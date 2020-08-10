РУС
Глава Минздрава Степанов подробно отчитается о готовности больниц ко второй волне эпидемии COVID-19, - Шмыгаль

Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского министр здравоохранения Максим Степанов подробно отчитается о готовности ко второй волне коронавирусной инфекции больниц, которые будут принимать заболевших COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Новые антирекорды заболевших коронавирусом требуют четких действий. Сегодня провели внеочередное заседание правительства, где обсуждалось ухудшение эпидемситуации в стране", - написал премьер.

Так, министру здравоохранения поручено подробно отчитаться о готовности больниц ко второй волне эпидемии COVID-19.

"Такая статистика должна быть представлена по каждой области и учитывать количество койкомест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 1 008 новых случаев коронавируса за сутки

Кроме того, подчеркнул глава Кабмина, Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19.

"Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - добавил он.

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2862) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Потому что там полиция и неравнодушные граждане за появление на улице без маски люлей давали. Быстро, жестко и доходчиво.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:16 Ответить
Опять примитивное толкование. Вы хотя бы прочитайте совместный доклад Китая и ВОЗ по поводу ковид. Может, наконец, просветитесь и не будете бред писать.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:18 Ответить
Задания раздавайте своей жене на кухне. Что мне читать я и сам знаю.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:24 Ответить
Когда уже народ поймет, что всех кто без маски биздить надо? Лупить до тех пор пока рожа не опухнет и не превратится в сплошную маску!
показать весь комментарий
10.08.2020 09:14 Ответить
Тебе уже в зону пора собираться, недоумок.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:19 Ответить
- оно, безмасочное, возмутилось. Ему стало страшно что рожу начистят...
показать весь комментарий
10.08.2020 17:58 Ответить
подобным идиотам напоминаю , - человек без маски может стать Вашим убийцем заразив Вас смертельной болезнью!
показать весь комментарий
10.08.2020 18:26 Ответить
Да тут еще первая только набирает обороты...
показать весь комментарий
10.08.2020 09:14 Ответить
о расходовании средств выделенных на борьбу с Covid 19 он также отчитается ????
показать весь комментарий
10.08.2020 10:21 Ответить
 
 