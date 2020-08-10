РУС
Обращения о задержанных или пострадавших гражданах Украины в Беларуси не поступали, - МИД

Посольство Украины в Беларуси пока не получало обращений в отношении задержанных или пострадавших граждан Украины во время протестов в разных частях страны.

Об этом Укринформу сообщили в Министерстве иностранных дел в ответ на запрос, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас обращений в отношении задержанных или пострадавших граждан Украины в Посольство Украины в Беларуси не поступало. Консульский отдел Посольства принимает меры по выяснению возможного наличия граждан Украины среди пострадавших и задержанных во время столкновений протестующих с правоохранителями", - говорится в ответе на запрос.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

А журналисты? Или уже забыли, как того солдатика, что умирал 4 дня посреди поля?..
10.08.2020 12:48 Ответить
Они старались сагитировать пару сотен тупых Ноев на помощь кацапской аппащиции, не до этого было
10.08.2020 12:54 Ответить
Обращения о задержанных или пострадавших гражданах Украины в Беларуси не поступали, - МИД - Цензор.НЕТ 3106
10.08.2020 13:02 Ответить
Методичку відпрацьовує.
10.08.2020 13:29 Ответить
престолы утверждаются правдою
а это конвульсии, развалится и этот совок, и кремль не поможет
10.08.2020 13:25 Ответить
Украинцам там вообще делать нечего. У себя проблем намного больше чем у беларусов. У них хоть управляет человек из народа (бывший председатель колхоза), а у нас бородатый ворюга, как минимум с тремя гражданствами. Если бы беларусы хотели такое, они бы вышли на майдан. А они не хотят такое, поэтому поголовно голосууют за Лукашенко. Здесь все должно быть ясно.
10.08.2020 13:35 Ответить
 
 