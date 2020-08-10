Лукашенко о протестах в Беларуси: Нашими овцами управляли из Польши, Чехии и Британии. Мы все отфиксировали

Президентские выборы в Беларуси прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Спасибо за то, что, несмотря на обстановку в мире, особенно с эпидемией, вы не побоялись, как истинный генерал, приехали в Беларусь, чтобы воочию лицезреть ситуацию, особенно в этот электоральный период. Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст замечания, предложения, если какие-то были по ходу избирательной кампании. Но вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись", - сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке, на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми. Причем, по мнению главы государства, после объявления окончательных результатов, она может быть еще выше.

"Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - заявил белорусский лидер.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

По данным МВД Беларуси во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны около 3 тыс. человек. Пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.