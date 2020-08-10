РУС
Премьер-министр Польши Моравецкий призвал ЕС провести экстренный саммит по ситуации в Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в письме к Шарлю Мишелю, председателю Европейского Совета и Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейской Комиссии, о созыве внеочередного саммита Европейского Совета относительно событий в Беларуси", - передала канцелярия премьер-министра.

"Мы должны солидарно поддерживать белорусов в их стремлении к свободе", - заявили у польского премьера.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

+5
Главное чтобы ни одна цивилизованая страна не признала эти "выборы"
10.08.2020 11:33 Ответить
+3
"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш а с какого это уя уже и польша несет ответственность за своих соседей и их выборы??прямо как путин,тот тоже очень озабочен демократией в Беларусии.не Хочет ли пан поляк объявить,что Польша несет ответственность также и за выборы президента США этой осенью?
10.08.2020 11:38 Ответить
+3
В имени "*****" ты сделал пять ошибок. Поэтому - ПНХ, пацак мордовский.
10.08.2020 11:41 Ответить
Теперь интрига - куда сбежит лука. Если, конечно, беларусы не пасанут и таки организуются.
10.08.2020 11:35 Ответить
а с какого это уя уже и польша несет ответственность за своих соседей и их выборы??прямо как путин,тот тоже очень озабочен демократией в Беларусии.не Хочет ли пан поляк объявить,что Польша несет ответственность также и за выборы президента США этой осенью?
10.08.2020 11:38 Ответить
Как минимум, потому, что Польша в отношении к Беларуси - братья славяне, а козлосрань нет.
10.08.2020 11:40 Ответить
А яке ви маєте відношення до слов'ян?
10.08.2020 12:13 Ответить
Немає на вас Богдана Хмельницького, "патріоти" плюгавеньки
10.08.2020 12:16 Ответить
Вот только не надо нам впаривать эту хрень за четыре копейки:

Прем'єр-міністр Польщі Моравецький закликав ЄС провести екстрений саміт щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 3881
10.08.2020 12:18 Ответить
В имени "*****" ты сделал пять ошибок. Поэтому - ПНХ, пацак мордовский.
10.08.2020 11:41 Ответить
Узбагойтесь. В белоруссии - старый матерый тоталитарист против прокремлеских пешек. Народ там сидит по норам.
10.08.2020 11:40 Ответить
Прям, как у нас было, а гляди куда вырулило... Даже вiслюк для кацапов такой бандеровец, что кушать не могут.
10.08.2020 11:41 Ответить
10.08.2020 11:44 Ответить
Гавноед, почему в имени "*****" ты опять сделал пять ошибок? Пшло запоребрик и там рассказывай, как лука за Украину.
10.08.2020 11:47 Ответить
Серх.. ну я же сказал-имбицыл,с несуществующими извилинами изображающий себя патриотом..
10.08.2020 11:58 Ответить
четыре
10.08.2020 12:01 Ответить
а с какого это уя уже и польша несет ответственность за своих соседей и их выборы??прямо как путин,тот тоже очень озабочен демократией в Беларусии.не Хочет ли пан поляк объявить,что Польша несет ответственность также и за выборы президента США этой осенью?
https://censor.net/comments/locate/3212812/019214cb-6a64-7349-8787-b3b8ce1d82d2
10.08.2020 12:00 Ответить
Штати були в країні під назвою Річ Посполита ?
10.08.2020 12:04 Ответить
Напевно знову будуть з турбовані ))
10.08.2020 12:00 Ответить
Яке відношення має очільник Польщі до Білорусі? Стерв'ятники навострили вуха? Дуже хочеться і собі щось урвати?
10.08.2020 12:04 Ответить
Ага и выразить крайнюю,прекрайнюю озабоченность..
10.08.2020 12:10 Ответить
 
 