Ухудшение ситуации с COVID-19: Кабмин усиливает меры контроля за соблюдением карантина и вводит ежедневную работу Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
В связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство Украины вводит ежедневную работу Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Обсуждались, в частности, вопросы изменения стратегии борьбы с COVID-19, увеличение количества тестирований населения, усиление контроля за соблюдением условий самоизоляции и отслеживания возможных контактов. Денис Шмыгаль отметил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
По словам премьер-министра, до 15 сентября 2020 года количество ежедневных ПЦР-тестов должно возрасти до 30 тыс. Кроме того, должна быть введена категоризация тестируемых лиц.
"Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее", - отметил Шмыгаль.
Кроме того, премьер подчеркнул важность совершенствования так называемой системы "Выявление-тестирование-изоляция-контакты", в частности, создание системы отслеживания контактных лиц путем опроса.
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, по состоянию на 10 августа на самоизоляции находится более 28 тыс. активных больных COVID-19 и почти 100 тыс. контактных лиц.
"В среднем на каждый случай мы имеем по четыре-пять контактных лиц. Важно, чтобы все без исключения люди, которые являются контактными, находились на самоизоляции, согласно установленным правилам через использование приложения "Дий вдома", - подчеркнул Степанов.
По результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Шмыгаль поручил:
- отработать механизм командировки эпидемиологов Госпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидемических расследований;
- руководителям ОГА и Минздраву активизировать работу по увеличению количества койкомест с подведенным кислородом в больницах второй волны приема больных COVID-19;
- Национальной полиции ежедневно во время заседания Комиссии предоставлять отчетность о проведенных проверках по соблюдению карантинных правил;
- Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения "Дий вдома".
