Лукашенко о протестах в Беларуси: Нашими овцами управляли из Польши, Чехии и Британии. Мы все отфиксировали

Президентские выборы в Беларуси прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Спасибо за то, что, несмотря на обстановку в мире, особенно с эпидемией, вы не побоялись, как истинный генерал, приехали в Беларусь, чтобы воочию лицезреть ситуацию, особенно в этот электоральный период. Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст замечания, предложения, если какие-то были по ходу избирательной кампании. Но вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись", - сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке, на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми. Причем, по мнению главы государства, после объявления окончательных результатов, она может быть еще выше.

"Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - заявил белорусский лидер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мужики, берем доски и пошли на них! Чего стоим?!", - В Минске участники протестов отбивают своих соратников у белорусских милиционеров. ВИДЕО

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Беларуси: правозащитники сообщили о гибели одного человека и десятках госпитализированных в Минске

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

По данным МВД Беларуси во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны около 3 тыс. человек. Пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.

+42
Феноменальна розтяжка! -Затримали «вагнерівців», а «вівцями керували з Лондона»!
10.08.2020 12:55 Ответить
10.08.2020 12:55 Ответить
+33
"управляли из Польши, Чехии и Британии. Мы все отфиксировали"

Лукашенко о протестах в Беларуси: Нашими овцами управляли из Польши, Чехии и Британии. Мы все отфиксировали - Цензор.НЕТ 1234
10.08.2020 12:54 Ответить
10.08.2020 12:54 Ответить
+23
Лукашенко о протестах в Беларуси: Нашими овцами управляли из Польши, Чехии и Британии. Мы все отфиксировали - Цензор.НЕТ 2224
10.08.2020 12:56 Ответить
10.08.2020 12:56 Ответить
я знаю, здесь за логику банят. Надо писать только то что хотят слышать упоротые - взрыв в Бейруте организовал Кремль, Луку поддерживают только 3%, хйло гадит в подъездах. Всех кто сомневается - в бан.
10.08.2020 13:35 Ответить
10.08.2020 13:35 Ответить
Мне достаточно что коцапские ублюдки украли украинские земли и убивают украинцев.
10.08.2020 13:40 Ответить
10.08.2020 13:40 Ответить
с этим никто не спорит, но причем это к Беларуси?
10.08.2020 13:42 Ответить
10.08.2020 13:42 Ответить
Після оприлюдення попередніх результатів, побиття людей які вийшли на вулиці, поздоровлення Сі Цзи Піна й алйух і ці заяви що винен "госдеп" а поім можливо "бендерівці" - вже трошки прояснилось, що на Луці можна ставити хрест, ось як телефона розмова змінили луку, диктатор диктатору друг, що й було доведено.
10.08.2020 13:09 Ответить
10.08.2020 13:09 Ответить
..от друха Зємана, вєстімо

https://mobile.twitter.com/belteanews
https://mobile.twitter.com/belteanews
https://mobile.twitter.com/belteanews


https://mobile.twitter.com/belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем @belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews



Интересный вопрос, откуда у ОМОНа РБ чешские светошумов гранаты https://mobile.twitter.com/CzechMFA @CzechMFA

Лукашенко о протестах в Беларуси: Нашими овцами управляли из Польши, Чехии и Британии. Мы все отфиксировали - Цензор.НЕТ 8257
10.08.2020 13:09 Ответить
10.08.2020 13:09 Ответить
Каддафи, Чаушеску, Хуссейн поздравили Лукашенко с победой и выразили надежду о скорой встрече. Чавес уже варит картоху добавили они
10.08.2020 13:17 Ответить
10.08.2020 13:17 Ответить
Все понятно, Лука опять переместился на восточный стул.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:17 Ответить
-Лука, як і належить любому диктатору , звинувачуватиме в організації протестів інші країни, і зовнішніх "ляльководів" в підбуреннях "морально нестійких" білоруських опозиціонерів... "заблудших овєц"... Пошук зовнішнього ворога при виправданні внутрішніх проблем - класичний прийом, який спрацьовує століттями!
показать весь комментарий
10.08.2020 15:51 Ответить
Лукашенко уже не стесняясь называет свой народ стадом овец.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:19 Ответить
Так оно так и есть. Наши диссиденты 60х, 70х, отмечали не раз, в те времена лагеря были забиты Украинскими националистами, Бандеровцами, с 50х годов, вот только ни одного Беларуса среди них не было...
показать весь комментарий
10.08.2020 13:32 Ответить
Лука называет стадом овец не народ, а так называемых протестующих, а в действительности хулиганов.
показать весь комментарий
10.08.2020 22:04 Ответить
А еще недавно угрожал устроить пожар до Владивостока, хватал братских наемников. Как легко он водит всех вокруг пальца.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:21 Ответить
Класно сказал "нашими ОВЦАМИ".
Забыл пастух добавить - а овец пасти имею право только я.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:22 Ответить
совок на всю голову
показать весь комментарий
10.08.2020 13:22 Ответить
жулик ты и вор Батя!!
показать весь комментарий
10.08.2020 13:23 Ответить
За последних 250 лет со времён французской революции, ничего лучше баррикад не придумали.
Сябры, стройте баррикады, самоорганизовымайтесь, держите оборону, собирайтесь вместе.
Иначе вас менты будут гонять как мух по улицам, разбивая на мелкие группы.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:25 Ответить
как и Сакашвили нам запустили из Польши..
показать весь комментарий
10.08.2020 13:26 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25431379.html Шо там у сябров?

Лукашенко про протести в Білорусі: Нашими вівцями управляли з Польщі, Чехії та Британії. Ми все відфіксували - Цензор.НЕТ 5012
показать весь комментарий
10.08.2020 13:31 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4301248163278897&id=100001812686047 Микита Соловйов: На правах пикейного жилета.

Долгосрочно Лукашенко уже проиграл. Он достал беларусов, причем далеко не только узкий слой политактивистов. В его победу на выборах никто не поверит. Уже совершенно очевидно, что даже если ему удастся подавить протесты, то легитимность у него будет нулевая. А это означает, что у него не останется другого выбора, кроме как соглашаться на любые условия Кремля. Вплоть до полного отказа от суверенитета через ускоренными темпами создания союзного государства. И это самый страшный сценарий для беларусов, и самый неприятный для нас.

Причем, для самого Лукашенко сценарий тоже не самый радужный. Потому что за год, от силы два, он будет полностью использован и станет дальше не нужен. А чего стоят любые гарантии Путина тем, кто перестал быть ему нужен, прекрасно понимает и сам Лука.

Мне кажется, что ключевыми в Беларуси сейчас будет несколько вещей.

Первая из них это насколько будет держаться зубами за власть сам Лукашенко. Пойдет ли он на то, чтобы утопить протест в крови. И если да, то выполнят ли приказ силовики. Если он решит и сможет сыграть в Тяньаньмень, то краткосрочно подавить протест у него скорее всего выйдет. Если вместо дубинок, слезоточивого газа и светошумовых гранат в ход пойдет боевое оружие, то протестующие просто не смогут противостоять.

Очень надеюсь на то, что по этому пути Лука пойти не рискнет. Причем не только потому, что мне очень хочется на это надеяться. Этот путь полностью отрезает для него путь к отступлению. Делает сохранение власти единственным условием физического выживания.А считать Лукашенко идиотом я не вижу никаких оснований.

Второй, не менее важный аспект в том, удастся ли протестующим быстро сорганизоваться. И в этом плане беларусы находятся в тяжелейшей ситуации. На порядок более тяжелой, чем были мы во время Майдана. В стране за 25 лет оппозиция вытоптана и забетонирована. Никаких зачатков альтернативных Лукашенко структур нет. А события развиваются с такой скоростью, что низовая организация должна возникнуть чуть ли не за одну ночь. Очень сложно. При отсутствии же минимальной координации, действия протестующих будут намного менее эффективны.

Третий момент, это решит ли местная власть в каких-то городах перейти на сторону протестующих. Если это произойдет, причем произойдет быстро, то это будет практически залогом победы протеста. Сразу возникает какая-никакая структура управления, причем обладающая хоть какой-то легитимностью.

Ну и последний из ключевых вопросов, это действия РФ. В то, что они останутся пассивными наблюдателями, я не верю. Но вариантов их активного вмешательства существует масса. От чисто силового сценария поддержки Луки, провокаций в гуще протеста и игры на обострение. До противоположного сценария поддержки протестов и попытки выдвинуть наиболее лояльных к России активистов в лидеры. С учетом временами абсолютно иррационального поведения Кремля, просчитывать его ходы дело гиблое.

Пишу это все, потому что даже на эмоциях не умею отключать попытки анализа. А может быть даже наоборот, анализ это мой способ спрятаться от собственных эмоций. Потому что помочь им мы сейчас не можем ничем. Я так точно.

Жыве Беларусь!

https://ibigdan.livejournal.com/25431379.html
показать весь комментарий
10.08.2020 13:34 Ответить
гарних варіантів у них не має. Хєровий і ще гірший.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:19 Ответить
А штаб и госдеп находился в Куала Лумпур...
показать весь комментарий
10.08.2020 13:31 Ответить
НАТО спит и видит заграбастать колхозное дерьмо себе....
показать весь комментарий
10.08.2020 13:31 Ответить
Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Путин поздравил Лукашенко с победой и попросил ускорить создание Союзного государства
показать весь комментарий
10.08.2020 13:34 Ответить
Швондер Шарикович Додон поздравил Батьку с паБедай....от всего народа Молдовы
показать весь комментарий
10.08.2020 13:35 Ответить
Ну все. Лука урок понял.

Забыли про кацапскую титушню и Вагнера. Во всем опять виноват Запад.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:38 Ответить
Овцы взбунтовались, хотя комуняка делал все, чтобы они молча жевали то, что им таракан дает, не поднимая головы, выражали радость копытами, для убедитеььности и устрашения овец взял кремлевского генерала, уголовника лебедева, сейчас очень важно белорусам не дрогнуть, идти только вперед, у комуняки уже поджилки трясутса, не зря он отправил семью в турцию.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:40 Ответить
Хорошо что не из Украины управляли! Или еще не вечер, визитки Яроша найдутся.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:41 Ответить
Возможно и нога Парасюка.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:25 Ответить
здесь многие считают, что вами самими управляют.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:20 Ответить
РАБссия созывает своих сратников по всему миру на съезд не кпSS....а террористос Алькаидос....,приедут даже Мухомор Каддаффи,Фидель Каастро,Хафез Асад,Аятолла Хомейни,и начальники Хезболлы и ХАМАС....,Мао Дзе Дун и Дэнсяопин отказались ехать...тормозов нет в поезде Пекин-Мокшандия....
показать весь комментарий
10.08.2020 13:42 Ответить
Госдєп чомусь не згадав. Дивно...
показать весь комментарий
10.08.2020 13:44 Ответить
ДенноНощнно идут уитайские составы вооружений и техники в сторону границы РАБссии,наверно Хабаровский Край усмирять и Сибирь...
показать весь комментарий
10.08.2020 13:48 Ответить
Управлял один баран и сидит он в России
показать весь комментарий
10.08.2020 13:53 Ответить
Он и нашими "овцами" управлял весной 2019 года.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:22 Ответить
феерический бред!
показать весь комментарий
10.08.2020 14:05 Ответить
Лукашенко про протести в Білорусі: Нашими вівцями управляли з Польщі, Чехії та Британії. Ми все відфіксували - Цензор.НЕТ 2302
показать весь комментарий
10.08.2020 14:26 Ответить
лука задавит баранов и опять будут ходить строем
показать весь комментарий
10.08.2020 14:26 Ответить
а ***** тута ні прічом
показать весь комментарий
10.08.2020 14:32 Ответить
А про "пічєнькі ат гасдєпа" уже незабаром.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:41 Ответить
На мій погляд , вибори в Беларусі - це сценарій ху.. ла, щоби показати Луці , хто в домі хазяїн !
І вже сьогодні , пут- ин привітав Луку з перемогою !
показать весь комментарий
10.08.2020 14:42 Ответить
о-па,т.е. белорусы для него овцы??!!....наверно таки да!!...26 лет голосовать за это колхозное быдло, могут только овцы.
Наказанием для лукаша будет презрение и тихая ненависть его любимого сына Коли.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:46 Ответить
Предвыборная риторика Лукашенко была совсем другая. Он говорил, что рассея несёт угрозу Беларуси. И вдруг такое откровенное передёргивание своих собственных слов - чистый Янык два
показать весь комментарий
10.08.2020 15:11 Ответить
Возможно так он дает сигнал путину, что он сдается
показать весь комментарий
10.08.2020 19:00 Ответить
Хто керує вівцями то така справа... а ось із якої країни вовками керують!?
показать весь комментарий
10.08.2020 15:16 Ответить
А вашими баранами управляют из *******
показать весь комментарий
10.08.2020 15:20 Ответить
хоть не спорит, что только овцы могут выбирать 26 лет одного и того же.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:31 Ответить
Ха!
А что скажет по этому поводу товарищ Срловьёв?
показать весь комментарий
10.08.2020 16:10 Ответить
это не выборы были,а переназначение.
а во вторых, просто быдлохам!
показать весь комментарий
10.08.2020 16:10 Ответить
Тю, а форумная соя говорит что та дама огент кремля. Вот кому верить? Хитрозачесу или сое?😷
показать весь комментарий
10.08.2020 16:53 Ответить
в белорусии прозападных политиков нет, как и своей экономики, все завязано на раше
показать весь комментарий
10.08.2020 20:28 Ответить
Фигасе...я оторо пел. Выходит вся планета на бульбашей пошла! А почему такая востребованность? ?.....А почем сейчас кило картошки? Поскажите.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:29 Ответить
МАТЕРЫЙ БАРАН ))))))))))))
показать весь комментарий
10.08.2020 17:42 Ответить
давай бацька жги))) у нас овощ так же говорил. а мы посмотрим, белорусский народ овцы или свободные люди
показать весь комментарий
10.08.2020 20:27 Ответить
Каково это когда ты знаешь,что ты говнюк и проиграл выборы и все знают что ты говнюк и проиграл выборы, но ты надуваешь щеки и с гордо поднятой головой говоришь,я законноизбранный президент и за меня проголосовало 80% избирателей.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:33 Ответить
Если бы у Луки было всего 3% поддержки, как нам втирали со всех утюгов, то в Минске на протесты вышло бы сотни тысяч. А так... пшик.
Глядя на масштаб этого "протеста", думается что несмотря на все заклинания "либерастов" о "подтасовках", действительно за Луку - большинство населения.
показать весь комментарий
10.08.2020 22:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 