Пентагон пока не знает причину взрыва в Бейруте, но не исключает атаку

Глава Министерства обороны США Марк Эспер заявил, что не может назвать окончательную причину взрывов в Бейруте. Он не исключает варианта, что это была атака.

Глава Пентагона считает, что президент США Дональд Трамп вполне справедливо предположил, что это могла быть атака.

"В первый день президент Трамп правильно предположил, что это могла быть атака. Например, как следствие перевозки вооружения движения "Хезболла", возможно, мастерская по изготовлению взрывчатки. Кто знает? Я не думаю, что сейчас кто-то может точно сказать. Мы очень тщательно изучаем это", - сказал Эспер.

Он отметил, что "есть люди, которые считают нападением" взрыв в Бейруте. Однако причины взрыва пока не установлены.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд. В настоящее время известно о гибели 158 человек и более 6 тысячах пострадавших. Среди жертв трагедии есть гражданин Украины.