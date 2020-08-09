РУС
Апелляционный суд 10 августа рассмотрит жалобу на решение судьи, позволившее экс-министру Кожаре выйти под залог

В Апелляционном суде 10 августа пройдет заседание по делу об убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Об этом сообщила в Facebook дочь убитого Екатерина Старицкая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, заседание назначено на 13:00.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Убийца в эфире. Как товарища Медведчука Кожару крутят на ТВ, несмотря на убийство. ВИДЕО

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

Также смотрите: Подозреваемый в убийстве экс-регионал Кожара ходит на телеэфиры и разоблачает революцию на Майдане. ВИДЕО

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.

Киев (26143) Кожара Леонид (336) суд (25239) Старицкий Сергей (20)
Топ комментарии
+10
Буде гнида і далі розносити по Україні вселяку сепарсько-коларадську гидоту !!! Доки вселякі Мертвечуки, Новинські,Гепи та Допи будут себе вільно почувати в Україні ,цей сепарсько-коларадський бедлам не скінчиться !!))
09.08.2020 22:50 Ответить
+8
Ну от любий пересічний громадянин вже сидів би в СІЗО і чекав на суд. Тільки у нас ексклюзив. Ходить, чмо, по мертвейчуковських каналах і дає інтервью.
09.08.2020 22:48 Ответить
+5
Бо мертвечуки з рабіновічами мають гроші і викуповують всяке гімно, а це гімно в свою чергу, щоб віддячити, жере їхнє гімно чи москальське на тб, в газетах чи всяких фейсбуках і телеграмах. Одним словом кругообіг гімна в суспільстві
09.08.2020 22:54 Ответить
Ну от любий пересічний громадянин вже сидів би в СІЗО і чекав на суд. Тільки у нас ексклюзив. Ходить, чмо, по мертвейчуковських каналах і дає інтервью.
09.08.2020 22:48 Ответить
Бо мертвечуки з рабіновічами мають гроші і викуповують всяке гімно, а це гімно в свою чергу, щоб віддячити, жере їхнє гімно чи москальське на тб, в газетах чи всяких фейсбуках і телеграмах. Одним словом кругообіг гімна в суспільстві
09.08.2020 22:54 Ответить
Назвіть мені хоч один незалежний телеканал в Україні. А так да. Обіг лайна в природі.
09.08.2020 22:57 Ответить
Суспільнe, Громадськe, ...
10.08.2020 00:35 Ответить
рыг (враг Украины ) кожара прикончил своего единомышленника ! Так пусть они все друг друга грохнут ! Земля чище станет
10.08.2020 00:23 Ответить
Буде гнида і далі розносити по Україні вселяку сепарсько-коларадську гидоту !!! Доки вселякі Мертвечуки, Новинські,Гепи та Допи будут себе вільно почувати в Україні ,цей сепарсько-коларадський бедлам не скінчиться !!))
09.08.2020 22:50 Ответить
В уранові копальні,на довічне,сепарсько-колорадську потвору !!))
09.08.2020 22:52 Ответить
А краще грохнути того кожару і суддю за компанію.
09.08.2020 23:00 Ответить
Ещё руки об эту падаль гнилую марать! Вот пусть близкие убиенного ( а они далеко не голодранцы ) с кожарой и разбираются- бухали вместе и на Украину с…
09.08.2020 23:43 Ответить
В Беларуси сейчас жесть, тысячи людей, стычки с мусорамы, светошумовый гранаты и т.д.
09.08.2020 23:02 Ответить
Білоруси черпають свій ковш лайна з усіх рук. У 90 % Крим кацапський і у нас громадянська війна. Хай вчаться на своїх помилках.
09.08.2020 23:09 Ответить
Все закінчиться піснями ,на кшталт -"Вставате браття, вставайте !", але ніякі ьраття не встанут !!))
09.08.2020 23:16 Ответить
Цензор, пишите что сейчас в Белоруссии происходит Вот это нам интересно Где ваши новости от туда?Не тормозите.
09.08.2020 23:07 Ответить
Жыве,Беларусь!!! Жыве,Беларусь !!! )))
09.08.2020 23:22 Ответить
Судьи отпускающие под залог (естественно не за даром) должны садиться вместо сбежавшего!
09.08.2020 23:08 Ответить
Український суд,самий доброчесний і жодним чином не корумпований суд, в світі !!))
09.08.2020 23:18 Ответить
І що ж ти таке з*їв, любий чловіче, що тебе так торкнуло?
Мабуть Констітуцію Кураїни гриз...
09.08.2020 23:25 Ответить
Сарказм, це дуже дієвий засіб від депресіі!!!))
09.08.2020 23:38 Ответить
Ні, не від депресії, а від нескінченного , несамовитого запою який є у багатьох наших співвідчизників, у яких не вистачає духу знескоджать провладну падаль )...
09.08.2020 23:49 Ответить
Боря,я з 1989 р. майданю ,тому дихай глибше,або глибєє !!))
10.08.2020 00:09 Ответить
Я тоже.
Еще скажу то, что я стоял с воскресенья на понедельник в первой шеренге на Банковой. Нас, местных, было четыре ряда перед приезжими , которые заполнили всю оставшуюся улицу. Перед нами поставили машины и мужик в белом армейском тулупе матюкаясь выдёргивал из наших рядов малолеток, а нас заставил пререплести руки с соседом с лева и справа. Ждали ОМОН. Вокруг ездили машины... Мы смотрели на часы справа и ждали ОМОН. Он таки не приехал. Где то 3:00 - 4:00 пришла девашка с армейским термосом и раздавала чай. В начале пятого мы, с товарищем, ушли...
10.08.2020 00:19 Ответить
А з Беркутами познайомився в 1995 р. на Софійському майдані !!!)))
10.08.2020 00:10 Ответить
- честь и хвала тебе!
10.08.2020 00:20 Ответить
я думал Кожару уже оправдали... тормозит наша Фемида, а товарищ Линч вообще в коме.
09.08.2020 23:21 Ответить
До Лінча ще спільнота не дійшла ,ще є запас терпіння !!!))
09.08.2020 23:24 Ответить
Судью выпустившего кожару нужно привлекать за соучастие в убийстве.
09.08.2020 23:26 Ответить
А що, всі риги (колишніх не буває) це золотий фонд ЗЄлі, єслі шо то вони всі за нього. Мертвечуки з рабіновічамі неопасні бо вони не претендують на абсолютну чи моно владу, займають свою нішу і їм того вистачає для гешефту і суспільної ваги.
09.08.2020 23:31 Ответить
 
 