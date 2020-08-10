Заявление "ЕС" о кризисе в Беларуси: Призываем международное сообщество оставаться бдительными относительно возможных агрессивных действий Кремля
Мы внимательно наблюдаем за событиями вокруг президентских выборов в Беларуси и глубоко обеспокоены тем, что происходит. Белорусский народ имеет право на свободное и демократическое волеизъявление на выборах, а обязанность власти - гарантировать и обеспечить реализацию этих законных прав.
Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность", передает Цензор.НЕТ.
"Уважение к демократии и демократическим процедурам, легитимность государственной власти, диалог с гражданским обществом и международная открытость является залогом дальнейшего укрепления белорусской государственности, ее экономического процветания и расцвета демократии.
Партия "Европейская Солидарность" в своих оценках демократичности выборов в Беларуси будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы, которые уполномоченны это делать.
Сейчас мы призываем воздерживаться от насильственных действий, применения силы и уважать демократические права и свободы, в том числе права граждан на мирные собрания и свободу слова.
Политическая партия "Европейская Солидарность" призывает все стороны обеспечить открытый и мирный диалог по выходу из политического кризиса в Беларуси.
В это сложное время существенно возрастает угроза для суверенитета и территориальной целостности Беларуси, ведь, как неоднократно доказано, российский агрессор бьет тогда, когда соседняя страна является наиболее ослабленной и уязвимой.
Сейчас крайне важно не допустить ситуации, при которой для Минска единственно возможным путем осталось бы оказаться в объятиях Москвы, планы которой относительно будущего белорусского народа более чем очевидны.
Призываем международное сообщество оставаться бдительными относительно возможных агрессивных действий Кремля и быть готовыми дать им должный отпор.
Украина исходит из принципов неоспоримого уважения к независимости, суверенитету и территориальной целостности Республики Беларусь. Верим в веские перспективы отношений партнерства и добрососедства между Украиной и Республикой Беларусь", - говорится в заявлении политсилы.
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Народ, Хто цього ідіота заспамив? Розспаміть будь ласка.
Зеля, как и в подавляющем большинстве случаев своих заявлений, не произносит слов "россия, кремль".
У вашего Зели нет НИ СЛОВА об угрозе провокаций от пуйла в Беларуси, хотя Кремль делал это в Украине.
"Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия.
Сомнения же в таких больших масштабах - это прямой путь к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", - отметил Зеленский.
"Заяву про невизнання президентських виборів у Білорусі ми готуємо до реєстрації у Верховній Раді та просимо колег підтримати її", - йдеться в заяві міжфракційного об'єднання, оприлюдненій главою МФО Олексієм Гончаренком (фракція "Європейська солідарність") на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок.
Як зазначається в заяві, наявні факти правопорушень під час виборчої кампанії в Білорусі та власне вибори свідчать про повну невідповідність міжнародним стандартам прозорого, вільного та справедливого волевиявлення.
"Ми закликаємо Верховну Раду України не визнавати результатів виборів президента Білорусі 2020 року", - йдеться в заяві.
Міжфракційне об'єднання засудило застосування сили проти громадян, котрі вийшли на мирний протест, висловило співчуття сім'ї загиблого й усім потерпілим, а також закликає владу Білорусі й особисто президента країни Олександра Лукашенка до діалогу з протестувальниками та припинення насильства.
Як повідомила народний депутат Юлія Клименко (фракція "Голос"), цю заяву буде зареєстровано в парламенті в понеділок.
https://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/680048.html - відео пресконференціїhttps://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/680048.html
https://www.socvector.org.ua/?p=2196
