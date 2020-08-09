За место кандидата от "Слуги народа" на выборах в громаду собирают 20 тысяч долларов, - депутат Скороход

У мужа народного депутата Анны Скороход, бизнесмена Алексея Алякина, просили в долг, чтобы заплатить "за попадание в список на местное ОТГ от "Слуг народа".

Об этом нардеп написала 5 августа в своем telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Провожу отпуск в Киевской области. Сегодня к моему супругу приехал человек и попросил 20 000$ в долг, которые ему необходимо заплатить за попадание в список на местное ОТГ от "Слуг народа". На следующей неделе необходимо приехать на собеседование, ответить на вопросы и привезти пакет. Ответы на вопросы есть. А пакета нет", - написала она.

Напомним, 8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов в сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов.