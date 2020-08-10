Тихановская и ее соратники готовы сесть за стол переговоров с властью Беларуси
Главный оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская и ее соратники готовы к диалогу с действующей властью относительно массовых протестов в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщила координатор штаба Тихановской Мария Колесникова
"Мы готовы этому поспособствовать. Если будет возможность диалога, мы готовы вступить в диалог и пытаться предотвратить насилие", - сказала Колесникова.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.
Коли постріляють народ то Лукашенко стане невїздним в цивілізованому світі. І залишається йому тільки один варіант для збереження влади - підорашка.
Кто-то же должен договариваться и тп? Кто как не тот кто на самом деле выиграл выборы?
о чём либо договариваться не возможно!
Им скучно, у них застой.
Только это должен быть ИХ выбор, а не то что вместо них нарисуют.
Шантаж?
Дуже самовпевнено