Обязанность по выявлению учащихся с признаками COVID-19 возлагается на руководство школы, - Степанов
Выявление случаев респираторных заболеваний у учащихся возлагается на руководство школ.
Так, во время брифинга ответил на вопрос, какой протокол действий в школе, если обнаружені 2 и более человек с подозрением на COVID-19 и кто должен проявлять этих людей, министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Эти правила достаточно четко определены. МОЗ разрабатывал эти правила вместе с министерством образования и науки. В этих правилах определено, что это возлагается на руководство школы, эта обязанность по выявлению, соблюдению соответствующих правил и выявлению детей с признаками респираторных заболеваний. Как измерять температуру, как обращаться в больницы, в какие сроки. Все это достаточно четко определено", - рассказал Степанов.
Также он добавил, что ответственность за соблюдение санитарных норм тоже возложена на руководство школ.
"Санитарные нормы и правила, которые разработаны, их надо выполнять. Потому что за выполнением этих норм - безопасность наших учеников. Поэтому мы положили эту ответственность на руководство школ", - пояснил министр.
Зегниды нажратые мрази
медпункт и небольшой набор лекарств и мед карточки с графиком прививок и справками от врачей... и возможность ребенка пожаловаться на плохое самочувствие и измерить ему температуру... и оказать первую квалифицированную помощь до приезда скорой (а это и потеря сознания, и порезы-ушибы, и...мало ли что в детском хаосе)
и во время карантина, медсестра - это боевая единица медперсонала...а не перепуганный завуч или зашуганный проверками и выговорами директор
Вчителів перед початком начального року тестувати не будемо, але виявлення дітей з підозрою на хворобу перекладем на цих же вчиталів! Геніально! У них же у всіх медична освіта і вони можуть відрізнити підвищення температури при розладу шлунку від підвищення температури при проблемі з легенями - стетоскопи ж є у кожного вчителя!
А трудовік чи фізрук - то ваааще спеціалісти широкого профілю з вузьким захватом!
От же ж курви зелені!
офигенно справились, мастера спорта по борьбе с вирусом