Летальность от COVID-19 в Украине составляет 2,3%: самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской и Черкасской областях, - ЦОЗ

В Украине летальность от коронавирусной болезни COVID-19 составляет 2,3%.

Об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Летальность по стране составляет 2,3%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,4%), Черкасской (3,6%) и Закарпатской (3,8%) областях", - говорится в сообщении. Всего, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 августа в Украине выявлено 35 676 активных больных COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (308,8), Ивано-Франковской (251,8) и Закарпатской (246) областях.

На стационарном лечении находится 5 255 человек, из них 127 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 20 275 человек, подключении к аппарату ИВЛ - 604 пациента.