3 944 98

Львовщина перешла порог загруженности коек в медучреждениях первой волны, открываем больницы второй волны, - Степанов

Львовщина перешла порог загруженности коек в медучреждениях первой волны, открываем больницы второй волны, - Степанов

Загруженность коек в медучреждениях первой волны в Львовской области превышает 50%, открываются медучреждения второй волны для больных COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

"Растет количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. Львовская область перешла порог 50% загруженности коек медучреждений первой волны. Мы начали открывать больницы второй волны", - сказал он.

По словам главы Минздрава, тестирование увеличилось с 200 в день в апреле до более 15 тыс. в день сейчас: "И будем продолжать увеличивать количество тестирований. У нас увеличивается количество госпитализированных".

Степанов также отметил, что Минздрав продолжает наращивать мощности в борьбе с COVID-19.

"Мы продолжаем наращивать мощности. В больницах второй волны есть 10 237 тыс., из них 851 реанимационных коек, 1 442 тыс. аппаратов ИВЛ. Мы существенно увеличили количество аппаратов ИВЛ, более 800 аппаратов дополнительно установили. Увеличили количество коек  к которым подведен кислород. Увеличиваем количество закупок средств индивидуальной защиты. Для этого используем ресурсы госбюджета, а также закупку по программе Всемирного банка совместно с Минздравом 1,2 млн тест-систем и оборудование для лабцентров", - сказал глава Минздрава.

+7
Потому, что реально нет никакой загруженности... Верить на слово профессиональным врунам типа Степанова, это себя не уважать
10.08.2020 10:28
+7
А в Італії скандал. 98% померлих від корони виявляється померли по іншим причинам. В корону писали навіть загиблих в ДТП.
10.08.2020 10:43
+6
В Боярке больница для коронолохотрона стоит пустой!
10.08.2020 10:30
Храни и береги всех, Господь
10.08.2020 10:14
Какие "больницы" они "открывают"???? Может клоуны имеют виду временную перепрофилизацию отделений или других ЛПУ?
10.08.2020 10:57
кто тут кричал что загруженность койко-мест не изменилась?
10.08.2020 10:15
Буквально годину тому я кільком дебілам намагався цю інфу донести. Відео вимагають))))
10.08.2020 10:18
яку инфу? Про що?
10.08.2020 10:20
Про переповнені лікарні)
10.08.2020 10:30
а они есть, эти самые переполненные больницы?
10.08.2020 10:38
Якщо вони відео одержать, то будуть вимагати щоб їм дали медичне судно з інфекційної лікарні понюхати. А може, і ще чогось такого...
10.08.2020 10:22
спектральний анализ на андронному коллайдері.
10.08.2020 10:31
Завивання сирени швидкої чую разів 5-6 на день. Тої що корону возить, її впізнати не важко...а попереду осінь, зима зі своїми болячками
10.08.2020 10:15
а що такого особливого в швидкій, що корону возить?
10.08.2020 13:50
Почему не показывают загруженные больницы во Львове?
показать весь комментарий
Вы часто свои фотки из кровати в инет выставляете? Хотя, это не совсем то.
Вы про врачебную тайну и врачебную этику слышали что ни будь?
10.08.2020 10:19
В Украине? Не, не слышали. Так что пусть показывают, если есть что.
10.08.2020 10:30
В Боярке больница для коронолохотрона стоит пустой!
показать весь комментарий
Видео пустого инфекционного отделения больницы есть?
10.08.2020 11:08
Видео заполненного инфекционного отделения больницы есть?
https://censor.net/comments/locate/3212797/019214cb-731d-709b-86d1-04**********
10.08.2020 11:24
Ну, раз видео ни у Вас, ни у меня нет (ибо попасть корреспонденту в инфекционное отделение для съемок довольно сложно, да и не все горят таким желанием), будем пользоваться публикациями
https://lb.ua/society/2020/06/20/460279_zakarpate_opornie_bolnitsi.html На Закарпатье опорные больницы по коронавирусу переполнены Мест для госпитализации новых больных в некоторых районах уже нет.

https://hromadske.ua/ru/posts/v-aleksandrovskoj-bolnice-perepolnena-reanimaciya-glavnyj-vrach В Александровской больнице переполнена реанимация - главный врач

https://hromadske.ua/posts/harkivska-oblasna-likarnya-perepovnena-cherez-koronavirus-tomu-hvorih-napravlyat-u-dityachu Харківська обласна лікарня переповнена через коронавірус, тому хворих направлять у дитячу

Ваш ход - ждем от вас ссылок на публикации о пустых больницах.
10.08.2020 11:46
На заборе ХЕР написано, а за забором дрова. Смотри не поранься!
10.08.2020 11:50
Учту Ваш печальный опыт. Лечите свои ранения в пустых больницах.
10.08.2020 11:52
Дурачек надеюсь тебе не хватит места в переполненных больницах
10.08.2020 11:54
Глупые у Вас надежды. Да и сами Вы не лучше.
10.08.2020 11:57
ты говно меня знаешь? Каждое такое быдло как ты думает что лучше других.
10.08.2020 12:51
Вы сами только что подтвердили правильность моего вывода.
10.08.2020 13:02
Так ты тоже подтвердил что ты говно и что дальше?
10.08.2020 20:07
Дальше Вы будете вонять тем людям, с которыми общаетесь. Но меня среди них не будет.
10.08.2020 22:53
Потому что такие как ты животные к людям не относяться!
11.08.2020 10:53
Репортаж про Александровку - середина июня. Сейчас, с учётом "резкого увеличения" количества заболевших, там должен быть конец света и горы трупиков.
10.08.2020 12:16
Ну Вы и фантазер...
Трупики никто не накапливает - их регулярно хоронят или кремируют. А при заполнении больницы в 50% должны направлять в другие больницы первой волны. Если все больницы первой воны заполнятся на 50%, регион попадает в красную зону карантина и открывают больницы второй волны.
10.08.2020 12:24
Так шо ж не надо показали, как вывозят, грузовиками, вот это была бы картинка-страшилка☠
10.08.2020 12:43
У нас и без того статистика ежедневной заболеваемости и ежедневной смертности достаточно страшная.
10.08.2020 12:52
та невже? Вы со статистикой смертей от пожаров, ДТП, утоплений знакомы?
10.08.2020 13:55
Да. Знаком. Что дальше?
10.08.2020 14:12
а дальше странно, что тебя пугает статистика смертей по ковиду, от сердечно-сосудистых заболеваний за этот же период умерло на несколько порядков больше
10.08.2020 15:58
Ух, как быстро Вы переобулсь в воздухе и статистику смертей от пожаров, ДТП, утоплений заменили на статистику от сердечно-сосудистых заболеваний.
Так вот, подавляющее большинство людей умирает от того, что остановилось сердце. И это было год, два и десять назад и будет столько же. Но эти заболевания незаразны и каждый сам может уменьшить риск смерти от них.
А среди инфекционных заболеваний дневная смертность от ковида уже превысила таковую для гриппа или туберкулеза ( и смертность от ДТП тоже). И она продолжает расти.
10.08.2020 16:07
Давайте все-таки разберемся со статистикой смертей от пожаров, ДТП, утоплений
https://censor.net/news/3212795/v_techenie_proshedsheyi_nedeli_na_vodoemah_ukrainy_pogibli_52_cheloveka_vo_vremya_pojarov_18_gschs_fotoreportaj
https://tsn.ua/ru/********/za-god-v-ukraine-pogibli-v-pozharah-pochti-1-7-tysyach-chelovek-1461066.html ЗА ГОД В УКРАИНЕ ПОГИБЛИ В ПОЖАРАХ ПОЧТИ 1,7 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
https://interfax.com.ua/news/general/639729.html В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка
https://ukranews.com/news/446157-za-god-v-ukrayne-utonulo-pochty-1000-chelovek 976 человек погибло на водоемах в Украине с начала 2016 года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным происшествиям, передают Украiнськi Новини.
Итого пожары убивают в день в среднем 1700/365= 4,7 чел
тонет 1000/365=2,7 чел
В ДТП 3454/365=9,5
Теперь сколько убивает ковид последние 5 дней 24, 31, 33, 27, 18.
Вопросы?
10.08.2020 16:56
Ковид не убивает, а вызывает осложнения у людей с низким иммунитетом. И не факт, что смертность недавно выросла от тяжести осложнения, а не от других факторов - например от аномальной жары и духоты в палатах без кондиционеров.
10.08.2020 17:33
Просвещайтесь хотя бы здесь
Во многих случаях новая коронавирусная инфекция https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-epidemiology-virology-clinical-features-diagnosis-and-prevention не вызывает симптомов или вызывает лишь незначительные. Когда заболевание проявляется серьезнее, у человека развивается пневмония, то есть воспаление легких. Это может привести к состоянию под названием «острый респираторный дистресс-синдром» (ОРДС). Если коротко, при ОРДС легкие https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1160659 повреждены из-за воспаления, они вмещают меньше воздуха, альвеолы схлопываются и кислород не может в нужном объеме попадать в кровь. В результате у человека появляется сильная одышка и до органов доходит меньше кислорода, чем нужно. ОРДС - основная причина смерти при новой коронавирусной инфекции.

Больше читайте здесь
https://meduza.io/feature/2020/05/04/osnovnaya-prichina-smerti-pri-covid-19-ostryy-respiratornyy-distress-sindrom-ob-yasnyaem-chto-eto-takoe-i-pochemu-on-tak-opasen
10.08.2020 20:53
Это цифры совершенно одного порядка, чувак. Неясно, чем они тебя так ужасают, если ты не говнотролль, разгоняющий панику..
11.08.2020 14:53
Что, сели в лужу и начали вместо аргументов какахами кидаться? Получаеится, что Вы и есть говнотролль .
11.08.2020 15:10
чего-то приписать, и сразу же в этом обвинить - первый признак говнотролля...когда это я "сел в лужу", ты че несешь?
11.08.2020 15:28
Я дал подробный и развернутый ответ на Ваш пост
https://censor.net/user/457345

та невже? Вы со статистикой смертей от пожаров, ДТП, утоплений знакомы?
https://censor.net/ua/comments/locate/3212797/019214cb-7324-7106-87a6-7e23f6ef043cВ ответ Вы переходите на какахометание. Вопросы?
показать весь комментарий
не совсем. Вопрос был в том, почему 24 гораздо ужаснее, чем, скажем, 15?
11.08.2020 15:46
Cреднее за 5 дней дневная смертность от ковида 26.6. А от ДТП 3454/365=9,5. Смертность от ковида почти в 3 раза больше. Каждая смерть человека это плохо. Но когда смертность еще и возрастает в разы, это очень плохо.
Даже странно, что есть люди, которым это непонятно.
11.08.2020 16:06
не вижу ответа, опять демагогия. Кстати, "В январе-апреле из 195 тыс. умерших в Украине 252 человека умерли от коронавируса."...
11.08.2020 16:27
Вы бы сразу от 1913 года статистику суммировали. Первая смерть от ковида в Украине зафиксирована в середине марта.
11.08.2020 16:37
В январе-мае в Украине умерли 239 967 человек, в том числе от заболевания COVID-19 - 663 человека.

По сравнению в Вашими данными смертность от всех причин возросла на (240-195)*100/195=23.1%

А смертность от ковида возросла на (663-252)*100/252=163.1%
Отака фигня, малята.
11.08.2020 16:56
а сколько убивают сердечнососудистые болезни в день, не напишешь?
11.08.2020 14:54
Не напишу. Вам пора бы знать, что сколько бы люди друг на друга ни чхали или кашляли, сердечно-сосудистые болезни от одного человека другому не передаются.
11.08.2020 15:06
а при чем тут "передаются", когда мы говорим о смертности? Пытаешься подменить, передернуть? Чето троллем пахнет
11.08.2020 15:27
При том, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями дело индивидуальное, а с коронавирусом - общественное. Если Вы ведете малоподвижный образ жизни, то сердечно-сосудистым заболеванием заболеете только Вы. Если же Вы будете нарушать правила борьбы с распространением коронавируса - заболеют многие.
11.08.2020 15:39
хахаха) чувствуется паренек до 30)) про индивидуальное и общественное - это чистая ваша выдумка. Никакой подвижный или малоподвижный образ жизни принципиально не убирает сердечно-сосудистых заболеваний. Если слабое сердце, зато очень подвижный, то можешь запросто умереть на пробежке в любом возрасте...
11.08.2020 15:49
Вас учить - только портить. Тем более, если Вы - паренек лет 60.
11.08.2020 15:59
смешно) чему ты сможешь научить, сынок?)) не льсти себе
11.08.2020 16:28
Так я ж и говорю Вас учить - только портить.
11.08.2020 16:38
ты уже это говорил, не повторяйся. Ты мелешь йухню, чему ты способен научить, еще раз спрашиваю?
12.08.2020 18:17
Я Вам уже ответил. Вас учить смысла нет.
12.08.2020 21:21
тем более дурачку, не понимающему написанный текст...ты прав, канешно
13.08.2020 11:03
По чисто политическим мотивам ближе к осени она будет намного страшнее
10.08.2020 19:12
Держи видео заполненного инфекционного отделения больницы
https://storage2.censor.net/video/3/100820_har.mp4
показать весь комментарий
Смотреть с 4.20
10.08.2020 15:49
А как Вы гарантируете, что это не постановочное видео, примеров съемок которых в инете приводилось много?
10.08.2020 17:36
Вы меня разочаровали. Требуйте сразу доказательств, что окружающий Вас мир, это не симуляция типа Матрицы.
11.08.2020 10:10
На видео видно что половина кроватей заправлены, а значит пациентов нет!
10.08.2020 20:06
Это потому что они сестринскую переделали под палату и ожидают новых пациентов. Хотя, Вам что в лоб, что по лбу.
Покойный посол РФ Чуркин не Ваш родственник?
10.08.2020 20:46
у дебилов как ты всегда оправдания!
10.08.2020 21:00
Потому, что реально нет никакой загруженности... Верить на слово профессиональным врунам типа Степанова, это себя не уважать
10.08.2020 10:28
Поедьте и посмотрите. Блин, пол страны идиотов, прости Господи! За что ЭТО Украине?
10.08.2020 10:55
а-я-яй....а денежки из фонда борьбы с коронавирусом уже ж раздерибанили...
опять местные власти будут местные кастрированные бюджеты вкладывать
10.08.2020 10:16
А коли буде друга хвиля,будуть відкривати місця з третьої хвилі.Це буде безкінечно.
10.08.2020 10:19
Хлопці дуже старалися, коли нагородили вірус виживати при такому рівні УФ при якому інші гинуть. В тому числі прародительський вірус...
10.08.2020 10:24
Хлопці дуже стараються ******ь не прекращая!
10.08.2020 10:31
нескінченно, безконечно, безмежно, безкраю, без кінця
10.08.2020 10:57
Пошла жара в хату... Треба мабуть таки вже щось робити з тим туризмом і пофігізмом...
10.08.2020 10:20
Для третьей волны уже понадобится другой Майонез в головах идиотов....
10.08.2020 10:30
На Чумку 21 века во всем Мире заболело 0,35 % населения...Пандемия в головах Баранов....
10.08.2020 10:31
Требую снести спиртзаводы и табачные фабрики! От сердечнососудистых за пол года умерло 60+ тыс!
ВСЕ ПОД СНОС!
10.08.2020 10:32
А в Італії скандал. 98% померлих від корони виявляється померли по іншим причинам. В корону писали навіть загиблих в ДТП.
10.08.2020 10:43
Це звичайна італійська хитрожопість, як у циган. Зато вони отримали найбільшу компенсацію від ЄС, як самі постраждалі.
10.08.2020 11:03
Львівщина перейшла поріг завантаженості ліжок у медзакладах першої хвилі, відкриваємо лікарні другої хвилі, - Степанов - Цензор.НЕТ 1650
И эта избыточная смертность от тех 2%? Ни хрена себе смертность от ДТП и прочая смертность по всей Европе синхронно подскочила...

10.08.2020 11:13
Что конкретно сделал для этого слуга каламойского- Степанов, и придворный жополиз ляшко во главе с самим зЭлохом современности?
10.08.2020 10:49
в некоторых странах тоже поднимается ексгуманиционная волна с покойниками ,которым на ихнюю смерть поставили "короно печать"
10.08.2020 11:43
В Северной Корее?
10.08.2020 11:51
в той же Италии
10.08.2020 14:33
Честное бесфамильное? А откуда такая информация?
10.08.2020 14:41
антипа исчи ..найдешь, а то информация о Северной Корее Тебя выдает
10.08.2020 18:28
Вас с самого начала выдает отсутствие ссылок на источники информации.
11.08.2020 07:15
А Вы там были, что так уверенно спрашиваете?
10.08.2020 14:39
Я не с Вами диалог веду.
10.08.2020 14:43
Для непросвещенных. Форум - это публичное место для совместного обсуждения проблемы, а не место только для диалога. Диалог - на личной странице в соцсетях.
10.08.2020 14:50
Ну так и быть, отвечу. Я в могиле не был. Что я теперь не могу спросить об эксгумациях?
10.08.2020 15:04
Можете. Но почему именно в Северной Корее этот процесс Вас интересует?
10.08.2020 17:41
Я любознательный.
10.08.2020 20:47
ЕСЛИ не хватает в больницах мест для больных корона вирусом, ТО их нужно поселять в шикарных жилищах местной власти, и начинать нужно с Садового, он - же против карантина.
10.08.2020 12:18
Для тих, хто не вірить у запевненні лікарні. Тиждень тому я була виписана із інфекційної лікарні у Львові (після коронавірусу). Жодного вільного місця у відділенні не було, навпаки, в палатах, де тільки можливо, докладають ліжка та кушетки (на яких не просто лежати). Як тільки когось виписують, через 2-3 години поступає новий хворий. Тому залиште цей скептицизм і бережіть себе.
10.08.2020 12:30
Так карантин это не политическая месть, как волали порохоботы?
10.08.2020 14:32
