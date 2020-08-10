РУС
1 154 1

За сутки на Львовщине выявили 130 новых случаев COVID-19, всего 10,9 тыс. инфицированных и 305 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 130 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 10 981 человека, 305 человек умерли, 2 936 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 635 ПЦР-тестов, из них 130 - положительные. Среди них львовян - 79.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 19,2 млн, количество жертв - 717,7 тыс. ИНФОГРАФИКА

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.

Ну це ж просто - заборонити заклади і заходи,де людина не зможе надіти маску...Гучні масові весілля,імпрези тощо...Магазини хай працюють,транспорт їздить,а от церковні відправи заборонити...Бог - він всюди,де Його можливо нема так то в церкві,де всечесні отці,натхненні томосом вже по три рази ходять з тацею,збираючи пожертви...
показать весь комментарий
10.08.2020 09:05 Ответить
 
 