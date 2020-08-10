РУС
Новости Революция в Беларуси
3 852 8

Во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны около 3 тыс. человек. Пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских, - МВД

По официальной информации МВД Беларуси протесты прошли в 33 городах страны, задержано более 3 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

В ходе незаконных акций 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.

"В ночь с 9 по 10 августа в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух - в других регионах республики. В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них в настоящее время госпитализированы", - рассказала Ольга Чемоданова.

По ее словам, в Минске в 22:00 в районе стелы "Минск - город-герой" протестующие зажигали файеры, разбрасывали на проезжую часть шипы, гвозди, сооружали баррикады из мобильных турникетов, разбирали тротуарную плитку и забрасывали ею и иными предметами правоохранителей.

"Активное противостояние органам правопорядка оказано в Пинске, где группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попытались организовать нападение на сотрудников милиции. Часть граждан, доставленных в лечебные учреждения страны, находились в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось", - отметили в МВД.

Как добавили в пресс-службе Министерства здравоохранения, всем, кто нуждался, оказана медицинская помощь в полном объеме. "Погибших нет! Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком", - подчеркнули в ведомстве.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Беларусь (8023) выборы (24791) Лукашенко Александр (3647) МВД (9345) протест (5906) Тихановская Светлана (390)
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пинчанам особый респект.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:17 Ответить
Ключевое - на ДОЖДЕ вчера озвучили принцип "ЛИДЕРОВ опозиции"- не звать людей на протесты , не подставлять их опасности... Самого буйного Лука посадил...
показать весь комментарий
10.08.2020 12:20 Ответить
Дожь научит, да...
показать весь комментарий
10.08.2020 12:21 Ответить
Оппы заявили, что не признают результаты. Это пока не призыв людей к протестам.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:25 Ответить
Болотная " революция" на Болотной площади. У них нет учебников на белорусском языке. Этим перечеркнуть все их революции.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:44 Ответить
Молодцы белорусы, демократия превыше всего...ну-ну...

Во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны около 3 тыс. человек. Пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских, - МВД - Цензор.НЕТ 8482
показать весь комментарий
10.08.2020 12:27 Ответить
Хай беларусы сначала определят цели, а не подставляются за кота в мешке только потому, что он не Лука.

В Украине уже получили кремлевского подЗЕлупка с новым лицом и пианинным членом.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:31 Ответить
Я особисто не володію ситуацією у Белорусії, але белоруська опозиція у мене викликає багато питань. Тихановська-домогосподарка, тобто ничим реальним николи не керувала і навіть не уявляє собі як це робиться!!! Можна по різному ставитися до Лукашенка, але Лукашенко не дав олігархам увійти у владу Беларусі, і це дуже гарно. Подивіться, брати белоруси, як пограбували олігархи Україну, а звичайні українці платять величезні гроші за комуналку, а майже всі природні ресурси такі як газ, вугілля,руда та інші- все прибрали до рук і доють нас, натомість мають мільярди $ прибутку. А щодо нових молодих облич,то, Україна вже зробила подібну помилку-багатьом теж казалося, що Зеленський- класний хлопець і як у фільму виведе країну з кризи, але звичайно,нічого гарного з цього не вийшло і врядчи вийде.Я теж колись гадала, що Кучма-поганий президент, але як показала історія, не таким вже поганим президентом він був, хоча б через те, що свого часу не дав Путіну захопити Тузлу.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:55 Ответить
 
 