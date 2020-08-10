Летальность от COVID-19 в Украине составляет 2,3%: самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской и Черкасской областях, - ЦОЗ
В Украине летальность от коронавирусной болезни COVID-19 составляет 2,3%.
Об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Летальность по стране составляет 2,3%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,4%), Черкасской (3,6%) и Закарпатской (3,8%) областях", - говорится в сообщении. Всего, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 августа в Украине выявлено 35 676 активных больных COVID-19.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (308,8), Ивано-Франковской (251,8) и Закарпатской (246) областях.
На стационарном лечении находится 5 255 человек, из них 127 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 20 275 человек, подключении к аппарату ИВЛ - 604 пациента.
Я розповім подію, яка була в потягу № 92, "Одеса-Костянтинівка", 07.08.2020 року. У вагоні з температурою дівчина років 16 і її батько, який до речі сильно кашляв. І це у плацкартному вагоні. Визвали "скору", у Знаменовці їх лікарі оглянули, заміряли температуру і спочатку забрали, а потім через 5 хвилин повернули і сказали що їх зустріне спеціальні бригада в Олександрії. На зупинці в Олександрії зайшли медики, запитали адресу (вони з Донецької області) порадили пити аналгін і парацетамол і сказали, щоб ті їхали далі, там їх зустрінуть. І вони їхали далі і ніхто їх не забрав ні в Каменском, ні в Дніпрі, ні в Синельніково.