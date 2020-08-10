В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 52 человека, во время пожаров - 18, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В течение прошедшей недели (с 03.08 по 09.08) на водных объектах Украины погибли 52 человека, во время пожаров - 18.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, с начала недели зарегистрировано 3 тыс. 826 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 44 человека.
Ликвидировано 3 тыс. 94 пожара, спасены на пожарах 17 человек и не допущено уничтожение огнем 520 зданий и 65 ед. техники. Во время пожаров погибли 18 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 11 млн. 298 тыс. грн.
Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 347 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 110 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах Украины погибли 52 человека.
Это же не ковид.
P,S. Интересно, как в Украине с правилами движения на дорогах, а то в Мельбурне, Австралия, из-за малого траффика по причине дурантина население ополоумело, вот головой поехало окончательно: бегуны бегут по проезжей части дороги с очень (даже в дурантине) сильным траффиком (причем нынче это стало модно - бегать именно по проезжей части, хотя тротуар пуст), разворот на дороге автомобили выполняют вообще не сигналя, отъезжают не сигналя и не смотря по сторонам и так далее. Ох, какой же будет травматизм после дурантина, какая же будет инвалидизация.
С другой стороны, опять же, это не ковид, без рук-ног и в инвалидном кресле жить можно.
Наверное.
Жду травматизма и инвалидизации.
Ждуте, граждане украинцы, скоро и в Украине на младенцев
противогазымаски напяливать велят.