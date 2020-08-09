РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10411 посетитель онлайн
Новости Революция в Беларуси
48 214 308

По данным независимого экзитпола, на выборах президента Беларуси Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%

По данным независимого экзитпола, на выборах президента Беларуси Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%

76 активистов провели альтернативный опрос проголосовавших по всей территории Республики Беларусь. В нем приняли участие 85 500 человек.

Telegram-канал "Современная Беларусь" обнародовал окончательные данные этого экзитпола, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, за Александра Лукашенко проголосовали 13,7%, Светлану Тихановскую - 72,1%, Анну Канопацкую - 0,9%, Сергея Череченя - 2,5%, Андрея Дмитриева - 3,9%. Против всех были 6,9% опрошенных.

По данным независимого экзитпола, на выборах президента Беларуси Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7% 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты проходят в разных городах Беларуси, участников задерживают

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%.

Автор: 

Беларусь (8022) выборы (24791) Лукашенко Александр (3647) экзитпол (213) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
Ну що, білоруси, ваш вибір: кацапи або кацапи.
показать весь комментарий
09.08.2020 23:58 Ответить
+31
Беларусов жалко. Выбор между забронзовевшим Лукой, который возжелал царстовать до смерти и возникшей темной лошадкой Тихановской, которая считает Крым российским "по факту" а муж и политические подруги которой смылись в россию.(с)
показать весь комментарий
10.08.2020 00:01 Ответить
+28
ТараканомольЗа даними незалежного екзит-полу, на виборах президента Білорусі Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7% - Цензор.НЕТ 8499
показать весь комментарий
10.08.2020 00:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
пукнул, зебиленок? Полегчало? А теперь иди пацалуй своего клоуна
показать весь комментарий
10.08.2020 11:56 Ответить
Соси у *****, козломордый - ото твоё, а в Украину и Беларусь не лезь.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:29 Ответить
зебиленок, не нравится?

Клоуна поцеловал? А теперь пусть он пернет тебе под нос, а ты в экстазе прыгай, зебиленок
показать весь комментарий
10.08.2020 14:36 Ответить
Иди у дупу к *****, чмошник.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:30 Ответить
все?

быстро ты сдох, зебиленок…
показать весь комментарий
10.08.2020 15:57 Ответить
Продажные зеленые чмошники уже батьку поздравили. Под себя готовят такой же сценарий.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:19 Ответить
и даже в этом они не изобрели ничего нового, тупо копипастят у януковоща.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:01 Ответить
Страница 4 из 4
 
 