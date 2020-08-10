3 387 0
За сутки в Киеве выявлено 66 новых случаев COVID-19, всего 9,5 тыс. инфицированных, - Кличко. КАРТА
За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 66 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.
По его словам, на сегодняшний день в столице уже 9564 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Так, заболели: 40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет, 23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет, 2 девочки - 2 и 15 лет и 1 мальчик 4 лет.
В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14, в Дарницком - 10 и 9 случаев в Деснянском районе.
"Вирус не отступает, будьте осторожны! Берегите себя!" - написал он.
