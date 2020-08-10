Количество активных больных COVID-19 выросло в 22 областях Украины и Киеве, - СНБО

Количество активных больных за минувшие сутки выросло в 22 из 24 областей Украины и в Киеве, и только в Закарпатской и Ивано-Франковской областях наблюдается незначительное уменьшение числа болеющих.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (130), Ивано-Франковской области (121), Харьковской области (117), Черновицкой области (108).

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 11 новых случаев заболевания COVID-19, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас в области болеет 688 человек (на 11 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждено 45 случаев заболевания и 2 – смерти, сейчас болеет 1 071 человек (на 43 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 24 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 406 человек (на 24 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 1 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 219 человек (на 1 больше за сутки);

- в Житомирской области 23 человека заболели и 2 человека скончались, болеет 587 человек (на 21 больше);

- в Закарпатской области 44 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 48 - выздоровления, сейчас болеет 3 090 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Запорожской области 16 новых заболевших, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 279 человек (на 16 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксирован 121 новый случай заболевания, 1 случай смерти и 131 – выздоровления, сейчас болеют 3 438 человек (на 11 меньше за сутки);

- в Киеве 66 новых случаев заболевания и 9 человек выздоровели, сейчас болеет 6 203 человека (на 57 больше за сутки);

- в Киевской области 21 новый заболевший, 1 человек скончался и 9 выздоровели, сейчас болеют 1 166 человек (на 11 больше за сутки);

- в Кировоградской области 3 человека заболели, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 36 человек (на 3 больше за сутки);

- в Луганской области 2 случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 38 человек (на 2 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 130 новых случаев заболевания COVID-19, 3 случая смерти и 12 случаев выздоровления, сейчас болеют 7 740 человек (на 115 больше за сутки);

- в Николаевской области 11 новых случаев заболевания и 1 - смерти, сейчас болеет 216 человек (на 10 больше за сутки);

- в Одесской области 65 новых случаев заболевания и 4 человека умерли, сейчас болеет 2 756 человек (на 61 больше за сутки);

- в Полтавской области 3 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 129 человек (на 3 больше за сутки);

- в Ривненской области 83 новых случая заболевания, 1 - смерти и 51 случай выздоровления, сейчас болеют 1 533 человека (на 31 больше за сутки);

- в Сумской области 31 новый случай заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеет 286 человек (на 27 больше за сутки);

- в Тернопольской области 35 новых случаев заболевания и 15 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 191 человек (на 20 больше за сутки);

- в Харьковской области 117 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 43 – выздоровления, сейчас болеют 2 245 человек (на 72 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 2 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, болеют 52 человек (на 2 больше, чем днем ранее);

- в Хмельницкой области 22 новых случая заболевания, 3 – смерти и 16 – выздоровления, сейчас болеют 302 человека (на 3 больше за сутки);

- в Черкасской области 14 человек заболели и 3 – выздоровели, сейчас болеют 229 человек (на 11 больше за сутки);

- в Черновицкой области 108 новых случаев заболевания, 3 человека умерли и 46 выздоровели, сейчас болеют 1 334 человека (на 59 больше за сутки);

- в Черниговской области 10 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 442 человека (на 10 больше за сутки).

