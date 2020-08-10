РУС
Обязанность по выявлению учащихся с признаками COVID-19 возлагается на руководство школы, - Степанов

Обязанность по выявлению учащихся с признаками COVID-19 возлагается на руководство школы, - Степанов

Выявление случаев респираторных заболеваний у учащихся возлагается на руководство школ.

Так, во время брифинга ответил на вопрос, какой протокол действий в школе, если обнаружені 2 и более человек с подозрением на COVID-19 и кто должен проявлять этих людей, министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.


"Эти правила достаточно четко определены. МОЗ разрабатывал эти правила вместе с министерством образования и науки. В этих правилах определено, что это возлагается на руководство школы, эта обязанность по выявлению, соблюдению соответствующих правил и выявлению детей с признаками респираторных заболеваний. Как измерять температуру, как обращаться в больницы, в какие сроки. Все это достаточно четко определено", - рассказал Степанов.

Также он добавил, что ответственность за соблюдение санитарных норм тоже возложена на руководство школ.

"Санитарные нормы и правила, которые разработаны, их надо выполнять. Потому что за выполнением этих норм - безопасность наших учеников. Поэтому мы положили эту ответственность на руководство школ", - пояснил министр.

+11
Круто...что то типа переложили с больной головы на здоровую..
показать весь комментарий
10.08.2020 10:00 Ответить
+8
Директор на зауча, зауч на классного руководителя, классный руководитель на бабу Маню сантехничку - круг замкнулся
показать весь комментарий
10.08.2020 09:57 Ответить
+7
Скинути свої обов'язки та відповідальність на когось - це бренд нової влади!
Вчителів перед початком начального року тестувати не будемо, але виявлення дітей з підозрою на хворобу перекладем на цих же вчиталів! Геніально! У них же у всіх медична освіта і вони можуть відрізнити підвищення температури при розладу шлунку від підвищення температури при проблемі з легенями - стетоскопи ж є у кожного вчителя!
А трудовік чи фізрук - то ваааще спеціалісти широкого профілю з вузьким захватом!
От же ж курви зелені!
показать весь комментарий
10.08.2020 10:30 Ответить
Круто...что то типа переложили с больной головы на здоровую..
показать весь комментарий
10.08.2020 10:00 Ответить
"Денег нет, но вы держитесь"
показать весь комментарий
10.08.2020 10:12 Ответить
а выявлять будут за те собранные с народа деньги которые просрали кварталовцы из фонда по борьбе с короновирусом ????
показать весь комментарий
10.08.2020 10:02 Ответить
А попил 67 миллиардов на Ковид не переложили. А че так?
показать весь комментарий
10.08.2020 10:03 Ответить
На трудовика нада спихнуть!!
показать весь комментарий
10.08.2020 10:04 Ответить
на учителя по химии - пусть тесты бодяжит
показать весь комментарий
10.08.2020 10:06 Ответить
На биологичку - иё профель.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:11 Ответить
в тандеме будут работать...
показать весь комментарий
10.08.2020 10:39 Ответить
Директор это тоже, что доктор ?
Зегниды нажратые мрази
показать весь комментарий
10.08.2020 10:06 Ответить
Директор назначен "властью" крайним, чтобы самому МОЗ не отвечать за выполнение своих полностью дремучих указаний для школ.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:28 Ответить
Физрук с трудовиком будут анализы брать, а техника Баба Варя лабораторные анализы проводить?
показать весь комментарий
10.08.2020 10:07 Ответить
Не, анализы будет проводить биологичка... А физрук и трудовик будут проводить дезинфекцию. Внутреннюю)
показать весь комментарий
10.08.2020 10:10 Ответить
а может все же вернуть медсестер в школы? как это было раньше...
медпункт и небольшой набор лекарств и мед карточки с графиком прививок и справками от врачей... и возможность ребенка пожаловаться на плохое самочувствие и измерить ему температуру... и оказать первую квалифицированную помощь до приезда скорой (а это и потеря сознания, и порезы-ушибы, и...мало ли что в детском хаосе)
и во время карантина, медсестра - это боевая единица медперсонала...а не перепуганный завуч или зашуганный проверками и выговорами директор
показать весь комментарий
10.08.2020 10:14 Ответить
Все правильно, кроме прививок.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:30 Ответить
Чемпионы по борьбе с короной, Астанавитесь! Это биоэксперименты на детях!
показать весь комментарий
10.08.2020 10:19 Ответить
А обов'язок виявлення пасажирів з ознаками COVID-19 покладається на керівництво міського транспорту.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:22 Ответить
На главного по маршрутке
показать весь комментарий
10.08.2020 10:32 Ответить
Скинути свої обов'язки та відповідальність на когось - це бренд нової влади!
Вчителів перед початком начального року тестувати не будемо, але виявлення дітей з підозрою на хворобу перекладем на цих же вчиталів! Геніально! У них же у всіх медична освіта і вони можуть відрізнити підвищення температури при розладу шлунку від підвищення температури при проблемі з легенями - стетоскопи ж є у кожного вчителя!
А трудовік чи фізрук - то ваааще спеціалісти широкого профілю з вузьким захватом!
От же ж курви зелені!
показать весь комментарий
10.08.2020 10:30 Ответить
Это просто гениально, своевременно, актуально, мудро и по-степановски. Со школами все понятно - прозорливость МОЗ вне конкуренции, а как быть с депутатами? Им ведь надо пройти и психолога, и проктолога, и нарколога, и врача по "излишествам нехорошим" (С. Г.Вицин. Кавказская пленница) - работать на ЗЕ-благо доктора не позволят !
показать весь комментарий
10.08.2020 10:40 Ответить
учителей не тестировали, ответственность на руководстве школ.
офигенно справились, мастера спорта по борьбе с вирусом
показать весь комментарий
10.08.2020 10:47 Ответить
Ну все, Максимка, "ценные указания" пороздавав, тепер можеш лягати на обсервацію (як твоя Дура-попередниця), але спочатку в Клоуна температуру поміряй ректальним градусником. І взагалі, весь МОЗ може йти на карантин (десь на Сейшели, чи Балеари) - епідемією тепер будуть займатися педагоги, кондуктори, ресторатори і інші не менш кваліфіковані чим ви, спеціалісти.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:48 Ответить
Звучит как выявление врагов народа. Кто не выявляет тот против нас. К неблагонадежным будут подкидывать ковид как с мером Луцка.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:23 Ответить
те, кому нужны надзиратели, пусть ходят в школу как раньше, остальным - дистанционку с приходом на аттестацию.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:38 Ответить
 
 