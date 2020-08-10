РУС
Новости Революция в Беларуси
Штаб Тихановской не признает предварительные результаты выборов президента, объявленные ЦИК Беларуси

По данным штаба, за Тихановскую проголосовали от 70 до 80% избирателей по всей стране.

Штаб Светланы Тихановской не признает предварительные итоги выборов, заявила TUT.BY представитель объединенных штабов Мария Колесникова, передает Цензор.НЕТ.

По данным штаба, за Тихановскую проголосовали 70-80% избирателей во всех регионах страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Беларуси: правозащитники сообщили о гибели одного человека и десятках госпитализированных в Минске

"Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", - заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, пишет Интерфакс-Украина.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Беларусь (8023) выборы (24791) Лукашенко Александр (3647) Тихановская Светлана (390)
класичний цугцванг у виконанні *********** крис:
1. якщо залишиться Лукашенко, то дуже пошарпаний та потребуючий підтримки московії
2. якщо переможе т.з. "опозиція" (аналог зє-зєбаранячої отари), то буде ще гірший сценарій, який неминуче завершиться аншлюсом з лаптєстаном
3. у патовій ситуації ******** введе війська під приводом "защитьі мирнага руццкагаварящщега насєлєния".
І головне: усі три сценарії невигідні Україні, бо кожен з них ще більше підсілює вплив московії на нашого північного сусіда
10.08.2020 11:06 Ответить
А для більшості адекватних Українців Лука і Тихановська є слугами народу *****.
10.08.2020 11:05 Ответить
ЦВК Біларусі оголосила Штаб Тихановской не признает предварительные результаты выборов президента, объявленные ЦИК Беларуси - Цензор.НЕТ 7945 результати виборів президента
10.08.2020 11:07 Ответить
игру вполне можно продолжить
на месте ***** я бы так и сделал
гонять усатого таракана тапком по стенке
10.08.2020 11:21 Ответить
После кнута нужен пряник.
10.08.2020 11:23 Ответить
Дадут, пообещает стать гауляйтером новобелорусии, потом кинет как Овоща)
10.08.2020 11:32 Ответить
а настоящего кнута еще не было
или ты не знаешь, как кремлевские зажимают фаберже в тисочки?
10.08.2020 11:33 Ответить
Скоро грудных младенцев будут выдвигать в Гитлеры тьфу блин в президенты....,как говорили в СССре дохляке... страной может управлять и Кухарка из подворотни где Жил Шариков...
10.08.2020 11:18 Ответить
Для тхх хто ******** казки на нічь
10.08.2020 11:19 Ответить
Но она же призвала белорусов воздержаться от уличных протестов (слово в слово не помню, но суть в этом). Сравните с Украиной 2004-го, когда Ющенко прямо призвал людей к забастовке и выходе на Майдан.
10.08.2020 11:19 Ответить
Почему на бюлетнях написано Цихановская Светлана ..в чем прикол ?или у белорусов Т это Ц
10.08.2020 11:20 Ответить
Ц, в подстрочном тексте их каналов видел, что везде писали Цихановская
10.08.2020 11:22 Ответить
Во первых,не ЦИхановская, а ЦІханоЎская. шчирие українці читают белорусские фамилии по правилам русского языка? Совпадение? Не думаю.

P.S. Тем, кто сейчас попробует докапываться из-за флажка, поясняю: пишу через веб-туннель, потому что нормальные htttp - https почти не работают, но некоторые изощренные пути еще доступны. Радикально отрубить сеть, видимо, не рискуют, потому что ляжет и банковская сфера и много еще каких. Но это слабо помогает. По большому счету, все равно.ничего нормально не функционирует.
10.08.2020 11:41 Ответить
Ну, я беларусскую грамматику, орфоэпию и прочее не знаю, потому не могу сказать как пишеться. Просто обратил внимание, что Ц вместо Т. Что у вас там сейчас происходит вообще, помимо интернет отключений и прочая?
10.08.2020 11:44 Ответить
Ваш вопрос уже содержит ответ.. Мы здесь внутри, возможно, знаем меньше, чем те, кто снаружи, потому что у них доступных источников больше. Телеграм-каналы разве что работают, но их и вы можете почитать (ищите, nexta_live, nexta_tv, belamova, bnkbel,mkbelarus - это примеры открытых). Информационный вакуум. По госканалам - понятно, что грязь, бравурные песни собственной "победе", отрицание тяжелых жертв и угрозы тем, кто "дестабилизирует". Тарелки, это понятно, и кое-где зарубежное IPTV еще работают. Связался с пожилыми родственниками. Они предполагали, что было что-то нехорошее, но информации ноль, к утру все окончательно обрубилось. Скинул СМСкой (большинство мессенжеров мертвы) пару полезных ссылок, ознакомились - были в шоке. Настроение - от агрессивного до депрессивного.
10.08.2020 12:17 Ответить
Щодо бєларуської граматики, то людина яка знає українську та російську не задавала би питання щодо прізвища "ЦІханоЎская".
10.08.2020 12:19 Ответить
Спасибо за ответ, берегите себя и держитесь. Сожалею, что больше, чем морально, не могу поддержать беларусов.
10.08.2020 12:19 Ответить
В беларуском языке нет мягкого звука "т". Если "т" смягчается, он переходит в "ц". А мягкий "д" превращается в "дз". Поэтому дзэканье и цэканье - это основная "изюминка" беларуского акцента. Настоящему беларусу, даже если он трижды рускоязычный, очень трудно произнести слово "дети". Это всегда будет звучать, как "дзецi".
10.08.2020 17:33 Ответить
То не щирі українці так читають, а читають так ті, хто знає лише російську мову і думає російськими штампами та методичками слуг народу.
10.08.2020 11:46 Ответить
Да, забыл спросить. Героям майданов, которые "правильные", хотя и вторичные, так как были после далеко не одной белорусской Плошчы, , по-вашему, "неправильной", отключали интернет по всей стране? С ними, с безоружными (оборот оружия, кстати, в стране под гиперстрогим контролем, боятся сволочи), начинали сразу даже не с резиновых палок, а с резиновых пуль и светошумовых гранат с поражающими элементами или все-таки это все добро потом уже подтянулось?
10.08.2020 11:51 Ответить
Майдан був в різних роках. Ви про який?
10.08.2020 11:54 Ответить
Пра абодва.
10.08.2020 12:00 Ответить
Із власного досвіду можу говорити, що на Майдані зв'язок і відповідно інтернет був поганим. Але по всій Україні нічого не відключали. А от щодо зброї, то я знаю, що лише на останньому Майдані зброю першими застосували силовики (звинувачують Беркут), а потім була відповідь.
10.08.2020 12:06 Ответить
Дык я пра тое і пытаюся. Два такія крытычныя пункты (сродкі сувязі ,ужыванне зброі), і па іх такія радыкальныя адрозненні.
10.08.2020 12:19 Ответить
У нас було більше демократії, а зараз слуги народу і їхні прихильники (як і вище Ваш скрепнутий співрозмовник) її згортають.
10.08.2020 12:21 Ответить
Це ж логічно . При таких результатах люди на вулиці міст не виходять , армію , мінтів і спецслужби , для вбивства і калічення людей не задіюють .
10.08.2020 11:20 Ответить
А хто сказав що там на вулицях білоруси? Може там лаптеногі яких завезли!
10.08.2020 11:24 Ответить
Да, тут белорусы! Лаптеногих тут меньше, чем в комментах на Цензоре.
10.08.2020 11:55 Ответить
У нас вистачає лаптеногих із своїми скрепами.
10.08.2020 12:07 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2020 12:44 Ответить
Блевануть захотелось когда первый раз открыл видео Тихановского- такая знакомая до блевоты российска стилистика - технология "белоруский ШАрий" в деле. Когда первый раз ув\идел жинку этого белоШария , захотелось не просто блевануть а арестовать и допросить с пристрастием. . Украинцы не ведитесь Тихановские - это не выборы, они и не планировались. Тихановские это спецоперация РФ по анексии Беларуси.
10.08.2020 11:21 Ответить
Цілком можливо, що він штучний опозиціонер, з російським присмаком.
10.08.2020 11:27 Ответить
Тихановська він? А коли вона зробила операцію по зміні полу?
10.08.2020 11:37 Ответить
Мародерський троль мав би знати, що Тіхановського заарештовано, а його жінка балотувалась
10.08.2020 12:29 Ответить
В Статье №5 Констуции Украины прописаны все права Народа на Майдан в том числе...Поскольку ИМЕННО НАРОД ВЛАСТЬ..а не президент Индюкович или Кучма с Порошенко и Кравчуком...НАРОД....на Белруси не знаю...прописаны такие же права Народа.... или нет...
10.08.2020 11:25 Ответить
Прикол в том шо сябры сами не знають шо хотят. В скотостан или европу, или 30 лет снова в проруби бултыхаться.
10.08.2020 11:27 Ответить
Вибори здебільшого є визначником якості влади. Запровадження демократичних інститутів у державах, де до цього їх не було, або ж вони належно не функціонували, може мати деструктивні наслідки.Результатом цього стала участь у процесі ухвалення рішень населення, яке було, по суті, не готовим для своєї нової ролі, не розділяло демократичних цінностей, що в якійсь мірі не сприяє утворенню демократії,а навпаки створює тоталітарні режими. Тому виникає питання: чи можна визнати справедливими вибори, в яких багатомільйонні маси населення голосують за маловідомих осіб, або ж узагалі за очевидних популістів.

У сябрів ця проблема дуже явна.Вони не звикли до такого,до того,що можна щось чесно вибрати.А у нас інша проблема-ми можемо вибирати кого заманеться,але не вміємо нести особисту відповідальність за свій вибір.Легковажність у виборі-наша проблема
10.08.2020 11:52 Ответить
Я твой труба шатал кремль шайтан
10.08.2020 11:29 Ответить
жаба і гадюка
10.08.2020 11:30 Ответить
Тот факт что Тихановская была допущена в выборам, а не посажена в тюрьму в момент выдвижения своей кандидатуры, означает что это подставная фигура.
10.08.2020 11:30 Ответить
Означает, что ее вообще никто всерьез не воспринимал. Решили, что будет хорошая перчинка к остальным спойлерам. Лукашенку в первые выборы, кстати, тоже не восприняли всерьез и зарегистрировали несмотря на кучу нарушений, начиная с неправильно указанного места прописки.
10.08.2020 11:43 Ответить
Спецоперации ФСБ по смене неугодных правителей в Черногории,Греции провалились,Бацька может пополнить этот список...
10.08.2020 11:32 Ответить
-Доктор Борменталь,не читайте с Утра Кремлевскую вонючую прессу...,кроме дерьма вы там ничего не найдете...
-Филип Филипыч,а как же Мировая революция и прочий бардак в головах?
-доктор Борменталь,давай выпьем рюсскай водочки за здоровье Бацьки...
10.08.2020 11:37 Ответить
Це все вирішується перевиборами. Коли не тільки Тіхановська, а і інші опозиційні кандидати будуть балотуватись. І під наглядом ЄС.
10.08.2020 11:38 Ответить
Лука залишиться на троні,білоруси трохи попротестують і змиряться,все буде так,як і було(ІМХО).
Погано це чи добре,вирішувати сябрам.Ми лише можемо розглядати ситуацію з прагматичної точки зору-що краще для України,адже Білорусь ,можна сказати,прикриває частину нашого кордону.
Хаос і прихід до влади "опозиції"настільки слабої,тупуватоїй ,далекої не лише від політики,а навіть від елементарних понять держ.управління.А головне-повністю підконтрольної кремлю,німих маріонеток,для нас дуже погано.Чомусь ніхто не звернув увагу,що навіть сама передвиборча агітація носила ознаки лохотрону-"виберіть мене на півроку,я все передам чоловікові".Це така програма кандидата в президенти?Переплюнула навіть нашого зелю,той хоч нікому нічого" не должен".
Лука і його поведінка флюгера для нас вже зрозуміла,і ми змогли якось підтримувати певний політичний баланс в відносинах.Для білорусів він вже в печінках сидить,я їх розумію,але правда життя ось така.
10.08.2020 11:43 Ответить
Путлер решил снять Асада,потому что 20 лет это много у власти....Асад обратится в Госдеп с жалобой на Плешивого,кооторый сам 20 лет правит РАБссиянским быдлом...Анекдот... Рюсские свое дерьмо не сдают...Саддам,Арафат и Каддафи подтвердят....
10.08.2020 11:46 Ответить
Нужно срочно выводить ей своих сторонников иначе все бессмыслено
10.08.2020 11:48 Ответить
...у будь-якому випадку, корисний досвід для білорусів.
З чогось треба таки починати. А результат буде, як не зараз, то наступного разу.
10.08.2020 12:09 Ответить
Узбагойся!
Страшненькая и без сисек.
Кто будет голосовать за бабу без сисек?
10.08.2020 12:29 Ответить
Х-лалалала іде у атаку.............
В Україні встановив клоуна у Білорусії хоче -транссвістіта , тільки не Лукашенка, бо той хитровимаханий за ніс скільки років водив.
А зараз ще й загрожує до Евросоюзу обернутися.
10.08.2020 13:39 Ответить
"По данным штаба, за Тихановскую проголосовали от 70 до 80% избирателей по всей стране."Источник: https://censor.net/n3212807
Для цього є якісь підстави? Паралельний підрахунок голосів, наприклад. Чи просто "хочеться" - це страшніше, ніж "болить"?
10.08.2020 14:34 Ответить
... Для цього є якісь підстави?...
-----------------------
Есть.
Во-первых, все, кто голосовал за Тихановскую, шли на выборы с белым браслетом на руке, что бы наблюдатели на улице перед пунктом голосования могли их посчитать.
Во-вторых, все проголосовавшие за Тихановскую, фотографировали свой бюллетень вместе с развёрнутым паспортом и отсылали это фото на платформу "Голос", где вёлся параллельный подсчёт.
И в-третьих, все, кто голосовал за Тихановскую, складывали свои бюллетни плотной гармошкой, чтобы их можно было бы отличить визуально в прозрачной урне.
Я стояла в очереди к урне около часа. Вокруг меня были практически только люди с белыми браслетами на руках (даже старички). И я видела, как выглядела наполненная урна.
Так вчера выглядели урны для голосования на всех участках.
10.08.2020 17:49 Ответить
Штаб Тіхановської не визнає попередніх результатів виборів президента, оголошених ЦВК Білорусі - Цензор.НЕТ 6497
10.08.2020 17:49 Ответить
і скільки таких, як Ви, зареєстровано на "Голосі"?
10.08.2020 17:58 Ответить
1 189 678 (https://belarus2020.org/ )
Но далеко не все, кто голосовал за Тихановскую, регистрировались там. Ни я, ни члены моей семьи не заморачивались этим фотографированием. Но все голосовали за Тихановскую.
И ещё. На многих пунктах голосования члены комиссий совершали в наших реалиях буквально гражданский подвиг, вывешивая протоколы с настоящим подсчётом.
Штаб Тіхановської не визнає попередніх результатів виборів президента, оголошених ЦВК Білорусі - Цензор.НЕТ 5390
10.08.2020 18:29 Ответить
Штаб Тіхановської не визнає попередніх результатів виборів президента, оголошених ЦВК Білорусі - Цензор.НЕТ 5640
10.08.2020 18:31 Ответить
Штаб Тіхановської не визнає попередніх результатів виборів президента, оголошених ЦВК Білорусі - Цензор.НЕТ 7056
10.08.2020 18:32 Ответить
И Т. Д. Их много на самом деле.
Штаб Тіхановської не визнає попередніх результатів виборів президента, оголошених ЦВК Білорусі - Цензор.НЕТ 4249
10.08.2020 18:35 Ответить
А по сільських дільниця і маленьких містах є?
10.08.2020 18:54 Ответить
Там вверху есть фото с участка маленького агрогородка. Мне сложно сейчас что-то искать в интернете. У нас проблемы с интернетом. Всё висит, если не сказать - лежит. Вам сделать это будет значительно легче.
В 19:00 должны были начаться новые протесты по Беларуси. Пытаюсь искать информацию об этом, пока не лёг совсем. В окно пока не слышу (я живу в самом центре Минска, и все основные события развиваются вокруг нашего дома с радиусом где-то в пару км. Вчера ночью помогали уходить от преследования избитым мальчишкам, когда армейский спецназ отлавливал из по дворам. Зять, а мы живём недалеко друг от друга, устроил у себя дома буквально "полевой госпиталь").
Город уже перекрыт и забит военной спецтехникой.
О! Слышу. Загудели, вроде...
10.08.2020 19:28 Ответить
Вчера вечером вся РБ практически полностью отвалилась от внешнего интернета, может повторится в любой момент.
10.08.2020 19:36 Ответить
Не удивительно. Отрубить связь для затруднения коммуникации - обычная практика при более-менее массовых беспорядках.
"Захватить банки, почту и телеграф" - так, если не ошибаюсь, инструктировали большевики в 1917...
10.08.2020 19:41 Ответить
Будем следить за развитием событий. Но пока что создается впечатление, что врут ОБЕ стороны.
И еще одно. Минск это не вся РБ. И даже крупные города это не вся РБ. Это я в плане результатов голосования, а не о смене власти.
И прочтите, пожалуйста, мой пост ниже.
10.08.2020 19:37 Ответить
Беларусь - это не Украина. Четверть всего населения страны живёт в Минске.
10.08.2020 19:47 Ответить
С четвертью Вы, наверное, переборщили. 1,2 млн избирателей из 6,8. Если не ошибаюсь...
10.08.2020 19:56 Ответить
1,2 млн. - это официально имеющих прописку в Минске. Добавьте сюда практически всё беларуское студенчество, снимающее в Минске квартиры и голосующее в институтах по откреплению, и всевозможных внутрибеларуских заробитчан, снимающих в Минске жильё и также голосующих по откреплению. С четвертью - это я поскромничала.
В Минске армагедон. Снайперы по крышам. Жители рабочих окраин мощными колонами идут в центр.
Машины сигналят со всех сторон. Минск гудит.
10.08.2020 20:54 Ответить
Интернет пока держится.
10.08.2020 20:55 Ответить
По демонстрантам на Кальварийской открыли огонь. Ранена в ногу журналистка «Нашай Нiвы». Огонь вели люди в форме цвета хаки.
10.08.2020 21:16 Ответить
... А по сільських дільниця і маленьких містах є?...
--------------------------

https://news.tut.by/economics/696090.html
11.08.2020 16:14 Ответить
1,2 миллиона из 6,8 млн. Маловато даже для простого большинства и даже с учетом, что половина не зарегистрировалась на сайте...
Это так, если честно.
Не знаю, как в РБ, а в Украине фотографирование бюллетеня с последующим опубликованием наказуемо.
Что касается протоколов, то без печати участковой комиссии, они, к сожалению, не имеют юридической силы и вызывают мало доверия. Но это по опыту выборов в Украине, где каждый член комиссии и каждый наблюдатель получают копии протоколов с подписями всех членов комиссии и печатью. В этом случае можно проводить параллельный подсчет голосов.
10.08.2020 19:03 Ответить
Подписи и печати на обратной стороне. Фотографировать свой собственный бюллетень можно. Опубликовывать можно сразу после закрытия пунктов голосования. Они вчера закрылись в восемь. Интернет окончательно лёг в девять. Регистрировался на "Голосе" только совсем молодняк. Это им было интересно поиграть в шпиёнов.
10.08.2020 19:44 Ответить
И ещё.
У нас с завтрашнего дня заводы останавливаются на забастовку. На БМЗ прямо сейчас частично остановилась работа, пишет телеграм-канал https://t.me/tutby_official/10038 tut.by .
На МТЗ и МАЗ уже устроили «итальянскую забастовку». Пишут, что готовы совсем остановить цеха.

Штаб Тіхановської не визнає попередніх результатів виборів президента, оголошених ЦВК Білорусі - Цензор.НЕТ 8920
10.08.2020 19:05 Ответить
Мои знакомые, побывавшие в гостях в Беларусии, отмечают добротный уровень жизни в этой стране. Продукты питания, бытовая химия, бытовая техника, трикотаж, промышленные товары всё отменного качества и, главное, местного производства. Отличные дороги, ухоженность и чистота вокруг, организованность быта... Ну надоел вам Лукашенко, хотите поменять, ну меняйте на опытного политика, на руководителя какого-то крупного предприятия, знающего толк в управлении.. Ну на эту? Тупая баба, даже не извиняюсь за это слово, безработная домохозяйка ничего не соображающая в политике, экономике, финансах, в управлении даже ЖЕКом, не умеющая связать двух слов в своей речи. Сябры подумайте за кого вы выходите на баррикады? За вот этого главнокомандующего вашей армией? Посадите её на дискуссию с Лукашенко и она, через две минуты убежит с мокрыми двойными памперсами. Ей даже лень было пойти где-то поработать для блага общества, а тут, бабах, подвернулась должность президента. А может она вам и нужна, для сравнения. Зажрались вы братки.
10.08.2020 15:35 Ответить
... Ну надоел вам Лукашенко, хотите поменять, ну меняйте на опытного политика, на руководителя какого-то крупного предприятия, знающего толк в управлении...

-----------------------
Что говорит о том, что Вы даже приблизительно не понимаете того, что здесь происходит.

Вечер бывших выпускников. Встречаются два одноклассника. Один - преуспевающий новый русский, другой - бомж. Подходят к фуршетному столу. Тот, который бомж, смотрит на это изобилие и, сглатывая слюну:
- Представляешь, а я уже три дня ничего не ел.

- Ну, это ты зря, браток... Надо себя заставлять... (очень-очень грустно улыбающийся смайлик)
10.08.2020 18:15 Ответить
Старый анекдот из 90-х прошлого века...
10.08.2020 19:57 Ответить
