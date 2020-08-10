РУС
Новости Революция в Беларуси
Протесты в Беларуси: правозащитники сообщили о гибели одного человека и десятках госпитализированных в Минске

Белорусские правозащитники сообщают об одном погибшем и десятках пострадавших людей в ходе массовой акции протеста, прошедшей в Минске 9-10 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна".

"В Минске погиб один из участников акции протеста, которая проходила вечером и ночью с 9 на 10 августа в Минске", - говорится в сообщении.

По данным правозащитников, молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, в результате наезда на него спецтехники на проспекте Победителей. Медики, которые приехали на место происшествия, не смогли его спасти.

Также, по данным "Весны", "в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции".

"Известно, что два отделения войскового госпиталя заняты ранеными. Кроме того, потерпевшие находятся в Больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска", - сообщают правозащитники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты в Беларуси: Правозащитники сообщают о 170 задержанных

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Беларусь (8023) выборы (24791) избиение (9866) Лукашенко Александр (3647) правозащитники (678) протест (5906) смерть (9299) Тихановская Светлана (390)
Уважаємиє украінци ,, просим вас о словах поддєржкі , и о солидарності с намі .
Ах да , мі чьють не забилі ,, Крим - єто россія . С ув. - беларусская опазіція .. !
Протести в Білорусі: правозахисники повідомили про загибель однієї людини і десятки госпіталізованих у Мінську - Цензор.НЕТ 3272 . .
10.08.2020 10:43 Ответить
+8
Подивимось як далеко піде кремлядь...усатий владу легко не віддасть
10.08.2020 10:33 Ответить
+4
Лукашенко подтвердил и тот факт, что Россия является непосредственным участником боевых действий на Донбассе. То есть, в разговоре с Лукашенко сразу после событий в Дебальцево, Путин и Шойгу «пожаловались» ему на большие потери после обстрела .

Также министр обороны поведал белорусскому лидеру подробности самого инцидента.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону, президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил участие РФ в войне на Донбассе, а также то, что министр обороны РФ Сергей Шойгу командовал российской армией под Дебальцево.
10.08.2020 10:34 Ответить
Жилеты во Франции прямо.....
10.08.2020 10:32 Ответить
Подивимось як далеко піде кремлядь...усатий владу легко не віддасть
10.08.2020 10:33 Ответить
пойдут даже дальше чем в Украине пошли !
10.08.2020 10:35 Ответить
По вашему народ сам по себе выйти с протестом не может?
10.08.2020 10:41 Ответить
Народ може вийти, народ може йти, ось тільки прийде він туди, куди його приведуть...
10.08.2020 10:43 Ответить
10.08.2020 10:34 Ответить
ссылаться на гондона в приличном обществе не принято
10.08.2020 11:06 Ответить
Учитесь у Хабаровска,побегали с девизом ПУТЛЕР НЕ ВОР и разошлись....
10.08.2020 10:34 Ответить
Ни кто не разошолся а вот дед таки сцыканул !
10.08.2020 10:36 Ответить
https://marik.co.ua/49651/kogan/?fbclid=IwAR3IFg0X3JO5rNZ1tUrI9g-2arnVSnjvyxuq2UA1MSMHNo6ryJRe0cz1eTw
10.08.2020 10:37 Ответить
Названия всех РАБссиянских воинских частей и соединений воюющих на Дамбассе назвал еще покойный Немцов кажсь на Эхе Мацковии...,так что Бацька ничего нового не сказал...
10.08.2020 10:37 Ответить
Для чого Ви ганд\на і убивцю називаєте батьком? - Ви хотіли б собі такого батька?
10.08.2020 10:51 Ответить
Пока Останкино не прекратит облучать сябрам бошки толку там не будет.
10.08.2020 10:38 Ответить
Спишут на коронавирус.
10.08.2020 10:39 Ответить
Батька сделал главное....сдал КГБшное быдло Мавзолейных Ублюдков по полному тарифу в сфере экономики...
10.08.2020 10:40 Ответить
1-й, 10-й, 100-й, а далі усі звикають і це стає статистикою.
10.08.2020 10:42 Ответить
10.08.2020 10:43 Ответить
не норны.
10.08.2020 10:47 Ответить
Это зрелище отвратительнее 95-го квартала.
10.08.2020 10:56 Ответить
Три кацапские феминистки...
10.08.2020 11:20 Ответить
Главное затихариться в апазиции пока других луноходами давят..
10.08.2020 10:47 Ответить
і подалі від країни.
10.08.2020 10:56 Ответить
Без покришок результату не буде.
Уподобилися москалям - бунтують на колінах.
10.08.2020 10:47 Ответить
Ватная Белорусь и не Ватный Батька продался ГОСДЕПУ...даже число и месяц знаю когда... февраль 2020....
10.08.2020 10:47 Ответить
Бубочка "поддержал" уже призвал не выходить на улицу какаяразница что выбор украли у у каждого белоруса,тогда как поляки официально осудили власть
10.08.2020 10:47 Ответить
ну а кто такой бубочка и какой вес имеет в политике? зечмо может только айкосиси курить и баба да делать))))
10.08.2020 11:37 Ответить
Расходимся. Кина не будет.

Председатель колхоза победил аферистку на доверии силой.
***** аферистке не помогло или Лука таки умудрился большинство засланных казачков нейтрализовать.
10.08.2020 10:48 Ответить
Похоже протест слился. Эх сябры, больше шанса у вас может не быть.
10.08.2020 10:48 Ответить
10.08.2020 10:48 Ответить
А у вас есть шанс изменить власть. но пока тоже поживите при этой.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:54 Ответить
После визита Майка Помпео в Минск в феврале Батька резко изменился,попер Буром на КГБиста очень даже красиво....Респект Батьке.... Хабаровск слабаки....
показать весь комментарий
10.08.2020 10:52 Ответить
10.08.2020 10:53 Ответить
класичний цугцванг у виконанні *********** крис:
1. якщо залишиться Лукашенко, то дуже пошарпаний та потребуючий підтримки московії
2. якщо переможе т.з. "опозиція" (аналог зє-зєбаранячої отари), то буде ще гірший сценарій, який неминуче завершиться аншлюсом з лаптєстаном
3. у патовій ситуації ******** введе війська під приводом "защитьі мирнага раццкагаварящщега насєлєния".
І головне: усі три сценарії невигідні Україні, бо кожен з них ще більше підсілює вплив московії на нашого північного сусіда
10.08.2020 11:00 Ответить
Фишка в том что Батька купил нефть у США и Азербаджана,Крысы Путлера резко осуждам-с Батьку,а за газ ваще целый Романс....немцам по 60,белорусам по 126...это за какие заслуги Батька должен оплачивать двойной тариф? Крысы Мавзолейные...ВЫ ИДИОТЫ....
10.08.2020 11:01 Ответить
Чому ж "слуги народу" , разом з Литвою та Польщею не засуджують вбивства і калічення народу на вулицях і площах білоруських міст ? Сцать , чи планують щось подібне провернути в Україні ?
10.08.2020 11:09 Ответить
Тому що це хвилювання інспіровано та підживлюється росісєю.
10.08.2020 11:24 Ответить
лука преступник, он убивает свой народ. луку на мыло!!))))
10.08.2020 11:38 Ответить
Посмотрите наших украинских блогеров где-то с пол года назад.Блоги с рядовыми жителями Бклорусь.Так 80% ненавидила нас за майдан и свободу!70% хотели войти в состав рф.Все ненавидят белоруссский язык.Почти все.Все разговаривают исключительно на русском,а зачем им родной знать?Они не понимают!И тут чудо!Все прозрели !Все против диктатора,который не хочет ,чтобы Беларусь стала колонией рф!Нонсннс
10.08.2020 11:40 Ответить
первая половина похожа на правду , вторая часть бред сумасшедшего
10.08.2020 15:01 Ответить
 
 