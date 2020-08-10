15-й день подряд среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет, за сутки - 4 нарушения договоренностей ТКГ со стороны противника, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

9 августа вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. 2 вражеские провокации из стрелкового оружия зафиксированы возле Новозвановки и Марьинки: "Неприцельные выстрелы не несли угрозы для жизни и здоровья, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника".

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Как сообщается, вчера было зафиксировано еще два нарушения противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.

Также на Приазовье, зафиксировано пролет БПЛА российского производства типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала суток обстрелы со стороны противника не зафиксированы, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

"С начала текущих суток, 10 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Пятнадцатые сутки подряд, с момента провозглашения режима прекращения огня среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.



