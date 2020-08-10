Число погибших в Бейруте возросло до 220 человек, 110 - пропали без вести

В результате взрывов в столице Ливана Бейруте погибли 220 человек, более 6000 ранены, а 110 пропали без вести.

Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Абуд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Ранее поступили сведения о 158 погибших, но по мере разбора завалов, а также осмотра порта водолазами, спасатели обнаружили тела десятков погибших. Некоторые из них были отброшены силой взрыва на 500 метров.

Мест в столичных больницах для раненых не хватает Министр здравоохранения Ливана сообщил, что пострадавших настолько много, что им оказывают помощь не только в столице, но и за ее пределами.

Власти Ливана сообщают, что число погибших будет увеличиваться по мере проведения спасательной операции.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд. Среди жертв трагедии есть гражданин Украины.