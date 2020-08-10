РУС
Революция в Беларуси
Пророссийская миссия наблюдателей СНГ без Украины заявила, что нарушений в Беларуси нет

Миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, из-за которых можно было бы признать выборы президента Беларуси нелегитимными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik.by, об этом заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, белорусские власти и избирательные комиссии нельзя обвинить в росте политического накала и социальной напряженности, поск они действовали в рамках белорусского законодательства.

"Все было сделано для того, чтобы люди могли проголосовать достойно", - цитирует его БелТА

Наблюдатели от СНГ также отметили, что выборы в Беларуси прошли организованно, а очереди на участках к концу дня образовались из-за "провокационных призывов приходить на участки вечером". К тому же, протестные избиратели не прислушались к рекомендации проголосовать досрочно и пришли на выборы в основной день, что привело к большому наплыву людей.

Глава Китая Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Беларусь (8023) выборы (24791) Лукашенко Александр (3647) СНГ (426) Тихановская Светлана (390)
Топ комментарии
+27
Блін, аж смішно чомусь...
10.08.2020 10:47 Ответить
+16
10.08.2020 10:50 Ответить
+13
снг... тобто рашка.
10.08.2020 10:47 Ответить
Блін, аж смішно чомусь...
10.08.2020 10:47 Ответить
снг... тобто рашка.
10.08.2020 10:47 Ответить
эсэнговнята...(ну или рашака)))))
10.08.2020 11:07 Ответить
Миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов в Беларуси...
А вот слона то я как раз и не заметил.
10.08.2020 10:48 Ответить
Кто бы сомневался, гребанный совок...
10.08.2020 10:50 Ответить
СНГ - рашка
10.08.2020 10:50 Ответить
СНГ? Це шо?
10.08.2020 10:50 Ответить
Россия и ее колонии
10.08.2020 10:51 Ответить
есенговнятські республіки.
10.08.2020 10:59 Ответить
"Слуга Народу" - Гівно.
10.08.2020 11:21 Ответить
одна фраза из текста все объясняет " они действовали в рамках белорусского законодательства " все же знают что по белорусскому законодательству на выборах президента можно выбирать только Лукашенко https://censor.net/n3212805
10.08.2020 10:50 Ответить
10.08.2020 10:50 Ответить
они забыли сказать, шо обнаружили "украинский след".
10.08.2020 10:51 Ответить
ищут . скоро выяснится что задержанные были в синих шлепанцах ( а все знают что украинские ДРГ за рубежом передвигаются исключительно в синих тапках ) вот вам и украинский след
10.08.2020 10:54 Ответить
Ага. Ще й з пилкою, обмотаною синьою ізолєнтою наперєвєс
10.08.2020 10:58 Ответить
и с кошелкой (не авоськой - прошу не путать))))
Проросійська місія спостерігачів СНД без України заявила, що порушень у Білорусі немає - Цензор.НЕТ 5270
10.08.2020 11:13 Ответить
Тихановська набрала 9,9%. По-любому без правого сектора не обійшлося. Ждемо Ноту протесту.
10.08.2020 10:55 Ответить
Как так, - тут же все увереньі что лука встал расеюшке поперек горла? И вдруг - фальсификаций кацапами не обнаружено?
10.08.2020 10:52 Ответить
не рви им шаблон.
10.08.2020 10:54 Ответить
- как только Беларусь перестанет получать средства от иностранных инвесторов, то единым источником кредитов останется РФ, которая взамен потребует интеграции, от который весь нынешний год так упорно отказывался Лукашенко.
10.08.2020 10:57 Ответить
тАвАрищ Си не бросит в беде стратегич. партнера...
10.08.2020 11:13 Ответить
Не думал, что ***** нужен не кандидат, а нестабильность?
Не кто-то конкретный, а Беларусь целиком.
10.08.2020 11:03 Ответить
дык для нестабильности как раз непризнание выборов росией было б самое то.
Для 90% сябров расеюшка лучший друг.
10.08.2020 11:08 Ответить
Лука уже в крови и про Запад может забыть.
Все реверансы до выборов пошли прахом.
Так что ***** своего уже добился - загнал Луку в угол.
Если бы Лука слился - был бы армянский вариант с одобренным в Кремле новым лицом.
10.08.2020 11:12 Ответить
Он с того угла и не вылазил.
Лукашенко такой же кацапский холуй как чепушилин из дыры.
10.08.2020 11:17 Ответить
Да вот чуть не вылез. С США начал договариваться, ***** условия ставить.

А теперь все... Теперь внктор снова один.
10.08.2020 11:21 Ответить
Ну и как выигрыш выборов, которые кстати росия признала, помешает лукашенке "ставить условия *****"? Может никаких "условий" и не было)
10.08.2020 11:32 Ответить
А просто - Запад опять отпал надолго. ****** только договариватьмя с Роисей.
10.08.2020 11:40 Ответить
ну, вообще-то, так и там было последние лет 20.
10.08.2020 11:44 Ответить
Помпео в Беларусь к Тихановской приезжал?

Ты много пропустил.
10.08.2020 11:45 Ответить
ок) бацька антиросийский политик бандеровец

Так что теперь ему мешает, после выиграша выборов, осуществлять антиросийскую политику?
10.08.2020 11:48 Ответить
У тебя какой-то подростковый максимализм.
Лука такой же бандеровец, как Тихановская и Зеленский.
10.08.2020 11:51 Ответить
Ты тупой?

Отсутствие ресурса ему теперь мешает. На чиєму возі їдешь - того й пісню співпєш.

А западный воз опять прошел мимо.

Вспомни Яныка. Сыр-бор начался из-за евроассоциации. Если бы Овощ не слился, то сидел бы в Украине под тапком ***** без поддержки Запада до сих пор.
10.08.2020 11:56 Ответить
Почему "западный воз прошел мимо"? Ты не видишь єтого узкого меств своих рассуждениях? Ьатька выиграл выборы, и може легитимно осуществить всю ту "антироссийскую риторику" которую ты у него увидел. Но он єтого делать не будет потому что ее и не было.
10.08.2020 12:01 Ответить
Потому, что он опять сделал то, за что его Запад чмырил.

Ты так и не понял, что репутация ничего не стоит только для кацапов.

И прости конечно, но не стоит твои фантазии про антироссийскую риторику выдавать за мои слова. Походу мне видимо немного больше лет, чем тебе, и я различаю массу оттенков между про и анти.
10.08.2020 12:07 Ответить
Ну извини, - єто ж ты увидел в бацьке какие-то "подвижки к Западу". А я вот уверен что никаких подвижек там не было и нет. Лукашенко был и есть проросийское говно типа чепушилина
10.08.2020 12:13 Ответить
Еще раз для тех, кто в танке - попытка сосать у двух мамок - это очень далеко от антироссийской риторики.
Но ***** нужна зависимая Беларусь. Поэтому Тихановская.
10.08.2020 12:35 Ответить
И да. Ты таки тупой.

Бабло, газ и нефть Лука сам начнет производить?
10.08.2020 12:08 Ответить
Завозит очень даже бодро через порт Клайпеды.
10.08.2020 13:53 Ответить
Инфу про 90% в носу отковырял или в другом месте ?
10.08.2020 11:15 Ответить
ладно, для 99%)
10.08.2020 11:19 Ответить
Да не стесняйся ,лапоть,пиши уже 146%...
10.08.2020 11:20 Ответить
10.08.2020 10:53 Ответить
І що? Хоча цифра в 73% дійсно викликає сміх...
10.08.2020 11:02 Ответить
гомерический смех ))))
10.08.2020 11:19 Ответить
Ашо это за хрень такая - миссия от снг?
10.08.2020 10:53 Ответить
кацапы да белорусы
10.08.2020 10:55 Ответить
ПідаРосія, тільки вид збоку.
10.08.2020 10:56 Ответить
и у каждого наблюдателя медалька "За освобождение Беларуси-2020"...
10.08.2020 10:55 Ответить
Смотрящие аферистов подтвердили проведение аферы на высшем уровне.
10.08.2020 10:56 Ответить
якщо вам потрібно підтвердити, про що розмовляли протопоп Авакум із Гришкою самозванцем на литовському кордоні - покличте комісію з СНД
10.08.2020 10:57 Ответить
от таку саму заяву, тільки від ОБСЄ та щодо України, ми побачимо в разі проведення виборів на окупованих територіях.
10.08.2020 10:57 Ответить
Дуже добре, що Україна не була повноправним членом цієї гидотної організації.
10.08.2020 10:59 Ответить
Казахстан уже поздравил бацьку.
10.08.2020 11:00 Ответить
казахський бацька поздоровив білоруського єлбаси
10.08.2020 11:02 Ответить
А *****?
10.08.2020 11:03 Ответить
Прокацапские кацапы сказали, что хйло все устраивает.
Новость то о чем?!
10.08.2020 11:00 Ответить
Типа-💨
))
10.08.2020 11:02 Ответить
про загальне окацапіння планети
10.08.2020 11:04 Ответить
А з КНДР теж були??
СНГ, наблюгатєлі..😂
10.08.2020 11:00 Ответить
Були. По їх даних на виборах проголосували за Кім Чен Ина.
10.08.2020 11:04 Ответить
Боже , яке щастя що Україна не входить в цю ганебну організацію позорних виродків в людській подобі .
10.08.2020 11:03 Ответить
Поруч з паРашою бути нормальною країною не можна. ПаРаша має бути знищена
10.08.2020 11:03 Ответить
цей наглядач?
10.08.2020 11:03 Ответить
А де його напарниця голова ЦВК Єрмошина?
10.08.2020 11:05 Ответить
10.08.2020 11:07 Ответить
Надо укреплять украино-белорускую границу. Скоро от туда тоже будет угроза вторжения. Похоже таракан слился *****.
10.08.2020 11:06 Ответить
нажаль, за будь-яким сценарієм загроза для України з півночи тільки буде збільшуватися
10.08.2020 11:08 Ответить
При таких результатах люди на вулиці не виходять . Зелене менше набрав , і все пройшло спокійно . А тут має місце якесь побоїще , гранати , гумові кулі , загиблі і поранені . Явна фальсифікація , ще й в гігантських масштабах .
10.08.2020 11:14 Ответить
Это просто смешно. Думаю, Лукашенко очень напуган, остаться у власти он сможет только путём репрессий, и то в долгосрочной перспективе он все равно должен будет уйти.
10.08.2020 11:14 Ответить
У довгостроковій перспективі всі підуть.
10.08.2020 11:16 Ответить
26 лет тотального совка, фальсификаций и позора- мало?
10.08.2020 11:18 Ответить
Потрібні жорстокі санкції , щоб не було грошей утримувати силовиків . Щоб диктатор не вбивав людей , чіпляючись посинілими руками за владу .
10.08.2020 11:17 Ответить
пытаюсь понять, а что такое наблюдатели из СНГ? служба нового года? не? ))))
че за дерьмо такое?
10.08.2020 11:28 Ответить
Украина в нем 27 лет была.. До этого не пахло?
10.08.2020 11:37 Ответить
Короче так. Лукашенко - патриот и торговый портнер Беларуси. То дама- огент кремля или огент сороса. Гдето так 😷
10.08.2020 11:41 Ответить
А кто в СНГ " проверяющих" - Рашен империя "обнулятора" , среднеазиатские ханства ( аж целых пять), наследственная монархия Азербайджан, привязанная карабахской цепью Армения, Молдова князя Додона, Беларусь пожизненного "бацьки народов"... Хороша компания... ( кстати Украина не при нынешнем ( что понятно) но и предыдущем патриотичном президенте, так и не подала заявку на выход из СНГ ( кроме отдельных ее структур).. Вот такая вот картина "маслом".
10.08.2020 11:44 Ответить
Чем Вам не нравятся среднеазиатские ханства. Некоторые догнали (Таджикистан) Украину по уровню жизни, некоторые (Казахстан) и перегнали.
10.08.2020 11:49 Ответить
Потому что ханства..., тут же не вопрос уровня жизни ( хотя ваши данные , ну кроме возможно Казахстана мягко скажем сомнительные), а вопрос о демократии и выступление в роли "проверяющих" на подобных выборах... В этом "союзе" ( за вычетом еще не вышедшей Украины, Армении с ее революционной сменой власти последний раз и Молдовы где еще как то что то происходит), все остальное законсервировано и забетонировано с времен 1991 года.. да чего там с времен СССР.
10.08.2020 12:15 Ответить
Ну вот и подтверждение ,первыми Лукашенко поздравили с "нарисованными результатом выборов" в такой последовательности Китай, Раша и Казахстан ( кстати по заявлениям ряда политиков РФ, такого государства, как Казахстан, не существует, ведь при образовании СССР эта территория была Киргизской АССР в составе РФ. Ну или по крайней мере оно на 70% меньше чем сейчас), Ну то такЭ...
10.08.2020 12:42 Ответить
 
 