Зеленский о протестах в Беларуси: "Призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия"
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал протесты в Беларуси после проведения президентских выборов.
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких больших масштабах - это прямой путь к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", - отметил Зеленский.
Президент Украины призвал Беларусь к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия.
"Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями", - подчеркнул Зеленский.
По словам главы государства, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны - и правительство, и общественность, которая протестует.
"Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса.
Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь - наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее", - подытожил Зеленский.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты.
Оне, таки да, друг за дружку держатся крепко...
https://tech.liga.net/technology/novosti/u-zelenskogo-bolshe-vsego-aktivnyh-facebook-botov---issledovanie
Если ты не понял, это почистили ботофермы Миши Федорова.
Хотите меньше платить за газ? Добывайте 22 млн. куб.м в Украине, а не16. Это вполне реально.
И не выбирайте неучей в президенты.
Культура аж прет... Вы реально хотите с таким культурным уровнем выборы выигрывать??? Не удивительно что в слезах и соплях с треском проиграло выборы с такой поддержкой
смени методички, зелебот
А теперь такие продажные швали, как ты, рассказывают что бубочка не виноват, это из-за коронавируса школьные олимпиады не проводились.
И я так подозреваю, что по многим бюджетным статьям так ударило, так что в народе пойдет ропот.
давай, ****, отрабатывай деньги, лей говно на пороха, может ещё раз проканает.
Без рыночной цены не будет конкуренции и заинтересованности добывать. Всегда чиновник будет определять цену и брать взятки. И никому не нужно будет заниматься энергомодернизацией. Если коротко, то нет смысла увеличивать добычу и развивать технологии (причем технологии как добычи, так и потребления). Это путь к развалу! К развалу экономики и страны!
А вот ренту можно направить и на нормальные пенсии, чтоб рыночкая цена на газ никого не напрягала. Альтернативного пути нет. По крайней мере не у нас. Мог бы рассказать детальней почему, но это не формат коментария...
посмотрите правде глаза. Вам не стоит поучать другие народы, как им быть. Потому что вы просто мальчик из Кривого Рога, провинциальный артист, не более того. У вас нет ни путного образования, ни знаний, ни опыта. К должности вы пришли на волне надутого купленым олигархическим телевидением рейтинга. Пользуясь отсталостью, совковостью, зомбированностью большинства населения. И окружили себя холуями, подхалимами, агентами ФСБ (Ермак), ничтожествами. Самый правильный, безболезненный и честный выход для вас - подать в отставку и назначить выборы нового президента Украины.
Кого выбрать - умные и образованные украинцы найдут сами. Я, никому ничего не навязывая, могу только сказать, кто мне нравится как кандидат в президенты: например, Зеркаль, Омелян, Филатов.
Есть и другой путь. Зеленского надо заставить изменить политику с пророссийской на проукраински-проевропейскую. Движущие силы для этого: гражданское общество, участники боевых действий и их семьи, все умные, сознательные граждане, болеющие за судьбу детей. Ермака в отставку и под суд.
===Не меньшее раздражение россиян вызвало то, что в мае-июне Банковая (впервые за последние годы!!!) перехватила инициативу в "нормандских" и минских переговорах - реформировала свое участие в минской ТКГ и завела туда переселенцев из ОРДЛО, которых Киев считает представителями Донбасса. Эта идея не на шутку раздражает РФ, а ее автором в Кремле также считают Ермака.
Кстати, претензии к украинскому чиновнику были и у предшественника Козака - Владислава Суркова. И тоже из-за того, что украинский коллега не выполнил то, что в Кремле считали обещаниями.
Впрочем, это не значит, что его отстранение от процесса является банальной местью со стороны РФ. План Москвы - сложнее.===
Партія «Європейська Солідарність» у своїх оцінках демократичності виборів у Білорусі спиратиметься на висновки ОБСЄ та Ради Європи, які уповноважені це робити.
Наразі ми закликаємо утримуватися від насильницьких дій, застосування сили та поважати демократичні права і свободи, в тому числі права громадян на мирні зібрання і свободу слова.
Політична партія «Європейська Солідарність» закликає всі сторони забезпечити відкритий та мирний діалог щодо виходу з політичної кризи в Білорусі.Закликаємо міжнародну спільноту залишатись пильними щодо можливих агресивних дій Кремля і бути готовими дати їм належну відсіч.
Україна виходить з принципів незаперечної поваги до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Республіки Білорусі. Віримо у вагомі перспективи відносин партнерства і добросусідства між Україною та Республікою Білорусь.
призвал к терпимости (кого, протестантов или Луку?)и
отказу от уличного насилля(кого, протестантов или Луку?)
Эзоп, млин...
Тут самый главный меседж тот которого нет, а именно поздравления Лукашенко
Бубочка и Майдан - это несовместимые вещи. Он не понимает самоорганизации людей, не понимает что это такое, когда "достало", не понимает, что такое "гідність". Это всё для него чуждо.
Тогда вполне могло все и закончиться, если бы люди не вышли в 4 ночи.