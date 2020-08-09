"Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. для попадания в список партии на местных выборах на Киевщине
Куратор избирательного списка от "Слуги народа" в Киевской области Александр Дубинский обратился к начальнику Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрею Небытову с требованием допросить Алексея Алякина.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Дубинский отметил, что встревожен публикацией коллеги по парламенту, "изгнанной из "Слуг народа" и примкнувшей к группе "За Майбутнє" Анны Скороход о том, что можно купить за $20 тысяч место в совете одной из ОТГ Киевской области по квоте "СН".
"Как ответственный политик и куратор избирательного списка от СН в Киевской области я обязан отреагировать на это заявление народного депутата так же, как и на недавнюю историю с мэром Узина Гринчуком, который также за деньги пытался купить место в списке "Слуги народа", но вместо этого оказался фигурантом уголовного дела по моему заявлению в Нацполицию. С целью предотвращения действий, направленных на продвижение незаконных интересов, а также в целях недопущения противоправного вмешательства в деятельность политической партии "Слуга народа", руководствуясь положениями ст. 16, ст. 17 ЗУ "О статусе народного депутата Украины", обращаюсь к начальнику Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрею Небытову с требованием допросить господина Алякина, ранее подозреваемого в мошенничестве, установить причастных к предложению неправомерного вознаграждения лиц и внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту готовящегося преступления, о котором осведомлен господин Алякин (но почему-то уведомил о нем свою жену, а не Нацполицию)", - отметил Дубинский.
Напомним, народный депутат Анна Скороход заявила, что у ее мужа, бизнесмена Алексея Алякина, просили в долг $20 тыс., чтобы заплатить "за попадание в список на местное ОТГ от "Слуг народа".
Вот такие оппозиционеры в Беларуси
хто тільки повірить...
гроші зникають в повітрі.
та наш през не комік - він ФОКУСНИК !
===========
Хитрожопа бєніна ж0...а. ,а не отвєтствєний політік.
Брехло.
Выяснилось, что кто то скидку сделал и не согласовал?
как Дубинский сосет у Бени
Класика..
Тримай 🐟🐟..😁
Этот бред Вы насосал из пальца или чегото другого??
🤔
??😃
😁
https://youtu.be/TfqcpSuGwBE Опять зашквар пожимателя рук и целователя в дупу ***** плешивого.
Але тепер ми намагаємося спілкуватися виключно
Українською мовою та позбутися москальського діалекту
Но молодец, понял, что русские свиньи нам
Не братья
"к парашенко конечно есть вопросы"... это тезисы порохоботов.
Не пиши чушь, вор попался на воровстве, брехне, фальсификации выборов, работе на врага
до января 2017 (липецк рошен) ...то есть царю можно ?
Это логика раба, вообще-то.
Вопрос к нему только один - сколько он будет сидеть за свои проделки.
А кацапня - это немытые свиньи, всегда ими были, есть и будут.
Разве речь шла о оплате ?
Или предлог озвученный для одалживания денег
Уголовно наказуем ?
получается для нас он - лучший вариант.