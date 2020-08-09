РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10710 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 873 35

РФ продавливает одновременное проведение в 2021-м выборов в ОРДЛО и на подконтрольных территориях, где ЦИК накануне отказался назначать, - политолог Попов

РФ продавливает одновременное проведение в 2021-м выборов в ОРДЛО и на подконтрольных территориях, где ЦИК накануне отказался назначать, - политолог Попов

Новый российский план заключается в продавливании проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса, но после изменения Конституции и закона об особом статусе.

Об этом в Facebook написал политолог Игорь Попов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера ЦИК отменила выборы местных советов в 18 общинах Донецкой и Луганской области. Представление Донецкой и Луганской ОВГА прямо противоречит объявленному президентом большому перемирию, которое должно скоро перерасти в "вечный мир".

Однако инсайдеры (из числа торговцев арбузами на трассе) говорят о вероятных мотивах такого решения. И это не только падение рейтингов правящей партии, что уже привело к отмене должностей городских голов Северодонецка и Лисичанска. Новый российский план заключается в продавливании проведения все же выборов в ОРДЛО, которые должна признать Украина. И выборы эти могут пройти в 2021 году синхронно с довыборами на контролируемых территориях, которые сейчас отложены на неопределенное время. До этого - изменения в Конституцию и закон об особом статусе. Инициаторов планируют подать на Нобелевскую премию мира", - уверен эксперт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК просит профильные комитет ВР и министерство разъяснить правила назначения выборов в райсоветы

РФ продавливает одновременное проведение в 2021-м выборов в ОРДЛО и на подконтрольных территориях, где ЦИК накануне отказался назначать, - политолог Попов 01

Напомним, 8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов в сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов.

В тот же день Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Также читайте: Передислокация войск США в Европе направлена на сдерживание РФ, - глава Пентагона Эспер

Автор: 

местные выборы (2753) россия (97335) Донбасс (26966) Попов Игорь (27)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Слідкуємо за бубочкой, як він буде виконувати хотєлкі фуйла.
показать весь комментарий
09.08.2020 18:55 Ответить
+13
А Шо это за карта на картинке? Судя по ней это кацапсячий вариант. Можно подумать, что орки уже захватили всю Донецкую и Луганскую области, а не неслолько районов.
показать весь комментарий
09.08.2020 18:55 Ответить
+9
вот.. вот.. у меня тоже шерсть на загривке встала..
показать весь комментарий
09.08.2020 19:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слідкуємо за бубочкой, як він буде виконувати хотєлкі фуйла.
показать весь комментарий
09.08.2020 18:55 Ответить
як, як ржа пА-прІколу і вєсєло іграя на роялє
показать весь комментарий
09.08.2020 21:23 Ответить
А Шо это за карта на картинке? Судя по ней это кацапсячий вариант. Можно подумать, что орки уже захватили всю Донецкую и Луганскую области, а не неслолько районов.
показать весь комментарий
09.08.2020 18:55 Ответить
вот.. вот.. у меня тоже шерсть на загривке встала..
показать весь комментарий
09.08.2020 19:06 Ответить
шерсть у него на загривке... у меня волосы в жилах стынут и локти мля в коленях зудят, как представлю, шо мне с Парасюком, Тягнибоком и симпатией моей Иришкой Фарион выставлять свои кандидатуры в 73 районе данецка. Билборды и лайтбоксы монтировать, палатки там всякие с моими портретами. И, главное, все согласно конституции и украинскому законодательству... ну шо, продавим Яроша в лугандоне?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:03 Ответить
нет... нужен другой проукраинский кандидат..
Ставка на Ярошей, Тягныбоков и Фарион не прокатит.. нужны другие походы..
этот регион нужно окормлять в соответствии с его заблуждениями.. лет так 20 ближайшие..
показать весь комментарий
09.08.2020 20:10 Ответить
Та хоча би 5 років. До речі, рівно стільки знадобилось для денацифікації Західної Німеччини.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:12 Ответить
первые упоминания ДыНыРы и прочей сепарской херни появились в 2002 году.. а в 2004 году оформились официально и юридически.. при Наливайченко гандоне ..
минимум 15-20 лет этот регион нужно обеззараживать..
показать весь комментарий
09.08.2020 20:23 Ответить
ну, зі смаком однодумця я не сперечатимусь... Просто - нагадав факт з історії...
показать весь комментарий
09.08.2020 20:39 Ответить
Увы, это ка зебельман решит Ураину продавать... 73% поддержат, увы... увы, это - реалии квартала Украина... и, увы, я лично (я отвечаю за себя) не имею рычагов воздействия на ситуацию... но если шо, с восторгом снова выйду...
показать весь комментарий
09.08.2020 20:40 Ответить
Якщо дружно та злагоджено вийдемо то зробимо те що треба.
показать весь комментарий
09.08.2020 22:11 Ответить
Щіро чекаю на це...
показать весь комментарий
10.08.2020 07:57 Ответить
Хто захоче проводити вибори на дамбвабве і лугандонії без повернення територій і встановлення кордону, як воно і було, - труп. І навіть не політичний.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:00 Ответить
Якщо зевладу не поважають, то кацапня цю зебільну владу "продавлює".
показать весь комментарий
09.08.2020 19:03 Ответить
Триколор развесили ...значит Путлер введи....Вввел....паспорта раздал....как в Абхазии Асетии,чего вы еще хотите уроды КГбшные?Кормите поите бабло возите..США мешают или НАТО?
показать весь комментарий
09.08.2020 19:06 Ответить
Причём тут лишнехромосомные существа, если это вполне логичное решение проблемы.. только истинный имбецил может надеяться что победят там слуги народа, петишисты, Юли , или опажоповцы - десятилетиями там их не будет, НО это начало процесса, который нормально закончится может и не через одно поколение.. и ***** баран ты в квадрате если дуподумаешь что будет по-другому, как бы нам этого не хотелось..
показать весь комментарий
09.08.2020 19:15 Ответить
Ты муж оксанки марченко??? Шлифуй рога до блеска...
показать весь комментарий
09.08.2020 20:05 Ответить
та ні... скоріше ні... зважаючи на "опажоповцы"(с). Але - можливо, з інших запоребрикових. Наприклад, незгаданої ним рижої мразі...
показать весь комментарий
09.08.2020 20:11 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2020 19:46 Ответить
Комбинация?
показать весь комментарий
09.08.2020 20:03 Ответить
Слід довіряти прогнозам цього політика. В минулому він - нардеп VІІІ-го скликання (від вильного бойового пітараса); а перед тим - заступник керівника ГО "Комітет виборців України". Він - в темі.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:08 Ответить
Вполне возможный план.. Сначала под этим "соусом" могут провести совместные выборы в украинских частях донеччины и луганщины и в ОРДЛО а потом по факту сдать освобожденные части областей в админ границах областей в некую " автономию", я давно об этом предупреждаю, тут нужно быть начеку. Нужно создавать на освобожденных территориях Донбасса отдельные области ( скажем Мариупольскую и Северодонецкую) или единую область ( скажем Славянскую), или присоединять эти территории соответственно к Запорожской и Харьковской областям. Потому что терзают серьезные опасения.. что мы не то что вернем ОРДЛО, а еще под соусом интеграции передадим им весь Донбасс. А если удастся потом интегрировать оккупированные районы на их базе лучше будет создать отдельную область и управлять ей в особом режиме.. В крайней мере мне это кажется более безопасным для страны в целом и для уже освобожденных районов в частности..
показать весь комментарий
09.08.2020 20:20 Ответить
Про приєднання до Дніпровськой, Харківської і Запорізькій областей частин Донбасу підконтрольного Україні це вже декілька років як гарна ідея. Донецьк і Луганськ повинні бути анульовані як столиці областей і стати звичайними містами.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:39 Ответить
Ви маєте рацію, ліквідація донецької та луганської областей та приєднання розрізнених частин до сусідів це найкраще вирішення проблем данєцкого та луганского "народов"
показать весь комментарий
09.08.2020 22:17 Ответить
Вибори в колишньому ОРДЛО як в Німеччині через 10 років після денацифікації(деокупації) та зачистки від рештків прихильників руSSкаго міра.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:30 Ответить
РФ продавлює одночасне проведення у 2021-му виборів в ОРДЛО та на підконтрольних територіях, де ЦВК напередодні відмовилася призначати, - політолог Попов - Цензор.НЕТ 8169
показать весь комментарий
09.08.2020 20:33 Ответить
Гори Московія синім пламенем
показать весь комментарий
09.08.2020 20:35 Ответить
Х*** вам а не особы статус. Если дойдет до особого статуса тогда давайте разделяйте всю Украину. Я с тварями кацапскими вырезавшими наших людей в одной стране жить не хочу.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:35 Ответить
Продавлювати можна лише тим хто м'який як лайно.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:35 Ответить
Выборы по той стороне проводить надо---рано или поздно. Но только при одном условии, что бы те почти полтора миллиона что выехали сюда, выехали туда для голосования там. Тогда и станет ясна картина относительно хотя бы.
показать весь комментарий
09.08.2020 22:00 Ответить
Ну скоко это НАТО мне надо предупреждать и обьяснять!?
Скиньтесь на миллиард баксов премии за прибитие ху-ла и забудете про все проблемы!
Знайте,- "скупой платить дважды!" В этом случае - СТОКРАТНО !!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
09.08.2020 23:21 Ответить
"А ху..ху не хо..хо?"
Знаю...,знаююю,что неприличное выражение,особенно для пожилой дамы,как я !
Но достали же своими "Хотелками",гады!
показать весь комментарий
10.08.2020 03:11 Ответить
 
 