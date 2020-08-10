Микроавтобус столкнулся с легковушкой на Ивано-Франковщине: три человека погибли, двое, в том числе двухлетний ребенок, госпитализированы
В результате ДТП в Ивано-Франковской области 3 человека погибли, 2 пострадали.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"9 августа в ГСЧС поступила информация, что в пгт Перегинское Рожнятовского района, в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 3 человека и пострадало 2 человека (из них 1 ребенок 2018 г.р.) с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - сказано в сообщении.
Подразделения ГСЧС не привлекались.
