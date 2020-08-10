Во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны около 3 тыс. человек. Пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских, - МВД

По официальной информации МВД Беларуси протесты прошли в 33 городах страны, задержано более 3 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

В ходе незаконных акций 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.

"В ночь с 9 по 10 августа в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух - в других регионах республики. В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них в настоящее время госпитализированы", - рассказала Ольга Чемоданова.

По ее словам, в Минске в 22:00 в районе стелы "Минск - город-герой" протестующие зажигали файеры, разбрасывали на проезжую часть шипы, гвозди, сооружали баррикады из мобильных турникетов, разбирали тротуарную плитку и забрасывали ею и иными предметами правоохранителей.

"Активное противостояние органам правопорядка оказано в Пинске, где группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попытались организовать нападение на сотрудников милиции. Часть граждан, доставленных в лечебные учреждения страны, находились в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось", - отметили в МВД.

Как добавили в пресс-службе Министерства здравоохранения, всем, кто нуждался, оказана медицинская помощь в полном объеме. "Погибших нет! Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком", - подчеркнули в ведомстве.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.