РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3801 посетитель онлайн
Новости
9 145 54

Житель Харьковщины погиб, пытаясь разобрать снаряд времен Второй мировой войны. ФОТО

Житель села Семеновка Первомайского района Харьковской области погиб при попытке разобрать боеприпас.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Житель Харьковщины погиб, пытаясь разобрать снаряд времен Второй мировой войны 01

Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков 8 августа около 14:25.

Установлено, что во дворе 39-летний мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв. Жена пострадавшего сразу вызвала скорую помощь.

Житель Харьковщины погиб, пытаясь разобрать снаряд времен Второй мировой войны 02

Смотрите: Неизвестные бросили две гранаты к автомобилю мужчины в Одессе, в результате взрыва никто не пострадал, - МВД. ФОТОрепортаж

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в харьковскую больницу с травматической ампутацией нижних конечностей и левой руки. От полученных травм мужчина скончался.

Житель Харьковщины погиб, пытаясь разобрать снаряд времен Второй мировой войны 03

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте также: МВД намерено усилить контроль за оборотом оружия в Украине

Автор: 

взрыв (6914) МВД (9345) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) Харьковщина (5577)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Один снаряд "розобрал", другие так президента выбрали...
показать весь комментарий
09.08.2020 16:21 Ответить
+14
Дарвин, естественный отбор.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:21 Ответить
+14
Житель Харківщини загинув, намагаючись розібрати снаряд часів Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9926
показать весь комментарий
09.08.2020 16:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Металоломщик похоже.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:14 Ответить
та нє, фермер походу. тіко тупий. був
показать весь комментарий
09.08.2020 16:16 Ответить
Ні, то дарвініст-експериментатор.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:13 Ответить
Він як той молдован з анекдота, мабуть пилкою пиляв !!))
показать весь комментарий
09.08.2020 17:25 Ответить
пытаясь разобрать снаряд времен Второй мировой войны

================
НАХЕРА ??? Хто дасть логічну відповідь нахера здорові дядьки розбирають іржаві снаряди,??? Там немає міді,золота
показать весь комментарий
09.08.2020 17:38 Ответить
Намагаються знайти кольорові метали.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:40 Ответить
мідь є .
показать весь комментарий
09.08.2020 20:24 Ответить
тол, рибу глушити. він сам по собі не вибухає а горить. Судачи по фото різав автогеном, могла здетонувати киснево - пропанова суміш. А там уже і тол
показать весь комментарий
09.08.2020 20:26 Ответить
ниже написали - тол для рыбалки выплавляют. видимо хотел отверстие вырезать для выплавки
показать весь комментарий
09.08.2020 22:33 Ответить
видать резаком хотел разрезать, хорошо видно баллон кислородный, баллон пропан...
показать весь комментарий
09.08.2020 20:37 Ответить
Щось давно не було раба Аллаха, який на Харківщині пас баранів. Можливо щось знає, або не знає.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:37 Ответить
Житель Харківщини загинув, намагаючись розібрати снаряд часів Другої світової війни - Цензор.НЕТ 392
показать весь комментарий
09.08.2020 18:02 Ответить
В голове -опилки
показать весь комментарий
09.08.2020 16:15 Ответить
Хорошо, что это не было 2500 т. селитры ! А то б соседям курятник бы разворошило б.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:18 Ответить
Один снаряд "розобрал", другие так президента выбрали...
показать весь комментарий
09.08.2020 16:21 Ответить
ага, в 2014-м в один тур !
показать весь комментарий
09.08.2020 16:24 Ответить
Або в 2019,обирали Голобородька ,а отримали Бубочку !!))
показать весь комментарий
09.08.2020 17:32 Ответить
ну не обнулять же было,как у недоразвитых
показать весь комментарий
09.08.2020 17:41 Ответить
What's the congestion charge in a county you live?
показать весь комментарий
09.08.2020 17:45 Ответить
Хто про шо, а петросян про шпінгалєти...
показать весь комментарий
09.08.2020 16:31 Ответить
Ти про це Житель Харківщини загинув, намагаючись розібрати снаряд часів Другої світової війни - Цензор.НЕТ 6782 https://censor.net/user/441517

Це перемога.Ще декілька мільйонів вибухів і Порошенко знову президент!
показать весь комментарий
09.08.2020 17:31 Ответить
то всьо по-совєцкі харашо образованниє

https://twitter.com/Did_Mitya

https://twitter.com/Did_Mitya Did Mitya @Did_Mitya

https://twitter.com/Did_Mitya https://twitter.com/Did_Mitya



Сьогодні в АТБ...
Пара.
Вона бере 67% майонез.
Він: - Навіщо береш такий дорогий?! Візьмемо два по 30%, змішаємо і буде шістдесятивідсотковий!
Вона: - Ой і справді! Який ти в мене розумний...
Викладає 67%, бере 2 х 30%.
А ви дивуєтесь тому, що хтось міг проголосувати за клоуна?!
показать весь комментарий
09.08.2020 17:45 Ответить
ну тупые) 30+30 67 не получается))))
показать весь комментарий
10.08.2020 09:42 Ответить
Дарвин, естественный отбор.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:21 Ответить
от COVID-19
показать весь комментарий
09.08.2020 16:22 Ответить
Старина Дарвин-рулит.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:32 Ответить
Житель Харківщини загинув, намагаючись розібрати снаряд часів Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9926
показать весь комментарий
09.08.2020 16:41 Ответить
Гепа при рождении и лет 7 назад !
показать весь комментарий
09.08.2020 20:34 Ответить
сорокопятка, наверное. самый опасный советский снаряд.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:37 Ответить
Ещё один сгорел на работе ...
показать весь комментарий
09.08.2020 16:40 Ответить
Ну да, де розбирати снаряд як не біля балону з газом.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:41 Ответить
так он его горелкой грел .бо не мог взрыватель открутить...мабуть из понаехалов с северо-востока.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:43 Ответить
Електорат преЗЕденте зменшується
показать весь комментарий
09.08.2020 16:43 Ответить
Це перемога.Ще декілька мільйонів вибухів і Порошенко знову президент!
показать весь комментарий
09.08.2020 16:47 Ответить
А до чого тут барига ??))
показать весь комментарий
09.08.2020 17:27 Ответить
ну не надо так уж примитизировать...у зебилов есть еще куча разных других способов самоликвидации окромя выбухов
показать весь комментарий
09.08.2020 17:44 Ответить
Уничтожил вражеский снаряд и лично доложил товарищу Сталину.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:44 Ответить
Что он хотел найти в снаряде?
показать весь комментарий
09.08.2020 16:45 Ответить
Ответ на извечный вопрос: "Быть или не быть".
показать весь комментарий
09.08.2020 16:49 Ответить
Может и к лучшему что не выжил, что за жизнь без ног, руки и мозгов.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:03 Ответить
Двір запущений, як циганський.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:31 Ответить
Що йому не хватало, є балон з киснем, пропаном і пальник іди і роби людям ворота, огорожі і т.д. Ні вирішив обманути Дарвіна. В снарядах Другої світової робили вибухівку по скороченій технології, без доброго промивання від нітруючої суміші і інших реагентів, і вибухівка також була з численними домішками, тому стальний корпус снарядів, за роки перебування в грунті, реагує з залишками кислот нітруючої суміші і утворюює легкодетонуючі комплексні сполуки заліза. Тому краще не чіпати такі снаряди, які є дуже небезпечні. Їх сапери заливають рідким азотом, а потім вивозять для знешкодження. А цей пан вирішив зіграти в рулетку з смертю і... програв.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:33 Ответить
Дружині "швидку" треба було викликати до вибуху, і саме "психушку". Тепер тільки катафалк...
показать весь комментарий
09.08.2020 17:41 Ответить
-1 избиратель опзж и кернеса
показать весь комментарий
09.08.2020 17:45 Ответить
Это как раз тот случай, когда актуальна руцькая дупомудрость - не всех больных война забрала...
показать весь комментарий
09.08.2020 17:50 Ответить
Человек разбирал снаряд, а снаряд разобрал человека.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:37 Ответить
И разбирал он его кислородно-пропановой установкой...а кислородный балон раскручивал масляными руками...
Премия Дарвина
Житель Харківщини загинув, намагаючись розібрати снаряд часів Другої світової війни - Цензор.НЕТ 7543
показать весь комментарий
09.08.2020 19:51 Ответить
Хорошо хоть разбирают относительно небольшие боеприпасы.
Но есть вероятность, что кому нибудь прийдет в голову идея разобрать 150-200 мм снаряд или авиабомбу...
показать весь комментарий
09.08.2020 20:19 Ответить
Меня один раз знакомый напугал...шли по грунтовке где рубеж обороны был...вдруг прямо посрели дороги снаряд 85мм и явно прошедший через канал ствола..я говолрю смотри снаряд...
И тот взял и вырвал его из земли...я даже позеленеть не успел...
Взрыватель был полностью разрушен коррозией...И корпус был целый....
Пытался что-либо ему сказать ..тот ржать начал...типа я ссыкло...((((
показать весь комментарий
09.08.2020 20:46 Ответить
Круто.
Довольно распространенный аргумент болванов.
Типа, че слабо.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:53 Ответить
Кстати на счет 200 кг...
Решил начальник слада боеприпасов облегчить себе и личному составу борьбу с травой...договорился в агрофирме соседней и притаскал трактор с плугом...тот начал пахать и выпахал бомбу времен войны рядом со штабелем боеприпасов
Шо делать хрен его знает...и трактор незаконно и скрыть нельзя...Приехали окружники (не было еще тогда оперативных командуваннь)...тоже не знают что делать...начали решать с МЧС...те тоже не знают что делать....
Короче выпили..и приняли решение "вывезти эскаватором"...
Так и поступили за складами вырыли специально направленную яму...бомбу поддели эскаватором, вывезли в ту яму и там подорвали...
Короче МЧСникам примии, а эскаваторщику болт...бомба была найдена за пределами складов и никто ее не вывозил
показать весь комментарий
09.08.2020 21:16 Ответить
"Люди гибнут за металл" . (с) (желтый)
Наши за чугун. (черный)
показать весь комментарий
09.08.2020 23:38 Ответить
Тут властивість технічних знань бути пізнатими теоретичним та емпіричним шляхом призвела до смерті. Теоретичні основи використання природничо-наукових знань в технічному об'єкті не під силу дядьку із села, бо там і фізика, і хімія. Але конструкцію можна вивчити без теорії простою маніпуляцією з технічних об'єктом. Хоча для цього є інтернет, навіщо розбирати, якщо так цікава морфологія девайсу?
показать весь комментарий
10.08.2020 11:19 Ответить
 
 