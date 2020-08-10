15-й день подряд среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет, за сутки - 4 нарушения договоренностей ТКГ со стороны противника, - штаб ОС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
9 августа вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. 2 вражеские провокации из стрелкового оружия зафиксированы возле Новозвановки и Марьинки: "Неприцельные выстрелы не несли угрозы для жизни и здоровья, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника".
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Как сообщается, вчера было зафиксировано еще два нарушения противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.
Также на Приазовье, зафиксировано пролет БПЛА российского производства типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
"С начала текущих суток, 10 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
Пятнадцатые сутки подряд, с момента провозглашения режима прекращения огня среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.
Це - Дмитро Український, молодший сержант 24-ї ОМБр імені короля Данила. 8 серпня він віддав життя за Україну. Дмитро загинув, як справжній Герой.
Український був командиром групи прикриття у "сірій зоні" . Група потрапила у засідку. Сержант прийняв бій з переважаючими силами противника. Забезпечив відхід розвідників.
Дмитро Український був родом з Донецької області. Він в прямому сенсі слів боронив рідний край.
Не забудемо! Не пробачимо!
(За матеріалами 24 ОМБр імені короля Данила)
Разумков с 24го И.О. до перевыборов порошенка.
Последний от путина смотритель ТАТАРОВ.
Зе заигрался с кацапами, их стало очень много на первых должностях.
Щоправда, не бачу в Зеленському сильного лідера. Може ще навчиться... А топити його в багнюці - це тільки допомагати козлорилим
по всіх напрямках.
він лише прагне поновити економічні зв'язки з рашкою, бо Беня так велів.
Если это говно не утопИть в "багнюці", то оно уже утопит всю страну.
И может хватит быть наивными, ожидая подвигов от кучки дерьма по имени ЗЕ.
Начиная с наркомана и далее по мере надходження методичок: ЗЕдаун, зелёное чмо...
Самое плохое в том, что ваша опг не хочет добра Украине, а только гадит, стараясь всеми правдами и неправдами понизить рейтинг действующего президента. И вообще всей государственной власти Украины.
Поэтому помолчите.
Вам ещё отвечать за говно которое вы привели к власти.
"Ну и слава Богу" - это и к оккупантам тоже относится?
А если нет боевых действий ОРДЛО останется оккупированным очень долго если не на всегда. Придётся забыть о Донецке и Луганске.
ой...а шо это за риторика???? какие такие нарушения договоренности? а может энто опять просто провокация ? единичные-хаотичные и не прицельные??? не??? а шо сталось?????
Саме так російські найманці продовжують порушувати домовленості, риючи нові позиції впритул до наших. Схиляю голову перед витримкою наших бійців, бо вже б давно тихенько накрутив ПБС, шльопнув і закурив би цигарку.
"До режиму припинення вогню лишилось не довго, враховуючи прибуття гумконвою та чергову порцію погроз з москви. Володимир Зеленський ну шо ти там, коли *башить можна буде? "