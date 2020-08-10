СК Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции: участникам грозит до 15 лет тюрьмы

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции. Участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом сообщил глава СК Беларуси Иван Носкевич.

"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - приводит слова господина Носкевича госагентство БелТА.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

