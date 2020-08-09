Житель Харьковщины погиб, пытаясь разобрать снаряд времен Второй мировой войны. ФОТО

Житель села Семеновка Первомайского района Харьковской области погиб при попытке разобрать боеприпас.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков 8 августа около 14:25.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков 8 августа около 14:25.

Установлено, что во дворе 39-летний мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв. Жена пострадавшего сразу вызвала скорую помощь.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в харьковскую больницу с травматической ампутацией нижних конечностей и левой руки. От полученных травм мужчина скончался.

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

