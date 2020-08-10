"Мы готовы использовать все законные средства для защиты наших инвестиций", - китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич"

Совет директоров Skyrizon подчеркивает заинтересованность китайских инвесторов в долгосрочном развитии ПАО "Мотор Січ" на существующей производственной базе в Запорожье.

ИА "Українські новини" опубликовало текст официального заявления Совета директоров компании Skyrizon, владеющей крупным пакетом акций ПАО "Мотор Січ".

Как известно, группа китайских инвесторов еще в 2016 г. приобрела корпоративные права этого предприятия, но до сегодняшнего дня не может полноценно распоряжаться своей собственностью из-за блокирующих действий Антимонопольного комитета, СБУ и Генеральной прокураторы. В настоящее время на рассмотрении в АМКУ находится совместная заявка Skyrizon и DCН на концентрацию акций ПАО "Мотор Січ", а владелец и президент DCH Александр Ярославский сделал в минувшую пятницу заявление по поводу сложившейся ситуации.

В заявлении китайских инвесторов, в частности, сказано: "5 лет назад с надеждой и энтузиазмом мы приехали в Украину и инвестировали в компанию "Мотор Сич". Мы верили в светлое будущее компании благодаря сочетанию отличной украинской авиационной продукции и постоянного высокого рыночного спроса со стороны Китая. Все эти пять лет мы выполняем свои обещания, уважая наших партнёров, соблюдая местное законодательство и следуя принципу взаимной выгоды. Компания "Мотор Сич" не смогла бы разрабатывать новые продукты и проекты, а также сохранять тысячи рабочих мест без наших инвестиций. Это всегда был коммерческий проект, основанный на результатах нашего исследования рыночного спроса на продукты и технологии с учётом деловых отношений и целей. Нам очень жаль, что, по прошествии 5 лет, мы испытали только замешательство и разочарование".

Совет директоров Skyrizon подчеркивает заинтересованность китайских инвесторов в долгосрочном развитии ПАО "Мотор Січ" на существующей производственной базе в Запорожье: "С первого дня нашей работы с компанией "Мотор Сич", мы предельно ясно дали понять, что стремимся сохранить "Мотор Сич" на украинской земле. Поэтому мы сразу же инвестировали в компанию немалые деньги. У нас есть грандиозный план для достижения нашей долгосрочной цели, которая включает в себя вливание значительных инвестиций в компанию "Мотор Сич" на территории Украины, в Запорожье, для поддержания и увеличения производственной мощности завода".

Руководство Skyrizon отмечает, что рассматривает сотрудничество с группой DCH как перспективное и поддерживает заявление Александра Ярославского: "Мы очень рады компании DCH как новому партнёру! DCH будет принадлежать более 25% акций компании, что даёт им право участвовать в управлении Компанией и сохранять её украинские особенности. Мы полностью поддерживаем заявление Александра Ярославского, владельца и президента компании DCH, поскольку мы знаем его как человека, искренне и безоговорочно преданного интересам Украины. Наше сотрудничество будет гарантом выполнения обязательств, которые мы совместно берём на себя перед украинским народом в отношении компании "Мотор Сич". Мы искренне верим, что, при участии DCH, мы сможем начать проект на правильной основе и уверены, что сможем создать процветающую, прибыльную и жизнеспособную "Мотор Сич" со всей её энергией и потенциалом".

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" выразили недоумение и обеспокоенность продолжающимся уже при новой украинской власти блокированием деятельности предприятия рядом госорганов. "В случае с ПАО "Мотор Сич" были соблюдены все требования украинского законодательства. Тем не менее, мы сталкиваемся с необъяснимым сопротивлением, которое не позволяет компании достичь той высоты, на которую мы намерены её поднять. Мы очень разочарованы большинством юридических действий, предпринятых прокуратурой относительно ареста определённых акций. Мы считаем, что это неверное и необоснованное суждение. Мы готовы использовать все законные средства для защиты наших инвестиций".

В то же время, Совет директоров Skyrizon акцентирует, что надеется на урегулирование ситуации в рамках украинского и международного правового поля, а также здравого смысла. "Мы не хотим политизации коммерческих проектов, поскольку это серьезно нарушит рыночные правила и порядок, что приведёт к ухудшению инвестиционной среды и потере инвестиционного доверия. Международное право гласит, что свобода предпринимательской деятельности может быть ограничена только правовыми нормами и ничем иным. Мы доверяем украинскому народу, его правительству и его правовой системе. Надеемся, что здравый смысл восторжествует и будет принято решение положить конец искусственным препятствиям на пути развития компании".