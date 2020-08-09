По данным независимого экзитпола, на выборах президента Беларуси Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%

76 активистов провели альтернативный опрос проголосовавших по всей территории Республики Беларусь. В нем приняли участие 85 500 человек.

Telegram-канал "Современная Беларусь" обнародовал окончательные данные этого экзитпола, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, за Александра Лукашенко проголосовали 13,7%, Светлану Тихановскую - 72,1%, Анну Канопацкую - 0,9%, Сергея Череченя - 2,5%, Андрея Дмитриева - 3,9%. Против всех были 6,9% опрошенных.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%.