Протесты в Беларуси: правозащитники сообщили о гибели одного человека и десятках госпитализированных в Минске
Белорусские правозащитники сообщают об одном погибшем и десятках пострадавших людей в ходе массовой акции протеста, прошедшей в Минске 9-10 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна".
"В Минске погиб один из участников акции протеста, которая проходила вечером и ночью с 9 на 10 августа в Минске", - говорится в сообщении.
По данным правозащитников, молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, в результате наезда на него спецтехники на проспекте Победителей. Медики, которые приехали на место происшествия, не смогли его спасти.
Также, по данным "Весны", "в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции".
"Известно, что два отделения войскового госпиталя заняты ранеными. Кроме того, потерпевшие находятся в Больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска", - сообщают правозащитники.
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.
Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Также министр обороны поведал белорусскому лидеру подробности самого инцидента.
В интервью журналисту Дмитрию Гордону, президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил участие РФ в войне на Донбассе, а также то, что министр обороны РФ Сергей Шойгу командовал российской армией под Дебальцево.
Ах да , мі чьють не забилі ,, Крим - єто россія . С ув. - беларусская опазіція .. !
. .
Уподобилися москалям - бунтують на колінах.
Председатель колхоза победил аферистку на доверии силой.
***** аферистке не помогло или Лука таки умудрился большинство засланных казачков нейтрализовать.
1. якщо залишиться Лукашенко, то дуже пошарпаний та потребуючий підтримки московії
2. якщо переможе т.з. "опозиція" (аналог зє-зєбаранячої отари), то буде ще гірший сценарій, який неминуче завершиться аншлюсом з лаптєстаном
3. у патовій ситуації ******** введе війська під приводом "защитьі мирнага раццкагаварящщега насєлєния".
І головне: усі три сценарії невигідні Україні, бо кожен з них ще більше підсілює вплив московії на нашого північного сусіда