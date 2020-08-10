В "Слуге народа" обратились к властям Беларуси из-за действий силовиков: Люди имеют право на мирный протест
Депутаты от "Слуги народа" подготовили обращение к властям Беларуси и призывают присоединиться к нему других депутатов Верховной Рады.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Мы, народные депутаты Украины, с беспокойством наблюдаем за развитием событий вокруг выборов Президента Беларуси. Учитывая близость и родство народов наших стран, считаем необходимым выразить поддержку свободы белорусского народа избирать представительные органы власти, включая Президента, демократическим правовым способом.
Украинский народ заплатил высокую цену за преданность этим принципам. Память об этих жертвах побуждает нас призвать белорусские власти проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав - на мирный протест", - написала она.
Вместе с тем, Кравчук отметила, что обращает на себя внимание тот факт, что протесты в Беларуси вызваны многочисленными сообщениями о нарушениях и о некоторых непрозрачных событиях, которые происходили в ходе избирательной кампании и в день голосования.
"Для сохранения мира, спокойствия и общественного согласия в Беларуси призываем представителей соответствующих ветвей власти и государственных институтов нашей дружественной страны-соседки поскорее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих", - написала она.
"От открытости, честности, прозрачности и сдержанности всех сторон и участников выборов зависит не только общественное согласие в Беларуси, но и сохранение и укрепление ее суверенитета, последующее признание результатов выборов мировым сообществом, а следовательно - международная поддержка и защита государственности дружественной нам страны.
Да здравствует свободная и независимая Беларусь! Призываем поддержать наше обращение всех депутатов демократических фракций Верховной Рады Украины!" - подытожила Кравчук.
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.
Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
В МВД заявили, что задержано около 3000 человек и что в отношении протестующих не применялось боевое оружие.
Откуда тогда у людей ранения от пуль и взрывов, не очень понятно.
МВД отрицает жертвы, заявляет что погибших нет. По мнению МВД люди сами виноваты, что их автозак переехал: "По показаниям ОМОНовцев, «протестующие, вооружённые подручными средствами лица сами с разбегу бросались на автозак, били, протыкали и пытались попасть внутрь».
У нас в 2005 году шло о фальсификациях, когда результаты кандидатов были очень близки.