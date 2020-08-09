Житель Харьковщины погиб, пытаясь разобрать снаряд времен Второй мировой войны. ФОТО
Житель села Семеновка Первомайского района Харьковской области погиб при попытке разобрать боеприпас.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков 8 августа около 14:25.
Установлено, что во дворе 39-летний мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв. Жена пострадавшего сразу вызвала скорую помощь.
Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в харьковскую больницу с травматической ампутацией нижних конечностей и левой руки. От полученных травм мужчина скончался.
Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
НАХЕРА ??? Хто дасть логічну відповідь нахера здорові дядьки розбирають іржаві снаряди,??? Там немає міді,золота
Це перемога.Ще декілька мільйонів вибухів і Порошенко знову президент!
Сьогодні в АТБ...
Пара.
Вона бере 67% майонез.
Він: - Навіщо береш такий дорогий?! Візьмемо два по 30%, змішаємо і буде шістдесятивідсотковий!
Вона: - Ой і справді! Який ти в мене розумний...
Викладає 67%, бере 2 х 30%.
А ви дивуєтесь тому, що хтось міг проголосувати за клоуна?!
Премия Дарвина
Но есть вероятность, что кому нибудь прийдет в голову идея разобрать 150-200 мм снаряд или авиабомбу...
И тот взял и вырвал его из земли...я даже позеленеть не успел...
Взрыватель был полностью разрушен коррозией...И корпус был целый....
Пытался что-либо ему сказать ..тот ржать начал...типа я ссыкло...((((
Довольно распространенный аргумент болванов.
Типа, че слабо.
Решил начальник слада боеприпасов облегчить себе и личному составу борьбу с травой...договорился в агрофирме соседней и притаскал трактор с плугом...тот начал пахать и выпахал бомбу времен войны рядом со штабелем боеприпасов
Шо делать хрен его знает...и трактор незаконно и скрыть нельзя...Приехали окружники (не было еще тогда оперативных командуваннь)...тоже не знают что делать...начали решать с МЧС...те тоже не знают что делать....
Короче выпили..и приняли решение "вывезти эскаватором"...
Так и поступили за складами вырыли специально направленную яму...бомбу поддели эскаватором, вывезли в ту яму и там подорвали...
Короче МЧСникам примии, а эскаваторщику болт...бомба была найдена за пределами складов и никто ее не вывозил
Наши за чугун. (черный)