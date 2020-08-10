Львовщина перешла порог загруженности коек в медучреждениях первой волны, открываем больницы второй волны, - Степанов

Загруженность коек в медучреждениях первой волны в Львовской области превышает 50%, открываются медучреждения второй волны для больных COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

"Растет количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. Львовская область перешла порог 50% загруженности коек медучреждений первой волны. Мы начали открывать больницы второй волны", - сказал он.

По словам главы Минздрава, тестирование увеличилось с 200 в день в апреле до более 15 тыс. в день сейчас: "И будем продолжать увеличивать количество тестирований. У нас увеличивается количество госпитализированных".

Степанов также отметил, что Минздрав продолжает наращивать мощности в борьбе с COVID-19.

"Мы продолжаем наращивать мощности. В больницах второй волны есть 10 237 тыс., из них 851 реанимационных коек, 1 442 тыс. аппаратов ИВЛ. Мы существенно увеличили количество аппаратов ИВЛ, более 800 аппаратов дополнительно установили. Увеличили количество коек к которым подведен кислород. Увеличиваем количество закупок средств индивидуальной защиты. Для этого используем ресурсы госбюджета, а также закупку по программе Всемирного банка совместно с Минздравом 1,2 млн тест-систем и оборудование для лабцентров", - сказал глава Минздрава.

