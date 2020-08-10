РУС
Новости Революция в Беларуси
Зеленский о протестах в Беларуси: "Призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал протесты в Беларуси после проведения президентских выборов.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких больших масштабах - это прямой путь к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", - отметил Зеленский.

Президент Украины призвал Беларусь к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия.

"Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны - и правительство, и общественность, которая протестует.

"Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса.
Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь - наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее", - подытожил Зеленский.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты.

+66
Зеленский о протестах в Беларуси: "Призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия" - Цензор.НЕТ 2290
показать весь комментарий
10.08.2020 09:26 Ответить
+61
Бубачька боится шо ему придется бежать на тамбов. А это не за горами
показать весь комментарий
10.08.2020 09:27 Ответить
+60
Клоунада полшестого.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:25 Ответить
Чому "не за кого"? А дружина для чого, вона не гірше Тіхановської.
10.08.2020 15:21 Ответить
Из интервью Д.Сакварелидзе О.Бацман........Фейсбук на прошлой неделе закрыл несколько тысяч аккаунтов и разоблачил систему финансирования на 2 млн$ платных ботов, УСЛУГАМИ КОТОРЫХ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПАРАШЕНКА.
10.08.2020 12:06 Ответить
https://gordonua.com/publications/sakvarelidze-schitaju-chto-generalnym-prokurorom-ukrainy-dolzhen-byt-ukrainets-1511957.html
10.08.2020 12:08 Ответить
Зельцманы- Бацманы- Гордоны- Менделя...
Оне, таки да, друг за дружку держатся крепко...
10.08.2020 12:15 Ответить
У Зеленского больше всего активных Facebook-ботов - исследование
https://tech.liga.net/technology/novosti/u-zelenskogo-bolshe-vsego-aktivnyh-facebook-botov---issledovanie
10.08.2020 12:20 Ответить
Где они? Второй год хочу хоть одного наблюдать. Это те, что на его странице пасутся? Ну их же не выпускают срать на Цензоре, например, как это делают любители халявного шоколада
показать весь комментарий
пойди и почитай внимательно, длбйб, что именно написано в той статье. Удалены фиктивные аккаунты, связанные с рф, занимавшиеся предвыборной агитацией в 2019 году в Украине.
Если ты не понял, это почистили ботофермы Миши Федорова.
10.08.2020 15:08 Ответить
а гордон и прочие всегда тебе будут "интерпретировать" новости так, чтобы у тебя появились нужные им ассоциативные связи.
10.08.2020 15:09 Ответить
А, что не так сказал Зеленский!?, по моему ТЕ кто с самого начала голосовали не за Зеленского, ВСЁ что бы не сказал Зеленский ДЛЯ этой категории всё будет не так. ДА не буду спорить, что у Зеленского есть ОШИБКИ, а у кого их нет. Я вот сейчас В корне не согласна с ТЕМ, что правительство хочет сделать рыночную цену на газ и ДЛЯ жителей Украины, почему мы должны платить ЗА добытый газ с наших недр РЫНОЧНУЮ цену!?, ВОТ тут нужно отстаивать справедливость! И все стороне донести ДО Зеленского, что жители Украины против повышения цены на ГАЗ для населения.
10.08.2020 12:08 Ответить
Уважаемая Ольга! Допустим, мы с вами приходим на базар с целью купить картошки, немного мяса и яблок. Сегодня картофель дорогой, зато яблоки дешевые, их очень много, а мясо у 2 продавцов - не подступишься. К чему это я? - А к тому, что нет понятия такого "справедливая цена"! Цена определяется только соотношением предложение - спрос.
Хотите меньше платить за газ? Добывайте 22 млн. куб.м в Украине, а не16. Это вполне реально.
И не выбирайте неучей в президенты.
10.08.2020 13:08 Ответить
Прошу прощения, а "учи" в президентах подняли собственную добычу? Нет, они заниматься этим вопросом наняли сына человека, который всегда работал на кремль и против Украины. Результат предсказуем. Поэтому не им кого-то учить жить
10.08.2020 14:17 Ответить
+100500!
10.08.2020 14:56 Ответить
валенок, ошибки кого-то другого не являются оправданием для ошибок того, кто подвергся критике. Иными словами, закрой хлебало и отвечай за свои дела, зебил. Навыбирал? Отвечай, ****.
10.08.2020 15:00 Ответить
Знач по делу сказть нечего? Те кого вы критикуете тот самый рынок не отменили,а развивают. Более того, продают газоносные участки на аукционах, чтобы повысить добычу (несмотря на то, что вопросов там предостаточно). Что тормозили ваши "учи".
Культура аж прет... Вы реально хотите с таким культурным уровнем выборы выигрывать??? Не удивительно что в слезах и соплях с треском проиграло выборы с такой поддержкой
10.08.2020 16:08 Ответить
те, кого я критикую, просрали бюджет уже в декабре 2019
смени методички, зелебот
10.08.2020 16:11 Ответить
уже в январе 2020 (до коронавируса) не выделили деньги в минобразе на проведение олимпиад, например. Это то, с чем я столкнулся поневоле.
А теперь такие продажные швали, как ты, рассказывают что бубочка не виноват, это из-за коронавируса школьные олимпиады не проводились.
10.08.2020 16:13 Ответить
чувствуешь, зелебот? Год назад деньги в бюджете были, а через год их не стало.
И я так подозреваю, что по многим бюджетным статьям так ударило, так что в народе пойдет ропот.
давай, ****, отрабатывай деньги, лей говно на пороха, может ещё раз проканает.
10.08.2020 16:15 Ответить
Пойди поплачь
10.08.2020 17:27 Ответить
С чего вы взяли, что эти люди - "учи"? Обычные олигархические падальщики
10.08.2020 16:05 Ответить
Я использовал предложенную терминологию. Ну а так маемо те що маемо. И это не так плохо. Все развивается в правильном направлении...
10.08.2020 16:11 Ответить
А я вот за рыночные цены для всех и справедливую ренту на недра.

Без рыночной цены не будет конкуренции и заинтересованности добывать. Всегда чиновник будет определять цену и брать взятки. И никому не нужно будет заниматься энергомодернизацией. Если коротко, то нет смысла увеличивать добычу и развивать технологии (причем технологии как добычи, так и потребления). Это путь к развалу! К развалу экономики и страны!
А вот ренту можно направить и на нормальные пенсии, чтоб рыночкая цена на газ никого не напрягала. Альтернативного пути нет. По крайней мере не у нас. Мог бы рассказать детальней почему, но это не формат коментария...
10.08.2020 14:24 Ответить
тут нет и небыло рынка, потому что 73% твердо уверены, что "справедливые цены" можно назначить указом сцаря.
10.08.2020 15:02 Ответить
зеленая тварь! толкай свой член в пианину, а не в белорусские дела
10.08.2020 12:34 Ответить
так твои сородичи-порохоботы упрекают его, что не идет войной на Беларусь. Вы уж определитесь
10.08.2020 14:57 Ответить
локо -- і є локо.
10.08.2020 15:34 Ответить
тобто, іспанською "божевільний".
10.08.2020 15:35 Ответить
Взагалі-то, більш точний переклад - "йо..тий"!...
10.08.2020 17:01 Ответить
резче ананируй на свою порнозеактрису
10.08.2020 20:03 Ответить
Керовка виборчого штабу Тихановської сидить у Москві ... воно вам треба ?
10.08.2020 12:50 Ответить
Господин президент Украины Зеленский,
посмотрите правде глаза. Вам не стоит поучать другие народы, как им быть. Потому что вы просто мальчик из Кривого Рога, провинциальный артист, не более того. У вас нет ни путного образования, ни знаний, ни опыта. К должности вы пришли на волне надутого купленым олигархическим телевидением рейтинга. Пользуясь отсталостью, совковостью, зомбированностью большинства населения. И окружили себя холуями, подхалимами, агентами ФСБ (Ермак), ничтожествами. Самый правильный, безболезненный и честный выход для вас - подать в отставку и назначить выборы нового президента Украины.
10.08.2020 12:57 Ответить
не-а, до него так не дойдет. Таких нужно выносить из кабинета.
10.08.2020 14:57 Ответить
Т.е. ты, прокси, хочешь передать власть ОПЗЖ и Бойко , у него сейчас второй рейтинг. Собсно, мародер Порошенко понимает, что за него не проголосуют, поэтому хочет быть премьером при президенте Бойко или Медведчуке. Собсно, Порошенко уже это проделывал, перессорил оранжевую команду, в результате чего к власти пришел Янукович. Но наш аморальный Петя прекрасно вписался в его правительство, горячо одобрял Харьковские соглашения, которые привели к потере Крыма. Как-то его не волновали ни армия, ни мова, ни вира, а только преференции своему бизнесу
10.08.2020 15:05 Ответить
Loco Loco: Во-первых, не "ты" а вы. Во-вторых, конечно, не Бойко, Медведчук, Мураев и Рабинович - опзж - марионетки московии. Вам важно понять, что речь не идёт о повторной каденции Петра Порошенко: он своё дело сделал и, по моему убеждению, сделал хорошо. Важно сохранить вектор развития Украины.
Кого выбрать - умные и образованные украинцы найдут сами. Я, никому ничего не навязывая, могу только сказать, кто мне нравится как кандидат в президенты: например, Зеркаль, Омелян, Филатов.
Есть и другой путь. Зеленского надо заставить изменить политику с пророссийской на проукраински-проевропейскую. Движущие силы для этого: гражданское общество, участники боевых действий и их семьи, все умные, сознательные граждане, болеющие за судьбу детей. Ермака в отставку и под суд.
10.08.2020 17:18 Ответить
Набор мемов из порохоботских методичек. Но никто так и не сказал, в чем пророссийскость Зеленского. Все наоборот.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/07/31/7112756/ Порохоботы системно работают против Украины
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/07/31/7112756/
===Не меньшее раздражение россиян вызвало то, что в мае-июне Банковая (впервые за последние годы!!!) перехватила инициативу в "нормандских" и минских переговорах - реформировала свое участие в минской ТКГ и завела туда переселенцев из ОРДЛО, которых Киев считает представителями Донбасса. Эта идея не на шутку раздражает РФ, а ее автором в Кремле также считают Ермака.
Кстати, претензии к украинскому чиновнику были и у предшественника Козака - Владислава Суркова. И тоже из-за того, что украинский коллега не выполнил то, что в Кремле считали обещаниями.
Впрочем, это не значит, что его отстранение от процесса является банальной местью со стороны РФ. План Москвы - сложнее.===
10.08.2020 17:46 Ответить
===Не меньшее раздражение россиян вызвало то, что в мае-июне Банковая (впервые за последние годы!!!) перехватила инициативу в "нормандских" и минских переговорах - реформировала свое участие в минской ТКГ и завела туда переселенцев из ОРДЛО, которых Киев считает представителями Донбасса. Эта идея не на шутку раздражает РФ, а ее автором в Кремле также считают Ермака.
Кстати, претензии к украинскому чиновнику были и у предшественника Козака - Владислава Суркова. И тоже из-за того, что украинский коллега не выполнил то, что в Кремле считали обещаниями.
Впрочем, это не значит, что его отстранение от процесса является банальной местью со стороны РФ. План Москвы - сложнее.===
10.08.2020 15:06 Ответить
Ему просто очень сильно повезло с альтернативой. При таком бы раскладе и алкаш дядя вася из третьего подъезда стал бы президентом
10.08.2020 16:07 Ответить
Вальдемар Зелупин уже рыговских ментов востанавил. чувствует шо люди нервничают
10.08.2020 13:28 Ответить
Коли тигр показує зуби, не думайте, що він усміхається.
10.08.2020 15:48 Ответить
Сейчас на канале Коломойского 1+1 Зеленский ведёт передачу "Рассмеши комика". Там он на своём месте и нормально смотрится.
10.08.2020 13:50 Ответить
Талантливый человек талантлив во всем
10.08.2020 15:07 Ответить
оппа, еще один шутник намечается. Что, в политику собрался, зелебобик?
10.08.2020 17:08 Ответить
Моніка не сци. Ми не білоруси, ми коли піднімемось усе буде швидко
10.08.2020 13:57 Ответить
Скільки раз вже піднімалися? І кожного разу залазили все більше і більше в трясовину.
10.08.2020 22:35 Ответить
Ось як потрібно було казати:

Партія «Європейська Солідарність» у своїх оцінках демократичності виборів у Білорусі спиратиметься на висновки ОБСЄ та Ради Європи, які уповноважені це робити.
Наразі ми закликаємо утримуватися від насильницьких дій, застосування сили та поважати демократичні права і свободи, в тому числі права громадян на мирні зібрання і свободу слова.
Політична партія «Європейська Солідарність» закликає всі сторони забезпечити відкритий та мирний діалог щодо виходу з політичної кризи в Білорусі.Закликаємо міжнародну спільноту залишатись пильними щодо можливих агресивних дій Кремля і бути готовими дати їм належну відсіч.
Україна виходить з принципів незаперечної поваги до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Республіки Білорусі. Віримо у вагомі перспективи відносин партнерства і добросусідства між Україною та Республікою Білорусь.
10.08.2020 14:03 Ответить
Зе, за звичкюю, сере в усі штані, що бачить
10.08.2020 14:04 Ответить
Зеленский отреагировал на протесты в Беларуси:


призвал к терпимости (кого, протестантов или Луку?)и


отказу от уличного насилля(кого, протестантов или Луку?)

Эзоп, млин...
10.08.2020 14:05 Ответить
Ну дык дипломатия А чего вы ждете?

Тут самый главный меседж тот которого нет, а именно поздравления Лукашенко
10.08.2020 14:15 Ответить
А молодец (кто там тексты готовит). Неплохое заявление.
10.08.2020 14:08 Ответить
просто напоминание - в самый разгар украинского Майдана, в новогоднюю ночь 2013-2014 года, это ссыкло вело новогодний огонёк в Москве.

Бубочка и Майдан - это несовместимые вещи. Он не понимает самоорганизации людей, не понимает что это такое, когда "достало", не понимает, что такое "гідність". Это всё для него чуждо.
10.08.2020 14:54 Ответить
100% , для голобородек Украина кусок земли , на котором надо выжить любой ценой . Все его действия подчинены этой идее .
10.08.2020 15:23 Ответить
До разгару еще месяц.
10.08.2020 22:37 Ответить
это смотря как считать. Для меня переломным моментом было 11 декабря, когда у нас во дворе ходили люди и кричали "люди, виходьте на майдан, наших бьють!".
Тогда вполне могло все и закончиться, если бы люди не вышли в 4 ночи.
10.08.2020 22:59 Ответить
до 19 лютого було багато моментів коли все могло закінчитись.
11.08.2020 00:08 Ответить
К оружию , беларусы ! Мочите гэбню
10.08.2020 14:59 Ответить
Молчал бы уже, клоун вселенского масштаба. Максимум на что ты способен призвать - это на минет от Ленки после ужина.
10.08.2020 15:09 Ответить
Боже, шо воно меле. Непорозуміння зелене.
10.08.2020 15:27 Ответить
Вменяемый президент не может молоть всё, что у него на уме.
10.08.2020 15:30 Ответить
Зеля интересно, поздравил своего кореша Луку уже
10.08.2020 15:40 Ответить
Такая же путинская консерва, как и та дамочка, из которой лепили "оппозицию" Лукашенке. Да, да, призывайте к диалогу с ублюдками, избивающими и убивающими людей
10.08.2020 16:02 Ответить
І це зелене чмо каже щось про демократів, в той же час тримає в сізо невиних, без доказів, без права застави політичних в'язнів. Геть Зеленського!
10.08.2020 17:27 Ответить
Ага , ще ляпни : "Спокойствие, и только спокойствие . Всем протестующим смотреть Квартал-95 ! "
10.08.2020 19:09 Ответить
Зеленський про протести в Білорусі: "Закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості і відмови від вуличного насильства" - Цензор.НЕТ 6836
10.08.2020 22:39 Ответить
Белорусы не смогли смириться с фальсификацией, а россияне с поправками почему то смирились.
10.08.2020 23:29 Ответить
Зе избегает публичных выступлений с вопросами от журналистов.
10.08.2020 23:31 Ответить
