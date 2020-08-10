Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 20 млн человек, общее число жертв - 733,9 тыс, излечились - 12,8 млн

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с начала пандемии по состоянию на утро понедельника достигло 20 млн 7 тыс. 712 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

По состоянию на 03:00 понедельника, число жертв вируса составило 733 тыс. 995.

Более 5 млн заболевших и 165 тыс. скончавшихся зарегистрировано в США, более 3 млн инфицированных при 101 тыс. случаев смертельного исхода - в Бразилии, в Индии заболели более 2 млн, умерли 44,5 тыс.

За минувшие сутки зарегистрировали почти 220 тыс. новых случаев. В тройку государств-лидеров среди распространения болезни по-прежнему входят США, Бразилия и Индия.

