Черновицкая область может попасть в "красную зону" карантина, второй день подряд более сотни случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области второй день подряд более сотни случаев COVID-19. За минувшие сутки, 9 августа, зафиксировали 108 инфицированных.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Всего инфицированных на Буковине от первого установленного случая - 6777 человек. 46 буковинцев выздоровели от COVID-19. Всего же недуг в настоящее время побороли 5215 наших земляков. Если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в "красную зону". Это означает возвращение к жесткому карантину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Черновицкой области второй день подряд более сотни случаев коронавируса.

Читайте: Кицманский район Черновицкой области остался в "красной зоне" карантина из-за празднования многолюдных свадеб, - ОГА

Черновицкая область может попасть в красную зону карантина, второй день подряд более сотни случаев COVID-19, - ОГА 01

Буковина (908) карантин (16729) ОГА (2398) COVID-19 (18611) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)
+2
Наш уголовник и мудак Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, не знает, когда он закончит заточение людей (4-й уровень ограничений).
Зато я знаю: закончится этот дурантин, когда федералы закончат платить финасовую помощь за ковид, то есть 31 декабря этого года.

А в Украине и так никто денег не платит, так фигли все на воле?
Степанов-ляшко - самый умный, что ли?
Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, не знает, а вы знаете?

Запирайте всех и закрывайте все.
Кто переживет дурантин, того и ядреный батон не возьмет

P.S. Сегодня с мужем обсуждали, какой уровень преступности будет в штате Виктория после дурантина, аж жуть берет. Китайские деньги, которыми кормились и профсоюзы, и госсслужащие (их у нас в штате сотни тысяч) перекрыты, долг штата 60 миллиардов баксов, практически вся экономика убита в хлам, профессий нормальных у планктона оффисного нет, ручных скиллзов нет по определению. Разве что заборы им красить, но где взять столько заборов? Из Мельбурна, конечно, будет исход, но только где они нужны, эти лохи, с их адовой ипотекой? Так что будут грабежи и рост преступности, особенно принимая во внимание, что авторитет полиции находится ниже плинтуса, потому как никто не забудет полиции, как они штрафовали во время дурантина людей, прости сидящих на скамеечке.
10.08.2020 07:13 Ответить
+1
Да запирайте всех нахр*н, первый раз, что ли.
Давайте, Степанов-Ляшко (и ляшко-степанов), это же не ЛДНР, вот ЛДНР запирать нельзя.
10.08.2020 07:14 Ответить
+1
Вы правильно сказали проблема в нас самих. И начинать решать глобальные проблемы возле себя желательней; податки и владу держать на коротком поводке в громадах . Ковид это порождение политическое и рождено оно государством для контроля и власти. И решать это
тоже политическими методами в громадах. Самоуправление и государство это антогонисты.
10.08.2020 11:01 Ответить
10.08.2020 07:03 Ответить
10.08.2020 07:13 Ответить
Дякуемо за информацию всегда становится легче когда у других может быть еще хуже. Значит еще не все потяряно и мы не самые тупые. Но с другой стороны есть шведы и есть на кого ровняться. Диалектика.
10.08.2020 08:20 Ответить
Вот если честно, не вижу разницы между "бубочкой" украинским и "бубочкой" викторианским, то ли их из одного бревна выточали, то ли ваятель у них один.
Также не вижу разницы между лохторатом викторианским и лохторатом украинским: и те, и другие верят тому, что им рассказывает телевизор, а не тому, что видят в реальной жизни.
Только одним вещают на английском, а другим - на украинском языке, а так - никакой разницы.
10.08.2020 09:51 Ответить
Воятель у нас один только мы его не слушаем. Гордыня нас губит. Нет чтоб признаться себе что я дурак, от этого человек стает самокритичным,а такой человек уже не дурак.
10.08.2020 10:10 Ответить
Лох никогда себя ни в чем не винит, это Вы верно заметили.
У лоха во всех ео бедах и горестях виноваты кто угодно - снежный человек, марсиане, клятый телевизор - но только не он.
И потому лох снова и снова совершает одни и те же ошибки, потому как он на своих ошибках не учится, выводы не делает из них.
10.08.2020 10:16 Ответить
Вы только прикиньте, долг одного штата - это 60 миллиардов долларов.
Кто платить его будет, из каких денег?
10.08.2020 09:52 Ответить
Вот это вселяет надежду если штат справится то и у Украины есть шанс.
10.08.2020 10:04 Ответить
Нет, без помощи федералов штат Виктория не справится никогда.
Только что прочла в федеральной газете "The Australian", что каждый третий взрослый австралиец (и каждый второй взролслый житель Тасмании) получил от федералов какую-либо финасовую помощь по ковиду в мае месяце.

Были мы на Тасмании году так в 2001 (или 2002, уже и не упомню).
В городе Лонсестоне закрыли шерстопрядильную фабрику знаменитую, зато открыли аквариум, где разводили морских коньков на экспорт в Китай (жрут их там, что ли), на экскурсии в том аквариуме мы побывали.
То ли китайцам не понравился вкус морских коньков, то ли еще что, но не заладилось дело экспортное, раз на Тасмании на шее у государства в той или иной форме сидит каждый второй.
Федерального государства, замечу, а не на шее штата, на которую всех как раз и надо посадить, чтобы знали, как страну сдавать Китаю.

P.S. Прикиньте, сколько нужно вырастить (прокормить) морских коньков и продать их в Китай (и какого размера должны быть те аквариумы), чтобы компенсировать закрытие шерстопрядильной фабрики.
10.08.2020 10:14 Ответить
Вы правильно сказали проблема в нас самих. И начинать решать глобальные проблемы возле себя желательней; податки и владу держать на коротком поводке в громадах . Ковид это порождение политическое и рождено оно государством для контроля и власти. И решать это
тоже политическими методами в громадах. Самоуправление и государство это антогонисты.
10.08.2020 11:01 Ответить
Да запирайте всех нахр*н, первый раз, что ли.
Давайте, Степанов-Ляшко (и ляшко-степанов), это же не ЛДНР, вот ЛДНР запирать нельзя.
10.08.2020 07:14 Ответить
птн пнх
10.08.2020 07:45 Ответить
Так Черновцам приготвиться стать треьим сортом . С западенцами это не вышло. Да и Харьков выступил не ниже второго. На вас вся страна смотрит.-Вперед отважные румыны!-
10.08.2020 08:27 Ответить
 
 