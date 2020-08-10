Черновицкая область может попасть в "красную зону" карантина, второй день подряд более сотни случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области второй день подряд более сотни случаев COVID-19. За минувшие сутки, 9 августа, зафиксировали 108 инфицированных.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Всего инфицированных на Буковине от первого установленного случая - 6777 человек. 46 буковинцев выздоровели от COVID-19. Всего же недуг в настоящее время побороли 5215 наших земляков. Если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в "красную зону". Это означает возвращение к жесткому карантину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Черновицкой области второй день подряд более сотни случаев коронавируса.

