Задержанных в Минске журналистов "Дождя" депортировали в РФ и запретили въезд в Беларусь на 5 лет

Трое журналистов телеканала "Дождь" - корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов, - которые были задержаны 9 августа в Минске, где они освещали выборы президента Беларуси, вернулись в Россию.

"Задержанные в Минске журналисты "Дождя" уже в Смоленске. Их довез сотрудник российского посольства", - сообщается в ночь на понедельник, 10 августа, на сайте телеканала.

"Дождь" указывает также, что "после того, как корреспонденты взяли интервью у представителя объединенного штаба оппозиции Мария Колесниковой, люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели".

Владимир Роменский сообщил в эфире канала по телефону, что его и коллег задержали сотрудники РУБОПа, то есть отдела по борьбе с организованной преступностью. В итоге на журналистов составили административные протоколы, по которым было вынесено решение о депортации.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, причиной задержания журналистов стало отсутствие у них аккредитации. В свою очередь главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко заявил, что необходимые для получения аккредитации документы были отправлены в МИД Беларуси 15 июня.

Как пишет "Эхо Москвы" журналист Полонский сообщил, что его и коллег депортировали в Россию без объяснения причин. По его словам, дело засекречено. Также он сообщил, что въезд в Беларусь съемочной группе запретили на 5 лет. В Минске в день голосования накануне вместе с ним были задержаны корреспондент "Дождя" Владимир Роменский и оператор Николай Антипов. Роменский в эфире своего телеканала отметил, что в операции участвовали сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью.

В белорусском МИДе причиной задержания российских журналистов назвали отсутствие у них аккредитации.

Задержание корреспондентов телеканала "Дождь" - не первый инцидент такого рода за время предвыборной кампании в Беларуси. 5 августа, был задержан сотрудничающий с DW журналист Александр Бураков. Двумя днями позже он был приговорен к 10 суткам административного ареста. В тот же день, 7 августа, в Минске были задержаны три журналиста телеканала "Настоящее время" Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк и Юрий Баранюк, которых вскоре после этого выслали из страны. Въезд в Беларусь им запрещен на ближайшие 10 лет.

Кроме того, в ходе протестов, начавшихся в стране после официального завершения голосования на президентских выборах, по информации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), в разных городах страны было задержано около 15 сотрудников белорусских СМИ.

Поздно вечером 9 августа радиостанция Euroradio сообщила о том, что в Минске был избит фотограф агентства Associated Press (AP) Мстислав Чернов. Его увезли на "скорой".

Перед выборами правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала власти Беларуси обеспечить журналистам возможность беспрепятственно освещать президентские выборы в стране, а также расследовать многочисленные случаи задержания сотрудников СМИ.