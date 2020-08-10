РУС
Протесты в Минске: в МВД РБ признали использование светошумовых гранат и водометов, СМИ сообщают о погибшем. ФОТОрепортаж

Силовые структуры Беларуси объявили о созыве экстренного заседания из-за протестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Официальные сайты белорусских ведомств пока не работают, в стране вообще начались проблемы с интернетом и связью.

В то же время в МВД заявляют, что распространяемая в соцсетях информация неправдива.

"Многое из того, что пишется в интернете, не соответствует действительности", - заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

У милиции есть информация об одном милиционере, который получил ранение на улице Машерова в Минске, но нет сведений о пострадавших протестующих.

Позже ТАСС обнародовал заявление Чемодановой, что силовики "были вынуждены" применить спецтехнику и шумовые гранаты в Минске. 

В то же время, в интернете огромное количество видео и свидетельств очевидцев об использовании таких средств.

Известно, что в результате применения свето-шумовых гранат и слезоточивого газа в столице Беларуси есть тяжело раненые, пишет Подъем.

Как пишет Nexta, есть минимум один погибший.

По данным Нашей Нівы, с наступлением ночи протесты в Минске стихают. Количество людей на улицах уменьшилось.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

+14
Сила и только Сила!!!
Беларусы, вставайте!
Решается судьба Вашей страны!!!
10.08.2020 03:12 Ответить
+8
Поки що ситуація в Білорусі виглядає дуже суперечливою , перед останім голосуванням олйух дзвонив Луці, після цього риторика його по "вагнерівцям" дещо змінилась і вже появився "український слід", з цього треба пам'ятати що диктатори завжди друг друга підтримують у складній час, тому що вони дуже бояться різних видів протестів тому наступна на черзі повинна стати Москва.
10.08.2020 03:44 Ответить
+6
КГБ и милиция - убийцы!!!
10.08.2020 03:15 Ответить
Сила и только Сила!!!
Беларусы, вставайте!
Решается судьба Вашей страны!!!
10.08.2020 03:12 Ответить
Вставателей нет, все за бацькой идут с красным флагом. Вот если бы мудрый Лука не положил мордой в асфальт вагнеров тогда точно была бы белорусская небесная сотня а так...пародия на майдан(((
10.08.2020 03:19 Ответить
Не треба, нехай не повторюють наших помилок. Путін тільки на це, можливо, чекає.
10.08.2020 05:04 Ответить
Беларусы скинут "диктатора" и потеряют все.
10.08.2020 06:18 Ответить
Яких таких помилок? Хлопче, ти не помилився країною?
10.08.2020 17:29 Ответить
Таких, які загнали нашу неньку Україну вже на 6 років у глибоку задницю. А саме: втрата територій, безглузде та безкінечне кровопролиття на сході, падіння ВВП, зниження промисловості, та глибока девальвація гривні.
12.08.2020 19:18 Ответить
Против чего вставать? Против имеющейся работы,бесплатной медицины,почти бесплатной коммуналки,большей чем в Украине зарплаты? Агрессивное меншенство по заказу Кремля хочет сменить Бацьку,почему? Придурки,кричащие об убийцах Вам в руки протесты "жёлтых жилетов",там тоже люди протестуют и власть их убивает в "демократической Франции",или там это "демократия" ,а в Беларуси нет? "Патамушто" "пианисты" с ботоферм "напечатали" 72% Тихоновский? Правильно поступают в Беларуси- НИКАКИХ опросов и экзитполов ДО ВЫБОРОВ. Ибо эта ЧУШЬ давление на мозг быдла,часто выбирающая власть как продукт рекламы. Судя по всему Вам ,порохоботы нужна Тихоновская? Тогда ждите с севера рроссийскую армию,придурки.
10.08.2020 06:11 Ответить
Белорусы еще не знают, что такое "новые лица" и внезапно изменяющееся после выборов поведение первого и полная потеря им памяти насчет предвыборных обещаний..
10.08.2020 06:15 Ответить
то есть вы полагаете Тихановская - ставка Кремля?
10.08.2020 07:05 Ответить
Так, із-за спини торчать вуші ху...ла
10.08.2020 10:12 Ответить
2010 рік - вибір між Януковичем і Тимошенко. Нічого не нагадує?
10.08.2020 22:28 Ответить
Чувак на фото мертвий. Но потім в чудесний спосіб він воскресне і пропаде. Методи як були на майдані. Там теж жертв приховували.
10.08.2020 03:13 Ответить
Приховайся в спамі.
10.08.2020 05:23 Ответить
А ти хто, бот? Як що ти не знаєш то білоруські змі ще ніччю заявили що ця людина жива і її забрали в лікарню. Тільки ось на відео вона точно труп із відкритими очима.
І як показили відео кадри - трупів там гора. Но офіційно я так бачу жертв не буде.
І в Києві точно так же було на майдані. Небесна сотня на порядок більша. Но тіла поховали і ці люди просто рахуються пропавшими...
10.08.2020 07:49 Ответить
ето тебе шарий расказал с ютубчика
10.08.2020 17:07 Ответить
ти явно повний дурень
11.08.2020 21:42 Ответить
Ну, что за терпилы?! Как можно прийти и отстаивать свою Свободу без оружия?! Ну хоть что-то; я уж не говорю про коктейли молотова...
10.08.2020 03:15 Ответить
Я не пытаюсь оскорбить беларусов. Просто беларусы знают же, что они идут против диктатора. Диктатор никогда добровольно не отдаст власть. Если не верите - 2013 год вам в помощь.
10.08.2020 03:26 Ответить
КГБ и милиция - убийцы!!!
10.08.2020 03:15 Ответить
из Минска вертолеты в Пинск прилетели на подавление, а там ОМОН уже раздели)
10.08.2020 03:18 Ответить
_Только в сплочённости, в единстве преимущество народа над присвоившими себе страну и народ бандитами и людоедами. Разорвите их на клочки, или эта стая шакалов и нелюдей разорвёт вас и ваших детей!
10.08.2020 03:18 Ответить
Дороги хорошие
10.08.2020 03:20 Ответить
Берите власть в сови руки.
Солдаты, становитесь на сторону народа!
Организовывайте отряды Самообороны в городах и посёлках!!!
10.08.2020 03:20 Ответить
Жесть. Лука совсем сбрендил. Просто нет слов, мирная акция, а менты с десяток (минимум) людей покалечили и одного (тоже как минимум) убили.
Завтра выйдет в десять раз больше людей на протесты.
10.08.2020 03:20 Ответить
Кто сейчас "здраво рассуждает" про риски ухода Луки может у того есть мозги , но у того нет сердца !
Совесть не позволяет хоть что-то в оправдание бацьки-Таракана вякнуть - без с комментариев !
10.08.2020 03:26 Ответить
Да канешна неправдивая!!!)))))Мы это в 14м уже проходили))))) Шо ужики горяча сковородка???
10.08.2020 03:34 Ответить
Как и ожидалось, выборы в одну калитку выиграл Лукашенко. Во многом этому разгрому способствовала сама оппозиция, нагоняя явку сверхактивной атакой на мозги консервативного избирателя Белорусии. Туповатые креаклы, устроившие вояж с митингами по белорусским регионам, сами того не понимая, вовсю демонстрировали свое слабоумие и социальную неадекватность, а напуганная и мобилизованная вертикаль удачно индуцировала обывателя украинскими страшилками и грядущей гражданской войной, с последующей продажей земли и закрытием промышленности. В отличие от демократических политологов я уверен, что Лукашенко победил вполне легитимно, и делать системныйх вброс бюллетеней, как это всегда происходит в РФ, не было нужды. Если где и проявила вертикаль свою прыть - в мобилизации своего электората, используя все свои административные возможности на 100%. Однако, я уже писал, что результат выборов никого вообще не интересует, так как вопрос стоит по-иному: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!»
10.08.2020 03:34 Ответить
Вот он сейчас и думает, как бы от поддерживающих его "80%" населения не огребсти люлей)). Может даже дело закончится тем, что от такой "любви" ему придётся драпать до Ростова.
10.08.2020 03:53 Ответить
Это путлеровский бот. Дискутировать вредоносно, луше просто банить мразей.
10.08.2020 03:59 Ответить
Пока Ростов открыт исключительно для украинских президентов. Зеленский, на выход!
10.08.2020 04:12 Ответить
Выборы были сфальсифицированы
10.08.2020 06:46 Ответить
Ну и х с ними, кому это важно? Победителей не судят. У нас в 2014 был переворот государственный ну кого это трахнуло? Победителей не судят
10.08.2020 21:01 Ответить
Что значит- кому это важно? Это именно важно! Это самое важное условие демократии! Если есть выборы, тогда не нужны майданы . А если выборов нет, то это мордор два.
10.08.2020 21:11 Ответить
Поки що ситуація в Білорусі виглядає дуже суперечливою , перед останім голосуванням олйух дзвонив Луці, після цього риторика його по "вагнерівцям" дещо змінилась і вже появився "український слід", з цього треба пам'ятати що диктатори завжди друг друга підтримують у складній час, тому що вони дуже бояться різних видів протестів тому наступна на черзі повинна стати Москва.
10.08.2020 03:44 Ответить
особенно таиландские украинцы.. так терпели, что рванули от банды клоунов в Таиланд
10.08.2020 06:39 Ответить
У клоуна така банда, що він сам ошивається де завгодно аби не в Україні
10.08.2020 17:42 Ответить
имхо, Х#йло Беларусь баблом держит, так что ему в принципе все равно кто на поклон ездить будет ... но показать что "майдан - плохо" должен 100%, иначе действительно следующая остановка - Москва. прямого военного захвата наверное не будет, хотя с кацапами - хз, мозгов нету ...
10.08.2020 05:09 Ответить
Протесты в Минске: в МВД РБ признали использование светошумовых гранат и водометов, СМИ сообщают о погибшем - Цензор.НЕТ 2784
10.08.2020 04:55 Ответить
Лукашенко явно консультируется в кремле. Репрессии, избиения , убийства, фальсификации- это стиль всемизвестной команды рудиментов совка, цепляющихся за вечную власть.

Я не знаю, что ждёт Беларусь, но актуально люди сражаются за свой выбор, а Лукашенко , нагло укравший выборы, борется со своим народом.

Система не сдаётся без боя.

Гоните в три шеи этих совковых идолов.
10.08.2020 06:44 Ответить
Ясный пень. Лукашенко незаменимый. И Фуйло. Без них народы рассеяне и беларусы пропадут.
10.08.2020 07:25 Ответить
Торжество "справедливості" військовий злочинець і тоталітарний лідер Путін зносить вогнем і мечем руками своїх найманців іншого тоталітатора, ставлячи прокремлівську агентуру на чолі Білорусчії, а хабадна Україна його в цьому підтримує приймаючи радор кремліських агентів. Оксіморон.
10.08.2020 08:34 Ответить
наверное, выборы больше нельзя фальсифицировать
10.08.2020 10:01 Ответить
які ж вони тупі. Саме тупе що можна зробити в ********* світі це відключити інет. І ні серіальчика подивитись ні ютубчика і робота не робиться тому що для роботи в 90% випадків треба інет. І в результаті від нема чого робити йдеш на вулицю, а там двіжняк. Інет навпаки треба робити безкоштовний.
10.08.2020 10:21 Ответить
Это как в 91 при ГКЧП еще инета не было...но по зомбоящику врубили на всего 2-3 существующих тогда каналах лебединое озеро...вместо эротики, боевиков, рокмузыки и фильмов за которые душились в кинотеатрах...
Естественно вся москва вывалила на протест ))))
10.08.2020 22:45 Ответить
 
 