"Слуга народа" Дубинский и нардеп ОПЗЖ Рабинович опубликовали одинаковые посты о протестах в Беларуси
Народные депутаты Александр Дубинский (СН) и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) опубликовали одинаковые сообщения относительно протестов в Беларуси после президентских выборов.
Соответствующие посты они опубликовали на своих страницах в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В чем урок Беларуси для украинской власти? Улицу не надо бояться, а на попытки беззакония - отвечать законом. Который должен быть один для всех, без избирательного и сопливого деления активистов на тех, кто может убивать, и на тех, кто может грабить. И тогда можно сохранить свою страну", - говорится в заявлении.
Стоит отметить, что заявления опубликованны практически в одно и тоже время.
Вместе с тем, позже Вадим Рабинович дописал к своему заявлению подпись "Из сети".
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Всех предателей за поребрик.
СН - дочерняя компания ОПЗЖ (т.е. неорыги).
Это все, что надо знать про нынешнюю власть Украины.
пусть друг-другу рассказывают днем
а по ночам имеют друг-друга
Бери любого поклонника Шария - вот и будет такой же результат.
Программа та, понятное дело, бесплатна.
И много вас, русских, осталось?
Которые еще не полные пропитые алкаши?
По крайней мере Рабинович признался
Ну и оба совершенно не понимают происходящее
Из сети.
Тема та сама, що у ЗаЖОПошників.
А эти ребята хлопают ментовскому беззаконию. Порохоботы нигде не аплодировали такому.
Таке не відомо? Чи просто такі факти дуже не зручні?
До АПУ (офісу) можна пройти вільно, його батальйон бєркутастів уже не охороняє.
Під ВРУ ніхто голову "демократизатором" не лупить.
Опозиціонерів на вулицях не хапають і в мішку на літаку не депортують.
Патріотів, як "Лісника", не розстрілюють.
Але мені не "харашо", бо ********** шльондра Пєтя дірвалася до влади на нашій крові.
У результаті царювання шльондри до влади прийшло ні те, ні се.
Так що "пабєди" ще далеко.
Зеленский это реванш, антимайдан и плевок во всех кто стоял на Майдане. Но ты этого не можешь понять, ведь ты Д'артаньян. Ты ничем не отличаешься от оранжевых, типа Жвании, Каськова или там еще кого-то, которые не любили Украину, а любили себя в Украине. Вот также и ты и все остальные стояли на Майдане не за Украину, а за себя любимых.
Не знаю жодного реального націоналіста, хто за ***** парашну.
Прийди на судові засідання по Майдану, послухай що поранені майданівці про ***** говорять.
То есть , если кого-то из олигархов спросит американское правосудие для выдачи , мы его отдадим вместе с потрохами, согласно принятому радой закону,
Продолжайте хаять президента. Плохо получается, конечно, но смешно
сраная прорашистская ватная плять...бородатая вагина. тьфу...