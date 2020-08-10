Обязанность по выявлению учащихся с признаками COVID-19 возлагается на руководство школы, - Степанов

Выявление случаев респираторных заболеваний у учащихся возлагается на руководство школ.

Так, во время брифинга ответил на вопрос, какой протокол действий в школе, если обнаружені 2 и более человек с подозрением на COVID-19 и кто должен проявлять этих людей, министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.



"Эти правила достаточно четко определены. МОЗ разрабатывал эти правила вместе с министерством образования и науки. В этих правилах определено, что это возлагается на руководство школы, эта обязанность по выявлению, соблюдению соответствующих правил и выявлению детей с признаками респираторных заболеваний. Как измерять температуру, как обращаться в больницы, в какие сроки. Все это достаточно четко определено", - рассказал Степанов.

Также он добавил, что ответственность за соблюдение санитарных норм тоже возложена на руководство школ.

"Санитарные нормы и правила, которые разработаны, их надо выполнять. Потому что за выполнением этих норм - безопасность наших учеников. Поэтому мы положили эту ответственность на руководство школ", - пояснил министр.