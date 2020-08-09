В Беларуси обнародован результат экзитпола на выборах президента: Лукашенко набирает 79,7%

В Беларуси закрылись все избирательные участки, начался подсчет голосов. Также уже обнародованы результаты национального экзитпола.

Молодежная лаборатория социологических исследований РСОО "БКМО" по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Беларусь провела национальный экзитпол (опрос на выходе из избирательных участков) на состоявшихся сегодня выборах Президента Республики Беларусь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Анонимный опрос проводился на 320 участках по всей стране. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.

По результатам экзитпола Молодежной лаборатории кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным экзитпола, проголосовали 9,2% избирателей.

Молодежная лаборатория социологических исследований при Совете РСОО "БКМО" создана в 2015 году как аналитический центр молодых профессиональных социологов, политологов, юристов, специалистов в сфере молодежной политики. В соответствии с аккредитацией Комиссии по опросам общественного мнения при НАН Беларуси (свидетельство об аккредитации №000037) лаборатория имеет право на проведение опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, и публикации их результатов в СМИ.