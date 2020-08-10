Львовщина перешла порог загруженности коек в медучреждениях первой волны, открываем больницы второй волны, - Степанов
Загруженность коек в медучреждениях первой волны в Львовской области превышает 50%, открываются медучреждения второй волны для больных COVID-19
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.
"Растет количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. Львовская область перешла порог 50% загруженности коек медучреждений первой волны. Мы начали открывать больницы второй волны", - сказал он.
По словам главы Минздрава, тестирование увеличилось с 200 в день в апреле до более 15 тыс. в день сейчас: "И будем продолжать увеличивать количество тестирований. У нас увеличивается количество госпитализированных".
Степанов также отметил, что Минздрав продолжает наращивать мощности в борьбе с COVID-19.
"Мы продолжаем наращивать мощности. В больницах второй волны есть 10 237 тыс., из них 851 реанимационных коек, 1 442 тыс. аппаратов ИВЛ. Мы существенно увеличили количество аппаратов ИВЛ, более 800 аппаратов дополнительно установили. Увеличили количество коек к которым подведен кислород. Увеличиваем количество закупок средств индивидуальной защиты. Для этого используем ресурсы госбюджета, а также закупку по программе Всемирного банка совместно с Минздравом 1,2 млн тест-систем и оборудование для лабцентров", - сказал глава Минздрава.
Вы про врачебную тайну и врачебную этику слышали что ни будь?
https://lb.ua/society/2020/06/20/460279_zakarpate_opornie_bolnitsi.html На Закарпатье опорные больницы по коронавирусу переполнены Мест для госпитализации новых больных в некоторых районах уже нет.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-aleksandrovskoj-bolnice-perepolnena-reanimaciya-glavnyj-vrach В Александровской больнице переполнена реанимация - главный врач
https://hromadske.ua/posts/harkivska-oblasna-likarnya-perepovnena-cherez-koronavirus-tomu-hvorih-napravlyat-u-dityachu Харківська обласна лікарня переповнена через коронавірус, тому хворих направлять у дитячу
Ваш ход - ждем от вас ссылок на публикации о пустых больницах.
Трупики никто не накапливает - их регулярно хоронят или кремируют. А при заполнении больницы в 50% должны направлять в другие больницы первой волны. Если все больницы первой воны заполнятся на 50%, регион попадает в красную зону карантина и открывают больницы второй волны.
Так вот, подавляющее большинство людей умирает от того, что остановилось сердце. И это было год, два и десять назад и будет столько же. Но эти заболевания незаразны и каждый сам может уменьшить риск смерти от них.
А среди инфекционных заболеваний дневная смертность от ковида уже превысила таковую для гриппа или туберкулеза ( и смертность от ДТП тоже). И она продолжает расти.
https://censor.net/news/3212795/v_techenie_proshedsheyi_nedeli_na_vodoemah_ukrainy_pogibli_52_cheloveka_vo_vremya_pojarov_18_gschs_fotoreportaj
https://tsn.ua/ru/********/za-god-v-ukraine-pogibli-v-pozharah-pochti-1-7-tysyach-chelovek-1461066.html ЗА ГОД В УКРАИНЕ ПОГИБЛИ В ПОЖАРАХ ПОЧТИ 1,7 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
https://interfax.com.ua/news/general/639729.html В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка
https://ukranews.com/news/446157-za-god-v-ukrayne-utonulo-pochty-1000-chelovek 976 человек погибло на водоемах в Украине с начала 2016 года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным происшествиям, передают Украiнськi Новини.
Итого пожары убивают в день в среднем 1700/365= 4,7 чел
тонет 1000/365=2,7 чел
В ДТП 3454/365=9,5
Теперь сколько убивает ковид последние 5 дней 24, 31, 33, 27, 18.
Вопросы?
Во многих случаях новая коронавирусная инфекция https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-epidemiology-virology-clinical-features-diagnosis-and-prevention не вызывает симптомов или вызывает лишь незначительные. Когда заболевание проявляется серьезнее, у человека развивается пневмония, то есть воспаление легких. Это может привести к состоянию под названием «острый респираторный дистресс-синдром» (ОРДС). Если коротко, при ОРДС легкие https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1160659 повреждены из-за воспаления, они вмещают меньше воздуха, альвеолы схлопываются и кислород не может в нужном объеме попадать в кровь. В результате у человека появляется сильная одышка и до органов доходит меньше кислорода, чем нужно. ОРДС - основная причина смерти при новой коронавирусной инфекции.
Больше читайте здесь
https://meduza.io/feature/2020/05/04/osnovnaya-prichina-smerti-pri-covid-19-ostryy-respiratornyy-distress-sindrom-ob-yasnyaem-chto-eto-takoe-i-pochemu-on-tak-opasen
та невже? Вы со статистикой смертей от пожаров, ДТП, утоплений знакомы?
Даже странно, что есть люди, которым это непонятно.
По сравнению в Вашими данными смертность от всех причин возросла на (240-195)*100/195=23.1%
А смертность от ковида возросла на (663-252)*100/252=163.1%
Отака фигня, малята.
опять местные власти будут местные кастрированные бюджеты вкладывать
И эта избыточная смертность от тех 2%? Ни хрена себе смертность от ДТП и прочая смертность по всей Европе синхронно подскочила...