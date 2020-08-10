1 154 1
За сутки на Львовщине выявили 130 новых случаев COVID-19, всего 10,9 тыс. инфицированных и 305 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 130 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 10 981 человека, 305 человек умерли, 2 936 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 635 ПЦР-тестов, из них 130 - положительные. Среди них львовян - 79.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.
