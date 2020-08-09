РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9473 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
16 959 95

"Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах, "вдохновившись" фальсификациями и репрессиями в Беларуси, - Братущак

"Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах, "вдохновившись" фальсификациями и репрессиями в Беларуси, - Братущак

"Слуга народа" Евгений Шевченко, видимо, хочет установить в Украине такие порядки, как у Александра Лукашенко в Беларуси.

Журналист Алексей Братущак в Facebook выложил скриншот поста "слуги народа" Евгения Шевченко, который поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси и поблагодарил за "душевное отношение к Украине", передает Цензор.НЕТ.

"Первое поздравление Лукашенко с "победой". Кто не знает - это один из "слуг", нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко. Идейный сторонник Медведчука и Шария.

Я так понимаю, что он "вдохновлен" массовыми фальсификациями, отключением мобильной связи и интернета, блокировкой целого Минска постами силовиков, массовыми задержаниями черными человечками и неизвестными в штатском.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты проходят в разных городах Беларуси, участников задерживают

Кажется, чувачок вдохновлен примером Лукашенко строить такие порядки в Украине.

Ну, и о душевном отношении к Украине.

Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" уже не российские наемники. Они - участники операции украинских спецслужб. Вот такую ​​версию теперь массово распространяют друзья друзей этого "слуги", - написал журналист.

Слуга народа Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах, вдохновившись фальсификациями и репрессиями в Беларуси, - Братущак 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Несколько сотен граждан Беларуси из собравшихся под посольством в Киеве не успели проголосовать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (8022) выборы (24791) Лукашенко Александр (3647) Братущак Алексей (56) Шевченко Евгений Слуга народа (85) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
Какое там-"слегка". Это же отморозок.
показать весь комментарий
09.08.2020 23:46 Ответить
+38
Чистить? Да та усыплять уже надо каждого второго
показать весь комментарий
09.08.2020 23:48 Ответить
+28
"Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах, "вдохновившись" фальсификациями и репрессиями, - Братущак - Цензор.НЕТ 659
показать весь комментарий
09.08.2020 23:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять этот слегка недоделанный Шевченко? Пора уже чистить ряды СГ, ПОРА БРАТЦЫ
показать весь комментарий
09.08.2020 23:44 Ответить
Какое там-"слегка". Это же отморозок.
показать весь комментарий
09.08.2020 23:46 Ответить
Это не отморозок. Это типичный зебобик Осла.
показать весь комментарий
10.08.2020 07:48 Ответить
Відморозок з мордою типового бандита часів овоча
показать весь комментарий
10.08.2020 09:05 Ответить
Чистить? Да та усыплять уже надо каждого второго
показать весь комментарий
09.08.2020 23:48 Ответить
Та,не...усиплять слишком гуманно для него
показать весь комментарий
09.08.2020 23:52 Ответить
Самий дієвий засіб проти коларадської гидоти,це гас(керосин) !!!))))
показать весь комментарий
09.08.2020 23:55 Ответить
Керосин - старовиний народний спосіб проти гнид
показать весь комментарий
10.08.2020 09:07 Ответить
Не, не каждого второго, а просто каждого. На жаль, на превеликий жаль але ви/вони привели цю погань/непотріб до влади
показать весь комментарий
10.08.2020 00:10 Ответить
Виповзла сепарсько-колорадська гнида!!!Доки вселякі Мертвичуки,Новінські,Гепи та Допи будут вільно себе почувати в Україні,сепарсько-коларадський бедлам в Україні не скінчиться !!))
показать весь комментарий
09.08.2020 23:51 Ответить
"Недоделаний" звучить вульгарно. В "СЛУГ" прийнято казати "нєкачєствєнний"
показать весь комментарий
10.08.2020 00:20 Ответить
Зеленых животных спалить в печи живьем.
Желательно в Освенциме. Начать с каломойского
показать весь комментарий
10.08.2020 00:34 Ответить
Смени фамилию, дыбил прикацапленный
показать весь комментарий
09.08.2020 23:46 Ответить
Ничего, сейчас Зебилл Первый, переговорит с Шевченко, прочтет в его глазах все что нужно и объявит, что все ок!
Сложно привести пример еще одной политической партии в Украине, в которой было бы столь же много ограниченных людей, как и в СН...
показать весь комментарий
09.08.2020 23:46 Ответить
Страна идиотов, и депутаты такие же!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
09.08.2020 23:46 Ответить
Страна идиотов, то твоя раша - параша.
показать весь комментарий
09.08.2020 23:51 Ответить
А як же 73%?
показать весь комментарий
10.08.2020 00:24 Ответить
А як 24,45% ?
показать весь комментарий
10.08.2020 00:28 Ответить
Вот потому что только 24,45%
показать весь комментарий
10.08.2020 06:39 Ответить
А идиотами их делает самое тупейшее 📺 тв ,1+1 и итер и … ,ещё совкодрочеров слишком много
показать весь комментарий
09.08.2020 23:51 Ответить
Мудак
показать весь комментарий
09.08.2020 23:46 Ответить
Просто, Лаконично, Верно.
показать весь комментарий
09.08.2020 23:49 Ответить
https://twitter.com/Belsat_TV

https://twitter.com/Belsat_TV Белсат TV https://twitter.com/Belsat_TV @Belsat_TV https://twitter.com/Belsat_TV/status/1292557771880243200 21 мин

Каля Стэлы у Менску людзі запалілі ліхтарыкі, чуваць гукі, падобныя на светашумавыя гранаты.
Пратэстоўцы скандуюць, што ў Жодзіна АМАП склаў шчыты.
На Нямізе людзей вельмі шмат, некалькі тысяч.

Крыніца: нашыя журналісты
показать весь комментарий
09.08.2020 23:48 Ответить
***** у 2004- 2005 поздоровляло Януковича аж двічі.
А переміг, Ющенко !"Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах, "вдохновившись" фальсификациями и репрессиями, - Братущак - Цензор.НЕТ 7831
За що, у хохломанкуртів до цих пір ненавидять Віктора Андрійовича Ющенка.
Саме, за це, холоманкурти !!!!
Щоб ви не писали.
показать весь комментарий
09.08.2020 23:50 Ответить
"Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах, "вдохновившись" фальсификациями и репрессиями, - Братущак - Цензор.НЕТ 8766
показать весь комментарий
09.08.2020 23:52 Ответить
Этому дебилу не сообщили, что кацапы сделали ставку на тихановскую
показать весь комментарий
09.08.2020 23:51 Ответить
Бацька продался Госдепу а Путлера послал нах.... РАБссия выразила протест....
показать весь комментарий
09.08.2020 23:52 Ответить
Надеюсь что поздравление формальное,- думаю одно, а пишу другое....
показать весь комментарий
09.08.2020 23:52 Ответить
"Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах, "вдохновившись" фальсификациями и репрессиями, - Братущак - Цензор.НЕТ 659
показать весь комментарий
09.08.2020 23:54 Ответить
Мабуть перший раз ,ще в пологовому будинку ,п"яна акушерка об підлогу репнула !!))
показать весь комментарий
09.08.2020 23:57 Ответить
**гепнула--очепятка,перепрошую !!))
показать весь комментарий
09.08.2020 23:58 Ответить
Згадав "Пункт призначення-5".
https://youtu.be/X8Z5hYNosXs Епізод, де дівка об підлогу саме репнула
показать весь комментарий
10.08.2020 00:44 Ответить
п"яна акушерка об підлогу репнула

...
Теж непогано. Я це уявив - брутальне видовище.
Death Metal вподобайка "Слуга народу" Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах, "надихнувшись" фальсифікаціями та репресіями в Білорусі, - Братущак - Цензор.НЕТ 3515
показать весь комментарий
10.08.2020 00:41 Ответить
Неправильно это...
Надо просто один раз из него петуха сделать.
Тогда его прикид будет полностью отображать его внутреннее содержание
показать весь комментарий
10.08.2020 00:37 Ответить
До того ж не обов'язково петушманити по хардкору (плюс за реальне гомосексуальне зґвалтування ще й посадити можуть) - достатньо сеансу уринотерапії. Або примусити поцілувати фаллоімітатор, як це робив Тєсак з педофілами (оте його "целуй пипиську").
Головне - відеофіксація процедури та максимальний репост
показать весь комментарий
10.08.2020 00:53 Ответить
Ах да, и на обратном пути Казань возьмите!
Так Казань наша, царь-батюшка!
Ну, это вы поторопились
показать весь комментарий
09.08.2020 23:54 Ответить
Спішу обрадувать шановного діпутата. Ми не Біларусть. У нас президенти, як срані віники пролітають.І їхні партії.
показать весь комментарий
09.08.2020 23:54 Ответить
Це «розвод».
показать весь комментарий
09.08.2020 23:54 Ответить
Нет, это просто дурость и ограниченность.
показать весь комментарий
09.08.2020 23:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XL9pJpAwC-o Колонна протестующих в Бресте - YouTube
показать весь комментарий
09.08.2020 23:54 Ответить
""Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах, "вдохновившись" фальсификациями и репрессиями"

А хіба ви не цього хотіли, нешановні 73%?
показать весь комментарий
09.08.2020 23:55 Ответить
Дибилом ты был,дибилом и помрёшь
показать весь комментарий
10.08.2020 00:17 Ответить
...вася, так ты иксперд по кизякам, оказывается? То-то вонять начинает, когда ты свои "комменты" лепить начинаешь...
показать весь комментарий
10.08.2020 00:18 Ответить
Єпануте на всю голову вилізло
показать весь комментарий
10.08.2020 00:22 Ответить
Минск"Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах, "вдохновившись" фальсификациями и репрессиями, - Братущак - Цензор.НЕТ 3486
показать весь комментарий
09.08.2020 23:55 Ответить
В центре Минска начали строить баррикады из мусорных баков

Киев 2014 версия 2.0
показать весь комментарий
09.08.2020 23:56 Ответить
Шиньі нужньі в больших колличествах...
показать весь комментарий
10.08.2020 00:29 Ответить
можна організувати прямі поставки хоча у них ніби є завод
показать весь комментарий
10.08.2020 08:27 Ответить
Полный текст письма Януковича Путлеру 20 февраля 2014 года приводит не буду...
Путлер введи мне.....,ну а далее по тексту который прочитал дохляк ЧУРКИН в СовБезе ООН 4 марта 2014 года...
показать весь комментарий
09.08.2020 23:56 Ответить
В Жодино ОМОН опустил щиты
В Пинске глава Горисполкома вышел на переговоры

В Лиде ОМОН тоже опустил щиты!

В Барановичах ОМОН отступает против толпы в 8000 человек

Люди теснят ОМОН ко Дворцу Спорта в Минске
показать весь комментарий
09.08.2020 23:58 Ответить
Живе,Беларусь!! Можливо мене сябри приємно здивуют !!! Дай Бог!!
показать весь комментарий
10.08.2020 00:03 Ответить
Омон еще не кукарекает?
показать весь комментарий
10.08.2020 00:39 Ответить
а цензор в принцие умеет оперативней? Вроде как там развитие событий! Вы можете побыстрей, Или Юре еще факсы с банковой не пришли?
показать весь комментарий
09.08.2020 23:59 Ответить
рабочий день закончился..
показать весь комментарий
10.08.2020 00:04 Ответить
коли читаєш тут новини, то складається враження, що їх їм з кацапії присилають.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:29 Ответить
Крысы Мавзолейные...зачем вам не братская Белорусь? вам две Чеченские мало было?
показать весь комментарий
09.08.2020 23:59 Ответить
Бабьі еще нарожают...
показать весь комментарий
10.08.2020 00:31 Ответить
Лизнул, еще осталось Путина с обнулением поздравить.
показать весь комментарий
10.08.2020 00:02 Ответить
Одне зауваження (суто філологічне): у вас чотири помилки у слові "*****".
показать весь комментарий
10.08.2020 00:39 Ответить
Пару недель назад я на цензоре говорил...Белорусь будет Ханты-Мансийское быдло Путлера
показать весь комментарий
10.08.2020 00:04 Ответить
На очереди Казахстан.....
показать весь комментарий
10.08.2020 00:05 Ответить
Захват Грузии был 08.08.08....Белорусь захватили 09.08....сакральные даты.... КГБист любит Юбилеи....
показать весь комментарий
10.08.2020 00:08 Ответить
Этот мерзотный шевченко, креатура блазня, значит поздравил таракана сам блазень, это победа 73% быдла и колаборантов.
показать весь комментарий
10.08.2020 00:11 Ответить
О ...челдон Зенитный вылез...
показать весь комментарий
10.08.2020 00:11 Ответить
виродок
показать весь комментарий
10.08.2020 00:12 Ответить
Слава РАБссии и Обнуляйтеру Всея Срани РАБссии...
показать весь комментарий
10.08.2020 00:13 Ответить
хочет установить в Украине такие порядки, как у Александра Лукашенко в Беларуси.

Десь тут поруч написав, повторю. Справа в тому, що диктатури бувають різні. Блогер Нудний Пенс в одному з випусків озвучив класну концепцію - "оксамитова диктатура" - як щось на кшталт УНР в синтезі з Гетьманатом (це спрощена схема, звичайно). І це було б оптимально для ******** України. Тобто: м'який авторитаризм, без утисків громадянських свобод - АЛЕ при цьому безжально жорсткий до ворогів України і чисто диктаторський в плані глобального геополітичного курсу.
Бо не можна давати можливість розвернути Україну взад до Тайожного союзу силами ТВ-зомбованих мас.
Модель Біларусі в цьому плані теж могла б стати одним із взірців - якби не орієнтація на кацапщину. Ось ключовий аргумент проти "останнього європейського диктатора". І цей аргумент робить Луку ЄВРАЗІЙСЬКИМ тираном, а не європейським дуче.



І так: "слуги народу" - це ЖОДНОГО РАЗУ не модель Української Хунти. Тож хрін їм, а не встановлення тут "диктатури а-ля Лукашенко".
показать весь комментарий
10.08.2020 00:13 Ответить
Та вже допиши - "Тілько сивочолий гетьман", і все....
показать весь комментарий
10.08.2020 07:58 Ответить
Земрази - они такие.
показать весь комментарий
10.08.2020 00:17 Ответить
Зебил - это судьба...
показать весь комментарий
10.08.2020 00:20 Ответить
Куйовий зелений бабуїн сиди і мовчи,падаль жопоблоківська!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 00:21 Ответить
Як віюлядок, - так "слуга народа".
Чомусь не дивно.
показать весь комментарий
10.08.2020 00:25 Ответить
Білоруси мають чітко розуміти, що під час Революції Гідності в Україні реально отримали по заслугах лише ті беркутвці, які загинули. Інші уникли відповідальності, втікли в Росію або увійшли до Слуги Народу.
показать весь комментарий
10.08.2020 00:28 Ответить
Дебил!
показать весь комментарий
10.08.2020 00:42 Ответить
Такая фамилия и козлу досталась.
показать весь комментарий
10.08.2020 00:46 Ответить
На кол выродка прокацапского...
показать весь комментарий
10.08.2020 01:17 Ответить
Коли біля Ради облили зеленкою рига, за те, що він з трибуни сказав, що Україна не має суверенітета, ця потороч Шевченко разом з тим ригом підбіг до активістів і почав волати, що вони фашисти, повторюючи російську пропаганду. Ця пошесть такий самий колоборант як і ОПЗЖешні виродки.
показать весь комментарий
10.08.2020 01:18 Ответить
Да это бывший РЫГ, мне стыдно, что эта зеленая мразь из моего Запорожья...
показать весь комментарий
10.08.2020 01:24 Ответить
конченая тварь
повесить суку
показать весь комментарий
10.08.2020 01:28 Ответить
Какому народу служат эти "слуги"?
показать весь комментарий
10.08.2020 02:21 Ответить
Ну, малороссийская вата, как обычно, по своей ватности переплюнет любую российскую и белорусскую вату...
показать весь комментарий
10.08.2020 02:43 Ответить
Мразь имеет хорошую фамилию
показать весь комментарий
10.08.2020 03:57 Ответить
Вот оно- истинное лицо партии
Слуг Олигархов
показать весь комментарий
10.08.2020 05:01 Ответить
Агенти Кремля в Білорусії абасраліся
показать весь комментарий
10.08.2020 07:30 Ответить
Шевченко на выход!
показать весь комментарий
10.08.2020 07:32 Ответить
Шевченко конечно болван но похоже, что беларуской опАзиции просто нужен новый Лукашенко, поэтому она просит помощи именно в Москве и негде более .
показать весь комментарий
10.08.2020 08:55 Ответить
Этого гандона шевченко давно надо было взорвать в авто!!
показать весь комментарий
10.08.2020 13:10 Ответить
 
 