Обращения о задержанных или пострадавших гражданах Украины в Беларуси не поступали, - МИД

Посольство Украины в Беларуси пока не получало обращений в отношении задержанных или пострадавших граждан Украины во время протестов в разных частях страны.

Об этом Укринформу сообщили в Министерстве иностранных дел в ответ на запрос, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас обращений в отношении задержанных или пострадавших граждан Украины в Посольство Украины в Беларуси не поступало. Консульский отдел Посольства принимает меры по выяснению возможного наличия граждан Украины среди пострадавших и задержанных во время столкновений протестующих с правоохранителями", - говорится в ответе на запрос.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мужики, берем доски и пошли на них! Чего стоим?!", - В Минске участники протестов отбивают своих соратников у белорусских милиционеров. ВИДЕО

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.