РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10880 посетителей онлайн
Новости
8 359 66

"Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. для попадания в список партии на местных выборах на Киевщине

"Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. для попадания в список партии на местных выборах на Киевщине

Куратор избирательного списка от "Слуги народа" в Киевской области Александр Дубинский обратился к начальнику Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрею Небытову с требованием допросить Алексея Алякина.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Дубинский отметил, что встревожен публикацией коллеги по парламенту, "изгнанной из "Слуг народа" и примкнувшей к группе "За Майбутнє" Анны Скороход о том, что можно купить за $20 тысяч место в совете одной из ОТГ Киевской области по квоте "СН".

"Как ответственный политик и куратор избирательного списка от СН в Киевской области я обязан отреагировать на это заявление народного депутата так же, как и на недавнюю историю с мэром Узина Гринчуком, который также за деньги пытался купить место в списке "Слуги народа", но вместо этого оказался фигурантом уголовного дела по моему заявлению в Нацполицию. С целью предотвращения действий, направленных на продвижение незаконных интересов, а также в целях недопущения противоправного вмешательства в деятельность политической партии "Слуга народа", руководствуясь положениями ст. 16, ст. 17 ЗУ "О статусе народного депутата Украины", обращаюсь к начальнику Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрею Небытову с требованием допросить господина Алякина, ранее подозреваемого в мошенничестве, установить причастных к предложению неправомерного вознаграждения лиц и внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту готовящегося преступления, о котором осведомлен господин Алякин (но почему-то уведомил о нем свою жену, а не Нацполицию)", - отметил Дубинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продавливает одновременное проведение в 2021-м выборов в ОРДЛО и на подконтрольных территориях, где ЦИК накануне отказался назначать, - политолог Попов

Слуга народа Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. для попадания в список партии на местных выборах на Киевщине 01

Напомним, народный депутат Анна Скороход заявила, что у ее мужа, бизнесмена Алексея Алякина, просили в долг $20 тыс., чтобы заплатить "за попадание в список на местное ОТГ от "Слуг народа".

Также читайте: ЦИК назначил местные выборы с учетом нового деления на районы

Автор: 

Киевская область (4369) местные выборы (2753) Алякин Алексей (7) Слуга народа (2669) Дубинский Александр (430) Скороход Анна (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Я тут ;Перемоги; децл приніс.

"Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. за попадание в список партии на местных выборах на Киевщине - Цензор.НЕТ 2106
показать весь комментарий
09.08.2020 21:08 Ответить
+28
Тупой собачий рот😀
показать весь комментарий
09.08.2020 21:03 Ответить
+25
"Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. за попадание в список партии на местных выборах на Киевщине - Цензор.НЕТ 6917
показать весь комментарий
09.08.2020 21:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какой вумный, а когда этому великому журналисту-антикоррупционеру подкидывали компромат, он бегал на допросы?
показать весь комментарий
09.08.2020 21:03 Ответить
Цікаво,хтось колись в Україні відповідав за публічну брехню(журнаГлисти,депутати і т.д. і т. п. ) !!!)))
показать весь комментарий
09.08.2020 21:51 Ответить
Фекалоид !
"Слуга народу" Дубінський вимагає допитати чоловіка Скороход Алякіна, у якого позичали $20 тис. для потрапляння до списку партії на місцевих виборах на Київщині - Цензор.НЕТ 8075
показать весь комментарий
09.08.2020 23:45 Ответить
Тупой собачий рот😀
показать весь комментарий
09.08.2020 21:03 Ответить
Сорри за оффтоп, но https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1292388346245898240/photo/1

Вот такие оппозиционеры в Беларуси
показать весь комментарий
09.08.2020 21:04 Ответить
"Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. за попадание в список партии на местных выборах на Киевщине - Цензор.НЕТ 1656
показать весь комментарий
09.08.2020 21:04 Ответить
дубинеску совсем с дуба упал)
показать весь комментарий
09.08.2020 21:04 Ответить
хочуть виставити, ніби це не правда.
хто тільки повірить...
показать весь комментарий
09.08.2020 21:04 Ответить
Я тут ;Перемоги; децл приніс.

"Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. за попадание в список партии на местных выборах на Киевщине - Цензор.НЕТ 2106
показать весь комментарий
09.08.2020 21:08 Ответить
ніби газ подешевшав, але платимо більше.
гроші зникають в повітрі.
та наш през не комік - він ФОКУСНИК !
показать весь комментарий
09.08.2020 21:10 Ответить
Ксеню, живіть "попроще". Щоб не було війни, треба перестати стріляти. Щоб бути багатою, станьте зебілкою.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:22 Ответить
Навряд чи всі зебіли багаті...особливо розумом )
показать весь комментарий
09.08.2020 21:23 Ответить
Правильний вибір, Ксеню. Серед почітатєлєй слуг переважає кончений люмпен ",тєрять нєчего", а на щось більше "ізвілін нє хватаєт"
показать весь комментарий
10.08.2020 00:10 Ответить
Таки роблять потроху. Жаль тільки що разом з 73%ми ідіотів.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:20 Ответить
хорошо, шо цены на газ в мире упали, сразу меньше платить начали
показать весь комментарий
09.08.2020 21:42 Ответить
А может сразу Дубину допросить. дубиной? Как там мама. кости не проваливаются в рейтузы от скорости. которую она любит?
показать весь комментарий
09.08.2020 21:06 Ответить
Эх , 20 косых мимо кармана
показать весь комментарий
09.08.2020 21:07 Ответить
Как ответственный политик и куратор избирательного списка от СН..............

===========
Хитрожопа бєніна ж0...а. ,а не отвєтствєний політік.
Брехло.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:07 Ответить
"Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. за попадание в список партии на местных выборах на Киевщине - Цензор.НЕТ 6917
показать весь комментарий
09.08.2020 21:07 Ответить
Круто
показать весь комментарий
09.08.2020 21:28 Ответить
Навіть солдати НАТО
показать весь комментарий
09.08.2020 23:05 Ответить
Та ти придурок,готовся сам нести відповідальність звідки в тебе стільки бабла,твій шеф вже готовиться на шконку.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:08 Ответить
Гниденыш -крысёныш , хватит задницу рвать ! У 💩🤢шефа твоего все пропало
показать весь комментарий
09.08.2020 23:58 Ответить
"Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. за попадание в список партии на местных выборах на Киевщине - Цензор.НЕТ 6338
показать весь комментарий
09.08.2020 21:08 Ответить
шо, конкуренти демпінгують?
показать весь комментарий
09.08.2020 21:08 Ответить
"Ответственный политик"? Тут именно тот случай,когда:"Сам себя не похвалишь-никто не похвалит"
показать весь комментарий
09.08.2020 21:09 Ответить
А что. такое?
Выяснилось, что кто то скидку сделал и не согласовал?
показать весь комментарий
09.08.2020 21:09 Ответить
******* кто-нибудь дубинского в его тупой собачий рот - как он любит
показать весь комментарий
09.08.2020 21:10 Ответить
Дубинский уже давно должен был стать фигурантом правоохранительных органов за антиукраинскую деятельность, но в данном случае, дворовой пес бени коломойши прав.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:11 Ответить
О, говорящая жопа😮
показать весь комментарий
09.08.2020 21:11 Ответить
Заявление написал? Круто будет-Слуга Народа по квоте Коломойского,пишет заявление в полицию,шо в Слуге Народа торгуют местами в списках.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:12 Ответить
А брат Єрмака нічим не торгував?
показать весь комментарий
09.08.2020 21:12 Ответить
Обычное дело: взяточники борются с коррупцией, педофилы защищают права детей, а многоженецє терпеть не может «бытовой распущенности».
показать весь комментарий
09.08.2020 21:15 Ответить
а отчего не потребовать опубликовать видео о том
как Дубинский сосет у Бени
показать весь комментарий
09.08.2020 21:16 Ответить
Свині та Корито..
Класика..
показать весь комментарий
09.08.2020 21:17 Ответить
А ти їх обрав. Тебе пустили до їхнього корита?
показать весь комментарий
09.08.2020 21:26 Ответить
З Вами не втовпишся..
Тримай 🐟🐟..😁
показать весь комментарий
09.08.2020 21:31 Ответить
Дякую, але залишайте собі, бо маєте меншу пенсію, ніж у мене. А я бідних пенсіонерів не ображаю.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:38 Ответить
??
Этот бред Вы насосал из пальца или чегото другого??

🤔
показать весь комментарий
09.08.2020 21:41 Ответить
Абдула как обычно рошена нализался "Слуга народу" Дубінський вимагає допитати чоловіка Скороход Алякіна, у якого позичали $20 тис. для потрапляння до списку партії на місцевих виборах на Київщині - Цензор.НЕТ 5553
показать весь комментарий
09.08.2020 21:48 Ответить
Собачий рот разкудахтался.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:20 Ответить
Жаба гадюку
показать весь комментарий
09.08.2020 21:23 Ответить
Любителя "тыпых собачих ртов" лишили заработка ? Ну что ж, прийдётся толкать очередной мамин скоростной автомобиль , что б свести концы с концами .))
показать весь комментарий
09.08.2020 21:24 Ответить
трєбуєт - прімєм!
"Слуга народу" Дубінський вимагає допитати чоловіка Скороход Алякіна, у якого позичали $20 тис. для потрапляння до списку партії на місцевих виборах на Київщині - Цензор.НЕТ 2049
показать весь комментарий
09.08.2020 21:31 Ответить
Я таки не понял..у брата ермака дороже или дешевле.
??😃
показать весь комментарий
09.08.2020 21:35 Ответить
Тепер буде дешевше у брата Єрмака, бо є конкуренція.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:39 Ответить
ти знаєш, хто в брата Єрмака брат?
показать весь комментарий
09.08.2020 21:39 Ответить
Власть -нажраться всласть!!
😁
показать весь комментарий
09.08.2020 21:38 Ответить
этим крысам что бежать не куда
показать весь комментарий
09.08.2020 21:39 Ответить
Порохнявые, вы опять в дупе с вашим предводителем-брехуном-хамелеоном-ворюгой.
https://youtu.be/TfqcpSuGwBE Опять зашквар пожимателя рук и целователя в дупу ***** плешивого.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:45 Ответить
Рузге, в своё время и я не хотел посещать уроки укр.языка,
Але тепер ми намагаємося спілкуватися виключно
Українською мовою та позбутися москальського діалекту
показать весь комментарий
09.08.2020 22:15 Ответить
У меня точно такая история, но после Майдана всё что связано с паРашей (песни, юмористы, артисты, фильмы) вызывает рвоту...частично тоже говорю дома на украинском...так что не парься. я - патриот Украины, а то что я не прощаю Петю-вора и предателя...просто я не такой глупый как те кто это хавают....я не раб.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:48 Ответить
Порошенко по сути не идеален,
Но молодец, понял, что русские свиньи нам
Не братья
показать весь комментарий
09.08.2020 22:16 Ответить
"парашенко не идеален"
"к парашенко конечно есть вопросы"... это тезисы порохоботов.
Не пиши чушь, вор попался на воровстве, брехне, фальсификации выборов, работе на врага
до января 2017 (липецк рошен) ...то есть царю можно ?
Это логика раба, вообще-то.
Вопрос к нему только один - сколько он будет сидеть за свои проделки.
А кацапня - это немытые свиньи, всегда ими были, есть и будут.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:40 Ответить
"Слуга народу" Дубінський вимагає допитати чоловіка Скороход Алякіна, у якого позичали $20 тис. для потрапляння до списку партії на місцевих виборах на Київщині - Цензор.НЕТ 4584
показать весь комментарий
09.08.2020 21:47 Ответить
"Слуга народу" Дубінський вимагає допитати чоловіка Скороход Алякіна, у якого позичали $20 тис. для потрапляння до списку партії на місцевих виборах на Київщині - Цензор.НЕТ 709
показать весь комментарий
09.08.2020 21:52 Ответить
Тупой собачий рот не читал, что деньги просили в долг под предлогом оплаты места в его списке ?
Разве речь шла о оплате ?
Или предлог озвученный для одалживания денег
Уголовно наказуем ?
показать весь комментарий
09.08.2020 22:09 Ответить
Лучше бы собачий рот помалкивал
показать весь комментарий
09.08.2020 22:17 Ответить
ЗЕ сколотил состояние отмывая ворованные деньги для Каломойского. Реально кто-то думал что он соберёт возле себя честных людей? Педофилы, минетчицы, собакофобы как могли попасть в список СН ?
показать весь комментарий
09.08.2020 22:21 Ответить
Погонял у сабжа шо у собаки блох. Звизда, *******, исчо й дипутад.
показать весь комментарий
09.08.2020 23:10 Ответить
этот Ответственный политик - всего навсего политический выродок главного рейдера страны , играющий роль при нем лающей шавки ... шавки, теряющей почву опоры под ногами папки , его кормящего... мы будем наблюдать как шавка превратится в бегущую крысу...
показать весь комментарий
09.08.2020 23:28 Ответить
Заволновался Дубинеску.
показать весь комментарий
10.08.2020 02:30 Ответить
Чемодан. Вокзал. Бухарест.
показать весь комментарий
10.08.2020 02:31 Ответить
Белорусов поддерживаю, но, очевидно плешивое ***** подсуетился с кандидатами быстрее всех ибо все кто из "оппозиции" - это его "консервы". Так что какой батько не "надоел", а
получается для нас он - лучший вариант.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:44 Ответить
Так для этого нужно хотя бы подобия мозга, что бы понять, что это мутки кремля. Трамп / Меркель / Макрон в очередной, 100500 раз озаботятся, а пукин может им устроить "донбасс по-белорусски" на раз, там же все отмороженные. Да и скажем откровенно, Бацька хоть пытается постоянно бодаться с вованом, а Тихановская..."Пані лягли і просють" ©
показать весь комментарий
10.08.2020 12:34 Ответить
 
 