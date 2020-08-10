РУС
Ухудшение ситуации с COVID-19: Кабмин усиливает меры контроля за соблюдением карантина и вводит ежедневную работу Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС

В связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство Украины вводит ежедневную работу Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Обсуждались, в частности, вопросы изменения стратегии борьбы с COVID-19, увеличение количества тестирований населения, усиление контроля за соблюдением условий самоизоляции и отслеживания возможных контактов. Денис Шмыгаль отметил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По словам премьер-министра, до 15 сентября 2020 года количество ежедневных ПЦР-тестов должно возрасти до 30 тыс. Кроме того, должна быть введена категоризация тестируемых лиц.

"Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Летальность от COVID-19 в Украине составляет 2,3%: самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской и Черкасской областях, - ЦОЗ

Кроме того, премьер подчеркнул важность совершенствования так называемой системы "Выявление-тестирование-изоляция-контакты", в частности, создание системы отслеживания контактных лиц путем опроса.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, по состоянию на 10 августа на самоизоляции находится более 28 тыс. активных больных COVID-19 и почти 100 тыс. контактных лиц.

"В среднем на каждый случай мы имеем по четыре-пять контактных лиц. Важно, чтобы все без исключения люди, которые являются контактными, находились на самоизоляции, согласно установленным правилам через использование приложения "Дий вдома", - подчеркнул Степанов.

По результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Шмыгаль поручил:

- отработать механизм командировки эпидемиологов Госпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидемических расследований;

- руководителям ОГА и Минздраву активизировать работу по увеличению количества койкомест с подведенным кислородом в больницах второй волны приема больных COVID-19;

- Национальной полиции ежедневно во время заседания Комиссии предоставлять отчетность о проведенных проверках по соблюдению карантинных правил;

- Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения "Дий вдома".

Кабмин (14121) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2863) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+9
Провластные фуфломёты показывают свою важность и имитируют бурную деятельность по борьбе с мнимой угрозой...
Запугивают мнимой угрозой вируса, с одной целью. С целью распила бюджетных денег, под видом борьбы с вирусом.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:48 Ответить
+4
Один из самых смешных пунктов

- Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения "Дий вдома".

На этот отчет предлагаю выделить 100 млн. грн.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:11 Ответить
+3
Усовершенствовать, оптимизировать, активизировать и увеличить надои.

Это прямо анекдот.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:09 Ответить
10.08.2020 12:48 Ответить
Сатана все запугивает, все брешет, думает что люди полные идиоты. Идите со своим ложноковидом и ложнокарантином в зад. В моем городе за полгода умерло от ковида 3 человека и то им ковид приписали ложно. Брехуняры конченые. Геть из Украины. Обокрали тут все и еще вешаете людям лапшу на уши. Верните народу его родовое наследие, то что причитается каждому рожденному в Украине. Ворованное верните. Почему Коломойские, Януковичи, Мертвечуки, Ахметовы, Фирташи до сих пор не вернули украденное? Даже война не заставила власть - слуг олигархата, добиться возврата наворованного. Гнать вас надо, уродов и ублюдков, да некому пока.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:59 Ответить
отдельно отмаркируей свою салупу....
показать весь комментарий
10.08.2020 12:51 Ответить
Какое ухудшние? Уже второй день подряд улучшение! Или врете?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:53 Ответить
Схоже, система відстежування, і "Дої домашніх" - це головна таємнича стратегія, про яку нам анонсували раніше. Готуймося до виборів, панове. Все решта для них, фігня... Думай...те
показать весь комментарий
10.08.2020 12:55 Ответить
Для этого и дистанцию в 1,5 м установили - наименьшее допустимое расстояние для идентификации места расположения владельцев смартфонов.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:58 Ответить
А ще вони хочуть кожний розрахунок бачити своїми лупоглазими очима. Ну, ніззя, бабло спускати мимо цих мордяк. Карточки бл... Голден міжи їхнього дупла. Земельку віддай, або ще й заплати. Вовко, ти переглянь історію. Ти не Януковищ, ти вийди, людей послухай. Уже діди готові тебе рвать на грілку, а ми просто - перекусим як ганчірку!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 16:49 Ответить
10.08.2020 13:09 Ответить
10.08.2020 13:11 Ответить
А "у зв'язку з погіршенням ситуації" у ваші пусті голови не навідалась думка про те, що перед початком навчального року все ж треба протестувати всіх вчителів? Чи тоді всяким менделям не вистачить безкоштовних тестів?
От же ж курви з подвійними стандартами!
показать весь комментарий
10.08.2020 13:25 Ответить
"вводит ежедневную работу Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС".

Вот это я понимаю уже серьёзные меры, теперь можно спать спокойно, эпидемия сразу пойдет на убыль. Ещё со времен совка для решение любой проблемы всегда нужна была какая-то комиссия.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:35 Ответить
У нас тут в штате Виктория, Австралия, коммуняки "о честности" заговорили (что означает, что дела у них очень плохи). Значит, в Украине скоро тоже "о честности' заговорят, сценарий то для всех сявок писан одинаковый.

Я тоже за чстность, и потому честно напомню, что когда начался дурантин в марте-апреле, то пересадки огранов в Мельбуен были оставлены и были выкинуты донорские почки.
Если почки доноров действительно были выкинутуты, то Министру Здравоохранения штате Виктория Микакос следует - если по честному - вырезать обе ее почки.
Это если по-честному.
А если по закону, то пусть суд решает, что с этой ***** делать.
То же самое, пусть украинский суд решает, что делать с украинскими "честными" ****** из Слуг Народа.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:15 Ответить
Треба терміново закрити всі заклади освіти. Інакше від цього вірусу може загинути більше мільйона українців.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:09 Ответить
Пока , как в Китае, власть не начнет дезинфецировать улицы и подъезды спиртом не поверю в серьезность угрозы эпидемии. Все это чистая болтовня...
показать весь комментарий
10.08.2020 15:50 Ответить
Это не имеет никакого смысла, так ка вирус на поверхностях, как показали исследования, не жизнеспособен и не вызывает заражения.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:28 Ответить
 
 