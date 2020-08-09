"Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. для попадания в список партии на местных выборах на Киевщине

Куратор избирательного списка от "Слуги народа" в Киевской области Александр Дубинский обратился к начальнику Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрею Небытову с требованием допросить Алексея Алякина.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Дубинский отметил, что встревожен публикацией коллеги по парламенту, "изгнанной из "Слуг народа" и примкнувшей к группе "За Майбутнє" Анны Скороход о том, что можно купить за $20 тысяч место в совете одной из ОТГ Киевской области по квоте "СН".

"Как ответственный политик и куратор избирательного списка от СН в Киевской области я обязан отреагировать на это заявление народного депутата так же, как и на недавнюю историю с мэром Узина Гринчуком, который также за деньги пытался купить место в списке "Слуги народа", но вместо этого оказался фигурантом уголовного дела по моему заявлению в Нацполицию. С целью предотвращения действий, направленных на продвижение незаконных интересов, а также в целях недопущения противоправного вмешательства в деятельность политической партии "Слуга народа", руководствуясь положениями ст. 16, ст. 17 ЗУ "О статусе народного депутата Украины", обращаюсь к начальнику Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрею Небытову с требованием допросить господина Алякина, ранее подозреваемого в мошенничестве, установить причастных к предложению неправомерного вознаграждения лиц и внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту готовящегося преступления, о котором осведомлен господин Алякин (но почему-то уведомил о нем свою жену, а не Нацполицию)", - отметил Дубинский.

Напомним, народный депутат Анна Скороход заявила, что у ее мужа, бизнесмена Алексея Алякина, просили в долг $20 тыс., чтобы заплатить "за попадание в список на местное ОТГ от "Слуг народа".

