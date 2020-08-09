РФ продавливает одновременное проведение в 2021-м выборов в ОРДЛО и на подконтрольных территориях, где ЦИК накануне отказался назначать, - политолог Попов

Новый российский план заключается в продавливании проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса, но после изменения Конституции и закона об особом статусе.

Об этом в Facebook написал политолог Игорь Попов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера ЦИК отменила выборы местных советов в 18 общинах Донецкой и Луганской области. Представление Донецкой и Луганской ОВГА прямо противоречит объявленному президентом большому перемирию, которое должно скоро перерасти в "вечный мир".

Однако инсайдеры (из числа торговцев арбузами на трассе) говорят о вероятных мотивах такого решения. И это не только падение рейтингов правящей партии, что уже привело к отмене должностей городских голов Северодонецка и Лисичанска. Новый российский план заключается в продавливании проведения все же выборов в ОРДЛО, которые должна признать Украина. И выборы эти могут пройти в 2021 году синхронно с довыборами на контролируемых территориях, которые сейчас отложены на неопределенное время. До этого - изменения в Конституцию и закон об особом статусе. Инициаторов планируют подать на Нобелевскую премию мира", - уверен эксперт.

Напомним, 8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов в сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов.

В тот же день Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

