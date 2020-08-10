РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5343 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 729 43

15-й день подряд среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет, за сутки - 4 нарушения договоренностей ТКГ со стороны противника, - штаб ОС

15-й день подряд среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет, за сутки - 4 нарушения договоренностей ТКГ со стороны противника, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

9 августа вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. 2 вражеские провокации из стрелкового оружия зафиксированы возле Новозвановки и Марьинки: "Неприцельные выстрелы не несли угрозы для жизни и здоровья, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника".

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Как сообщается, вчера было зафиксировано еще два нарушения противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.

Также на Приазовье, зафиксировано пролет БПЛА российского производства типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала суток обстрелы со стороны противника не зафиксированы, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

"С начала текущих суток, 10 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Пятнадцатые сутки подряд, с момента провозглашения режима прекращения огня среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

15-й день подряд среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет, за сутки - 4 нарушения договоренностей ТКГ со стороны противника, - штаб ОС 01
15-й день подряд среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет, за сутки - 4 нарушения договоренностей ТКГ со стороны противника, - штаб ОС 02

обстрел (29682) Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Це і є,що не так страшні московські воші,як українські гниди !!! Ці гниди ,на кшталт СН,ОПЗЖ і є реальна загроза суверенітету України !!))
показать весь комментарий
10.08.2020 07:58 Ответить
+8
https://censor.net/user/168557 Зебіле капитуляцію ти побачиш незабаром твій Бубочка веде до того це не марафон на утримання днів без загиблих скільки так можноа стояти орки не россосуться і не збираются йти а що далі? місяц два максимум потім орки підуть у наступ а твій бубочка тоді свале у Ростов
показать весь комментарий
10.08.2020 08:09 Ответить
+5
Ну нема віри цим офіційним речникам !!)))
показать весь комментарий
10.08.2020 07:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну нема віри цим офіційним речникам !!)))
показать весь комментарий
10.08.2020 07:42 Ответить
Це погано. Петюночникам треба, щоб більше загиблих, а то не в'яжеться зі зрадою та капітуляцією.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:03 Ответить
https://censor.net/user/168557 Зебіле капитуляцію ти побачиш незабаром твій Бубочка веде до того це не марафон на утримання днів без загиблих скільки так можноа стояти орки не россосуться і не збираются йти а що далі? місяц два максимум потім орки підуть у наступ а твій бубочка тоді свале у Ростов
показать весь комментарий
10.08.2020 08:09 Ответить
Ти за оцього не забув ще? Кого збирався розсасувать? Гроші треба було ховать по офшорах!

15-й день поспіль серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає, за добу - 4 порушення домовленостей ТКГ з боку противника, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8738
показать весь комментарий
10.08.2020 08:16 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007926308452&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBT7QW-WTEj9ufBbX1Wx1Pe78p6uKF9jhc3mTjZ8t13B58KDzSupRqTFVvZTqnq2q6X-4HMPSM0ZCcQ&hc_ref=ARTs_zlfJ6oq-Vx9mbn5A1qP7gtOeJ_atUiaJOaFrr9V2gXZx-t2AGgMSSUgPpU7Skc&fref=nf Vasil Kovalchuk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2702170120057172&set=a.1431781700429360&type=3 5 год ·

Це - Дмитро Український, молодший сержант 24-ї ОМБр імені короля Данила. 8 серпня він віддав життя за Україну. Дмитро загинув, як справжній Герой.
Український був командиром групи прикриття у "сірій зоні" . Група потрапила у засідку. Сержант прийняв бій з переважаючими силами противника. Забезпечив відхід розвідників.
Дмитро Український був родом з Донецької області. Він в прямому сенсі слів боронив рідний край.
Не забудемо! Не пробачимо!
(За матеріалами 24 ОМБр імені короля Данила)
показать весь комментарий
10.08.2020 14:04 Ответить
лишьбынестрелялкий предатель должен уйти на отдых в мире.
Разумков с 24го И.О. до перевыборов порошенка.

Последний от путина смотритель ТАТАРОВ.
Зе заигрался с кацапами, их стало очень много на первых должностях.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:37 Ответить
А він і не проти. То ;Андрій Смицький;.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:31 Ответить
Так этот Васильев, бот галимый, номерной, копейки здесь зарабатывает.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:28 Ответить
Не знаю хто такі "Петюнчики",а мені потрібна достовірна інфа, а не локшина на вуха !!! ))
показать весь комментарий
10.08.2020 08:09 Ответить
Мож оно и правда...Но,с..ка,взять,разоружить СВОЮ армию...Да,Украина падёт не потому,что некому ее защищать,а потому,что многим хочется ее продать...
показать весь комментарий
10.08.2020 07:52 Ответить
Це і є,що не так страшні московські воші,як українські гниди !!! Ці гниди ,на кшталт СН,ОПЗЖ і є реальна загроза суверенітету України !!))
показать весь комментарий
10.08.2020 07:58 Ответить
Ця гнида сидить на форумі цензора і розганяє величезну зраду з усього, з чого тільки йому скажуть.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:05 Ответить
себе описав ?
показать весь комментарий
10.08.2020 09:50 Ответить
Може десь знайдете, та покажете? Навпаки, я вважаю, робиться загалом все вірно. За винятком дурантіну.
Щоправда, не бачу в Зеленському сильного лідера. Може ще навчиться... А топити його в багнюці - це тільки допомагати козлорилим
показать весь комментарий
10.08.2020 10:04 Ответить
він сам топить себе в багнюці.
по всіх напрямках.
він лише прагне поновити економічні зв'язки з рашкою, бо Беня так велів.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:06 Ответить
Боже, ЗЕдаун ты даже через год понять не можешь, что ты голосовало за клоуна-наркома-труса! А может и понимаешь, что признание зели несостоятельным, значит признать 73% олигофренами!!
показать весь комментарий
10.08.2020 11:16 Ответить
Если зелёное чмо за год не поумнело, то чего от него ожидать.
Если это говно не утопИть в "багнюці", то оно уже утопит всю страну.
И может хватит быть наивными, ожидая подвигов от кучки дерьма по имени ЗЕ.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:27 Ответить
Та с вашей риторикой давно все знакомы. Ничего нового вы не говорите. Всегда одно и то же.

Начиная с наркомана и далее по мере надходження методичок: ЗЕдаун, зелёное чмо...
Самое плохое в том, что ваша опг не хочет добра Украине, а только гадит, стараясь всеми правдами и неправдами понизить рейтинг действующего президента. И вообще всей государственной власти Украины.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:54 Ответить
Точно. Вы научили в 2019г. Забыли сколько брехни и говна вы лили на тогдашнего президента Порошенко? Почему то вас не волновала государственная власть Украины. Вас не волновало что это президент выбранный в первом туре.
Поэтому помолчите.
Вам ещё отвечать за говно которое вы привели к власти.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:08 Ответить
15 дней подряд есть и раненные и потери . Официальный источник штаба просто врёт.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html?m=1
показать весь комментарий
10.08.2020 08:04 Ответить
Теоретически может быть. Но всяким левым сайтам я бы не доверял тем более.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:18 Ответить
. Но всяким левым сайтам я бы не доверял тем более.-----------------А офіційним звіздунам ти маєш довіру??)))
показать весь комментарий
10.08.2020 08:22 Ответить
Читай внимательно.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:23 Ответить
15-й день поспіль серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає, за добу - 4 порушення домовленостей ТКГ з боку противника, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3589
показать весь комментарий
10.08.2020 08:29 Ответить
сними лапшу с ушей и не смотри рассейские сайты
показать весь комментарий
10.08.2020 10:22 Ответить
1. Сайт украинский. 2. Уединись в укромно углу и расслабься вручную на "перемирие", прежде чем включать каломет.3 . Верь дальше в светлое зелёное будущее . 4. Когда закончится действие лекарст - принесешь извинения за высер .
показать весь комментарий
10.08.2020 12:20 Ответить
Ну и слава Богу. Хорошо бы и дальше так.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:15 Ответить
Кстати, российские оккупанты тоже не гибнут.
"Ну и слава Богу" - это и к оккупантам тоже относится?
А если нет боевых действий ОРДЛО останется оккупированным очень долго если не на всегда. Придётся забыть о Донецке и Луганске.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:20 Ответить
Это радует...
показать весь комментарий
10.08.2020 08:26 Ответить
Це добре. Але непокоять жертви інсультів, інфарктів та набряків мозку.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:27 Ответить
Не боевые потери в рядах ВСУ всегда были колоссальными и превышали боевые даже официально потому что в армию берут всех подряд. https://censor.net/news/3169149/neboevye_poteri_vseh_silovyh_struktur_na_donbasse_za_5_let_prevyshayut_boevye_3379_protiv_3031_matios
показать весь комментарий
10.08.2020 08:31 Ответить
Що ти там в Нідерландах, уже відчуваєш запах довгоочікуваного; русского мира;?
показать весь комментарий
10.08.2020 08:34 Ответить
Ты дурак? Я тебе ссылку не на Нидерланды кинул а на официальные источники в военной прокуратуре Украины озвученные главным военным прокурором Украины и опубликованные на этом самом сайте.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:36 Ответить
А прокурор озвучує те що йому в ОПі наказали. Схоже що виправдовуються.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:39 Ответить
Він локшину від офіційних речників вважає за істіну в останній інстанціі !! ))
показать весь комментарий
10.08.2020 08:56 Ответить
шо такое колосальные? колоссальные это када у тя запор а колбасу давит колосально, давай анализируй неколосальные потери своих бандитов анализируй про которых никто из путинской швали не скажет и не расскажет, их же там мол нет, а потом сопли по рожам мажете - 5-я рота, 5-я рота...
показать весь комментарий
10.08.2020 14:13 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html Повідомлення військової комісії tZe
показать весь комментарий
10.08.2020 09:12 Ответить
4 нарушения договоренностей ТКГ со стороны противника - цитата

ой...а шо это за риторика???? какие такие нарушения договоренности? а может энто опять просто провокация ? единичные-хаотичные и не прицельные??? не??? а шо сталось?????
///
http://www.facebook.com/100002258738163/videos/3183108598441067/ www.facebook.com/100002258738163/videos/3183108598441067/

Саме так російські найманці продовжують порушувати домовленості, риючи нові позиції впритул до наших. Схиляю голову перед витримкою наших бійців, бо вже б давно тихенько накрутив ПБС, шльопнув і закурив би цигарку.
"До режиму припинення вогню лишилось не довго, враховуючи прибуття гумконвою та чергову порцію погроз з москви. Володимир Зеленський ну шо ти там, коли *башить можна буде? "
показать весь комментарий
10.08.2020 09:35 Ответить
Дуже не хочу бути циніком,але приходиться ним бути. За попередній тиждень в Україні загинуло на водоемах--52чол.,на пожарах--18 чол. (це дуже мало в порівняні з іншими періодами) в ДТП--більше 60 чол сотні поранених. Ми "гордимся .що на фронті ніхто не постраждав". По-перше це на мій погляд брехня, але головне в іншому. АРМІЯ створена для захисту своєї території і своїх громадян. Це структура ризику для життя воїна. І коли він гине захищаючи інтереси своєї країни--це і подвиг і його обовязки.А коли ми віддаємо свою територію ,щоб ніхто із воїнів не постраждав, то нахера така армія. В той же час стільк загиблих (не враховуючи битовуху) частина в яких є недолуга політика в цілому керівників держави. Життя безцінне для всіх, але ЗСУ--для захисту.а не для здачі своєї землі.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:47 Ответить
есть только один минус в перемирии - орки вновь начнут подлый и ожесточенный огонь, когда это понадобится Ху%лу..и у нас нет механизмов и инструментов, что бы это предотвратить...
показать весь комментарий
10.08.2020 12:51 Ответить
Почему молчит Бутусов? Анализ, оценки и т.д. Ах да, никого не убило и не покалечило, не интересно...
показать весь комментарий
10.08.2020 13:50 Ответить
 
 