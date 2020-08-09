"Слуга народа" Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах, "вдохновившись" фальсификациями и репрессиями в Беларуси, - Братущак
"Слуга народа" Евгений Шевченко, видимо, хочет установить в Украине такие порядки, как у Александра Лукашенко в Беларуси.
Журналист Алексей Братущак в Facebook выложил скриншот поста "слуги народа" Евгения Шевченко, который поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси и поблагодарил за "душевное отношение к Украине", передает Цензор.НЕТ.
"Первое поздравление Лукашенко с "победой". Кто не знает - это один из "слуг", нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко. Идейный сторонник Медведчука и Шария.
Я так понимаю, что он "вдохновлен" массовыми фальсификациями, отключением мобильной связи и интернета, блокировкой целого Минска постами силовиков, массовыми задержаниями черными человечками и неизвестными в штатском.
Кажется, чувачок вдохновлен примером Лукашенко строить такие порядки в Украине.
Ну, и о душевном отношении к Украине.
Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" уже не российские наемники. Они - участники операции украинских спецслужб. Вот такую версию теперь массово распространяют друзья друзей этого "слуги", - написал журналист.
