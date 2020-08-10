"Слуга народа" Дубинский и нардеп ОПЗЖ Рабинович опубликовали одинаковые посты о протестах в Беларуси

Народные депутаты Александр Дубинский (СН) и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) опубликовали одинаковые сообщения относительно протестов в Беларуси после президентских выборов.

Соответствующие посты они опубликовали на своих страницах в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В чем урок Беларуси для украинской власти? Улицу не надо бояться, а на попытки беззакония - отвечать законом. Который должен быть один для всех, без избирательного и сопливого деления активистов на тех, кто может убивать, и на тех, кто может грабить. И тогда можно сохранить свою страну", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко

Стоит отметить, что заявления опубликованны практически в одно и тоже время.

Вместе с тем, позже Вадим Рабинович дописал к своему заявлению подпись "Из сети".









Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.