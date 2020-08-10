РУС
15 843 137

ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов: у Лукашенко 80,23% голосов, у Тихановской - 9,9%

ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NEXTA Live в Telegram.

Так, согласно данным ЦИК Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская — 9,9%
Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04 %, Сергей Черечень — 1,13 %, Против всех — 6,02%.

"Наглости фальсификаций нет предела", - говорится в сообщении.

Как пишет Sputnik.by, по словам главы ЦИК Беларуси Ермошиной, предварительные данные собирались практически в ручном режиме "в силу того, что ЦИК, по крайней мере я с аналитиком, нас было двое, в час ночи были эвакуированы из дома правительства, поэтому мы не принимали результаты, и мы приняли их только сейчас, буквально накануне этого брифинга".

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

Беларусь (8023) выборы (24791) Лукашенко Александр (3647) ЦИК (3646) Тихановская Светлана (390)
Топ комментарии
+26
Кто бы сомневался!
10.08.2020 09:21 Ответить
+22
10.08.2020 09:27 Ответить
+21
Самые честные выборы в мире
10.08.2020 09:22 Ответить
А то при мародері Україна процвітала. Прирівняли державника, до бариги клептомана. Я думаю, що якщо в Україні з'явиться політик як Лукашенко, то його буде підтримувати 90% населення до його сметного одра. Бо ми обпалені олігархатом.
10.08.2020 12:59 Ответить
Зеленский уже поздравил или нет? Это одно из важнейших решений в его жизни...
10.08.2020 12:48 Ответить
Сразу же после развала совка Белорусь широко открыла двери для переселенгцев из **********. За это врем\я десятки тысяч кацапов устав от "перестройки" свалили в коммунистический заповедник со всеми атрибутами диктатуры. И переселение (бегство с **********) активно продолжается о чем Вы можете посмотреть десятки сюжетов на ютюбе. И все переселенцы "заражены" русским миром как сифилисом и распространяют вокруг себя спирохети русофашизма. Скудьба Белоруси печальна и трагична. Кому как, а мне лично союзника ***** не жаль - "Рабів до раю не пускають". Политика Украины в отношении Белоруси должна быть такая же как у израильтян к соседним мусульманским странам - продаем все что можем но не покупаем ни-че-го. Жесткий визовый режим и готовность встретить орды ********* со стороны Белоруси.
10.08.2020 12:54 Ответить
Тихановская одержала победу, вот краткая выписка:
участок 37 Первомайского района Минска (за Тихановскую - 848 голосов, за Лукашенко - 297), участок 70 Первомайского района Минска (за Тихановскую - 1023, за Лукашенко - 686), участок 50 поселка Колодищи (за Тихановскую - 719, за Лукашенко - 497), участок 54 поселка Колодищи (за Тихановскую - 1230, за Лукашенко - 277), участок 51 Октябрьского района Минска (за Тихановскую - 1226, за Лукашенко - 394).
Также в штабе Светланы Тихановской сообщили о ее абсолютной победе на 20 избирательных участках в Минске и Минском районе. Белорусам можно только посочувствовать - вот он, беспредел!!!
10.08.2020 13:00 Ответить
маловато....
10.08.2020 13:06 Ответить
ги
10.08.2020 16:39 Ответить
Як завжди, в столиці концентруються вороги. В Київ також лізуть проросійські елементи.
11.08.2020 08:19 Ответить
Та що говорити я вже знаю хто виграє наступні вибори в 2026 році і в 2032.... і це буде барабаний стукіт...........

Лукашенко, Лукашенко і знову Лукашенко молодший
10.08.2020 13:15 Ответить
А хто проти молодшого, він напевно буде кращий, ніж якийсь бидло з піаніно.
11.08.2020 08:11 Ответить
Скромный Лукашенко, а ведь мог нарисовать 85000%, а это 7.5млрд человек земли по сравнении 9млн человек Беларуси. так сказать весь земной шар за Лукашенко ))
показать весь комментарий
10.08.2020 14:07 Ответить
80 % за Лукашеску - это точно такой же рейтинг "всенародной поддержки", который был официально объявлен в Румынии в декабре 1989 года:

тогда за Чаушеску было 98,5 % : через неделю после объявления этого рейтинга всенародного любимца свергли и расстреляли.
10.08.2020 22:53 Ответить
...у Лукашенко 80,23% голосов... ©
Бгг
10.08.2020 14:31 Ответить
Навчися рахувати. У Свєти 100 тисяч прихильників (5-а колона), а у Луки вся Білорусь, армія і поліція.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:05 Ответить
Ще раз "бгг"...

11.08.2020 20:03 Ответить
почему не 146% ?

Серьезно - белорусы, сил и мозгов вам. Теперь вы понимаете, что чувствовали мы, украинцы, в 2004 году, когда Янукович "победил" Ющенка, и что чувствовали мы, когда Азиров, Захарченко и Янукович ссали нам в глаза из телевизора в 2013 году.
Казалось, что эти люди навсегда присосались к власти, и подвинуть их невозможно, и нет выхода вообще. У вас тоже может получиться, удачи, сил и ума вам.
10.08.2020 15:25 Ответить
Сил і мозгов тобі, бо заблудився у трьох соснах, а іншим дорогу показуєш.
11.08.2020 08:02 Ответить
зелебобик шоле?
11.08.2020 13:18 Ответить
скоро зе-вавка поедет опыт перенимать, овцы то с одной отары, еще при ссср выращивали.
10.08.2020 15:46 Ответить
а зачем ему, они с петькой добазарятся, щас же добазарились, и по очереди....
10.08.2020 16:36 Ответить
" у Лукашенко 80,23% голосов" - почти как у ***** )))
10.08.2020 17:44 Ответить
У Хйла 78%, чуть меньше нарисовал)
11.08.2020 11:23 Ответить
а революція я та розумію скінчилась?
10.08.2020 18:09 Ответить
русский мир не пройдет! как не прошел в Украине!
10.08.2020 22:38 Ответить
Самое забавное даже не всплески отчаянных лукаботов... а отсутсвие даже элементарной логики у трёхпроцентного электората... когда у правителя 80% поддержки - никогда в жизни в стране не будут вырубать интернет, никогда в жизни члены комиссий не буду выгонять наблюдателей с участков, а потом бежать через чёрные ходы со своими лживыми протоколами, чтобы их не разорвала толпа, никогда в жизни такому «правителю» не придётся вводить войска и вести войну на улицах против народы... при такой поддержке, которую он себе рисует - можно вынести все урны на главную площадь и показать открыто всем каждый бюллетень! После вчерашнего уже всем стало понятно, что никаких выборов не было, была просто «спецоперация по удержанию власти». Но страна уже изменилась, людям уже не нужны никакие лидеры, амоновцы с открытыми ртами вообще не понимают как против такой стихии можно бороться, и 70% населения в застенки не посадишь! Даже немного жалко всех бестолковых холуев, которых он в свой самолёт не заберёт, и которым предстоит отвечать за все его преступления!
10.08.2020 18:24 Ответить
русский мир не пройдет! ему жопа!)))))))))))))))))Бацьке слава!
10.08.2020 22:40 Ответить
совершенно блистательный пост: каждая фраз звучит, как афоризм: респект, ув. Вильям Бок.
10.08.2020 22:56 Ответить
Я не отчаянный бот, я просто здравомыслящий человек! Я предлагаю вам эксперемент- возьмите 20 тысяч кирпичей и начните их бросать назад не видя что делается сзади и о ! Какое чудо! Вы построите себе дом? Можете потратить всю свою жизнь в этом эксперементе, но как я понимаю, чуда не будет! Это я по поводу случайности выбора и выбора вообще! Да ,как бы вы не кидали камень в воду, круги по воде не збежны- ибо вы и есть причина и следствие этих процессов! То что Лукашенко выиграл выборы- 100 процентов, конечно не с 80 процентным показателем, но тем ни менее!
Как то последнее время все в мире просто епанулись! У нас тут тоже, борются за " Свободу, равенство и братство" хотя , это все записано в Конституции и имеет пожалуй самую высокую в мире реализацию этих " свобод" на практике! Только, города горят, бизнесс бежит а полиция стоит на коленях в 40 городах и десятках штатов! Не кажется ли вам что кто то очень сильно манипулирует сознанием людей?
А теперь по сути! У Лукашенко можео по разному относится, так же как и украинцам к Торчку, весь вопрос в том, а что собой представляют опозиционеры? Они кто? Какие их реальные достижения? И кто за ними стоит? Думай ТЕ!
11.08.2020 09:21 Ответить
Вся ваша проблема в том, что вы рассуждаете о событии с позиции Украины... надо прожить 20 лет при диктатуре, чтобы понять вообще, что происходит в Беларуси... конечно же он не выиграл никакие выборы... и если раньше у него был свой электорат примерно 30-40% и он их превращал в 80% это ещё как-то сходило с рук... сегодня, когда его бывшая опора - рабочие и колхозники в деревнях прямым текстом в лицо говорят ему «пошёл на х#й» всем в Беларуси понятно, что он не набрал и 10% - только это уже не прокатило... по поводу того, что типа «нет никого выдающегося кроме психопата с автоматом»... это опять говорит, о том, что вы просто не понимаете страну и на ее ситуацию смотрите с позиции Украины... вы можете мне назвать какого-то яркого лидера в Северной Корее или на Кубе? Вот кто там может сменить власть если что? Их просто нет и не может быть! Когда в стране диктатура, отсутсвует парламент (либо он карманный для вида), когда нет никакого развития общественной мысли, нет никакого альтернативного мнения кроме мнения одного человека, нет и не может быть дискуссий в обществе по актуальным проблемам, откуда могут появиться какие-то лидеры с какими-то достижениями если в Беларуси ты можешь оказаться в тюрьме любое выступление??? Можешь исчезнуть и никто тебя не найдёт, тебе пришьют любое уголовное дело если ты просто захочешь стать кандидатом в выборные органы. И это по вашему достижение??? Это просто тупик для любой страны! Поэтому так важна сменяемость власти... нужна свобода, тогда и появятся народные лидеры, самые умные люди перестанут уезжать из страны... главная цель - это новые выборы без диктатора, где в родной свободе волеизъявления после открытого обсуждения всех вопросов беларуская нация изберёт своего лидера.
30.08.2020 03:06 Ответить
У меня нет этих проблем, я уже 15 лет живу в США, и мне 49 лет и я успел пожить и при позднем социализме в СССР! Именно поэтому я против , например, выступлений в США! Потому что это - левачество! Я не хочу жить в стране ни позднего социализма, ни победившего коммунизма, ни национал- социализма, ни социализма с человеческим лицом, ни европейского социализма! Нихочу социализма в любом его проявлении! Я хочу классической либеральной модели! И ее ярым сторонником и вдохновителем был Наполеон Бонапарт! Да Да! Самый главный Тиран Европы 19 века! Узурпатор власти, Император, выбранный народом Франции на референдумоме! Это тот, кто дал свободу тем же еврееям селится свободно по Франции и уравнял их в правах! Вот такие они Тираны!
03.09.2020 17:26 Ответить
З одного боку Лукашенко авторитарний керманич типу Яника, хоча й значно розумніший. І його варто відправити у відставку. З іншого Тихановська це такий собі білоруський Зе, хоча Зе хоча б не каже, що "Крим невідомо чий і взагалі давайте не сваритися". Ну тобто вона навіть більш проросійська ніж Зе. Лукашенко в свою чергу анексію не визнав і останнім часом схиляється все більше в прозахідну сторону. Це саме той момент, коли позиція Заходу може хитнути рівновагу в будь-яку сторону і змінити історію регіона. Але Захід слабкий, роз'єднаний, і ні на що не здатний. Звичайно крім "глибокого занепокоєння".
10.08.2020 18:47 Ответить
на сегодня производство все работает, сохранены все заводы, ВВП в Беларусии выше чем в Украине в 2 раза! русскому миру это давно не нравится! но он сейчас там проснулся! встречайте!
10.08.2020 22:37 Ответить
Норм.
10.08.2020 19:28 Ответить
Чому не 146%?
10.08.2020 21:24 Ответить
Бацька слава! Ему нужно остановить русский мир!
10.08.2020 22:34 Ответить
11.08.2020 20:08 Ответить
А що дивного? За Тіхановську вийшло 10 тисяч, нехай по всій Білорусі 100 тисяч. А за Лукашенка вся армія, вся поліція і більшість білорусів, які не ходили на протести з російським душком.
11.08.2020 07:56 Ответить
протести з російським душком ©
Олю, не сміши.
Лука і ***** - "братья навєк".
11.08.2020 20:39 Ответить
