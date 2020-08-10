Глава Китая Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин первым направил послание в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко с поздравлениями с победой на президентских выборах.
Об этом сообщает БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.
"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - говорится в поздравлении.
Си Цзиньпин отметил, что в последние годы белорусско-китайские отношения всестороннего стратегического партнерства функционируют на высоком уровне. "Китай и Беларусь являются "железными братьями" и всепогодными партнерами. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и дорожу хорошими рабочими отношениями и личной дружбой с Вами", - подчеркнул китайский лидер.
Он выразил готовность вместе с главой белорусского государства прилагать усилия для совместного продвижения китайско-белорусских отношений всестороннего стратегического партнерства, открытия новых перспектив взаимовыгодного сотрудничества в различных областях на благо двух стран и народов.
Си Цзиньпин пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов в работе, дружественной Беларуси - процветания и могущества, а ее народу - счастья и благополучия.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты.
Позже ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов: у Лукашенко 80,23% голосов, у Тихановской - 9,9%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
😁
Дивно, шо Янелох ніяк не замовкне. Таке меле, шо хавайся.
Поки Порох мовчить, Янелох і вашим і нашим, бо Лука його кумир, а Тихановська за зміну білоруської влади на кремлівську.
А вам не здається, що ваш преЗЕдент вже давно не вибачався перед кадировим?
Хочет пригласить Луку в Ростов, с обещаниями стать гауляйтером Витебской Народной Республики)
Как мило.
А северный пончик когда проснется?
Четыре года назад 43-летняя Сайрагуль Сауытбай, рожденная в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, оказалась в китайском "лагере перевоспитания" в Синьцзяне. Официально китайские власти заявляют, что в этих лагерях перевоспитывают потенциальных исламских террористов, https://www.dw.com/ru/hrw-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D1%83%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/a-45431589 обучая их китайскому языку и культуре .
Сайрагуль Сауытбай, однако, рассказывает о массовых изнасилованиях там, фиктивных судебных процессах, о возможных врачебных экспериментах над людьми, в частности, с использованием медикаментов, а также о "черной комнате". Так она называет помещение, в котором стоит электрический стул для пыток заключенных.
По словам Сайрагуль Сауытбай, ее тоже мучили в этой комнате до тех пор, пока она не лишалась чувств. Официально Синьцзян называется автономным уйгурским регионом, Сауытбай говорит о "самой большой в мире тюрьме под открытым небом". По оценкам правозащитников, https://www.dw.com/ru/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%83%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B/a-53697785 существует около 1200 подобных лагерей , в которых содержат около миллиона заключенных. Синолог Адриан Ценц (Adrian Zenz) в интервью Tagesschau.de в 2019 году заявил: "Там происходит что-то невероятное. https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D0%B0/a-52444030 Систематическое интернирование целого этнорелигиозного меньшинства по своему масштабу, вероятно, самое крупное после Холокста".
я тоже, особенно за установление общей границы рб с кнр
Источник: https://censor.net/n3212801