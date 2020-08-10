Протесты в Минске: в МВД РБ признали использование светошумовых гранат и водометов, СМИ сообщают о погибшем. ФОТОрепортаж

Силовые структуры Беларуси объявили о созыве экстренного заседания из-за протестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Официальные сайты белорусских ведомств пока не работают, в стране вообще начались проблемы с интернетом и связью.

В то же время в МВД заявляют, что распространяемая в соцсетях информация неправдива.

"Многое из того, что пишется в интернете, не соответствует действительности", - заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

У милиции есть информация об одном милиционере, который получил ранение на улице Машерова в Минске, но нет сведений о пострадавших протестующих.

Позже ТАСС обнародовал заявление Чемодановой, что силовики "были вынуждены" применить спецтехнику и шумовые гранаты в Минске.

В то же время, в интернете огромное количество видео и свидетельств очевидцев об использовании таких средств.

Известно, что в результате применения свето-шумовых гранат и слезоточивого газа в столице Беларуси есть тяжело раненые, пишет Подъем.

Как пишет Nexta, есть минимум один погибший.

По данным Нашей Нівы, с наступлением ночи протесты в Минске стихают. Количество людей на улицах уменьшилось.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

