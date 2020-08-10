РУС
Заявление "ЕС" о кризисе в Беларуси: Призываем международное сообщество оставаться бдительными относительно возможных агрессивных действий Кремля

Заявление "ЕС" о кризисе в Беларуси: Призываем международное сообщество оставаться бдительными относительно возможных агрессивных действий Кремля

Мы внимательно наблюдаем за событиями вокруг президентских выборов в Беларуси и глубоко обеспокоены тем, что происходит. Белорусский народ имеет право на свободное и демократическое волеизъявление на выборах, а обязанность власти - гарантировать и обеспечить реализацию этих законных прав.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность", передает Цензор.НЕТ.

"Уважение к демократии и демократическим процедурам, легитимность государственной власти, диалог с гражданским обществом и международная открытость является залогом дальнейшего укрепления белорусской государственности, ее экономического процветания и расцвета демократии.

Партия "Европейская Солидарность" в своих оценках демократичности выборов в Беларуси будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы, которые уполномоченны это делать.

Сейчас мы призываем воздерживаться от насильственных действий, применения силы и уважать демократические права и свободы, в том числе права граждан на мирные собрания и свободу слова.

Политическая партия "Европейская Солидарность" призывает все стороны обеспечить открытый и мирный диалог по выходу из политического кризиса в Беларуси.

В это сложное время существенно возрастает угроза для суверенитета и территориальной целостности Беларуси, ведь, как неоднократно доказано, российский агрессор бьет тогда, когда соседняя страна является наиболее ослабленной и уязвимой.

Сейчас крайне важно не допустить ситуации, при которой для Минска единственно возможным путем осталось бы оказаться в объятиях Москвы, планы которой относительно будущего белорусского народа более чем очевидны.

Призываем международное сообщество оставаться бдительными относительно возможных агрессивных действий Кремля и быть готовыми дать им должный отпор.

Украина исходит из принципов неоспоримого уважения к независимости, суверенитету и территориальной целостности Республики Беларусь. Верим в веские перспективы отношений партнерства и добрососедства между Украиной и Республикой Беларусь", - говорится в заявлении политсилы.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

+14
Методичка? Це настільки очевидно, що навіть у голові не вкладаються, яким потрібно бути дебілом, щоби цього не помічати.
10.08.2020 11:28 Ответить
+10
Беларусы пожинают плоды своей многолетней инфантильности. Они смеялись над нашим 2004, а сами его получили в худшем варианте - без лидеров (домохозяйка со странными связями в сторону козлосрани не лидер), с реальной угрозой военного вторжения кацапов...
10.08.2020 11:29 Ответить
+8
Абсолютное другое заявление.
Зеля, как и в подавляющем большинстве случаев своих заявлений, не произносит слов "россия, кремль".
10.08.2020 11:32 Ответить
Цихановская ?Заявление "ЕС" о кризисе в Беларуси: Призываем международное сообщество оставаться бдительными относительно возможных агрессивных действий Кремля - Цензор.НЕТ 9460
10.08.2020 11:25 Ответить
Наконец-то методичка для петиков! Все, теперь они запоют по-другому...
10.08.2020 11:26 Ответить
Методичка? Це настільки очевидно, що навіть у голові не вкладаються, яким потрібно бути дебілом, щоби цього не помічати.
10.08.2020 11:28 Ответить
Спамите, петики? Нет у вас других методов против правды!
10.08.2020 11:50 Ответить
брехню спамимо, справді. Не брешіть, 73/43%зебіли - і буде вам щастя.
10.08.2020 11:54 Ответить
Я ще лайно зелене не спамив. Не має мені чого робити? Це не правда, це твоя тупість. І я категорично проти спаму і банів. Нехай люди бачать наскільки ви обмежені і тупі.
10.08.2020 12:02 Ответить
Ну, так расспамьте! Пусть люди видят "обмеженiсть i тупiсть". Жду.
10.08.2020 12:17 Ответить
Як я можу розпамити, якщо я не спамив?
Срисовали с Зеленского: мы за всё хорошее, и против всего плохого. Вот вообще феерически

Партия "Европейская Солидарность" в своих оценках демократичности выборов в Беларуси будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы, которые уполномоченны это делать.
10.08.2020 11:29 Ответить
Абсолютное другое заявление.
Зеля, как и в подавляющем большинстве случаев своих заявлений, не произносит слов "россия, кремль".
10.08.2020 11:32 Ответить
Учитесь отделять зёрна от плевел. Не слова важны, а сама суть. Впрочем, вы же за Порошенко, не вижу даже смысла доказывать очевидные вещи.
10.08.2020 11:35 Ответить
Учитесь сами делать то, чему пытаетесь учить других.
У вашего Зели нет НИ СЛОВА об угрозе провокаций от пуйла в Беларуси, хотя Кремль делал это в Украине.
10.08.2020 11:37 Ответить
А ему это и не надо говорить. Вся суть происходящего идентична у обоих заявлений: мы осуждаем всё плохое, всякое насилие и прочие недемократические ценности, и вместе с тем хотим, чтобы всё прошло согласно согласно демократическим процедурам. А уж с победителем можно и дружить, тем более, что победителей как известно не судят Разве что ЕС лизнула глубже, сказав "шо верит авторитетным посонам с района", как братва в лице ОБСЕ и ПАСЕ "паришает", так тому и быть.
10.08.2020 11:41 Ответить
Нет. "Величайший юрЫст и дипломат" Зеля высказал оценку происходящего в другой стране, а не призвал все стороны к соблюдению законности и "всего хорошего".

"Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия.
Сомнения же в таких больших масштабах - это прямой путь к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", - отметил Зеленский.

https://censor.net/n3212788
10.08.2020 11:47 Ответить
Ні ми за Україну, а ви за Малоросію і нам дійсно не має про що спілкуватись.
10.08.2020 11:47 Ответить
зелебобики не обойтись без методичек, как их хозяева кацапы без @нала...
10.08.2020 11:30 Ответить
радуйся . ваш Шевченко раньше всех усатого с победой поздравил . так что считай и от тебя лично поцеловал Луку в задницу . ну как послевкусие на губах чувствуешь ?
10.08.2020 11:31 Ответить
Филькина грамота что бы важно щеки надуть,пусть в туалете себе повесит для значимости.
10.08.2020 11:28 Ответить
Беларусы пожинают плоды своей многолетней инфантильности. Они смеялись над нашим 2004, а сами его получили в худшем варианте - без лидеров (домохозяйка со странными связями в сторону козлосрани не лидер), с реальной угрозой военного вторжения кацапов...
10.08.2020 11:29 Ответить
Протест без лидера гораздо опаснее для режима
10.08.2020 11:30 Ответить
Отсутствие плана, координации и четко определенных целей опасны для протеста.
10.08.2020 11:32 Ответить
Девочка ни словом не обмолвилась, что дальше делать людям, спряталась. Накануне был план стоять до закрытия участков возле ЦИК , а потом народ несчастный распорошился по всему Минску спонтанно - а она в кустах... и ни гу-гу
10.08.2020 11:54 Ответить
Точно. А Ленин бы на броневик вылез.
Не тот пошел протест нынче, не тот.
10.08.2020 12:06 Ответить
Нада Пецу на бульдозере парашютом туды скинуть!!
Усьо зарррулит!!
10.08.2020 11:36 Ответить
Лучше вiслюка - он в глазах бераруских ментов и кгбшников будет мир рассматривать, пока те его будут на бутылку сажать.
10.08.2020 11:49 Ответить
Таки Я не прротив!!
Усех папередныкив туды!!
😁
10.08.2020 11:51 Ответить
А чего не Зелю? Петя плохой, а Зюзенька там порядок наведет. Как навел его в Украине.
И вас туды вместе с ним. Вы ж за него голосовали? Будете нму помогать.
Расцветет Бялорусь!
10.08.2020 11:56 Ответить
Дедуля, читать разучился??
😂
10.08.2020 12:20 Ответить
Начал читать заявление "ЕС" , но понял , что єто "ПЕС". Читать не стоит.
10.08.2020 11:36 Ответить
Тю, а форумная соя топит за хитрозачеса. Обьясни соя вы за хитрозачеса или за выбор беларусов? 😷
10.08.2020 11:38 Ответить
Вам, кацапам, не понять.
10.08.2020 11:50 Ответить
Давай проверку. пеця и путин - *****. Теперь ты😷
10.08.2020 11:52 Ответить
Вам, кацапам-провокаторам, даже с плакатами "*****-*****" разрешили в Хабаровске ходить, так что не прокатит.
10.08.2020 11:55 Ответить
Проверка не пройдена😷
10.08.2020 12:00 Ответить
Конечно - ты еще на первом посте спалился, кацап.
10.08.2020 12:00 Ответить
Так белорусы и выбрали хитрозачеса. У тебя раздвоение сознания?
10.08.2020 11:51 Ответить
Ага 146% за него. Знаем 😷
10.08.2020 11:53 Ответить
"знаем" - таки раздвоение и много тебя там, набутылочник лишнехромосомный?
10.08.2020 23:07 Ответить
Лишь бы не было Майдана - вот главный забубон лидеров оппозиции , поэтому вся надежда на молодежь. Вчера ципкало глаголиц дождью из Польши- я сразу вернусь в Минск, как только там выйдет 100 000 протестующих...
10.08.2020 11:49 Ответить
"лидеров оппозиции" - кого? Назовите хоть одного.
10.08.2020 11:50 Ответить
спасибо за кавычки -забыла поставить ))
10.08.2020 11:52 Ответить
Так даже с кавычками трудно кого-то вспомнить. То, что засветилось, очевидные Гапоны, а не лидеры, пусть даже в кавычках...
10.08.2020 11:57 Ответить
Ага, пусть они выйдут. Тогда, может быть, он и возглавит.
10.08.2020 11:58 Ответить
Київ. 10 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Міжфракційне парламентське об'єднання "За демократичну Білорусь" має намір зареєструвати у Верховній Раді заяву про невизнання президентських виборів у Білорусі.

"Заяву про невизнання президентських виборів у Білорусі ми готуємо до реєстрації у Верховній Раді та просимо колег підтримати її", - йдеться в заяві міжфракційного об'єднання, оприлюдненій главою МФО Олексієм Гончаренком (фракція "Європейська солідарність") на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок.
Як зазначається в заяві, наявні факти правопорушень під час виборчої кампанії в Білорусі та власне вибори свідчать про повну невідповідність міжнародним стандартам прозорого, вільного та справедливого волевиявлення.
"Ми закликаємо Верховну Раду України не визнавати результатів виборів президента Білорусі 2020 року", - йдеться в заяві.
Міжфракційне об'єднання засудило застосування сили проти громадян, котрі вийшли на мирний протест, висловило співчуття сім'ї загиблого й усім потерпілим, а також закликає владу Білорусі й особисто президента країни Олександра Лукашенка до діалогу з протестувальниками та припинення насильства.
Як повідомила народний депутат Юлія Клименко (фракція "Голос"), цю заяву буде зареєстровано в парламенті в понеділок.
https://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/680048.html - відео пресконференціїhttps://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/680048.html
10.08.2020 11:50 Ответить
Это фигня и примитивный популизм. Абы засветиться на публике.
10.08.2020 12:14 Ответить
у всяк випадку, це ази, закони політичної діяльності, легальної і допустимої.
10.08.2020 13:31 Ответить
А в Киеве разгорается взрывной предвыборный сюжет - Спонсор Пальчевского украл тросы для Подольско-Воскресенского моста
https://www.socvector.org.ua/?p=2196
В истории с украденными вантами показательно привлечение народного депутата Гео Лероса, который выгораживает компанию Столара ООО «Инжиниринговая Мостовая Компания».
10.08.2020 11:51 Ответить
Афериста Пальчевского выгнали из Расеи, так он в Украине аферами занимается
10.08.2020 12:01 Ответить
Правильно пригрели. Правильный аферист, раз выгнали из России.
10.08.2020 12:10 Ответить
он ГРУ-шник какой с него аферист
10.08.2020 23:09 Ответить
***** поздравило - теперь открыт вход его зеленым человечкам помогать братану союзного государства
10.08.2020 11:56 Ответить
Не волнуйтесь, Лукашенко не такой тупой как вы.
10.08.2020 12:21 Ответить
Ну да, он светоч разума. Пу почему же он такой умный и поностью зависит от расеи и пу?
10.08.2020 13:16 Ответить
Песики, ПеПо повторил то, что сказал Зеля .... почему не возмущаемся?
10.08.2020 12:48 Ответить
 
 