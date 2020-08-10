РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6676 посетителей онлайн
Новости
22 176 64

Тихановская и ее соратники готовы сесть за стол переговоров с властью Беларуси

Тихановская и ее соратники готовы сесть за стол переговоров с властью Беларуси

Главный оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская и ее соратники готовы к диалогу с действующей властью относительно массовых протестов в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщила координатор штаба Тихановской Мария Колесникова

"Мы готовы этому поспособствовать. Если будет возможность диалога, мы готовы вступить в диалог и пытаться предотвратить насилие", - сказала Колесникова.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

Читайте: Тихановская призвала белорусских правоохранителей прекратить насилие

Автор: 

Беларусь (8023) выборы (24791) Лукашенко Александр (3647) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Поїзд Тахановської стоїть на московському вокзалі.
показать весь комментарий
10.08.2020 04:34 Ответить
+30
Тихановська робить вигляд, що вона очолила бєларуський Майдан? Люди вийшли тому, що бачать фальсифікації на виборах, а не за Тихановську.
показать весь комментарий
10.08.2020 04:33 Ответить
+22
Або Тихановська, яка теж представлятиме *****. Така собі ********** "многоходовочка".
показать весь комментарий
10.08.2020 05:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что там за самолет президентский из страны вылетел? Коленьку в Турцию эвакуировали от беды подальше?
показать весь комментарий
10.08.2020 04:29 Ответить
Похоже, что поезд ушел.
показать весь комментарий
10.08.2020 04:32 Ответить
Поїзд Тахановської стоїть на московському вокзалі.
показать весь комментарий
10.08.2020 04:34 Ответить
Я не это имел в виду: Ситуация в стране выходит из-под контроля.
показать весь комментарий
10.08.2020 04:41 Ответить
А я те, що навіть відсутність повного контролю не дає для народу перемоги, бо Тихановська не представляє народ.
показать весь комментарий
10.08.2020 04:45 Ответить
Не напоминайтк мне о Горбачеве
показать весь комментарий
10.08.2020 04:49 Ответить
Нічого не виходить. Все за планом Уйла. Не просто ж так він туди закидав своїх м'ясників.
Коли постріляють народ то Лукашенко стане невїздним в цивілізованому світі. І залишається йому тільки один варіант для збереження влади - підорашка.
показать весь комментарий
10.08.2020 04:55 Ответить
Або Тихановська, яка теж представлятиме *****. Така собі ********** "многоходовочка".
показать весь комментарий
10.08.2020 05:00 Ответить
Ничего там не выходит.Настучали бульбашам ,менты ,те разбежались на этом все! Под-ху-ло усатое будет дальше править ,белыми-рускими рабами.Это точно одна нация рабов.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:35 Ответить
Белорусы еще не знают, что такое "новые лица" и внезапно изменяющееся после выборов поведение первого и полная потеря им памяти насчет предвыборных обещаний...ищите "свободу". ну-ну...
показать весь комментарий
10.08.2020 06:21 Ответить
сосна корабельная предлагает себя Лукашенко... ну ну... она готовы к любым позициям...по Кама сутре...
показать весь комментарий
10.08.2020 07:51 Ответить
Тихановська робить вигляд, що вона очолила бєларуський Майдан? Люди вийшли тому, що бачать фальсифікації на виборах, а не за Тихановську.
показать весь комментарий
10.08.2020 04:33 Ответить
Правильно, а за столом переговоров через тихановскую путлер передаст требования
показать весь комментарий
10.08.2020 04:36 Ответить
Все можливо. Ці вимоги для Луки, а не для бєларусів.
показать весь комментарий
10.08.2020 04:38 Ответить
Це так. Просто шкода, що демократичний порив былорусів можуть використати свинособаки
показать весь комментарий
10.08.2020 04:46 Ответить
А вы как видите результат? Закончить протесты? Пусть президентом будет тот кто громче кричал?
Кто-то же должен договариваться и тп? Кто как не тот кто на самом деле выиграл выборы?
показать весь комментарий
10.08.2020 06:08 Ответить
С шизофреником и его кагалом прихвостней-жополизов
о чём либо договариваться не возможно!
показать весь комментарий
10.08.2020 06:07 Ответить
Возглавить протест некому, а самой - ссыкотно. После этой ночи ничего уже не будет, пар спустили, песню послушали и спать пошли. А за столом луку она долго будет дожидаться. Она сама уже в штаны наложила, а ее заявления - оправдание для себя.
показать весь комментарий
10.08.2020 06:48 Ответить
История белоруссии принадлежит самим белоруссам, я бы поостерегся давать им советы, пусть сами выберут свой путь, это будет их выбор.
показать весь комментарий
10.08.2020 07:03 Ответить
Правильно. Нам надо своими внутренними вопросами заниматься. А то олигархи обнаглели выше всяких пределов, а мы сопли жуем.
показать весь комментарий
10.08.2020 07:59 Ответить
А нам хочется, что бы и у белорусов тоже олигархи обнаглели.
Им скучно, у них застой.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:01 Ответить
Там нет олигархов. Там подогретые мусора и военные.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:43 Ответить
У беларусов один олигарх.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:39 Ответить
Правильно - не надо давать им советы. Пусть сами ДУМАЮТ.
Только это должен быть ИХ выбор, а не то что вместо них нарисуют.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:08 Ответить
Не нужно давать им советы и в любом случае это будет их выбор.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:36 Ответить
Та ....ложив той *бацька * на ті пропозиції ...Он вже і розійшлися .ось і весь *бел-майдан *
показать весь комментарий
10.08.2020 07:32 Ответить
А почему не в Ростов?
показать весь комментарий
10.08.2020 07:52 Ответить
смоленск ближе...
показать весь комментарий
10.08.2020 09:36 Ответить
Какие еще переговоры. "Оппозиция" в лице Тихановской потерпела сокрушительное поражение на выборах. Если бы Тихановская с почти 80% победила, то невозможно было бы сфальсифицировать на 80% Лукашенко. Что-то там "написать" и т.п. Если бы Тихановская победила, то например учителя школ, из которых состоят почти все комиссии на местах, видят своими глазами на участках результаты и голосуют также как и другие, присоединились бы к протестам. Те люди-мошенники просто хотят сделать государственный переворот.
показать весь комментарий
10.08.2020 07:56 Ответить
По данным независимого опроса я на выборах президента Украины в прошлом году набрал бы 98%!
показать весь комментарий
10.08.2020 08:21 Ответить
Порошенко, который потерпел поражение, но набрал больше голосов чем Тихановская не требовал переговоров, а эта баба требует. И еще. Авторы статьи манипулируют. Здесь на фото Тихановская красавица, хотя в реалиях она полууродка.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:22 Ответить
"Тихановская красавица". Позавидовали, что-ли .
показать весь комментарий
10.08.2020 09:50 Ответить
Не нужно путать демократические выборы в Украине, с тем шоу что устроил Лукашенко.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:57 Ответить
Ватный образ мышления всегда отражается на лице
показать весь комментарий
10.08.2020 13:42 Ответить
готовы к диалогу с действующей властью относительно массовых протестов в стране

Шантаж?
показать весь комментарий
10.08.2020 08:59 Ответить
Не тянет эта Тихановская на лидера. Какая-то вялая, чересчур конформистская, постоянно съезжает на пацифизм... Одним словом, ни рыба, ни мясо...
показать весь комментарий
10.08.2020 09:14 Ответить
Тихановскую выбирали по известному украинскому принципу "Кто угодно, только не Лукашенко". В итоге в ее лице получили сторонницу России бОльшую. чем сам Лукашенко.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:17 Ответить
Сторонника России больше чем Лукашенко нет и не может быть! Он всю экономику Белоруси завязал на Путина.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:51 Ответить
Але чомусь відмовився "сліваться" в єдину державу з Московією Пукін такого не пробачає.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:45 Ответить
сядут уси-вопрос "куды"
показать весь комментарий
10.08.2020 09:22 Ответить
нащо Лукашу з Тихонею говорити, якщо він все вже "переговорив" з Пукіном!
показать весь комментарий
10.08.2020 10:05 Ответить
Лукашенко турбує не ваша готовність, а ультиматум, що йому ***** виставив. Домовиться із *****м, усі ваші "протести" ця трійця злиє за один день,
показать весь комментарий
10.08.2020 10:18 Ответить
Лука не нуждается в этих перепуганных,прокисших бабах,что ему подсовывают из Кремля как нам Ордло.день два-и все устаканиться,затея Окурка завалить Луку накрылась медным тазом,как на выборах в Черногории
показать весь комментарий
10.08.2020 10:42 Ответить
Ну да, только Лук кормится из рук окурка
показать весь комментарий
10.08.2020 11:10 Ответить
всё правильно показывают руками пока сердце лукашенко не вырвут и не посадят на вилы будет там раися
показать весь комментарий
10.08.2020 11:06 Ответить
Москалі вибори у Білорусії не виграли, ось і бунтують.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:20 Ответить
У Луки нарисовано 80%.. с кем при таком раскладе он будет " договариваться".. юмористы..Только в том случае если среди кандидатов и кандидаток есть подставные фигуры.., тех он для собственной легализации может немного продвинуть по чиновничей лестнице, ( типа великий " демократ") не более того. Как говорил Кучка " Украина не Россия", к этому можно добавить "Беларусь это не Украина.".. волнений и ощутимых протестов, Майданов там не будут , да и Лука не Янык.. бежать не будет, да и РФерия однажды споткнувшись на Украине, в Минске такой номер не пропустит.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:23 Ответить
"на Украине" - кацапский аналитег детектед
показать весь комментарий
10.08.2020 13:45 Ответить
Главный оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская и ее соратники готовы к диалогу с действующей властью относительно массовых протестов в стране. Источник: https://censor.net/n3212757

Дуже самовпевнено
показать весь комментарий
10.08.2020 11:42 Ответить
Не кажи гоп, дурепа, ще не та фаза протестів щоб говорити про якийсь диалог.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:02 Ответить
Лукашенко уже с Питуном договорился - спасибо, девочки, Москва в ваших услугах больше не нуждается.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:44 Ответить
Во баба даёт, народ ходил за ней месяц, пошел под дубинки и резинки, ждали перемен, а она договорняк с Усатым ветераном собралась устраивать... и сколько людям ещё ждать перемен - Коле то всего 16лет а надо 35
показать весь комментарий
10.08.2020 13:45 Ответить
Пусть Тихоновская ответит, чей Крым, и видит ли она мир в глазах )(уйла😠🤔
показать весь комментарий
10.08.2020 14:07 Ответить
Во, ваты набежало! Тихановская же сказала на митинге, что даже на один срок не претендует, а хочет устранить Луку и провести нормальные, без ареста кандидатов и запугивания людей, новые выборы президента. При чем здесь Путлер и орда? Путлер и все диктаторы уже поздравили Луку - но, похоже, поспешили. Крым - это вообще вопрос украинский, у них там полно своих дел. Она же сказала, что Крым - украинский, но сегодня захвачен ордой - чего еще надо?
показать весь комментарий
10.08.2020 14:32 Ответить
 
 