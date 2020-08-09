5 715 21
У половины экипажа греческого судна Patra, прибывшего в порт "Южный", выявлен COVID-19
У половины членов экипажа греческого судна Patra, прибывшего в порт "Южный" (Одесская область) из Египта, выявлен COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины.
Судно Patra (флаг Греция) прибыло из египетского порта Эль-Дехейла 8 августа. В составе экипажа - 22 моряка. Судно отшвартовали для карантинной стоянки. При тестировании у 11 моряков был выявлен коронавирус. Их госпитализировали в одно из лечебных учреждений Одессы.
У второй половины экипажа взяты пробы для анализа на антитела.
На время стоянки судно будет под круглосуточной охраной, чтобы исключить попадание на борт посторонних людей и выход на берег членов экипажа.
