Пророссийская миссия наблюдателей СНГ без Украины заявила, что нарушений в Беларуси нет

Миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, из-за которых можно было бы признать выборы президента Беларуси нелегитимными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik.by, об этом заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, белорусские власти и избирательные комиссии нельзя обвинить в росте политического накала и социальной напряженности, поск они действовали в рамках белорусского законодательства.

"Все было сделано для того, чтобы люди могли проголосовать достойно", - цитирует его БелТА

Наблюдатели от СНГ также отметили, что выборы в Беларуси прошли организованно, а очереди на участках к концу дня образовались из-за "провокационных призывов приходить на участки вечером". К тому же, протестные избиратели не прислушались к рекомендации проголосовать досрочно и пришли на выборы в основной день, что привело к большому наплыву людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Китая Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.