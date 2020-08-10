РУС
Новости Революция в Беларуси
5 829 53

СК Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции: участникам грозит до 15 лет тюрьмы

СК Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции: участникам грозит до 15 лет тюрьмы

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции. Участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ",  об этом сообщил глава СК Беларуси Иван Носкевич.

"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - приводит слова господина Носкевича госагентство БелТА.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты в Беларуси: Правозащитники сообщают о 170 задержанных

Топ комментарии
+12
так и майдана там вобщем-то небыло.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:34 Ответить
+4
Лукашенка победил белорусский Майдан, к сожалению... не будет там нифига уже
показать весь комментарий
10.08.2020 08:33 Ответить
+4
Я стверджую що снайпери були з групи Вагнера.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:45 Ответить
Лукашенка победил белорусский Майдан, к сожалению... не будет там нифига уже
показать весь комментарий
10.08.2020 08:33 Ответить
так и майдана там вобщем-то небыло.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:34 Ответить
ну так а я о чом
показать весь комментарий
10.08.2020 08:36 Ответить
) в принципе, если и назвать майданом, то уже можно вписать в историю, как самый короткоживущий на сегодня.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:39 Ответить
Так,на жаль там "уже ні фіга нє будєт"...Не буде війни,не буде анексіі територій,не буде тисяч вбитих і на порядок більше біженців,не будуть "активісти" бродити по вулицям і кому в морду а кому ножа,не буде рейдерства і віджиму майна,не буде західний шмір диктувати умови і оповідати як жити,не буде...не буде...А як би хотілось щоб було,щоб як і у нас...щоб і вони були такі самі щасливі,як ми і так само впевнено дивились в майбутнє як дивимось ми під мудрим керівництвом Зєлєнського,такого простого,такого коханого нашого президента...
показать весь комментарий
10.08.2020 08:50 Ответить
Та ну це не бажання, я нікому зла не бажаю. Це лишень стратегія, тоді фуйлу прийдеться відкривати ще один фрінт, а це потребує ресурсів ну і тд...
показать весь комментарий
10.08.2020 08:54 Ответить
За кого голосував?
показать весь комментарий
10.08.2020 09:15 Ответить
Тобто не буде Біларусі. Буде колонія рашки.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:02 Ответить
Буде як і зараз Белоруссия
Доречі ординські канали саме так пишуть назву країни.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:08 Ответить
Тобі б, вава, рОмани писати десь за-парєбріком пра крававую хунту, ваюющіх шахтьоров і Крим, що прийшов в радную хавань. Розходились би в льот. А ти тута штанішки прасіживаєш, іди на куй. І тобі веселіше, і не смердітиме горілою ватою.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:01 Ответить
Это боты пишут? Там все только начинается. Говно пишет что все кончено? нет все только начинается
показать весь комментарий
10.08.2020 08:56 Ответить
посмотрим
показать весь комментарий
10.08.2020 09:19 Ответить
Надеюсь паспорта у фигурантов Российские!
показать весь комментарий
10.08.2020 08:35 Ответить
СК Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции: участникам грозит до 15 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 7453
показать весь комментарий
10.08.2020 08:35 Ответить
О саша панамарь ты и тут видиш зеленый свет ?
показать весь комментарий
10.08.2020 08:43 Ответить
СК Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции: участникам грозит до 15 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 6589
показать весь комментарий
10.08.2020 08:36 Ответить
Витебская понятно, но что мало, где амбиции на малобелороссию?)
показать весь комментарий
10.08.2020 08:57 Ответить
уже 22 декабря - "три лидера братских народов и примкнувший к ним казахстан, договорились прекратить междуусобицы, подстрекаемые четвёртой стороной и подписать новейший союзный договор" ((
показать весь комментарий
10.08.2020 08:37 Ответить
Український сценарій в Білорусі у ***** не пройшов.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:38 Ответить
То есть вы подтверждаете, что в Украине в 2014 году все прошло по его сценарию?
показать весь комментарий
10.08.2020 08:42 Ответить
Я стверджую що снайпери були з групи Вагнера.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:45 Ответить
а є цьому підтвердженя ?
показать весь комментарий
10.08.2020 08:54 Ответить
Свідок секти Порошенка з снайперкою?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:23 Ответить
а по суті мого питання ?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:31 Ответить
А по суті- один з затриманих в Білорусі вагнерівців засвітився в групі снайперів, котрі розстрілювали Небесну Сотню.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:10 Ответить
ФИО. Что с тебя как с партизана по слову нужну вытаскивать. К тому-же, в феврале 2014 как такового по факту "чвк вагнер" и небыло.. чуть позже уже возникло это название.. но не суть. Давай ФИО.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:24 Ответить
Бакунович Андрей Петрович.
Є у вашій ЧВК такий?
СК Білорусі порушив кримінальні справи за фактом масових заворушень і насильства проти міліції: учасникам загрожує до 15 років в'язниці - Цензор.НЕТ 4006
показать весь комментарий
10.08.2020 14:37 Ответить
В Україні якби то й не має всяляких приватних війскових організацій. По питанню бакуновича, дійсно цікаво. Одні пишуть щородився в Словянську, інші що в " г. Иванковичи Республики Беларусь." Служив в "Беркуті". Тобто Українець, і якщо доупустити що на фото в дворі СБУ він, то на той момент як він міг бути "вагнеровцем". Дивно що так по фвкту вбивства на майдані так і не розкрито. Ну да, звичайно ж в цьому виновні зелені.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:57 Ответить
Не все. Не удалось достичь главной цели - усадить Тимошенко в кресло президента, а Медведчука - премьера.
Но выгода однозначно получена - Крым, война, развал экономики, ослабление Украинской государственности.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:46 Ответить
Жодної вигоди кацапи від Криму не отримали..... Тільки один Путін, для свого рейтингу....
Крим - це ще один дотаційний регіон, який буде бити кишенях простої кацапні ще довго.... Хабаровськ це чітко показав...
показать весь комментарий
10.08.2020 08:55 Ответить
А днр с лнр и Крым не по его сценарию?Боюсь и в Беларуси оно это сейчас проделать может -надеюсь отобьются от обдраченцев ...И что это за оппозиция ,которая призывает иностранные войска в свою страну -у нас это делала старая прокацапская власть.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:49 Ответить
"днр с лнр и Крым" это уже следствие, а майдан и есть причина.
показать весь комментарий
11.08.2020 07:32 Ответить
это только для свинособачьих отбросов причина
показать весь комментарий
11.08.2020 09:57 Ответить
Вы их сами избрали.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:22 Ответить
свинособака,держись за пуйло пока оно не сдохло -сдохнет отдадите Крым,свалите с Донбасса,а мы вас доить будем ещё лет сто за все хорошее)
показать весь комментарий
11.08.2020 14:50 Ответить
Я сразу понял кто вы, не надо было дважды повторять. Браво вам за самокритику.
показать весь комментарий
11.08.2020 22:12 Ответить
У подіях в Білорусі вуха ***** стирчать скрізь, кацапи лише використовують справедливе незадоволення частини білорусів явно засидівшимся в президентах Лукою з метою протягнути свою маріонетку, ту ж головну "опозиціонерку" з Іваново, а точніше з ФСБ. Ну і, звичайно, до цього призведли діі самого Луки в першу чергу. Тому він і вразливий, і буде дивно, якщо ***** слабістю Луки не скористається.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:43 Ответить
Садить надо только кацапскую шваль,которая призывает пуйло ...но лука посадит всех,т к ему главное сына вместо себя на царство посадить
показать весь комментарий
10.08.2020 08:44 Ответить
Странные законы в 21 веке, милиции можно бить демонстрантов а демонстрантам нельзя ..А как же раз на раз . Демонстрантов за стадо считают ...в 2014 году Киевский Беркут пустил сопли и забил тревогу когда в интернете появился список работников Беркута с адресами проживания и номерами телефонов
показать весь комментарий
10.08.2020 08:48 Ответить
Рашка 2.0, не дай бог там жить! 😁
показать весь комментарий
10.08.2020 08:48 Ответить
в раше чел спортсмен бегал, ему переломали ногу, посадили в сизо, выписали штраф
показать весь комментарий
10.08.2020 08:50 Ответить
чимось нагадує пшонку, лукаша, захарченку.... та інших адептів руSSкого міра.....
показать весь комментарий
10.08.2020 08:56 Ответить
СК Білорусі порушив кримінальні справи за фактом масових заворушень і насильства проти міліції: учасникам загрожує до 15 років в'язниці - Цензор.НЕТ 6066
показать весь комментарий
10.08.2020 08:58 Ответить
Повторяется украинский сценарий,- через некоторое время Новая Власть будет судить милиционеров за их преступления против народа.
Куда в какую страну будут бежать экс милиционеры вместе с Лукашенко?
показать весь комментарий
10.08.2020 09:03 Ответить
Лука дурень. Його білоруси вже не хочуть у своїй більшості. Йому сьогодні треба не гайки закручувати, а шукати собі наступника і хитро приводити його до влади. А самому йти у тінь. Як це робили всі українські прези.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:06 Ответить
Сказати ствердно, що Лука - біда для білорусів, складно. Він багато чого зробив для свого народу доброго. Але його відхід від влади може перекреслити всі його досягнення навхрест, якщо цей його відхід призведе до катастрофи цілої країни.
Подивимось
показать весь комментарий
10.08.2020 09:13 Ответить
СК Білорусі порушив кримінальні справи за фактом масових заворушень і насильства проти міліції: учасникам загрожує до 15 років в'язниці - Цензор.НЕТ 9890
показать весь комментарий
10.08.2020 09:08 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/08/10/119197/bolee-600-chlenov-russkoj-bandy-vagnera-uzhe-v-belarusi--moskva-zhdet-bojni-chtoby-pomoch-bratskomu-narodu.shtml Более 600 членов русской банды Вагнера уже в Беларуси. Москва ждет бойни, чтобы «помочь братскому народу»
показать весь комментарий
10.08.2020 09:09 Ответить
Цього добрива "вагнера" вже нема в такої кількості. Інша справа, що у протестуючих білорусів нема центру керівництва. А це - програш.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:33 Ответить
пля, пипец - лучше молчи - чем такую фуйню нести что на голову не налазит...
показать весь комментарий
10.08.2020 09:41 Ответить
Так, вибач, не роздививсь і вступив у лайно, коли тобі відповів
показать весь комментарий
10.08.2020 10:28 Ответить
 
 