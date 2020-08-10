Кравчук о переговорах в ТКГ по Донбассу: Вопросы суверенитета и территориальной целостности Украины никогда ни с кем мы не будем обсуждать

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие вопросы точно не будут обсуждаться на переговорах по Донбассу.

Об этом он сказал в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.

"Никогда ни с кем мы не будем обсуждать вопросы, которые находятся за красной линией", - пояснил Кравчук.

Он уточнил, что речь идет о вопросах суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

"Это вопросы, которые не обсуждаются и в повестку дня не вводятся", - подчеркнул он.

"Этот вопрос нашей жизни, нации, народа, и я на это никогда не пойду и ни одного документа никогда не подпишу при любых условиях", - заверил Кравчук. Также первый президент пообещал прекратить любое обсуждение на эти темы, как только оно будет начато. "Я сразу скажу: тема закрыта, не о чем говорить", - подчеркнул первый президент.

В этом контексте он напомнил, что подобным образом он вел себя и во время подписания соглашения о прекращении существования Советского Союза в 1991 году.