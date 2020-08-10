РУС
"Мы готовы использовать все законные средства для защиты наших инвестиций", - китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич"

"Мы готовы использовать все законные средства для защиты наших инвестиций", - китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич"

Совет директоров Skyrizon подчеркивает заинтересованность китайских инвесторов в долгосрочном развитии ПАО "Мотор Січ" на существующей производственной базе в Запорожье.

ИА "Українські новини" опубликовало текст официального заявления Совета директоров компании Skyrizon, владеющей крупным пакетом акций ПАО "Мотор Січ".

Как известно, группа китайских инвесторов еще в 2016 г. приобрела корпоративные права этого предприятия, но до сегодняшнего дня не может полноценно распоряжаться своей собственностью из-за блокирующих действий Антимонопольного комитета, СБУ и Генеральной прокураторы. В настоящее время на рассмотрении в АМКУ находится совместная заявка Skyrizon и DCН на концентрацию акций ПАО "Мотор Січ", а владелец и президент DCH Александр Ярославский сделал в минувшую пятницу заявление по поводу сложившейся ситуации.

В заявлении китайских инвесторов, в частности, сказано: "5 лет назад с надеждой и энтузиазмом мы приехали в Украину и инвестировали в компанию "Мотор Сич". Мы верили в светлое будущее компании благодаря сочетанию отличной украинской авиационной продукции и постоянного высокого рыночного спроса со стороны Китая. Все эти пять лет мы выполняем свои обещания, уважая наших партнёров, соблюдая местное законодательство и следуя принципу взаимной выгоды. Компания "Мотор Сич" не смогла бы разрабатывать новые продукты и проекты, а также сохранять тысячи рабочих мест без наших инвестиций. Это всегда был коммерческий проект, основанный на результатах нашего исследования рыночного спроса на продукты и технологии с учётом деловых отношений и целей. Нам очень жаль, что, по прошествии 5 лет, мы испытали только замешательство и разочарование".

Совет директоров Skyrizon подчеркивает заинтересованность китайских инвесторов в долгосрочном развитии ПАО "Мотор Січ" на существующей производственной базе в Запорожье: "С первого дня нашей работы с компанией "Мотор Сич", мы предельно ясно дали понять, что стремимся сохранить "Мотор Сич" на украинской земле. Поэтому мы сразу же инвестировали в компанию немалые деньги. У нас есть грандиозный план для достижения нашей долгосрочной цели, которая включает в себя вливание значительных инвестиций в компанию "Мотор Сич" на территории Украины, в Запорожье, для поддержания и увеличения производственной мощности завода".

Руководство Skyrizon отмечает, что рассматривает сотрудничество с группой DCH как перспективное и поддерживает заявление Александра Ярославского: "Мы очень рады компании DCH как новому партнёру! DCH будет принадлежать более 25% акций компании, что даёт им право участвовать в управлении Компанией и сохранять её украинские особенности. Мы полностью поддерживаем заявление Александра Ярославского, владельца и президента компании DCH, поскольку мы знаем его как человека, искренне и безоговорочно преданного интересам Украины. Наше сотрудничество будет гарантом выполнения обязательств, которые мы совместно берём на себя перед украинским народом в отношении компании "Мотор Сич". Мы искренне верим, что, при участии DCH, мы сможем начать проект на правильной основе и уверены, что сможем создать процветающую, прибыльную и жизнеспособную "Мотор Сич" со всей её энергией и потенциалом".

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" выразили недоумение и обеспокоенность продолжающимся уже при новой украинской власти блокированием деятельности предприятия рядом госорганов. "В случае с ПАО "Мотор Сич" были соблюдены все требования украинского законодательства. Тем не менее, мы сталкиваемся с необъяснимым сопротивлением, которое не позволяет компании достичь той высоты, на которую мы намерены её поднять. Мы очень разочарованы большинством юридических действий, предпринятых прокуратурой относительно ареста определённых акций. Мы считаем, что это неверное и необоснованное суждение. Мы готовы использовать все законные средства для защиты наших инвестиций".

В то же время, Совет директоров Skyrizon акцентирует, что надеется на урегулирование ситуации в рамках украинского и международного правового поля, а также здравого смысла. "Мы не хотим политизации коммерческих проектов, поскольку это серьезно нарушит рыночные правила и порядок, что приведёт к ухудшению инвестиционной среды и потере инвестиционного доверия. Международное право гласит, что свобода предпринимательской деятельности может быть ограничена только правовыми нормами и ничем иным. Мы доверяем украинскому народу, его правительству и его правовой системе. Надеемся, что здравый смысл восторжествует и будет принято решение положить конец искусственным препятствиям на пути развития компании".

инвестиции (1173) Китай (3193) Мотор Січ (127)
+29
не доверяю китайцам.. этим рисоедам нужна тех документация и наши спецы, а затем они убьют "Мотор Сич" как конкурента..
"Мотор Сич" нужно национализировать!
10.08.2020 12:22 Ответить
+16
Любые средства... Так скоро в Украине в добавок к "зеленым человечикам" появятся и "желтые человечики".
10.08.2020 12:21 Ответить
+16
Это на их инвестиции покупаются острова на итальянском средиземноморье?
10.08.2020 12:27 Ответить
Российско-китайский, новый, тяжелый

Россия подпишет контракт с Китаем о создании тяжелого вертолета нового поколения AHL (Advanced Heavy Lift) на базе Ми-26 в июне-июле 2018.
Сейчас ни на Западе, ни в Китае, ни в России альтернативы турбовального двигателя такой мощности, как украинский Д-136, нет, утверждает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, работа над российским аналогом - ПД-12В - завершится лишь через несколько лет. Причем «замена двигателя потребует перепроектирования вертолета», замечает эксперт.​

P.S. По данным СБУ, представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии.
10.08.2020 12:20 Ответить
Ярославский путинский диверсант. Это он отжимает моторсич.
Где посадка ярославского ублюдка.
10.08.2020 18:12 Ответить
Любые средства... Так скоро в Украине в добавок к "зеленым человечикам" появятся и "желтые человечики".
не доверяю китайцам.. этим рисоедам нужна тех документация и наши спецы, а затем они убьют "Мотор Сич" как конкурента..
"Мотор Сич" нужно национализировать!
10.08.2020 12:22 Ответить
то же касается и ярославского.все что когда либо покупалось,покупалось с одной целью, со временем перепродать подороже. то же будет и с моторсичью,цену перепродажи акций уже обговорили
10.08.2020 12:48 Ответить
ярославский одного племени с "этими", поэтому свой гешефт не упустит. У ярославского в "друзьях" главный алиэкспресовец. Вместе с Ярославским организовывает работу технопарка на базе ХТЗ... похоже, китайским товарищам и от хтз достанется... хотя, кому те трактора сегодня нужны... но технопарк, идеи, стартапы, инициативы, технологии... ну шо ш, следует признать, шо китайцы завоевывают мир... и единственным оплотом противостояния желтой экспансии остаются США и немножечко чайна таун там же...
10.08.2020 13:00 Ответить
Знаючи китайців, можна бути впевненим, що і всі незаконні теж.
Рузьге мір + хитрожопість піднебесних + жадібність і тупість зелених = проблеми української економіки у кубі.
10.08.2020 12:26 Ответить
Это на их инвестиции покупаются острова на итальянском средиземноморье?
В каждом комменте такой бред. Богуславский умыл руки. Продал акции и теперь покупает острова.
10.08.2020 12:34 Ответить
первым делом китайцы запретили любую рекламу Мотор-Сичи, включая печатную продукцию (плакатики, календарики и т.д.). далее, скорее всего, откажутся от поддержки социальных программ, баз отдыха, музеев и пр.
10.08.2020 12:27 Ответить
Правда в том что после майдана европейцам не нужно было чтобы у нас было своё производство вертолетов. Они хотели чтобы мы покупали их Airbus... А когда иностранная компания на законных основаниях решила купить акции и инвестировать в предприятие, то в первую очередь это поняли американцы, т.к. Китай их стратегический конкурент и враг. Вот и всё что необходимо знать об этой истории.
10.08.2020 12:30 Ответить
10 августа 2020
У Huawei закончились процессоры для производства смартфонов.
Об этом на конференции China Info 100 заявил топ-менеджер корпорации Ричард Ю (Richard Yu), сообщает агентство Тайваньская компания TSMC (процессоры Kirin) прекратила принимать заказы на производство процессоров от Huawei в мае, причиной стал запрет Министерства торговли США. Associated Press.»

Ашотакоє?
Мощьний Кітай?
10.08.2020 12:34 Ответить
Теперь вы наконец-то поняли для чего нужна была торговля землей? Для защиты китайских инвестиций!
10.08.2020 12:34 Ответить
Мухи отдельно а котлеты отдельно.Логичней надо быть.
10.08.2020 12:45 Ответить
Да-да: оптимистам английский, пессимистам - китайский, а реалистам - автомат Калашникова.
10.08.2020 12:53 Ответить
А кто кроме китайцев рискнет вложиться в Украину?
10.08.2020 12:44 Ответить
Вор вора видит издалека!
10.08.2020 13:10 Ответить
От исхода этой истории зависит будут ли инвестировать в Украину в будущем...не только китайцы.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:36 Ответить
инвестировать будут всегда. проблема только в том, кто и как. когда будут одинаковые правила для всех, отсутствие монополий, и справедливые суды - и инвестиции будут белые, а иначе - инвестировать будет Х#йло и ко, в депутатов, министров и т.п. (как и сейчас) с целью все распилить и продать.
10.08.2020 13:15 Ответить
а чого кітайса не каже, що запчастини з "Мотор-Січ" потім відпрацьовані схеми потрапляють на територію країни-агресора? Чи це просто бізнес, а на безпеку України їм просто пофуй..
10.08.2020 12:40 Ответить
Неужели при Порошенко сдали стратегический завод китайцам, кацапским друзьям?
10.08.2020 12:40 Ответить
Если 5 лет назад не сделали такую предательскую глупость,разрешили продать кацапскому холую акции китайцам , то не было бы сегодня этой проблемы.
10.08.2020 12:44 Ответить
Еще в 2016г шоколад сдал комунякам очень важную, секретную отрасль Украины, и пошел на конфликт с нашими основными партнерами по защите суверенитета от северных комуняк.
10.08.2020 12:44 Ответить
сохранять её украинские особенности . послать их лесом бродить. "Мотор Сич" национализировать.

Я охреневаю от нашего государства. У нас офигенный был проект - sealaunch. Запускали спуники с экватора. Разве страна не в состоянии была выкупить ту стартовую площадку, и конкурировать на рынке. вместо этого с плачем пытаемся втиснуться в какой нибудь проект, где хоть что то наше летает.
Так же и с Мотор Сич. Имели отличный рынок в Китае. Нет, взяли и китайцам продали. Если бы были нормальные переговорщики, то работали бы как весь мир с китаем - строили бы там заводы по сборке. Для этого не нужно продавать компании.
10.08.2020 13:03 Ответить
гнать Китай с его "инвестициями".... обойдёмся!
10.08.2020 13:05 Ответить
Какие меры?
Запрет поставок китайских товаров в Украину?
10.08.2020 13:41 Ответить
Це головне що треба зробити. Завалили Україну китайським непотребом, вбили свою промисловість, народ по польщах...
Гнати їх з їх грошима і лайнотоварами
10.08.2020 13:50 Ответить
Кто то же эти товары покупает!
А свою промышленность убила жадность и тупость руководителей.
10.08.2020 14:17 Ответить
Цель китайцев и Кремля уничтожить Мотор Сич и перевести производство в Китай,для этого они уже там построили огромный завод.Затем они хотят поставлять продукция в Россию и другие страны.Украина в результате этого понесёт многомиллиардные потери и уничтожит свою обороноспособность будет тоже самое,что произошло с Запорожским производственным алюминиевым комбинатом, который купил Дерипаска и уничтожил.
10.08.2020 13:54 Ответить
Китайцам не место в Украине. Это ВОРЫ, похлеще кацапов. А теперь ещё и бактериологическое оружие применили. На подходе очередной вирус из китая.
Жиды распродают Украину. (не путать с евреями)
10.08.2020 13:59 Ответить
Какие инвестиции? Богуслаев остров купил, это да. А что с заводом то, как стоял так и стоит.
10.08.2020 15:28 Ответить
нах китайцев, а тех кто допустил продажу повесить на майдане, с булавами и погонами.
10.08.2020 15:36 Ответить
Можем передать демократический рыночный опыт Брацкой Белорусси ! Называется ,разделись до гола !
10.08.2020 17:30 Ответить
КИНУЛИ КИТАЙЦЕВ !?
10.08.2020 17:44 Ответить
Кацапы прокладку сделали типа китая.
Ярославский теперь там путина приказы исполняет.

Где 111 ярославскому. И высылка диверсанта запоребрик.
10.08.2020 18:14 Ответить
Завод в Запорожье- это прикрытие. Главное это право использовать патенты принадлежащие заводу! США запретило- отозвала патенты и Китай жопе, произвести может , а продать не имеет права! Засудят что без штанов оставят. Патенты СССР и Украины, имеют большую цену чем само устаревшее железо и завод. Но об этом они тихо замалчивают тему!
11.08.2020 00:11 Ответить
 
 