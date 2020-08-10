Лукашенко о протестах в Беларуси: Нашими овцами управляли из Польши, Чехии и Британии. Мы все отфиксировали
Президентские выборы в Беларуси прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Спасибо за то, что, несмотря на обстановку в мире, особенно с эпидемией, вы не побоялись, как истинный генерал, приехали в Беларусь, чтобы воочию лицезреть ситуацию, особенно в этот электоральный период. Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст замечания, предложения, если какие-то были по ходу избирательной кампании. Но вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись", - сказал Александр Лукашенко.
Президент Беларуси отметил, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке, на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми. Причем, по мнению главы государства, после объявления окончательных результатов, она может быть еще выше.
"Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - заявил белорусский лидер.
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.
Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
По данным МВД Беларуси во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны около 3 тыс. человек. Пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.
https://mobile.twitter.com/belteanews
Забыл пастух добавить - а овец пасти имею право только я.
Сябры, стройте баррикады, самоорганизовымайтесь, держите оборону, собирайтесь вместе.
Иначе вас менты будут гонять как мух по улицам, разбивая на мелкие группы.
Долгосрочно Лукашенко уже проиграл. Он достал беларусов, причем далеко не только узкий слой политактивистов. В его победу на выборах никто не поверит. Уже совершенно очевидно, что даже если ему удастся подавить протесты, то легитимность у него будет нулевая. А это означает, что у него не останется другого выбора, кроме как соглашаться на любые условия Кремля. Вплоть до полного отказа от суверенитета через ускоренными темпами создания союзного государства. И это самый страшный сценарий для беларусов, и самый неприятный для нас.
Причем, для самого Лукашенко сценарий тоже не самый радужный. Потому что за год, от силы два, он будет полностью использован и станет дальше не нужен. А чего стоят любые гарантии Путина тем, кто перестал быть ему нужен, прекрасно понимает и сам Лука.
Мне кажется, что ключевыми в Беларуси сейчас будет несколько вещей.
Первая из них это насколько будет держаться зубами за власть сам Лукашенко. Пойдет ли он на то, чтобы утопить протест в крови. И если да, то выполнят ли приказ силовики. Если он решит и сможет сыграть в Тяньаньмень, то краткосрочно подавить протест у него скорее всего выйдет. Если вместо дубинок, слезоточивого газа и светошумовых гранат в ход пойдет боевое оружие, то протестующие просто не смогут противостоять.
Очень надеюсь на то, что по этому пути Лука пойти не рискнет. Причем не только потому, что мне очень хочется на это надеяться. Этот путь полностью отрезает для него путь к отступлению. Делает сохранение власти единственным условием физического выживания.А считать Лукашенко идиотом я не вижу никаких оснований.
Второй, не менее важный аспект в том, удастся ли протестующим быстро сорганизоваться. И в этом плане беларусы находятся в тяжелейшей ситуации. На порядок более тяжелой, чем были мы во время Майдана. В стране за 25 лет оппозиция вытоптана и забетонирована. Никаких зачатков альтернативных Лукашенко структур нет. А события развиваются с такой скоростью, что низовая организация должна возникнуть чуть ли не за одну ночь. Очень сложно. При отсутствии же минимальной координации, действия протестующих будут намного менее эффективны.
Третий момент, это решит ли местная власть в каких-то городах перейти на сторону протестующих. Если это произойдет, причем произойдет быстро, то это будет практически залогом победы протеста. Сразу возникает какая-никакая структура управления, причем обладающая хоть какой-то легитимностью.
Ну и последний из ключевых вопросов, это действия РФ. В то, что они останутся пассивными наблюдателями, я не верю. Но вариантов их активного вмешательства существует масса. От чисто силового сценария поддержки Луки, провокаций в гуще протеста и игры на обострение. До противоположного сценария поддержки протестов и попытки выдвинуть наиболее лояльных к России активистов в лидеры. С учетом временами абсолютно иррационального поведения Кремля, просчитывать его ходы дело гиблое.
Пишу это все, потому что даже на эмоциях не умею отключать попытки анализа. А может быть даже наоборот, анализ это мой способ спрятаться от собственных эмоций. Потому что помочь им мы сейчас не можем ничем. Я так точно.
Жыве Беларусь!
https://ibigdan.livejournal.com/25431379.html
Забыли про кацапскую титушню и Вагнера. Во всем опять виноват Запад.
І вже сьогодні , пут- ин привітав Луку з перемогою !
Наказанием для лукаша будет презрение и тихая ненависть его любимого сына Коли.
А что скажет по этому поводу товарищ Срловьёв?
а во вторых, просто быдлохам!
Глядя на масштаб этого "протеста", думается что несмотря на все заклинания "либерастов" о "подтасовках", действительно за Луку - большинство населения.