В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 52 человека, во время пожаров - 18, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В течение прошедшей недели (с 03.08 по 09.08) на водных объектах Украины погибли 52 человека, во время пожаров - 18.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, с начала недели зарегистрировано 3 тыс. 826 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 44 человека.

Ликвидировано 3 тыс. 94 пожара, спасены на пожарах 17 человек и не допущено уничтожение огнем 520 зданий и 65 ед. техники. Во время пожаров погибли 18 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 11 млн. 298 тыс. грн.

Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 347 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 110 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах Украины погибли 52 человека.

В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 52 человека, во время пожаров - 18, - ГСЧС 01
В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 52 человека, во время пожаров - 18, - ГСЧС 02
В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 52 человека, во время пожаров - 18, - ГСЧС 03
В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 52 человека, во время пожаров - 18, - ГСЧС 04
В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 52 человека, во время пожаров - 18, - ГСЧС 05
В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 52 человека, во время пожаров - 18, - ГСЧС 06
В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 52 человека, во время пожаров - 18, - ГСЧС 07
В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 52 человека, во время пожаров - 18, - ГСЧС 08
В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 52 человека, во время пожаров - 18, - ГСЧС 09
Фото: сайт ГСЧС

А что, разве по ним Степанов-Ляшко рапортуют хозяевам?
Это же не ковид.

P,S. Интересно, как в Украине с правилами движения на дорогах, а то в Мельбурне, Австралия, из-за малого траффика по причине дурантина население ополоумело, вот головой поехало окончательно: бегуны бегут по проезжей части дороги с очень (даже в дурантине) сильным траффиком (причем нынче это стало модно - бегать именно по проезжей части, хотя тротуар пуст), разворот на дороге автомобили выполняют вообще не сигналя, отъезжают не сигналя и не смотря по сторонам и так далее. Ох, какой же будет травматизм после дурантина, какая же будет инвалидизация.
С другой стороны, опять же, это не ковид, без рук-ног и в инвалидном кресле жить можно.
Наверное.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:57 Ответить
Трафик тотже у нас, что и обычно. Маршруток визуально меньше в город заезжает.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:13 Ответить
Про общественный транспорт у нас я не знаю, а вот при малом числе машин на дорогах население стало вести себя так, как будто они живут в лесу причем совершенно одни.
Жду травматизма и инвалидизации.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:17 Ответить
Сбыт масок плохо идет в Австралии (австралийцы в масках сшитых, в одноразовых в основном китайцы), потому статьи появились в СМИ, что детям маски надобно напялить.
Ждуте, граждане украинцы, скоро и в Украине на младенцев противогазы маски напяливать велят.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:59 Ответить
Под властью казнокрадов, коррупционеров и расхитителей Украины - кравчуков-кучм, рабиновичей-фельдманов... в Украине выросло поколение которое не умеет плавать, вот и результат - дети тонут! Доколе, украинцы?!
показать весь комментарий
10.08.2020 10:51 Ответить
Ну і де у нас війна: там чи тут?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:09 Ответить
Ковид отдыхает...
показать весь комментарий
10.08.2020 12:34 Ответить
 
 