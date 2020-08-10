ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов: у Лукашенко 80,23% голосов, у Тихановской - 9,9%
ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NEXTA Live в Telegram.
Так, согласно данным ЦИК Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская — 9,9%
Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04 %, Сергей Черечень — 1,13 %, Против всех — 6,02%.
"Наглости фальсификаций нет предела", - говорится в сообщении.
Как пишет Sputnik.by, по словам главы ЦИК Беларуси Ермошиной, предварительные данные собирались практически в ручном режиме "в силу того, что ЦИК, по крайней мере я с аналитиком, нас было двое, в час ночи были эвакуированы из дома правительства, поэтому мы не принимали результаты, и мы приняли их только сейчас, буквально накануне этого брифинга".
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.
участок 37 Первомайского района Минска (за Тихановскую - 848 голосов, за Лукашенко - 297), участок 70 Первомайского района Минска (за Тихановскую - 1023, за Лукашенко - 686), участок 50 поселка Колодищи (за Тихановскую - 719, за Лукашенко - 497), участок 54 поселка Колодищи (за Тихановскую - 1230, за Лукашенко - 277), участок 51 Октябрьского района Минска (за Тихановскую - 1226, за Лукашенко - 394).
Также в штабе Светланы Тихановской сообщили о ее абсолютной победе на 20 избирательных участках в Минске и Минском районе. Белорусам можно только посочувствовать - вот он, беспредел!!!
