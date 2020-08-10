За сутки в Киеве выявлено 66 новых случаев COVID-19, всего 9,5 тыс. инфицированных, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 66 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

По его словам, на сегодняшний день в столице уже 9564 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели: 40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет, 23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет, 2 девочки - 2 и 15 лет и 1 мальчик 4 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 1 008 новых случаев коронавируса за сутки

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14, в Дарницком - 10 и 9 случаев в Деснянском районе.

"Вирус не отступает, будьте осторожны! Берегите себя!" - написал он.



