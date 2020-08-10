Кравчук о переговорах в ТКГ по Донбассу: Вопросы суверенитета и территориальной целостности Украины никогда ни с кем мы не будем обсуждать
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие вопросы точно не будут обсуждаться на переговорах по Донбассу.
Об этом он сказал в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.
"Никогда ни с кем мы не будем обсуждать вопросы, которые находятся за красной линией", - пояснил Кравчук.
Он уточнил, что речь идет о вопросах суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
"Это вопросы, которые не обсуждаются и в повестку дня не вводятся", - подчеркнул он.
"Этот вопрос нашей жизни, нации, народа, и я на это никогда не пойду и ни одного документа никогда не подпишу при любых условиях", - заверил Кравчук. Также первый президент пообещал прекратить любое обсуждение на эти темы, как только оно будет начато. "Я сразу скажу: тема закрыта, не о чем говорить", - подчеркнул первый президент.
В этом контексте он напомнил, что подобным образом он вел себя и во время подписания соглашения о прекращении существования Советского Союза в 1991 году.
ЯО требует ПОСТОЯННОГО обслуживания - это не патроны и не снаряды которые хранятся десятилетиями и не теряют своих свойств
ни технологии ни оборудования ни специалистов для обслуживания голов НИКОГДА в Украине не было - все возилось на обслуживание в рашку
более того - такими технологиями владеют только несколько стран в мире - это величайший военный секрет и никто его не распространяет, а разработка своих технологий стоит безумных денег
и это только техническая сторона вопроса
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-100%D0%9D
Также напомню что например Германия - страна куда богаче и способнее нас - не владеет ЯО - думаете там миллиардеров меньше ?
чого не могли!https://www.youtube.com/watch?v=Kedw7IhwnCc Третя після Росії та США. Як виглядав ядерний потенціал України
А що стосується суверенітету, то Білорусь ніби також суверенна, але всі специ, і навіть армія російська стоїть на їх території і керівництво нею не в білорусів, а в москалів.
Украина изготовляла только носители - то есть сами ракеты
головы изготавливали и обслуживались только в рашке
поезда с МБР ходили только за Уралом - вагоны отличались от обычных еще и наличием третей тележки по средине
Та давайте побільше істерики, як доказ, що у вашої секти немає істерики.
- Бл..ь, нам ещё сект не хватало! Какая?!...
- Секта «Свидетелей Пороха и картечи!...
- Ну и чем она страшна?
- Своим «символом веры»: «Лучше «Порох», чем «ваЗЕлин»!!!...
Кравчучки Є...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ні, виродку. Це завдяки Стусу, Симоненку, Горській, Джемілеву, Чорноволу, які йшли на ешафот, а ти підносив каву і набої їх катам !!!
-
Всі наївно думають що завдяки хитрому комуняке Кравчуку Україна так просто відновила свій суверенітет і незалежність. Але якщо проаналізувати події і його спогади - то стає ясно що він яничар, тільки хотів простої трансформації кривавої в'язниці народів в новий нібито народний срср, в уже як оновлену федерацію рівноправних суверенних республік.
Та коли Росія (паРаша) несподівано для всіх почала процедуру виходу з срср і набагато раніше за поневолену кремлем Україну. А Кравчук і його рідна КПУ і далі навідріз не хотіли виходити зі складу кривавої в'язниці народів, бо хотіли залишитися в уже оновленому комуняцкому срср. РФ вже проголосила суверенітет і вибрала свого президента Росії! 12 червня 1990 приймається Декларація про державний суверенітет РРФСР, Україна ж прийняла схожий документ лише 16 липня 1990 року. А 12 червня 1991 року Росія вибрала Єльцина в якості президента. І тоді відразу кілька республік срср категорично заявили про вихід з його складу. А Україна ж з комунякою виродком Кравчуком і надалі залишалася в срср. А коли всі зрозуміли що без Росії вже ніколи не буде ніякого срср тоді вже і в Києві яничара Кравчук, і в інших столицях поневолених москвою союзних республік -колоній, які ще раніше не вийшли зі складу кривавого срср, заявили про те, що теж "відділяються", і стають незалежними суверенними державами.
Мінську змову про "Особливий бандитский статус" формула кремлівських холуїв ШВАЙНмайера і Кравчука під редакцією кривавого фашиста )(уйла яку підтримують продажні Іуди (ЗЕбіли і ексРиги) з кремлівської 5 колони яничарів в поки ще не кацапській колонії а в державі Україні.
-Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави длнр - лугандоніі (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колаборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятої ворожої фашистської РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих нелюдей убивць бандитів - бойовиків) народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини) .
А питання знищення суверенітету і територіальної цілісності України начебто б тут і не обговорюються, але вони заплановані на потім.
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева. Тепер тільки протестний Майдан або повне знищення державності України НА НАШ ВИБІР !
окрім територіальної цілісності, яка вже порушена захопленням Криму й в межах ТКГ ніяк не обговорюється. зеленське та ко мають ще багато чого запропонувати путіну, що, наприклад для мене, є неприпустимим:
- особливі статуси або преференції для російської мови;
- відмова України від вступу до НАТО й повернення норми про позаблоковість країни;
- згортання співпраці з ЄС;
- надання якихось окремих статусів ордло (а тим більше закріплення їх в Конституції).
Для них цілісність держави, це не стільки територія, а сепарня, в складі України.
Про Крим, що воно розповість? Що птрібно зняти блокаду і домовлятись?
Просрал ЯО, просрет и Украину с благословления зэ_подхйленка???
Маразматик старый
А если начнет проявлять инициативу в минских - тогда это на руку Уйлу. Реальные уступки и действия Украины - это потери и ухудшение ситуации, которая на сегодня находится в равновесии.
не позорьтесь на старость, лучше мемуары напишите, больше популярности