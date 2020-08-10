Глава Минздрава Степанов подробно отчитается о готовности больниц ко второй волне эпидемии COVID-19, - Шмыгаль

Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского министр здравоохранения Максим Степанов подробно отчитается о готовности ко второй волне коронавирусной инфекции больниц, которые будут принимать заболевших COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Новые антирекорды заболевших коронавирусом требуют четких действий. Сегодня провели внеочередное заседание правительства, где обсуждалось ухудшение эпидемситуации в стране", - написал премьер.

Так, министру здравоохранения поручено подробно отчитаться о готовности больниц ко второй волне эпидемии COVID-19.

"Такая статистика должна быть представлена по каждой области и учитывать количество койкомест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 1 008 новых случаев коронавируса за сутки

Кроме того, подчеркнул глава Кабмина, Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19.

"Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - добавил он.