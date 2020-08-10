РУС
Пентагон пока не знает причину взрыва в Бейруте, но не исключает атаку

Глава Министерства обороны США Марк Эспер заявил, что не может назвать окончательную причину взрывов в Бейруте. Он не исключает варианта, что это была атака.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Hill.

Глава Пентагона считает, что президент США Дональд Трамп вполне справедливо предположил, что это могла быть атака.

"В первый день президент Трамп правильно предположил, что это могла быть атака. Например, как следствие перевозки вооружения движения "Хезболла", возможно, мастерская по изготовлению взрывчатки. Кто знает? Я не думаю, что сейчас кто-то может точно сказать. Мы очень тщательно изучаем это", - сказал Эспер.

Он отметил, что "есть люди, которые считают нападением" взрыв в Бейруте. Однако причины взрыва пока не установлены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинец Уильям Азар погиб в результате взрыва в Бейруте, - посол Осташ. ФОТО

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд. В настоящее время известно о гибели 158 человек и более 6 тысячах пострадавших. Среди жертв трагедии есть гражданин Украины.

взрыв (6914) Ливан (128) Пентагон (1498) Эспер Марк (33)
Атака. Газовая. Вот. к примеру, идет сибе Трамп, и вдруг у него выброс газов. Это не следствие того шо дедушка стар - это атака!
10.08.2020 07:56 Ответить
Ну есть чуток... к старости в организме открываются неисчерпаемые залежи газа...
Ващета атака, диверсия, теракт, нападение, обстрел имеют несколько различное употребление и коннотацию... ладно, шерше ла фам...
10.08.2020 08:13 Ответить
Ой йой лихо
Микола бомбу мав під стрихом
Сорок років пролежала
Hа сорок перший сі зірвала
10.08.2020 07:57 Ответить
А с Миколой шо? Руки-ноги целы? Не пострадал??? Мене це більш турбує, ніж той...
10.08.2020 08:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KLXK0U5LHjQ
10.08.2020 08:22 Ответить
Пентагон дурником прикинувся - мовляв, я не я і розвідка не моя.. Супутник там все бачив.
10.08.2020 08:24 Ответить
Я считаю - это божья кара. Террористам дан знак свыше. Израильтяне любимый народ Бога, через который пророки несут весть язычникам. Вообще библейский апокалипсис на горизонте. Наша цивилизация зашла в тупик, неся угрозу всему земному, и не может остановиться перед пропастью.
10.08.2020 09:00 Ответить
 
 