22 553 186

"Слуга народа" Дубинский и нардеп ОПЗЖ Рабинович опубликовали одинаковые посты о протестах в Беларуси

Народные депутаты Александр Дубинский (СН) и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) опубликовали одинаковые сообщения относительно протестов в Беларуси после президентских выборов.

Соответствующие посты они опубликовали на своих страницах в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В чем урок Беларуси для украинской власти? Улицу не надо бояться, а на попытки беззакония - отвечать законом. Который должен быть один для всех, без избирательного и сопливого деления активистов на тех, кто может убивать, и на тех, кто может грабить. И тогда можно сохранить свою страну", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко

Стоит отметить, что заявления опубликованны практически в одно и тоже время. 

Вместе с тем, позже Вадим Рабинович дописал к своему заявлению подпись "Из сети".

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Автор: 

Беларусь (8023) выборы (24791) Лукашенко Александр (3647) Рабинович Вадим (246) Дубинский Александр (431) Тихановская Светлана (390)
Топ комментарии
+60
Методичка одна.
10.08.2020 13:05 Ответить
+46
Совсем не палятся. Кто автор, признавайтесь бараны ?
10.08.2020 13:05 Ответить
+40
"Слуга народа" Дубинский и нардеп ОПЗЖ Рабинович опубликовали одинаковые посты о протестах в Беларуси - Цензор.НЕТ 5588
10.08.2020 13:08 Ответить
Легко вывезти плужару из села, только село из плужары вывести невозможно. Им как и всему остальному прокацапленному совкобыдлу предстоит долгий путь нах..., и не стоит им мешать.
10.08.2020 13:35 Ответить
Так а хто ж у наглядові ради впер Сєржа Лєща і Мустафу?
10.08.2020 13:41 Ответить
Гггг, так весело, строїш із себе іксперда, а у самого помилка на помилці в постах))) Грамотний! Що у тебе за утворення?)) ПТУ?
10.08.2020 14:01 Ответить
Главное, что ты понимаешь, а если еще и пошлю ............. . такого грамотея, то можешь и догонять начнешь. НЕ ИКСПЭРДА.
10.08.2020 14:09 Ответить
Так що за утворення?))
10.08.2020 14:16 Ответить
чмошній кац, гаварі на сваєй, на свінасабачьєй
10.08.2020 20:25 Ответить
Перед А кому ставь.
10.08.2020 14:11 Ответить
это вы зерыги и кацапы озабочены)т к сразу поделились меж любителями совка и любителями кацапстана ,а мы ни те и ни те
10.08.2020 13:34 Ответить
"Слуга народа" Дубинский и нардеп ОПЗЖ Рабинович опубликовали одинаковые посты о протестах в Беларуси - Цензор.НЕТ 5497
10.08.2020 13:11 Ответить
Один смотрящий над Слугой народа, второй над ОПЗЖ, оба ФСБ агенты.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:13 Ответить
Смотрящий - управляет тем, над чем он смотрящий, а Дубина, не смотря на все свои старания никак не смог убедить коллег не голосовать за Антиколомойский закон. Так что вы дубине очень льстите.
10.08.2020 13:15 Ответить
Отлично. Дубина спалился по-полной, что работает по кремлевским методичкам.
10.08.2020 13:14 Ответить
Он не "палітся" - вони йдуть вабанк, відкрито й наглюче! Вони падлюки вірять в те, що серед 73 відсотків більшість буде їхня
10.08.2020 13:18 Ответить
Ну нехай вірять. Коли ворог живе ілюзіями - це ж добре.
10.08.2020 13:22 Ответить
Когда бубочка назначает недобитых рыгов не удивляет, а то что у недобитых рыгов и бубочек одинаковые мысли удивляет)
10.08.2020 13:14 Ответить
Мишпуха!
10.08.2020 13:15 Ответить
это прэлэсно
10.08.2020 13:17 Ответить
Выходит в попке у зельки не рука коломойшы, тот брезгует, скорее всего у него рука вот этого товарыша
"Слуга народа" Дубинский и нардеп ОПЗЖ Рабинович опубликовали одинаковые посты о протестах в Беларуси - Цензор.НЕТ 5036
10.08.2020 13:20 Ответить
Таки, да. Беня передал временное управление.
10.08.2020 13:22 Ответить
Будет доставать мозги Зе. А зачем перчатка? Так зе-мозги в жопе! 🤡
10.08.2020 13:39 Ответить
эти два дебила слабо соображают, что ветераны хрена пойдут антимайданить. а нацгвардейцы хрена пойдут против ветеранов.
10.08.2020 13:20 Ответить
При Порошенко такого точно не было.
10.08.2020 13:21 Ответить
у медведчуковских тролей была тяжелая ночь???))))
10.08.2020 13:22 Ответить
Ахахахах))) Не надо боятся))) Во время Майдана сидели припухшие в коричневом споднем в какой-то норе и молились , шобы о них не вспомнили... А теперь какие смелые стали...
10.08.2020 13:25 Ответить
Две дружественные партии одинаково "озабочены" событиями у соседей....ничего нового...
10.08.2020 13:25 Ответить
Это Порошенко взломал их аккаунты и написал эти посты. Отвечаю.
10.08.2020 13:27 Ответить
Не надо бояться убить дубинского и робиновича.
10.08.2020 13:27 Ответить
агентура маосковии даже не прикрывается.
Всех предателей за поребрик.
10.08.2020 18:10 Ответить
Ці два ************* з однієї методички пишуть.
10.08.2020 13:28 Ответить
Два малацца из лубянского ларца
10.08.2020 14:28 Ответить
Что ****** ставленник что мертветчука - все они пидагасы !
10.08.2020 13:28 Ответить
И нам потом рассказывают что СБУ это служба безопасности Украины, та где же Украины, если эти твари рыгомрази еще живы?
10.08.2020 13:30 Ответить
два петуха кукарекают в унисон
10.08.2020 13:31 Ответить
Зеленский - *****.
СН - дочерняя компания ОПЗЖ (т.е. неорыги).

Это все, что надо знать про нынешнюю власть Украины.
10.08.2020 13:33 Ответить
" дебильный текст" приходит из одного источника. ( сказать, что ребята спалились нельзя, потому что это уже давно не тайна)
10.08.2020 13:35 Ответить
СН=опзж или какаяразница лохторат этих полит сил не обременен интеллектом.....
10.08.2020 13:35 Ответить
нічого, скоро вже подивимося, кого ви не боїтеся
10.08.2020 13:38 Ответить
Аахаха) зашквар кремлевских петухов, правда уже который по счету....
10.08.2020 13:38 Ответить
гниди
10.08.2020 13:38 Ответить
в одну камеру надо закрыть
пусть друг-другу рассказывают днем
а по ночам имеют друг-друга
10.08.2020 13:38 Ответить
совпадение - нет - а работа агентуры врага - простой и логичный вывод
10.08.2020 13:44 Ответить
Еще и сценарии разные писать всяким "агентам-желудям" (погоняло рабиновича), замудохаются же кукловоды.
10.08.2020 14:09 Ответить
а их в Украине много - по сему не жалеют их дураков - даже они их не уважают - факт
10.08.2020 14:18 Ответить
Что их "уважать", дефицит что ли какой что ли.
Бери любого поклонника Шария - вот и будет такой же результат.
10.08.2020 14:20 Ответить
хм....а ******** ляшко поздравил лукаша с "победой" на выборах, НО потом удалил пост.
10.08.2020 13:44 Ответить
Цензор, не тупи. Так там же написано "из сети". По крайней мере у Рабиновича.
10.08.2020 13:44 Ответить
Насколько эти твари боятся свободы других людей...
10.08.2020 13:45 Ответить
Тупые, правополушарные порохоботы, спрячтесь в норы, или вы работаете на зебилов?
10.08.2020 13:50 Ответить
рузькэ, водки нет
10.08.2020 14:19 Ответить
Скажи мне, а правда, что в Рф теперь не только Боярышник в фанфуриках/фунфыриках в автоматах продают, но для окончательного спаивания населения программа компьютерная разработана, чтобы бухать не одному, а с компанией?
Программа та, понятное дело, бесплатна.
И много вас, русских, осталось?
Которые еще не полные пропитые алкаши?
10.08.2020 14:23 Ответить
две кацапские мрази
10.08.2020 13:54 Ответить
Вывод? Дубинский пишет для Рабиновича?
По крайней мере Рабинович признался

Ну и оба совершенно не понимают происходящее
10.08.2020 14:14 Ответить
кремлевские жополизы раскукарекались
10.08.2020 14:20 Ответить
Слуги какого-то народа и ОПеЗждуны яростно борятся за звание главных подпуйловников Украины и аж из трусов выпрыгивают, чтобы получше лизнуть старому пердуну Кабаеву...
Из сети.
10.08.2020 14:36 Ответить
мафіози=марамої жеруть помиї з одного корита і хозяїн їхній жліліпук=пукін. Це що новина
10.08.2020 14:40 Ответить
Дубинский, Рабинович, Зеленский , Ермак, Коломойский и др. - и как тут не поверить в существование заговора сионистских фашистов с целью уничтожения Украины .
10.08.2020 14:42 Ответить
Ничего удивительного - что шизоид со справкой Рабинович, что бородатая, ватная кончита Дубина - оба читают одних их тех же "ватных аналитиков/экспертов", одни и те же про-российские ТГ, у них сходное видение будущего нашей страны. Оба являются врагами нашей свободы и независимости.
10.08.2020 14:43 Ответить
Так уже парашоботи розганяють тему "Лука класний пацан, береже свою країну, бореться з ****** і прокремлівськими кандидатами, на протестах у Мінську промосковські сєпари, без Луки кирдик нашому північному кордону".

Тема та сама, що у ЗаЖОПошників.
10.08.2020 14:49 Ответить
Нет. Россия использует недовольство людей, чтобы управлять ими и добиваться своего. Это отмечают порохоботы. Они такое же делали на прошлых наших выборах - когда продвигали Зеленского, абсолютно пропутинского и ватного кандидата.
А эти ребята хлопают ментовскому беззаконию. Порохоботы нигде не аплодировали такому.
10.08.2020 14:59 Ответить
Я не знаю хто там аплодує мусорам у Білорусі, я знаю, що пєдроботи аж скавучали від задоволення, коли Пєтя з аваковим нацькували бєркутастів на мітинг добровольців і майданівців під ВРУ 3 березня 2018 року. Коли бєркутасти калічили людей, роздирали і топтали бандерівський прапор і верещали "ета вам, сукі бєндєравскіє, за Ваш майдан" і "на фронтє ви гєроі, а здєсь ми вас уроєм".
Таке не відомо? Чи просто такі факти дуже не зручні?
11.08.2020 13:13 Ответить
Да-да. Это всё плохой Порошенко виноват. Надеюсь сейчас вам без него вольно дышиться.
11.08.2020 14:48 Ответить
В усякому разі не гірше.
До АПУ (офісу) можна пройти вільно, його батальйон бєркутастів уже не охороняє.
Під ВРУ ніхто голову "демократизатором" не лупить.
Опозиціонерів на вулицях не хапають і в мішку на літаку не депортують.
Патріотів, як "Лісника", не розстрілюють.
11.08.2020 17:51 Ответить
Ну вот хорошо. Тебе теперь хорошо. Можешь быть доволен. Ты победил и добился того чего хотел.
11.08.2020 20:12 Ответить
Я із друзями перемогли на Майдані в лютому 2014 р.
Але мені не "харашо", бо ********** шльондра Пєтя дірвалася до влади на нашій крові.
У результаті царювання шльондри до влади прийшло ні те, ні се.
Так що "пабєди" ще далеко.
13.08.2020 14:44 Ответить
Знаешь анекдот про то что я один Д'артаньян, а все вокруг "плохие люди". Вот мне больше всего нравиться, что все кто критикуют Порошенко считают себя Д'артаньянами. Типа, они борцы такие крутые, а вокруг все плохие. Нет - это ты привел Зеленского в том числе. Так что кушай.

Зеленский это реванш, антимайдан и плевок во всех кто стоял на Майдане. Но ты этого не можешь понять, ведь ты Д'артаньян. Ты ничем не отличаешься от оранжевых, типа Жвании, Каськова или там еще кого-то, которые не любили Украину, а любили себя в Украине. Вот также и ты и все остальные стояли на Майдане не за Украину, а за себя любимых.
13.08.2020 15:08 Ответить
Иначе говоря, ты стоял на Майдане и проливал кровь не за Украину, а за себя любимого и для тебя победа настанет только когда у тебя всё будет отлично, а не у Украины. И таких "патриотов" у нас много.
13.08.2020 15:10 Ответить
Ах який щирий малоросіянин, ані пишуть навіть мовою...мурло, націоналіст ніколи не напише негативну пісюлку про "порохоботів".
10.08.2020 15:42 Ответить
Платних феесбешних тупаків ("порохоботів") чмирив і чмиритиму.
Не знаю жодного реального націоналіста, хто за ***** парашну.
Прийди на судові засідання по Майдану, послухай що поранені майданівці про ***** говорять.
11.08.2020 13:18 Ответить
Шароварник тупорилий *****,***** дов.*** як і 73% рехформаторів на скору руку,а от ті 28% і є націонал патріоти,майдан і Порох ти ще Яценюка згадай,часу скільки пройшло,тоді виходь головним замість Пороха ,чи може когось іншого порадиш шарія ще треба скуштувати мабуть.
11.08.2020 17:39 Ответить
Бачу, тебе і чмирити не треба - саме зачмирилось.
13.08.2020 14:35 Ответить
Хитрі євреї, залишилися вірні собі, при будь-яких, несприятливих для них розкладах, є можливість змитися на історичну батьківщину, на інших їм наплювати, хай хоч повбивають один одного.
10.08.2020 14:53 Ответить
Еще весной этого года Рада проголосовала за присоединение Украины к Межамериканскрй конвенции по выполнению уголовных наказаний. Этот закон под определенным номером был проголосован именно с подачи Президента Украины. И кто же проголосовал против? Опзж, Дубинский отсутствовал (понятно, что против) и ( там-татам! барабанная дробь!) партия ЕС! Как же так? Такая 'прогрессивная партия' и голосует в унисон с опзж против самых прогрессивных антикоррупционных законов!
То есть , если кого-то из олигархов спросит американское правосудие для выдачи , мы его отдадим вместе с потрохами, согласно принятому радой закону,

Продолжайте хаять президента. Плохо получается, конечно, но смешно
10.08.2020 15:01 Ответить
""Слуга народа" Дубинский и нардеп ОПЗЖ Рабинович опубликовали одинаковые посты о протестах в Беларуси" - для "Слуг народа" и ОПЗЖ методички выдают в одном месте. "Слуга народа" = ОПЗЖ, особенно это заметно после визита Зеленского а Оман, будто бы за инвестициями.
10.08.2020 15:22 Ответить
Колеги по цеху спалили контору !
10.08.2020 20:43 Ответить
с одной кастрюли щи по тарелкам разливают.
10.08.2020 15:25 Ответить
Дубинеску совсем берега потерял.
10.08.2020 15:30 Ответить
Чему удивляться? Мразь что один,что другой.
10.08.2020 15:41 Ответить
Имеющий уши - да услышит!
10.08.2020 15:44 Ответить
Бивший и будущий зеки раскурарекались.
10.08.2020 17:53 Ответить
Суки ,вулиці не треба боятись "кийками беркута" ,а самі пообсираєтесь,на палях будете разом з ними арли.
10.08.2020 17:58 Ответить
У одного коровы сосут.
10.08.2020 21:11 Ответить
перчатка у бородатой жопы для фистинга? оно все в говне и в жопах ковыряется?
сраная прорашистская ватная плять...бородатая вагина. тьфу...
10.08.2020 22:20 Ответить
Зелена банда буде захищати себе жорстокіше за януковича. Ні перед чим не зупиняться. Беркутня здастъся інтелігентами.
11.08.2020 01:18 Ответить
