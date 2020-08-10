В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 52 человека, во время пожаров - 18, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В течение прошедшей недели (с 03.08 по 09.08) на водных объектах Украины погибли 52 человека, во время пожаров - 18.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, с начала недели зарегистрировано 3 тыс. 826 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 44 человека.

Ликвидировано 3 тыс. 94 пожара, спасены на пожарах 17 человек и не допущено уничтожение огнем 520 зданий и 65 ед. техники. Во время пожаров погибли 18 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 11 млн. 298 тыс. грн.

Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 347 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 110 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах Украины погибли 52 человека.



















Фото: сайт ГСЧС