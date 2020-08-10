ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов: у Лукашенко 80,23% голосов, у Тихановской - 9,9%

ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов.

Так, согласно данным ЦИК Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская — 9,9%

Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04 %, Сергей Черечень — 1,13 %, Против всех — 6,02%.

"Наглости фальсификаций нет предела", - говорится в сообщении.

Как пишет Sputnik.by, по словам главы ЦИК Беларуси Ермошиной, предварительные данные собирались практически в ручном режиме "в силу того, что ЦИК, по крайней мере я с аналитиком, нас было двое, в час ночи были эвакуированы из дома правительства, поэтому мы не принимали результаты, и мы приняли их только сейчас, буквально накануне этого брифинга".

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

