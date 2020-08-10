Тихановская и ее соратники готовы сесть за стол переговоров с властью Беларуси

Главный оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская и ее соратники готовы к диалогу с действующей властью относительно массовых протестов в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщила координатор штаба Тихановской Мария Колесникова

"Мы готовы этому поспособствовать. Если будет возможность диалога, мы готовы вступить в диалог и пытаться предотвратить насилие", - сказала Колесникова.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

Читайте: Тихановская призвала белорусских правоохранителей прекратить насилие