40 312 672

В Беларуси обнародован результат экзитпола на выборах президента: Лукашенко набирает 79,7%

В Беларуси закрылись все избирательные участки, начался подсчет голосов. Также уже обнародованы результаты национального экзитпола.

Молодежная лаборатория социологических исследований РСОО "БКМО" по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Беларусь провела национальный экзитпол (опрос на выходе из избирательных участков) на состоявшихся сегодня выборах Президента Республики Беларусь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Анонимный опрос проводился на 320 участках по всей стране. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.

По результатам экзитпола Молодежной лаборатории кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным экзитпола, проголосовали 9,2% избирателей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Беларусь без Луки и Х#йла!", - в центре Киева прошла акция солидарности с белорусской нацией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Молодежная лаборатория социологических исследований при Совете РСОО "БКМО" создана в 2015 году как аналитический центр молодых профессиональных социологов, политологов, юристов, специалистов в сфере молодежной политики. В соответствии с аккредитацией Комиссии по опросам общественного мнения при НАН Беларуси (свидетельство об аккредитации №000037) лаборатория имеет право на проведение опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, и публикации их результатов в СМИ.

Беларусь (8022) выборы (24790) Лукашенко Александр (3647) экзитпол (213) Тихановская Светлана (390)
Топ комментарии
+39
70 c лишним процентов какое-то магическое число стада, его любят и ***** и лука и зе-клоун
09.08.2020 20:34 Ответить
+33
Коля синок, іди в дупу!
09.08.2020 20:38 Ответить
+24
Вау! Яка несподіванка!

В Беларуси обнародован результат экзитпола на выборах президента: Лукашенко набирает 79,7% - Цензор.НЕТ 1279
09.08.2020 20:37 Ответить
так як у нас, багиня і купа палковніків які знають як перемогти раху
09.08.2020 23:09 Ответить
Вважаю що бацька буде мудріший від овоща, щоб через звичайний мітинг калічити людей. Ну походять собі люди, виллють свій гнів у вигляді побитих вітрин чи спалених автівок, ранком сонечко припече, втомляться і підуть спати. Не треба чіпати людей якщо відсутні кримінальні дії
09.08.2020 23:05 Ответить
FTP, [09.08.20 23:10]
❗️❗️❗️Автозак протаранил толпу протестующих в Минске. Возможны жертвы, сообщает NEXTA Live
09.08.2020 23:16 Ответить
узбагойса
09.08.2020 23:11 Ответить
Та я й не переймаюсь . Результат мені давно відомий ,, президентом Білорусі у будь-якому разі стане х.йловський прихвостень . Варіантів більше немає . .
09.08.2020 23:18 Ответить
узбагойся.. )
09.08.2020 23:25 Ответить
Синку , тебе тут сьогодні дуже забагато ,, тому іди .. Поки що - по доброму .. .
09.08.2020 23:29 Ответить
https://twitter.com/Belsat_TV

https://twitter.com/Belsat_TV

https://twitter.com/Belsat_TV Белсат TV https://twitter.com/Belsat_TV @Belsat_TV https://twitter.com/Belsat_TV/status/1292551438032416768 7 мин

Людзі ідуць да стэлы.

У Білорусі оприлюднено результат екзит-полу на виборах президента: Лукашенко набирає 79,7% - Цензор.НЕТ 7417
09.08.2020 23:09 Ответить
https://twitter.com/Belsat_TV

https://twitter.com/Belsat_TV Белсат TV

https://twitter.com/Belsat_TV @Belsat_TV https://twitter.com/Belsat_TV/status/1292553029401612291 3 мин

Каля Стэлы гучаць вельмі моцныя выбухі.
Крыніца: нашая журналістка
09.08.2020 23:10 Ответить
Дивно, що не 146%
09.08.2020 23:13 Ответить
гарантирую 978 процентов за Бацьку)
09.08.2020 23:13 Ответить
Я ж казав що Лука псевдоопозицію порве на шмаття. ***** спіймало облизня.
показать весь комментарий
09.08.2020 23:14 Ответить
ШО?!!!!!!!!!!!!! https://censor.net/news/3212734/v_belarusi_obnarodovan_rezultat_ekzitpola_na_vyborah_prezidenta_lukashenko_nabiraet_797 ????????????????????????
- прибить патлюку за ложь мешком с бульбой !!!!!!!!!!!!
09.08.2020 23:14 Ответить
https://twitter.com/Lena_El_Leyl

https://twitter.com/Lena_El_Leyl Оленка Зміючка https://twitter.com/Lena_El_Leyl @Lena_El_Leyl https://twitter.com/Lena_El_Leyl/status/1292543848598646784 44 мин

Мені здається Біларусь в будь-якому випадку пройде через кров, буде це з Лукашенко, чи з якимось оппо.
Обоє рябоє? А ***** підтримає кіпіш. От тільки ми будемо в оточенні.
Тре роздмухувати Кавказ. Єдине хз Лука ж зустрічався з гамериканцями, до чого вони домовилися ...
09.08.2020 23:15 Ответить
Автозак протаранил толпу протестующих на Немиге. Возможны жертвы.
09.08.2020 23:15 Ответить
https://twitter.com/Belsat_TV

https://twitter.com/Belsat_TV Белсат TV https://twitter.com/Belsat_TV @Belsat_TV https://twitter.com/Belsat_TV/status/1292554662026121216 2 мин

Каля Стэлы аўтазак пратараніў чалавека!
Не спыняючыся працягнуў чалавека некалькі метраў чалавека.
Не даюць выклікаць хуткую. Чалавека адняслі з дарогі. Чалавек ляжыць на траве, яго валанцеры аднеслі з дарог, валанцеры аказваць мед дапамогу.
Прыехала хуткая, рэанімацыя. Мужчына, малады хлопец, каля 30, кладуць на насілкі, увесь у крыві. Разбіта галава.

крыніца: нашыя журналісты
09.08.2020 23:17 Ответить
Диктатури бувають різні. Блогер Нудний Пенс в одному з випусків озвучив класну концепцію - "оксамитова диктатура" - як щось на кшталт УНР в синтезі з Гетьманатом. І це було б оптимально для ******** України. Тобто: м'який авторитаризм, без утисків громадянських свобод - АЛЕ при цьому жорсткий до ворогів України - і суто диктаторський в плані глобального політичного курсу.
Бо не можна давати можливість розвернути Україну взад до Тайожного союзу силами ТВ-зомбованих мас.
Модель Біларусі в цьому плані теж могла б стати непоганим рішенням - якби не орієнтація на кацапщину. Ось ключовий аргумент проти "останнього європейського диктатора". І цей аргумент робить Луку ЄВРАЗІЙСЬКИМ, а не європейським.
09.08.2020 23:32 Ответить
А где заканчиваются гражданские свободы и начинаются вражеские зомбомассы? Кто будет это определять? Что такое гетьман в этой модели, помимо красивого титула? Почему поддержка того же ТС считается зомбированием, а ЕС нет? Разве украинцам давали выбор между ними? Разве украинцам давали непредвзятую информацию об этих структурах, разве могли украинцы сравнить их по каким либо показателям? Я вот до сих пор понятия не имею, что такое таможенный союз, которым меня пугают шестой год, а про вступ в ес я только знаю сказочные истории про безбедную старость, про волшебные инвестиции. Ах да, и нато, которому не терпится нас защищать. Если вспомнить, как закончила УНР, когда ее разодрали на части сами украинцы, то ничего более ужасного для современной Украины я пожелать не мог бы.
09.08.2020 23:59 Ответить
Українці САМІ зробили вибір восени 2013, вийшовши спочатку на ЄВРОмайдан - у відповідь на раптовий розворот Янучари в кацапський бік.
10.08.2020 00:07 Ответить
Потому что так об этом сказали в сми. Вряд ли кто-то знает даже сегодня, о чем конкретно идет речь в преславутом договоре об евроассоциации. Зато при подписании Яценюк людям красиво обещал высокие зарплаты и пенсии, как в Европе. Ну вот оно подписано, и где это всё? Ассоциацию подавали чуть ли не как договор о входе в состав ЕС. Если ставить выбор таким образом, то всё очевидно и просто, как вы и говорите, кто бы выбрал иное? Разве был этот выбор равнозначным и подавался ли он непредвзято? Рассуждая сегодня ,с другой стороны, разве кому-то дали возможность выбрать другой путь (не обязательно даже тс)?
10.08.2020 00:20 Ответить
Взагалі-то на момент виникнення Євромайдану, Україна була асоціативним членом Тайожного союзу і мала найвищу за всю історію ціну на газ. До речі в цьому статусі напевно перебуває і зараз, бо повідомлення про вихід, чесно кажучи не бачив. А в політичній частині Угоди про Євроасоціацію нічого особливого немає - впровадження верховенства права, конкуренції, боротьби з корупцією, створення громадянського суспільства, відповідальної влади, соціального захисту і т.д. Тому, те що Проффесор її не підпише, взагалі-то було передбачуваним... Але після того як підписавши Угоду, Мальдівський Барига забив на неї, стало зрозумілим, що і Проффесор міг би це зробити без будь-яких наслідків.

У Білорусі оприлюднено результат екзит-полу на виборах президента: Лукашенко набирає 79,7% - Цензор.НЕТ 8950
10.08.2020 01:08 Ответить
Мне бы хотелось верить, что при любом раскладе белорусам хватит ума воспользоваться опытом соседей и избежать тех же ошибок. У них под носом есть страна, в которой есть и президент, который у власти те же двадцать лет, и рядом же страна, в которой удалось власть свергнуть, пусть судят по плодам этих действий.
10.08.2020 00:03 Ответить
Дивлячись на тупого Кловуна я би задумався.
10.08.2020 10:39 Ответить
100%
10.08.2020 00:20 Ответить
Беларусь головного мозга, [09.08.20 23:16]
[Переслано від NEXTA Live]
[ Фото ]
В Жодино ОМОН опустил щиты
Беларусь головного мозга, [09.08.20 23:17]
[У відповідь до Беларусь головного мозга]
В ПИНСКЕ МИЛИЦИЯ С НАРОДОМ!
09.08.2020 23:23 Ответить
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/8/9/388845/ 23:23Видеофакт: Жители Барановичей оттесняют ОМОН в Барановичах
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/8/9/388843/ 23:18Молодечно празднует победу над силовиками
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/8/9/388844/ 23:16В центре Минска люди массово оказывают сопротивление ОМОНу
09.08.2020 23:27 Ответить
І що?
10.08.2020 10:40 Ответить
NEXTA Live, [09.08.20 23:11]
Кобрин тоже вышел, милиции очень мало, может человек 15 на весь город.

NEXTA Live, [09.08.20 23:11]
[ Відео ]
Светошумовые гранаты. Столкновения в Гродно продолжаются.
09.08.2020 23:28 Ответить
NEXTA Live, [09.08.20 23:11]
Кобрин тоже вышел, милиции очень мало, может человек 15 на весь город.
NEXTA Live, [09.08.20 23:11]
[ Відео ]
Светошумовые гранаты. Столкновения в Гродно продолжаются.
NEXTA Live, [09.08.20 23:24]
‼️В Лиде ОМОН опустил щиты! Люди аплодируют и кричат "Верым! Можам! Пераможам!
NEXTA Live, [09.08.20 23:26]
[Переслано від МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ]
⚡️В Барановичах ОМОН отступает против толпы в 8000 человек
NEXTA Live, [09.08.20 23:28]
[Переслано від Чай з малинавым варэннем]
[ Відео ]
ОХРЕНЕТЬ
NEXTA Live, [09.08.20 23:29]
[Переслано від Наша Нiва]
минск
Дэманстранты адціскаюць АМАП у бок Палаца спорту, паведамляе карэспандэнт Нашай Нівы.
09.08.2020 23:31 Ответить
Справжньої опозиції в Білорусі нема. Всі підставні від *****. Опозиція живе за межами Білорусі в Литві, Латвії, Естонії, Україні.
09.08.2020 23:33 Ответить
...Білорусь вибирає Зеленсь.... тьфу... вибачаюсь...Тихановську?
09.08.2020 23:43 Ответить
СерпомПо, [09.08.20 23:26]
[Переслано від МБХ медиа]
❗️ОМОН стреляет холостыми по протестующим. Об этом сообщает корреспондент "МБХ медиа"
СерпомПо, [09.08.20 23:28]
[Переслано від Беларусь головного мозга]
[ Відео ]
В Минске очень круто!

[Переслано від NEXTA Live]
Толпу на Стеле пошли вытеснять со стороны Немиги. Слышны очереди, похоже что используют резиновые пули.
09.08.2020 23:34 Ответить
FTP, [09.08.20 23:18]
[ Фото ]
В Пинске ОМОН опустил щиты и отказались винтить протестующих

FTP, [09.08.20 23:35]
❗️ Слабовики решили перейти все грани, начали стрелять по протестующим холостыми и резиновыми пулями
09.08.2020 23:37 Ответить
https://nn.by/ заблокований.
09.08.2020 23:40 Ответить
Беларусь головного мозга, [09.08.20 23:38]
[ Фото ]
Люди строят баррикады из мусорных баков в центре Минска.

От Онлайнера: На Стелле - сотни две милиции. Гражданских больше. Омоновцы периодичесеи бросают свето-шумовые гранаты. Толпа отбегает. Но после возвращается.

NEXTA Live, [09.08.20 23:41]
[Переслано від Протесты в мире]

ОМОН разбил протестующему голову
NEXTA Live, [09.08.20 23:42]
В Речице пострадали женщины на избирательном участки из-за светошумовых гранат. Некоторые в реанимации с ожогами, возможна есть одна жертва.
09.08.2020 23:44 Ответить
А в это время в Москве глава думского международным делам Слуцкий, ссылаясь на данные официального экзитпола, согласно которому победу одерживает Лукашенко, заявляет: «Мы надеемся на сохранение стратегического партнерства, положительного интеграционного вектора и всеобъемлющего сотрудничества с Минском».

Ну, да и первым делом забацайте конференцию « Обмен братским опытом по фальсификации результатов выборов и разгону протестных митингов».
09.08.2020 23:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SrU9XkQ2tVc Выбары 2020. Чакаем вынікаў. УЖЫВУЮ

Зараз дивляться: 8 844

•Трансляція почалася 4 години тому

09.08.2020 23:54 Ответить
СерпомПо, [09.08.20 23:53]
[Переслано від NEXTA Live]
В Гродно ОМОН требовал от охраны тюрьмы на Кирова, 1 открыть ворота и принять задержанных. Все ЦИП при РОВД переполнены, людей некуда паковать.
СерпомПо, [09.08.20 23:54]
[Переслано від TUT.BY новости]
В Бресте милиция использует для предупреждения людей предметы, похожие на сигнальные пистолеты или какие-то необычные хлопушки, ими стреляют в воздух.
09.08.2020 23:59 Ответить
Да никто в Украине этого Лукаша не любит, он ещё тот ватник, но все равно лучше чем явные российские марионетки типа нашего ОПЗЖ или Шария...

Но пока другого выбора нет, с этими Тихановскими Беларусь быстро станет придатком Кремля, теперешняя жизнь ещё покажется беларусам сказкой.
10.08.2020 00:19 Ответить
Это полностью совпадает с процентом проживающей там ваты, которой пофигу как называется страна проживания - Россия, Беларусь или СССР, я таких очень часто встречал отдыхая в Крыму до 2014 года😁
10.08.2020 01:07 Ответить
Бацька шляхом демократичних виборів з посади не піде.
10.08.2020 05:59 Ответить
Дивує поведінка хабадної влади України , яка в підтанцьовці Кремля.
10.08.2020 07:37 Ответить
отказались от ответа 32,4%... ще потрібно щось коментувати?
10.08.2020 10:41 Ответить
Вообще-то и овощу понятно, что в числе отказавшихся ответить более 30% - сторонники оппозиции. По этой причине всего лишь 7-8% Тихановской, конечно же фальсификация.
10.08.2020 11:28 Ответить
Молодцы сябры, уперед. Скоро вы узнаете, что такое субсидии, безработица.... а нет, работа на хозяина. Кому повезет, будет мыть туалеты в Польше. кому не особо) батрачить на олигархов, при чем рашистских олигархов. Или кто-то сомневается, что бацька надоел кремлядям своими выкрутасами? Посмотрел в новостях на Тихановскую, да это же бубочка в женском обличьи, куда ей с кремлем бодаться. Или есть дауны, которые верят в то, что рашка допустит базы НАТО в Беларуси? Вообще-то думаю что есть
10.08.2020 11:46 Ответить
в принципе понятно насколько остопечонил бацька это для сравнения если бы кучма засидел
ся на четверть века но сценарй уже просматривается такой же как и у нас разогнать ситуацию
до кровавого хаоси и по "пнросьбе отдельных регионов" ввести войска.... миротворцы блть.
10.08.2020 13:41 Ответить
Ну, и что тут непонятно - Лука хочет быть пожизненным правителем ("королем Беларуси") и передать власть по наследству своему сыну Коле. Желание понятное, а жители Беларуси должны показать,что им это не нравится - выдать Луке хорошего пинка с полетом к Ким Чен Ыну, а то и к Николае Чаушеску. Зря Луку поспешили поздравить с победой все диктаторы мира - это будет, скорее всего, поздравление с получением пинка в зад.По идее, украинцы должны помочь братьям-беларусам в этом, а затем - полностью зачистить оба государства от рудиментов СССР и ослабить орду, лишив ее главного союзника.
10.08.2020 14:19 Ответить
Вранье! Вчера в очереди на голосовании из 10 человек 8 были с белой лентой (сторонники Тихановской)! Так что эта тварь Ермошина врет как всегда!
10.08.2020 17:02 Ответить
