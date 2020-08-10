За сутки в Украине COVID-19 выявили у 65 детей и 42 медработников, - Степанов

В Украине с начала пандемии коронавируса инфицировались 5 713 детей и 9 260 медработников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 008 человек. Из них 65 детей, а также 42 медицинских работника. Были госпитализированы 202 человека. За прошедшие сутки зафиксировано 25 летальных случаев", - отметил Степанов.

При этом, по словам главы Минздрава, излечились 387 пациентов.

"За все время пандемии заболели 81 957 человек. Из них 5 713 детей, а также 9 260 медицинских работников. Всего выздоровели 44 359 человек, а летальных случаев - 1 922", - добавил министр.

