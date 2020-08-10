Пророссийская миссия наблюдателей СНГ без Украины заявила, что нарушений в Беларуси нет
Миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, из-за которых можно было бы признать выборы президента Беларуси нелегитимными.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik.by, об этом заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
По его словам, белорусские власти и избирательные комиссии нельзя обвинить в росте политического накала и социальной напряженности, поск они действовали в рамках белорусского законодательства.
"Все было сделано для того, чтобы люди могли проголосовать достойно", - цитирует его БелТА
Наблюдатели от СНГ также отметили, что выборы в Беларуси прошли организованно, а очереди на участках к концу дня образовались из-за "провокационных призывов приходить на участки вечером". К тому же, протестные избиратели не прислушались к рекомендации проголосовать досрочно и пришли на выборы в основной день, что привело к большому наплыву людей.
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.
Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
А вот слона то я как раз и не заметил.
Не кто-то конкретный, а Беларусь целиком.
Для 90% сябров расеюшка лучший друг.
Все реверансы до выборов пошли прахом.
Так что ***** своего уже добился - загнал Луку в угол.
Если бы Лука слился - был бы армянский вариант с одобренным в Кремле новым лицом.
Лукашенко такой же кацапский холуй как чепушилин из дыры.
А теперь все... Теперь внктор снова один.
Ты много пропустил.
Так что теперь ему мешает, после выиграша выборов, осуществлять антиросийскую политику?
Лука такой же бандеровец, как Тихановская и Зеленский.
Отсутствие ресурса ему теперь мешает. На чиєму возі їдешь - того й пісню співпєш.
А западный воз опять прошел мимо.
Вспомни Яныка. Сыр-бор начался из-за евроассоциации. Если бы Овощ не слился, то сидел бы в Украине под тапком ***** без поддержки Запада до сих пор.
Ты так и не понял, что репутация ничего не стоит только для кацапов.
И прости конечно, но не стоит твои фантазии про антироссийскую риторику выдавать за мои слова. Походу мне видимо немного больше лет, чем тебе, и я различаю массу оттенков между про и анти.
Но ***** нужна зависимая Беларусь. Поэтому Тихановская.
Бабло, газ и нефть Лука сам начнет производить?
от таку саму заяву, тільки від ОБСЄ та щодо України, ми побачимо в разі проведення виборів на окупованих територіях.
Новость то о чем?!
СНГ, наблюгатєлі..😂
цей наглядач?
