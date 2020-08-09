РУС
У половины экипажа греческого судна Patra, прибывшего в порт "Южный", выявлен COVID-19

У половины членов экипажа греческого судна Patra, прибывшего в порт "Южный" (Одесская область) из Египта, выявлен COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины.

Судно Patra (флаг Греция) прибыло из египетского порта Эль-Дехейла 8 августа. В составе экипажа - 22 моряка. Судно отшвартовали для карантинной стоянки. При тестировании у 11 моряков был выявлен коронавирус. Их госпитализировали в одно из лечебных учреждений Одессы.

У второй половины экипажа взяты пробы для анализа на антитела.

На время стоянки судно будет под круглосуточной охраной, чтобы исключить попадание на борт посторонних людей и выход на берег членов экипажа.

+6
Что то раскрашено это типа греческое судно в цвета мокшанского флага...
09.08.2020 17:10 Ответить
+4
Но Греки як спаливши Трою,зробили з неї купу гною...(с)
09.08.2020 17:28 Ответить
+4
Шо говорит о том или наши тесты лажа или коронавирус настоко жёсткая болезнь шо её куй хто из экипажа заметил)
09.08.2020 18:03 Ответить
Греки раніше неодноразово затримувати українських моряків. Тепер прийшла черга греків сидіти в Україні.
09.08.2020 17:02 Ответить
Судно греческое , а экипаж чей , ведь может быть и украинский?
показать весь комментарий
09.08.2020 18:04 Ответить
--"новая партия старушек"?
--это сироты.
09.08.2020 17:02 Ответить
И что?? Рядом с делфи их положат??
09.08.2020 17:03 Ответить
09.08.2020 17:10 Ответить
Цікаве питання-порт Южний,чи Південний??)))
09.08.2020 17:20 Ответить
Там порт "Южний" в надійних українських лапках🤗
09.08.2020 17:29 Ответить
09.08.2020 17:28 Ответить
Якщо чесно, то греки це багато різними націй, які у давнину мали зовсім інший генотип.
09.08.2020 17:32 Ответить
https://www.************.com.ua/uk/Lit/K/KotljarevskyI/Eneida/1.html Еней був парубок моторний
І хлопець хоть куди козак,

Но греки, як спаливши Трою,
Зробили з неї скирту гною,
09.08.2020 17:47 Ответить
Не грає, Париж раніше був Лютецією.
09.08.2020 18:34 Ответить
Кок заразила?
09.08.2020 17:33 Ответить
" Хотели кока,а с"ели Кука" !!!))
09.08.2020 17:36 Ответить
Аборигены почему-то съели Кука
За что - неясно, молчит наука
Мне представляется совсем простая штука
Хотели кушать - и съели Кука!
Хотели кушать - и съели Кука!
09.08.2020 17:39 Ответить
09.08.2020 18:03 Ответить
У тому Южному ( така назва - Южне) мільйон троянд. А може три. Вони скрізь, море квітів. І море також. Поїдьте на день. Тільки не на море!
09.08.2020 18:12 Ответить
Там троянди рожеві, червоні, жовті, оранжеві, білі, біло-рожеві, фіолетові...А найбільше ті, що посаджені між двома рядами сходів до моря. Шириною метрів триста, зелені не видно, одні суцвіття. Вони здоровенні, сантиметрів 10 в діаметрі і білі, а по краях рожево- сіруватого кольору, як вал морської піни. Людина таке створити не може.
09.08.2020 18:25 Ответить
На море- клипер, на клипере - шкипер, у шкипера - триппер. (с)
09.08.2020 18:38 Ответить
 
 