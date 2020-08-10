РУС
Новости Революция в Беларуси
Глава Китая Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин первым направил послание в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко с поздравлениями с победой на президентских выборах.

Об этом сообщает БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - говорится в поздравлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главу ЦИК Беларуси Ермошину ночью эвакуировали из Дома правительства

Си Цзиньпин отметил, что в последние годы белорусско-китайские отношения всестороннего стратегического партнерства функционируют на высоком уровне. "Китай и Беларусь являются "железными братьями" и всепогодными партнерами. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и дорожу хорошими рабочими отношениями и личной дружбой с Вами", - подчеркнул китайский лидер.

Он выразил готовность вместе с главой белорусского государства прилагать усилия для совместного продвижения китайско-белорусских отношений всестороннего стратегического партнерства, открытия новых перспектив взаимовыгодного сотрудничества в различных областях на благо двух стран и народов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о протестах в Беларуси: "Призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия"

Си Цзиньпин пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов в работе, дружественной Беларуси - процветания и могущества, а ее народу - счастья и благополучия.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты.

Позже ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов: у Лукашенко 80,23% голосов, у Тихановской - 9,9%.

Автор: 

Беларусь (8023) выборы (24791) Лукашенко Александр (3647) Си Цзиньпин (331) Тихановская Светлана (390)
Ворон ворону....
10.08.2020 10:34 Ответить
да ладно . неужели наж зеленый жополиз Шевченко оказался вторым ?
10.08.2020 10:36 Ответить
Царьок царька вітає іздалєка.
10.08.2020 10:42 Ответить
Ворон ворону....
10.08.2020 10:34 Ответить
да ладно . неужели наж зеленый жополиз Шевченко оказался вторым ?
10.08.2020 10:36 Ответить
Вонь гуана, даже на Фейсбуке, не считается.
10.08.2020 10:57 Ответить
так, ще два тижні назад
10.08.2020 10:36 Ответить
ждем поздравления х.йла и Вавы
10.08.2020 10:36 Ответить
Диктаторы, они такие!
10.08.2020 10:39 Ответить
китай, от мухавца до амура )
10.08.2020 10:39 Ответить
Поздравил на белорусско-китайской границе
10.08.2020 10:41 Ответить
Даёшь Китайско-Белорусскую границу!
10.08.2020 10:41 Ответить
Правильно Трамп начал душить Китай.
10.08.2020 10:41 Ответить
******..
10.08.2020 10:41 Ответить
***** ,*******, вазелин тебе розовый гуманитарный из США в помошь...
10.08.2020 11:04 Ответить
Медбрат, клизмой застрелись!!
😁
10.08.2020 11:32 Ответить
Царьок царька вітає іздалєка.
10.08.2020 10:42 Ответить
Орда, она большая
10.08.2020 11:55 Ответить
А ви звернули увагу, як схожі Си Дзинпин та Шойгу. Недарма ж кажуть: рузкій з китайцем браття навік.
10.08.2020 12:26 Ответить
Дивно, шо Петро Олексійович мовчить. Глава Китая Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах - Цензор.НЕТ 4493
10.08.2020 10:45 Ответить
Я нещодавно зелеботам доводив, що зараз іде атака на Луку з боку *****, і всі оці вагнеровці, поранення і смерті, "опозиційні кандидати"- це проект *****. Не вірять зелеботи.
10.08.2020 10:51 Ответить
Правильно не верят. Ибо бред несусветный.
10.08.2020 10:52 Ответить
А шо Петро Олексійович вам повинен щось сказати?

Дивно, шо Янелох ніяк не замовкне. Таке меле, шо хавайся.
10.08.2020 12:28 Ответить
Поки він мовчить, порохоботи захищають то Лукашенко, то Тіхановську, забувая шо вони обидва проросійські
10.08.2020 19:39 Ответить
«Пока молчат орлы - болтают попугаи». (с) Уинстон Черчилль.

Поки Порох мовчить, Янелох і вашим і нашим, бо Лука його кумир, а Тихановська за зміну білоруської влади на кремлівську.

А вам не здається, що ваш преЗЕдент вже давно не вибачався перед кадировим?
10.08.2020 19:57 Ответить
Ви вчора під ніком Татьяна Лайф теж захищали Тихановську.
10.08.2020 20:08 Ответить
в мене один акаунт. І я тупих курок ніколи не захищала.
10.08.2020 20:38 Ответить
Тоді хто саме з порохоботів захищав Тихановську? Напишіть перелік всіх ніків порохоботів, які її захищали.
10.08.2020 20:41 Ответить
вот и источник борзости луки, а что скажет товарищ пуйло!?
10.08.2020 10:47 Ответить
а що ж фуйло ? мовчить ?
10.08.2020 10:48 Ответить
***** в бункере многоходовочка раскладывает, пока девицы ему будку будут шатать.

Хочет пригласить Луку в Ростов, с обещаниями стать гауляйтером Витебской Народной Республики)
10.08.2020 10:51 Ответить
Родненькие поздравляют)
Как мило.
А северный пончик когда проснется?
10.08.2020 10:48 Ответить
Х#йло воздержался? видимо не все так радужно. Овоща раза три поздравил.
10.08.2020 10:53 Ответить
Боится СГЛАЗИТЬ!?)
10.08.2020 10:56 Ответить
Говорят что в Белоруссии как и на землях колоний Московии построены совместные с Китаем концлагеря ,где арестанты бесплатно выпускают товары народного потребления и даже на экспорт...этот союз государств есть тюрьма народов
10.08.2020 10:56 Ответить
Опача!А вот и дядюшки Си пнул Пуйла
10.08.2020 10:58 Ответить
А что хомяк ?? чего ждет??
10.08.2020 11:09 Ответить
Глава Китаю Сі Цзіньпін першим привітав Лукашенка з перемогою на виборах - Цензор.НЕТ 993 брацкие народы, ( китайский белорус товарищи!)
10.08.2020 11:13 Ответить
..."до нас в науку, ми навчим" робити найкращі концтабори

Четыре года назад 43-летняя Сайрагуль Сауытбай, рожденная в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, оказалась в китайском "лагере перевоспитания" в Синьцзяне. Официально китайские власти заявляют, что в этих лагерях перевоспитывают потенциальных исламских террористов, https://www.dw.com/ru/hrw-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D1%83%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/a-45431589 обучая их китайскому языку и культуре .
Сайрагуль Сауытбай, однако, рассказывает о массовых изнасилованиях там, фиктивных судебных процессах, о возможных врачебных экспериментах над людьми, в частности, с использованием медикаментов, а также о "черной комнате". Так она называет помещение, в котором стоит электрический стул для пыток заключенных.
По словам Сайрагуль Сауытбай, ее тоже мучили в этой комнате до тех пор, пока она не лишалась чувств. Официально Синьцзян называется автономным уйгурским регионом, Сауытбай говорит о "самой большой в мире тюрьме под открытым небом". По оценкам правозащитников, https://www.dw.com/ru/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%83%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B/a-53697785 существует около 1200 подобных лагерей , в которых содержат около миллиона заключенных. Синолог Адриан Ценц (Adrian Zenz) в интервью Tagesschau.de в 2019 году заявил: "Там происходит что-то невероятное. https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D0%B0/a-52444030 Систематическое интернирование целого этнорелигиозного меньшинства по своему масштабу, вероятно, самое крупное после Холокста".
10.08.2020 14:46 Ответить
я служил с уйгурами..(84-86).немного знаю про такое..
10.08.2020 15:09 Ответить
Ублюдочная узкоглазая макака, китай дрянь
10.08.2020 11:13 Ответить
Поздравил с убийством мусорами гражданина
10.08.2020 11:22 Ответить
Комуняку на гиляку, этот украинский лозунг должен стать мировым трендом.
10.08.2020 11:13 Ответить
А чего не Путин первый?
10.08.2020 11:14 Ответить
***** с Письковым ещё не проснулись
10.08.2020 11:23 Ответить
ху*йло в 2004 году три раза поздравлял овоща с победой - известно чем это закончилось. сейчас он решил не торопиться, чтобы не сглазить. а товарища Си тогда еще не было - он не знает этой истории, вот и поторопился
10.08.2020 11:27 Ответить
цей керманич КНР на "лібералів" дивиться з підозрою, а от старі радянські комуняки йому заходять. ще й на цензорі була публікація про технопарк разом з китайськими переселенцями - будівничими в Білорусії
10.08.2020 11:15 Ответить
"Демократия - это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам." - Джордж Бернард Шоу Британский писатель, романист, драматург, лауреат Нобелевской премии в области литературы, общественный деятель 1856 - 1950
10.08.2020 11:18 Ответить
Яке їхало таке здибало.
10.08.2020 12:14 Ответить
Узкоглазым *********** еще прилетит за их заразу. Запад очухается и вломит им, паскудам тоталитарным. Тогда будет не до лукашенки.
10.08.2020 13:06 Ответить
Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений
я тоже, особенно за установление общей границы рб с кнр
Источник: https://censor.net/n3212801
10.08.2020 13:45 Ответить
 
 