 Ответить
С такими оппозисионерами, которые от произвола картофельного фюрера прячутся в мацкве, должен стоять один вопрос при голосовании, кто из них быстрей сдаст Берарусь *************, оппозиционеры или картофельный фюрер. Другого вопроса у белорусов на повестке дня не стоит!!!!
09.08.2020 17:56 Ответить
Когда "оппозиционный" кандидат, не может ответить на простой вопрос: "чей Крым", то у любого здравомыслящего человека в Украине к этому кандидату нет вопросов. Всем понятно, что это марионетка кремля, типа зеленского.
09.08.2020 17:59 Ответить
Ой, *****, мы все такими независимы хацим быць, што аж писяем, какбы хутчэе аказацца на
расее-матушке. Бульбаши, абаснуйце, што за дзела з вашай аппазицияй?
09.08.2020 17:59 Ответить
Ой извините шо не в тему, а где жена-соратница нашего НЕлохопреЗЕдента?
09.08.2020 18:06 Ответить
он такие громкие заявочки сегодня делает вразрез ОПе Ермака , шо стало казаться Лена стала его тайным советником... Ведь говорила , что останется в тени Вовке сценарии продолжать писать. И еще говорили шо о на умная, не сравнивая ее ум корректно с Вовкиным
09.08.2020 18:08 Ответить
"...или ты бросаешь Мендель и я тебя вытягиваю , или тони вместе с Ермаком и Беней"
09.08.2020 18:11 Ответить
Да х на н.
09.08.2020 19:10 Ответить
Вопрос от украинских журналистов, а чей Крым, спалил всю белорусскую опозисионную контору ГРУ-ФСБ, и они от преследований Луки ******* в мацкву это так прелесно бу га га га га
09.08.2020 18:09 Ответить
Отака у них газпромівська "опозиція". Нехай краще Лукозавр залишається.
09.08.2020 18:15 Ответить
наблюдатель на выборах в РБ
Соратниця Тіхановської, дружина екскандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало виїхала з країни - Цензор.НЕТ 8662
09.08.2020 18:18 Ответить
А где очередь?
09.08.2020 18:21 Ответить
це дострокові..
там точно "хоть шаром покати"
09.08.2020 18:27 Ответить
Соратниця Тіхановської, дружина екскандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало виїхала з країни - Цензор.НЕТ 557
09.08.2020 18:53 Ответить
Бабка питає мужика в черзі:
-За чим черга?
-За конандойлем.
-А це краще велюра чи гірше?
-Звідкіль я знаю? Думаю, візьму пару пляшечок-попробую.
09.08.2020 19:13 Ответить
при сегодняшних раскладах нам выгодно что бы остался бацька, других ***** съест на завтрак))
09.08.2020 18:26 Ответить
Не з`їсть навіть, а просто увіткне свого *************.
09.08.2020 19:14 Ответить
На росії може рятуватись лише рідкісне *івно.
09.08.2020 18:35 Ответить
Білоруси хочуть світу у своїй країні, тоді всі борошна народу закінчаться. Хіба не так ?
09.08.2020 19:00 Ответить
Гугл или шутка? Цыган или румын?
09.08.2020 22:47 Ответить
Вялый бубнеж беларусского посла в Швеции не выдерживает никакой народной критики.
Люди возмущены, что им не позволяют реализовать их законные права, создавая искусственные помехи.
Оказалось, что посольство рассчитывало на 50 избирателей сегодня.
09.08.2020 19:02 Ответить
Підлога України теж підтримує білоруську опозицію ! Бо вже нема сечі терпіти ці борошна !
09.08.2020 19:21 Ответить
А ось тепер..На кожній дільниці..
Народ оточить дільниці з одним запитанням -КУДИ,СУКИ,ДІЛИ ТРЕТИНУ БЮЛЕТНІВ !?
09.08.2020 19:00 Ответить
Призываю всё бандеровское сообщесттво перестать коментировать булбашей, они походу, все невменяемы.
09.08.2020 19:08 Ответить
Вони, як ті діти. Рости ще і рости.
09.08.2020 19:15 Ответить
За кого тепер білоруси голосуватимуть - один втік, інша на питання про КРИМ почала морозитись....
У і нащо така хитро ...опа опозиція, яка при першій небезпеці взяла і просто ВТЕКЛА...
09.08.2020 19:56 Ответить
Валерий Цепкало очень интересный субъект. Вот что написано о нем в ВИКИ:
"После службы в 1986 году со второй попытки поступил в Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, который окончил с отличием. После учёбы остался в аспирантуре, окончил её на «отлично», преподавал, стал кандидатом юридических наук"."
Я почти поверил, что в то время, не ишача на КГБ можно было поступить в МГИМО. А потом с отличием его закончить и работать в Посольстве СССР в Финляндии. 100 % ФСБная консерва.
Наверное у меня на лбу бегущая строка "я придурок".
Ничего не говорю по поводу Лукашенко. Тут все понятно и так. Но, чтобы фсбные консервы в таком количестве повылазили из всех щелей - это явный перебор.
09.08.2020 22:16 Ответить
Ну, уже брехуны, раз спрятали данные о банке!
09.08.2020 22:45 Ответить
у народа Белоруси ситуация в цугцванге.
с одной стороны Лукашенко пол жизни сидящий на троне со своей советской моделью страны поднадоел и пора двигаться вперед, с другой фсбэшная оппозиция, которая сольет государство в союзную республику аж бегом. Любой выбор будет плохим. Но раз нет проевропейских и демократических кандидатов значит и настроений таких нет.
10.08.2020 11:26 Ответить
