Штаб Тихановской не признает предварительные результаты выборов президента, объявленные ЦИК Беларуси

Штаб Светланы Тихановской не признает предварительные итоги выборов, заявила TUT.BY представитель объединенных штабов Мария Колесникова, передает Цензор.НЕТ.

По данным штаба, за Тихановскую проголосовали 70-80% избирателей во всех регионах страны.

"Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", - заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, пишет Интерфакс-Украина.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.