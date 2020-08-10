РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9468 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
3 760 23

В "Слуге народа" обратились к властям Беларуси из-за действий силовиков: Люди имеют право на мирный протест

В "Слуге народа" обратились к властям Беларуси из-за действий силовиков: Люди имеют право на мирный протест

Депутаты от "Слуги народа" подготовили обращение к властям Беларуси и призывают присоединиться к нему других депутатов Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы, народные депутаты Украины, с беспокойством наблюдаем за развитием событий вокруг выборов Президента Беларуси. Учитывая близость и родство народов наших стран, считаем необходимым выразить поддержку свободы белорусского народа избирать представительные органы власти, включая Президента, демократическим правовым способом.

Украинский народ заплатил высокую цену за преданность этим принципам. Память об этих жертвах побуждает нас призвать белорусские власти проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав - на мирный протест", - написала она.

Вместе с тем, Кравчук отметила, что обращает на себя внимание тот факт, что протесты в Беларуси вызваны многочисленными сообщениями о нарушениях и о некоторых непрозрачных событиях, которые происходили в ходе избирательной кампании и в день голосования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Что не так? За что вы меня упрекаете?", - Лукашенко сделал первое заявление после акций протеста. ВИДЕО

"Для сохранения мира, спокойствия и общественного согласия в Беларуси призываем представителей соответствующих ветвей власти и государственных институтов нашей дружественной страны-соседки поскорее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих", - написала она.

"От открытости, честности, прозрачности и сдержанности всех сторон и участников выборов зависит не только общественное согласие в Беларуси, но и сохранение и укрепление ее суверенитета, последующее признание результатов выборов мировым сообществом, а следовательно - международная поддержка и защита государственности дружественной нам страны. 

Да здравствует свободная и независимая Беларусь! Призываем поддержать наше обращение всех депутатов демократических фракций Верховной Рады Украины!" - подытожила Кравчук.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Перемены нах#й! На колени упал!", - силовики избивают парня и девушку в одном из дворов Минска. ВИДЕО

В Слуге народа обратились к властям Беларуси из-за действий силовиков: Люди имеют право на мирный протест 01

Беларусь (8023) выборы (24791) Лукашенко Александр (3647) Слуга народа (2670) Кравчук Евгения (368) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Какого вы туда лезите. Своих проблем мало ?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:05 Ответить
+10
Они сами проблема.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:06 Ответить
+7
Чуют зелебобики, что им такое корячится...
показать весь комментарий
10.08.2020 12:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чуют зелебобики, что им такое корячится...
показать весь комментарий
10.08.2020 12:05 Ответить
Какого вы туда лезите. Своих проблем мало ?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:05 Ответить
Они сами проблема.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:06 Ответить
Петики, а шо, только Пете и ЕС можно туда лезть?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:09 Ответить
Никому не стоит.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:21 Ответить
Вопрос только в том, насколько хватит упорства у протестующих. Успехов сябрам!
показать весь комментарий
10.08.2020 12:05 Ответить
слуги свои жопы подстраховуют
показать весь комментарий
10.08.2020 12:08 Ответить
зелебобикам пора страховать жопы на крупные суммы - в скором времени на страховых выплатах обогатятся неимоверно.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:11 Ответить
https://mobile.twitter.com/belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1292748641694777344 2 мин

В МВД заявили, что задержано около 3000 человек и что в отношении протестующих не применялось боевое оружие.
Откуда тогда у людей ранения от пуль и взрывов, не очень понятно.
МВД отрицает жертвы, заявляет что погибших нет. По мнению МВД люди сами виноваты, что их автозак переехал: "По показаниям ОМОНовцев, «протестующие, вооружённые подручными средствами лица сами с разбегу бросались на автозак, били, протыкали и пытались попасть внутрь».

В "Слуге народа" призвали власти Беларуси к сдержанности в отношении протестующих и поддержали право людей на мирный протест - Цензор.НЕТ 9920
показать весь комментарий
10.08.2020 12:08 Ответить
О чем речь. Лукашенко разгромно побеждает на выборах. Сфальсифицировать 80% одного на 80% другому невозможно. Учителя школ, из которых состоят почти все комиссии на местах, видят своими глазами на участках результаты и голосуют также как и другие, присоединились бы к протестам. И рассказали бы всем соседям. Те люди-кучка мошенников просто хотят сделать государственный переворот, чтобы наконец то добраться к дерибану. Мы должны поддержать беларусский народ. Власть имеет все права разогнать этих зарвавшихся отморозков.
У нас в 2005 году шло о фальсификациях, когда результаты кандидатов были очень близки.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:10 Ответить
Помара́нчева револю́ція (Майда́н) - кампанія протестів, мітингів, пікетів, страйків та інших актів громадянської непокори в Україні, організована і проведена прихильниками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Ющенка , основного кандидата від опозиції на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2004 президентських виборах у листопаді - грудні 2004 року, після оголошення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Центральною виборчою комісією попередніх результатів, згідно з якими нібито переміг його суперник - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Янукович . Акція почалася https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 22 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 як реакція на масові фальсифікації, що вплинули на результат виборів.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:13 Ответить
Вибори 2004 рку в Україні і ці вибори в Біларусі не мають порівнянь. Там було оголошення перемоги Януковича декілька процентів. Декілька процентів сфальсифікувати можливо. Перевернути 80 на 10 неможливо. Я чітко написала чому неможливо. Що тут не ясного? Аргументувати треба, а не говорити що попало.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:48 Ответить
чушь. Сфальсифицировать можна любую цифру "за". На то они и фальсификации.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:23 Ответить
Как можно сфальсифицировать, когда учителя школ, которые такие же как весь народ, сидят перед ящиками с бюллетенями, а потом считают бюллетени, сколько голосов за каких кандидатов. Я когда-то была в качестве наблюдателем за процессом. На уровне участка ничего перевернуть с 80 на 10 невозможно. А дальше тоже не первернешь. Есть протоколы и свидетели - учителя из которых состоят комиссии. Что здесь не ясного. Сфальсифицировать можно только несколько процентов. Если у вас иной вариант, то расскажите как можно такое сфальсифицировать.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:41 Ответить
"Наташа", Вас, до такого уровня, не допускают... Особенно, в России...
показать весь комментарий
10.08.2020 13:16 Ответить
Ради Бога, хоть вы не лезьте со своими убогими советами.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:10 Ответить
А деякі слуги народу вже вітали Луку. Чому ця партія хоче сидіти на двох стільцях?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:12 Ответить
А ...уйлу такие советы они дают?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:19 Ответить
Советчики ! Калифы на час, сколько уже таких замудонцев было и от Пустовойтенко и от Литвина, Медведчука и Мороза, где все эти партии. И вас ждет такая же жопа.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:40 Ответить
Советчики хреновы. Со своими проблемами разберитесь.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:46 Ответить
Негоже слугам на Хозяев голос подавать...
показать весь комментарий
10.08.2020 13:03 Ответить
Интересно, что "слуги" запоют, когда будут протесты против них? Хорошо, если в Госрезерве будет достаточный запас памперсов.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:12 Ответить
"Слуги урода", вы уж, как-то, между собой разберитесь!... А то одни приветствуют Луку и клянут митинговальщиков, другие - наоборот... Определитесь, как-нибудь...
показать весь комментарий
10.08.2020 13:14 Ответить
 
 